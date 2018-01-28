" На несанкционированный митинг в Москве пришли около тысячи человек."

Задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования",

В несогласованной акции на Тверской улице Москвы участвуют около 1 тысячи человек, передает РИА Новости сообщение столичного управления МВД.«Главное управление МВД России по г. Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.Один из организаторов незаконного мероприятия задержан.сообщили в ведомстве.Мероприятие проходит в рамках так называемой «Забастовки избирателей».Ранее сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда. Местные власти предложили организаторам на выбор митинг в Гайд-парке «Сокольников» либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от активистов не последовало, и мэрия констатировала, что, «по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными».Кроме того, прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов «будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона».В свою очередь представители МВД и Росгвардии отметили, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акции.По последним данным, акции сторонников Навального «были согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске».