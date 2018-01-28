22:08 28 января

На несанкционированный митинг в Москве пришли около тысячи человек

В несогласованной акции на Тверской улице Москвы участвуют около 1 тысячи человек, передает РИА Новости сообщение столичного управления МВД.

На несанкционированный митинг в Москве пришли около тысячи человек


«Главное управление МВД России по г. Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.


Один из организаторов незаконного мероприятия задержан.

Задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования",
сообщили в ведомстве.

Мероприятие проходит в рамках так называемой «Забастовки избирателей».



Ранее сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда. Местные власти предложили организаторам на выбор митинг в Гайд-парке «Сокольников» либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от активистов не последовало, и мэрия констатировала, что, «по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными».

Кроме того, прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов «будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона».

В свою очередь представители МВД и Росгвардии отметили, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акции.

По последним данным, акции сторонников Навального «были согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 120

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  1. mig29mks Сегодня, 16:56
    Полезла не часть из всех щелей))))
    mig29mks
    1. Чёрный Сегодня, 16:57
      А,вот, интересно, в каком бессмысленном флешмобе больше придурков участвовали - в провокации Гапона- Навального или когда, в заранее условленный день, клоуны массово в метро без штанов ездиют? laughing
      ....Кстати, в это же время Собчачку чуть в Грозном не оседлали wassat
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 17:09
        Даже не понимаю, в чём новость? Для Москвы 1000 человек - это не количество! Так, пивасика собрались попить... А на пивасика деньги Навальный дал!
        Anarchist
        1. Mavrikiy Сегодня, 17:25
          Цитата: Anarchist
          Даже не понимаю, в чём новость? Для Москвы 1000 человек - это не количество! Так, пивасика собрались попить... А на пивасика деньги Навальный дал!

          Похоже да. Воскресный день, жена с кухни поперла: "Вынеси елку, да выброси елку" Тут на луну убежишь, не что пива попить .....
          Mavrikiy
        2. влад66 Сегодня, 17:25
          Цитата: Anarchist
          . А на пивасика деньги Навальный дал!

          Саня это чудо может только пообещать по 10000 евриков и то по решению евросуда.а так пустой балабол. laughing
          влад66
          1. Чёрный Сегодня, 20:39
            Воскресный день, жена с кухни поперла: "Вынеси елку, да выброси елку" Тут на луну убежишь, не что пива попить .....
            И ты вынес? belay ...слабак smile
            Чёрный
        3. Монархист Сегодня, 17:29
          "1000 человек - не количество",а господин Анальный умеет нули рисовать:+0=10 000. А это уже повод, чтоб выеживаться и попросить у кое-кого еще грощив
          Монархист
        4. 210окв Сегодня, 17:36
          Александр,добрый вечер.Он деньги не на пивасик выделяет.А на то что бы по хребту демократизатором огрели..И было бы верно.Да и не он вообще эти деньги даёт..
          Цитата: Anarchist
          Даже не понимаю, в чём новость? Для Москвы 1000 человек - это не количество! Так, пивасика собрались попить... А на пивасика деньги Навальный дал!
          210окв
        5. Вежливый Лось Сегодня, 18:07
          Цитата: Anarchist
          Даже не понимаю, в чём новость? Для Москвы 1000 человек - это не количество!

          Зато теперь весь мир увидел, что в России есть оппозиция, ведомая отчаянным лидером. Т.е. с правами человека и с демократией у нас все ОК.
          Вежливый Лось
          1. Злой543 Сегодня, 21:08
            Цитата: Вежливый Лось
            Цитата: Anarchist
            Даже не понимаю, в чём новость? Для Москвы 1000 человек - это не количество!

            Зато теперь весь мир увидел, что в России есть оппозиция, ведомая отчаянным лидером. Т.е. с правами человека и с демократией у нас все ОК.

            Ну в цивилизованном демократичном мире, например в США, этот митинг разогнали бы газом и резиновыми пулями. Варвары мы всеж.
            Злой543
        6. Dart2027 Сегодня, 18:12
          Цитата: Anarchist
          Для Москвы 1000 человек - это не количество! Так, пивасика собрались попить...

          А тысяча - это с журналистами или без?
          Dart2027
          1. влад66 Сегодня, 20:05
            Цитата: Dart2027
            Цитата: Anarchist
            Для Москвы 1000 человек - это не количество! Так, пивасика собрались попить...

            А тысяча - это с журналистами или без?

            Да вот в Екатеринбурге армия прямо во главе с мером. laughing
            В Москве чуть чуть поболее и без мэра. hi
            влад66
      2. Сепар ДНР Сегодня, 17:43
        Цитата: Чёрный
        ....Кстати, в это же время Собчачку чуть в Грозном не оседлали

        А чё,с ней,кобылой будет ?
        Сепар ДНР
        1. Вадим237 Сегодня, 18:08
          Могут зверски изнасиловать.
          Вадим237
          1. Сепар ДНР Сегодня, 18:10
            Цитата: Вадим237
            Могут зверско изнасиловать.

            Ей ли привыкать ?
            Сепар ДНР
        2. Сепар ДНР Сегодня, 18:32
          Цитата: Сепар ДНР
          А чё,с ней,кобылой будет ?

          После пикета Собчак подошла к передвижной кофейне, в это время к ней подошёл житель Грозного с вопросом:
          «Зачем вы пьёте кофе? Кофе вреден для лошадей».
          «Вы же мужчина, зачем вы так с женщиной?» — попыталась парировать Собчак.
          «Вы не женщина, вы приехали в мой город с недобрыми намерениями», — ответил грозненец.

          Источник: http://rusvesna.su/news/1517144224
          Сепар ДНР
    2. МИХАН Сегодня, 17:00
      Цитата: mig29mks
      Полезла не часть из всех щелей))))

      Это пока основняк вышел, для проверки...Потом платные пойдут и планктоны офиссные московские..Вот там весело будет! negative
      МИХАН
      1. Чёрный Сегодня, 17:02
        Кстати, пора бы провокатору Навальному дать трёшечку.
        Хватит с ним церемониться.
        Чёрный
        1. Hoc vince Сегодня, 17:16
          Такую рекламу сделали. Вышел он и его подельники, через час замёрзли бы и разошлись сами. А так: ОМОН, телевидение, пресса. Об этом можно только мечтать.
          Hoc vince
          1. mig29mks Сегодня, 20:43
            Вот если бы они в Якутии в -50 вышли тогда да сами бы разбежались, а в Москве тепло вот и шарахаются без дела!!!!
            mig29mks
        2. 210окв Сегодня, 17:38
          Клоуну за работу деньги платят,а не срок дают..
          Цитата: Чёрный
          Кстати, пора бы провокатору Навальному дать трёшечку.
          Хватит с ним церемониться.
          210окв
        3. К-50 Сегодня, 17:54
          Цитата: Чёрный
          Хватит с ним церемониться.

          Там ещё надо счёт кратный выставить, за то что полиция в выходной день с ними разбиралась, наверняка усиленные наряды были. А за работу в выходные положена двукратная оплата и всё это желательно из кармана организатора беспорядков, а не бюджета.
          К-50
        4. Серый брат Сегодня, 17:55
          Цитата: Чёрный
          Кстати, пора бы провокатору Навальному дать трёшечку.

          До выборов не закроют, после - может быть.
          Хотя вот за это его уже надо было посадить:

          Народные гуляния на День России - реконструкторы там, всякое творчество, родители с детьми гуляют и Навальный приводит туда своих дегенератов. Добрая у нас власть.
          Серый брат
      2. Tusv Сегодня, 17:08
        Цитата: МИХАН
        и планктоны офиссные московские

        Аз естьмь, Виталя, я Планктон офисный hi В нумерах Московских гуляю
        Tusv
      3. avt Сегодня, 17:08
        Цитата: МИХАН
        .Потом платные пойдут и планктоны офиссные московские..Вот там весело будет!

        Не будет , такого вливания как раньше уже нет ,да и анальный энд компани жадны до денег на предмет крысятничества. Болотную повторить -реально ресурс не хилый нужен и кураж. Ну а городских сумасшедших в Москве на 12 с лихом миллионов хватает.А молодняк ссыковатый и тем более что
        представители МВД и Росгвардии отметили, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акции.
        А как им уже известно , анальный , оравший о том , что каждому попавшему в ,,аквариум" отвесит 2000$ , на бабки кинул школоту, которую уже вязали раньше.Так что мало вероятно.
        avt
        1. сайгон Сегодня, 18:08
          А вы представте состояние малолетнего школоло попавшего в кутузку и кинутого на бабло ?
          Так еще и приятели в школе будут лошарой звать , какой тут к черту гамлет . какое тут быть не быть когда как лоха Леха кинул )))))
          сайгон
        2. Николай Грек Сегодня, 18:44
          Цитата: avt
          Болотную повторить -реально ресурс не хилый нужен и кураж.

          тут ещё стоит учитывать, что после Крыма политические реалии серьезно изменились!!! wassat wassat wassat bully bully
          Николай Грек
      4. сибиралт Сегодня, 17:10
        Провокация кремлевской оппозиции. Навальный прекрасно знал, что условия условного осуждения на него в России не распространяются. Тут даже чайка не чирикнет. lol
        сибиралт
      5. tchoni Сегодня, 17:22
        Цитата: МИХАН
        ..Потом платные пойдут и планктоны офиссные московские..Вот там весело будет!

        На планктон у них баблишка не хватит. Ему платят неплохо. А вот из Твери-Тулы за 100 баксов в день народ легко понаедет
        tchoni
        1. avt Сегодня, 17:30
          Цитата: tchoni
          А вот из Твери-Тулы за 100 баксов в день народ легко понаедет

          wassat bully Да таких бабок отродясь не давали! Может в отчётах и списывали , но косарь в зубы и топи ,,за честные выборы" bully Так что желающие вот так подзаработать - даже не парьтесь -больше на дорогу потратите ,,оппозиция " проезд обеспечивать не будет, от слова вообще. Это типа ,,по воле души " bully самоходом . Ну косарик , если повезёт, может накинут Жируют только прямые грантоеды -бабкососы.Но тратить на кого то .... bully ещё и состригут через интернет на ,,благотворительность"А как хотели ?? ,,Оппозиции" надо на что то в Гишпаниях и Хранциях отдыхать от холодов и ,,гнёта ГБни" bully
          avt
    3. Николай Грек Сегодня, 17:04
      Цитата: mig29mks
      Полезла не часть из всех щелей))))

      утрировать-то не стоит!!! wassat wassat прям уж ПОЛЕЗЛО...так, авнецо еле брызнуло!!! wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. 264 Сегодня, 17:08
        Вы отказываете людям в их праве на своё собственное мнение?Вы кто?Миссии?
        264
        1. Вкд Двк Сегодня, 17:13
          Цитата: 264
          Вы отказываете людям в их праве на своё собственное мнение?Вы кто?Миссии?

          Мнение нужно излагать законными методами.
          Посмотри, что произошло в укрожопии со свобой высказывания. И какая свобода должна быть- свобода от закона? за такую свободу высказывающихся сажать и гнать в Сибирь. Поднимать пустующие деревни.
          Вкд Двк
        2. Николай Грек Сегодня, 17:15
          Цитата: 264
          Вы отказываете людям в их праве на своё собственное мнение?Вы кто?Миссии?

          recourse recourse recourse так-то у гитлера тоже было типА свое мнение!!! what what wassat
          Николай Грек
        3. Б.Т.В. Сегодня, 17:17
          Цитата: 264
          Вы кто?


          А, Вы- кто?!
          Цитата: 264
          Миссии?

          Может, тогда уже мЕссии?
          Б.Т.В.
          1. 264 Сегодня, 17:28
            Я кто?
            Я вырос на окраине рабочей городской
            Парнишка в модной кепке зуб потёртый золотой
            Парнишка вид простой и вовсе не красавец я,
            А мне навстречу все девчёнки улыбаются..
            На мне ВСЁ держится,Татиан.... wink Тебе,вот...-СОЛЬ Земли Русской,вот кто я.
            264
            1. Ю-81 Сегодня, 17:39
              Балабол.
              Есть закон, про нарушение которого любит орать Навальный. Но на этот же самый закон болт он клал когда нужно свои митинги проводить. Предложили же провести в других районах Москвы - чего не согласился? Почему закон нарушил? А потому что плевать он на него хотел. И не дай Бог такому во власть попасть, он и там этим законом вертеть будет похлеще нынешних властьимущих.
              А вы, сударь, тролль и провокатор.
              Ю-81
        4. влад66 Сегодня, 17:32
          Цитата: 264
          Вы кто?Миссии?

          ОО Леша в баньку сходил. good Хочешь так присоединяйся и выражай свое право на собственное мнение,только законными методами,не надо государство при этом громить.Что Сисяну в лом было погулять
          в Гайд-парке «Сокольников» либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино.

          Гордость не позволяет laughing Пень навальный САМ прокакал все,чего достиг,он никто и звать его никак,поэтому голосуй лучше сам за кого желаешь. wink
          влад66
          1. 264 Сегодня, 17:47
            Не утрируй,Влад,я не о Навальном,я о том,что у людей есть право на своё видение ситуации в стране,нравится это кому,или нет...Уважительнее надо друг к другу,в одном Государстве живём... hi
            264
            1. влад66 Сегодня, 18:23
              Цитата: 264
              Не утрируй,Влад,я не о Навальном,я о том,что у людей есть право на своё видение ситуации в стране,нравится это кому,или нет.

              Ни капли Леха не утрирую,просто скорей бы 18 марта отголосовать за того кто кому нравится,попить пивка и заняться делом,а то с этими выборами совсем разум потеряли,в какую статью на любом ресурсе не зайди одни и те же лица-Путин,Грудинин,Навальный,Собчак и прочая братия,веришь нет18 напьюсь коньячеллы,перекрещюсь что наконец то эта вакханалия закончилась,одни попрыгают от счастья,другие поплачут от горя и наконец то работать может станут и друг друга помоями обливать перестанут. feel
              влад66
            2. Николай Грек Сегодня, 18:39
              Цитата: 264
              в одном Государстве живём...

              до этого жили в другом государстве, пока не началось
              Цитата: 264
              Уважительнее надо друг к другу

              тока уважительнее оказалось в кавычках и привело к масштабной трагедии для страны!!! negative negative negative
              Николай Грек
        5. Монос Сегодня, 17:32
          Цитата: 264
          Вы отказываете людям в их праве на своё собственное мнение?Вы кто?Миссии?

          Это вы сейчас о чём? Человечество ещё не придумало способа лишить индивидуума собственного мнения (лоботомия и гильотина не в счёт). А вот требовать обоснования, доказательства и ОТВЕТА перед обществом за пропаганду своего мнения я, как член общества, имею полное право. Может у вас своё особое мнение на педофилию, а в душе вы маньяк?!
          Монос
        6. Tusv Сегодня, 17:46
          Цитата: 264
          Вы отказываете людям в их праве на своё собственное мнение?Вы кто?Миссии?

          Какая миссия, господин 264? Вот бывало спустишься в метро, а там люди в касках, до 300 на каждую станцию. Подходишь к любому и Спрашиваешь, с кем сегодня Спартак играет. А с ЦСКА! Э ребенок, Там пару тройку идейных миллионов в противостоянии, а тута какой то Навальный с тысячью закупленных голосов.
          И я тебе скажу Мясо и Кони ненавидят друг друг друга, но уважают. А за чито Навального то уважать? hi
          Tusv
    4. Архонт Сегодня, 19:04
      Во Владивостоке навальнистов несколькими тракторами разогнали, комедию устроили, вместо того, чтобы улицы убирать. Вместо выполнения своих обязанностей, власть города играется с навальнистами, как будто это самое важное.
      Архонт
    5. Misha Честный Сегодня, 19:19
      Для таких в СССР существовала всегда психушка, ну или трудовой лагерь наконец
      Misha Честный
    6. Alex_Rarog Сегодня, 19:54
      Да какая там нечесть... жертвы ЕГЭ и не сделанные вовремя аборты... вот и вся публика навального знал я пару его последователей хомосапиенсами их сложно назвать скорее хомоэрэктус))
      Alex_Rarog
  2. polpot Сегодня, 16:56
    Маловато будет , на что тратятся деньги американских налогоплательщиков ,конгресс осерчает и введет санкции за недостаточность протестующих
    polpot
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:00
    Ну началось... what все как в старые добрые времена...дальше больше...подключится ГОСДЕП США со свое арией о свободе угнетенного народа...далее вопли неполживых СМИ о кровавом режиме Путина...потом снайперы...нацики...радикалы...столкновения с РОСГВАРДИЕЙ и сорванные выборы...как все это старо...хоть бы методичку сменили что ли.
    Тот же ЛЕХА
  4. Piramidon Сегодня, 17:00
    Задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении

    Опять пальчиком погрозят - "Лёша, больше так не делай". Когда же ему по почкам дубинкой настучат, чтобы ccaлcя под себя каждые 5 минут, тогда ему будет не до митингов.
    Piramidon
  5. Вас Влад Сегодня, 17:03
    Работают люди не отлынивают и в интернете,ну и на улицу подтягивают честной(наивный)народ!
    Вас Влад
  6. Sam_gosling Сегодня, 17:04

    Никогда такого не было и вот опять.
    Sam_gosling
  7. Горный стрелок Сегодня, 17:06
    Опять "пшик" у них! Никак не могут вывести никого на улицы. В 12 Миллионной Москве по определению тысяч сто маргиналов должно быть. А они и одного процента от них не вывели. laughing
    Горный стрелок
  8. Васян1971 Сегодня, 17:14
    " На несанкционированный митинг в Москве пришли около тысячи человек."
    Завальновские протестутки.
    Васян1971
  9. Симон Сегодня, 17:18
    Когда эта навальная фамилия у нас перестанет баламутить народ?! Когда мы этих сволочей привлечем к ответу!am
    Симон
  10. HAM Сегодня, 17:20
    Эти собрали аж тыщщу,а Собчачка одна демонстрировала в Грозном. Рамзан,пожалей бабу,определи к кому нибудь в гарем,пусть удовлетворится!
    HAM
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:57
      Так ведь гарем - строгая система. Перефразирую классиков: одна жена — любит, другая — одежду шьёт, третья — пищу варит, четвертая — детей кормит. Вы для Собчак какую должность там предлагаете?
      Офицер запаса
      1. KCA Сегодня, 19:10
        Детишек катать по кругу
        KCA
  11. q75agent Сегодня, 17:21
    на ютубе была трансляция , опять студентики с айфонами да школота основная масса , но про 1000 конечно малость занизили
    q75agent
    1. Tiras Сегодня, 18:00
      Цитата: q75agent
      опять студентики с айфонами


      Прямо с айфонами? А каких версий?

      Вас удивляют студенты с айфонами? В России отменили, например, помощь родителей или кредиты? Или в России такие нищие зарплаты, что не позволяют семье накопить на сотовый телефон?

      Если студент не может позволить себе нормальный сотовый телефон, то это лишь говорит о том, что он живёт в нищей стране.
      Tiras
      1. theadenter Сегодня, 18:22
        Странное суждение. Вот скажите. В более богатых странах все ходят с айфонами?
        Да как же! Также пользуются популярностью и дешевые и дорогие и даже китайские телефоны.
        Бедность? Ну почему-же? Может человеку нужно, чтобы телефон удовлетворял насущные потребности, а не был всемогущим комбайном для понтов.
        theadenter
        1. Tiras Сегодня, 19:02
          Цитата: theadenter
          Вот скажите. В более богатых странах все ходят с айфонами?


          А там у всех айфоны, кто на митингах? wink


          В относительно не богатых странах ходят и с айфонами и прочими.




          Цитата: theadenter
          Да как же! Также пользуются популярностью и дешевые и дорогие и даже китайские телефоны


          Почему даже? Китайский xiaomi и в относительно богатых странах пользуется хорошим спросом.

          Цитата: theadenter
          Бедность? Ну почему-же? Может человеку нужно, чтобы телефон удовлетворял насущные потребности, а не был всемогущим комбайном для понтов.


          Это слова тех, кому за 50 и тех, кто не понимает и не принимает технологический прогресс.

          Для более молодых насущные потребности это уже и счёт проверять через сотовый, и учебные материалы через сотовый и лекции через сотовый и новости через сотовый и запись на приём через сотовый и оплата через сотовый, заказ такси или еды через сотовый, сфотографировать если что-то нужно срочно - не дай бог авария или ещё что, и многое, многое другое.

          Вы не понимаете, что сотовый это давно не комбайн для понтов.
          Tiras
          1. theadenter Сегодня, 19:32
            У меня самого Xiaomi Redmi Note 3 Pro за 10 тысяч рублей.
            И я реально не понимаю, зачем брать что-то дороже, вроде айфона.
            Смартфон для понтов - это телефоны дороже 20 тысяч рублей.
            Но тема не об этом. Нельзя судить о стране по смартфонам, которые носят на митинги дети.
            theadenter
    2. Стирбьорн Сегодня, 20:58
      Цитата: q75agent
      на ютубе была трансляция , опять студентики с айфонами да школота основная масса , но про 1000 конечно малость занизили

      Шарий уже постебался над потугами сторонников Навального laughing
      Стирбьорн
  12. Дед Махно Сегодня, 17:21
    Сказочные дол...бы!!!
    Дед Махно
  13. Proton Сегодня, 17:21
    Навалять навальному дубинй промеж рог и красота laughing
    Proton
  14. loginovich Сегодня, 17:23
    Уже упаковали


    Что за леху не говори ,а он смелей за мальцева .
    loginovich
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:36
      Мама родная ...ну и спектакль за каждым активным оппозиционером стоит оператор с камерой ...вот жулики...сейчас начнут сливать записи в СМИ Запада...понятно что все сценарии тут уже давно отработаны smile ...ай ай ай нехорошо.
      Тот же ЛЕХА
    2. APASUS Сегодня, 17:41
      И чего не нравиться ,чего возмущаются ? Вот вам пример главной демократии,можно сравнить!
      APASUS
  15. alavrin Сегодня, 17:23
    То есть на митинг собралась 1/15000 от населения столицы - или - 0,06%
    alavrin
    1. rocket757 Сегодня, 17:38
      Эт даж за статистическую погрешность ...маловато!
      Спёкся "лидер" ... впрочем ему то шо ...
      В принципе можно ожидать следующего выползка ... за результат увидим.
      rocket757
      1. alavrin Сегодня, 17:43
        Да я еще ему увеличил число сторонников в 10 раз. Вообще-то -0,006%))
        alavrin
        1. rocket757 Сегодня, 18:03
          Шо теперь, под микроскопом смотреть, что ли?
          Нашего, городского, главу штаба "лидера", я смотрел накануне и ржал!!! У них праздник не удался ваще!
          Типа МОРОЗ помешал??? Ха-ха, мы на рыбалке были ... так лёгкий морозец, приятственно даж!!!
          rocket757
      2. theadenter Сегодня, 18:34
        Да где-ж спекся то. Пока успешно трясет донаты (денежки на видеотрансляциях) с глуповатой молодежи и инфантильных взрослых - никуда он не свернется. Вот на неделе новую планку поднял - собрать 2 ляма.
        Меня другой вопрос интересует - на какие гроши он содержит сеть штабов своих? Их ведь десятки по всей стране, и там еще и люди работают ведь, которым платить надо. Из чьего кармашка денежка?
        theadenter
        1. rocket757 Сегодня, 20:01
          Вы б посмотрели на нашего главу!!!
          Не простачёк, образование, хорошая работа, хорошая зарплата!!! Они свои деньги даж тратят и с других таких же не дураков, впрочем и дураков, собирают!!! Спорить с ними бесполезно, я перестал, как зациклило??? Мож ещё откуда сольдики получают, не скажу близко не подпускают "врага"... говорю то что знаю.
          Впрочем, мож эт у нас в провинции так???
          P.S. текст откорректирован ... не мной
          rocket757
          1. theadenter Сегодня, 21:04
            Я так думаю у него штабные координаторы (спецы по промывке мозгов) тоже хорошую денежку получают. И имеют процент с локальных "пожертвований". Не думаю, что такое только в провинциях.
            Вы только подумайте, сколько надо платить аренды в больших городах. А сколько работающие на них просят зарплаты! Это один штаб тысяч 200 рублей в месяц стоит наверное. А их десятки. На кои гроши?
            theadenter
  16. tchoni Сегодня, 17:24
    А государя-ампяратора пердупреждали: дабы люд не бастовал его кормить надо. А не обкрадывать методом удешевления рубля.
    tchoni
    1. woron333444 Сегодня, 17:40
      Работать не пробывал?
      woron333444
      1. Tiras Сегодня, 17:52
        Цитата: woron333444
        Работать не пробывал?





        Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы.

        "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - сказала Голодец во вторник на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года.


        http://tass.ru/ekonomika/4093093
        Tiras
      2. tchoni Сегодня, 17:57
        Цитата: woron333444
        Работать не пробывал?

        Уменя для вас новость, я на работе)))
        А вы пробовали на 300 баксов семьей из трех человек прожить? Попробуйте.. понравится. А вы пробовали почувствовать себя работником завода , которого "округлили" (это когда ваша фамилия в платежной ведомости обводят кружояком и, по итогам вам выплачивают только оклад БЕЗ объяснения причин. Жалобы в прокуратуру приводят, при эиом, к увольнению .... КАССИРА. да-да, не смейтесь, именно кассира, оказывается она, по собственному почину, не выплачива ежемесячно 10% заводчан, а более сотни человек , премии. Причем, деньги не крала, а в кассу завода вощвращала... такая вот потриотка), а вы не пробовали отрабоиать месяц без выходных и услышать заявление от директора в духе "ИТР должен трудится на благо завода из чистого альтруизма". Это малая толика из моей, личной жизненной практики. После этого, вы мне хотите сказать, что работа=зарплата=достаток? Я вас умоляю... И уверяю, не будь Навальненок таким дурачком, он бы РЕАЛЬНО мог бы собрать за собой толпу.
        tchoni
        1. Серый брат Сегодня, 18:03
          Цитата: tchoni
          Уменя для вас новость, я на работе)))

          Я это заметил.
          Серый брат
    2. Paranoid50 Сегодня, 17:55
      Цитата: tchoni
      пердупреждали: дабы люд не бастовал его кормить надо.

      Так это,получается, голодный бунт... wassat Теперь понятно, почему "бунтарей" так мало - еле добрались те, у кого хватило сил. Остальные лежат, обездвиженные голодом. Беда...
      Paranoid50
      1. Tiras Сегодня, 18:06
        Цитата: Paranoid50
        Остальные лежат, обездвиженные голодом. Беда...


        Остальные работают, чтобы хоть как-то дотянуть до следующей зарплаты.
        Tiras
    3. Piramidon Сегодня, 18:57
      Цитата: tchoni
      дабы люд не бастовал его кормить надо

      Это кто там "люд", Лёха, что ли, с кучкой тyпoй школоты? Судя по их мордам, и наличию смартфонов - одними гнилыми сухариками питаются.
      Piramidon
      1. Серый брат Сегодня, 19:33
        Цитата: Piramidon
        Это кто там "люд", Лёха, что ли, с кучкой тyпoй школоты

        Там серьёзные состоявшиеся люди.
        Серый брат
        1. loginovich Сегодня, 21:26
          За будущее РФ я спокоен
          loginovich
  17. tralmaster. Сегодня, 17:33
    Я думаю что гей-парад больше собрал бы. Пора Навальному и этих привлекать или их уже Ксюша всех к себе заманила.
    tralmaster.
  18. Million Сегодня, 17:43
    Путин-наш едиственный спаситель на все времена....Нет в России никого более достойного,честного и справедливого!
    Ура,электорат!
    Million
    1. freddyk Сегодня, 18:00
      В том и беда, что наш "единственный спаситель" воспринимает народ исключительно как "электорат"
      freddyk
  19. HMR333 Сегодня, 17:46
    че с ним столько церемонятся уже давно пора ...... забивает глупым людям откровенной ерундой мозг настраивая на неадекватность и незаконные деяния пора бы уже решить раз и навсегда с ним вопрос и наказать конкретно по делам его!
    HMR333
  20. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Не знал, к сожалению, что и у нас в Ростове на Дону эта нежить выползла на свой шабаш! Всех им нужно пофамильно переписать,лишить нашего гражданства, и отправить в сша на пэмэжэ!
    Геркулесыч
  21. taiga2018 Сегодня, 17:47
    кто такой есть этот Навальный?почему он решил,что достоин быть кандидатом в президенты?говорят он блогер?так у нас таких тысячи,если не миллионы,которые только и умеют языком трепать.ты покажи себя в деле,развивай успешный бизнес,или изберись на пост руководителя региона и там покажи свою эффективность,а потом уже штурмуй новые высоты...
    taiga2018
    1. Tiras Сегодня, 17:54
      Цитата: taiga2018
      изберись на пост руководителя региона


      Туда давно "избираются" те, кого поставили сверху.
      Tiras
      1. taiga2018 Сегодня, 17:59
        а бизнес развивают тоже те,кого сверху поставили?пусть покажет реальное дело,а языком чесать сегодня любой может...
        taiga2018
        1. Tiras Сегодня, 18:03
          Цитата: taiga2018
          а бизнес развивают тоже те,кого сверху поставили?пусть покажет реальное дело,а языком чесать сегодня любой может...


          Бизнес развивают те, кому позволяют сверху его развивать.

          А Навальный открыл фонд борьбы с коррупцией, который довольно неплохо показывает коррупцию в России и её размах.


          Впрочем, если мне не изменяет память, Навальный довольно неплохо получил голосов на выборах мэра Москвы. И это было не просто так. Но победить он конечно не мог, так как причины понятны победитель был известен заранее.
          Tiras
          1. taiga2018 Сегодня, 18:16
            Цитата: Tiras
            открыл фонд борьбы с коррупцией,

            да,и под это дело с наивных дурачков денежку собирает...
            Цитата: Tiras
            Навальный довольно неплохо получил голосов на выборах мэра Москвы.

            лёха всё время старается летать высоко,ему или в президенты России,ну или на крайняк мэром Москвы...в России много городов,там вполне можно победить,вон в Екатеринбурге победил ведь прожженный либерал Ройзман и никто ему не мешал...но лёхе этого мало,с чего это он,такой "великий" должен в провинции прозябать,там ведь и работать надо будет,одними политическими лозунгами людей не накормишь,не благодарное это дело,глядишь ещё и люди поймут кто ты есть,а именно болтун и пустобрех,хотя они и так уже это поняли...
            taiga2018
          2. Piramidon Сегодня, 19:15
            Цитата: Tiras
            Впрочем, если мне не изменяет память, Навальный довольно неплохо получил голосов на выборах мэра Москвы.

            Вы посчитайте сколько процентов этих голосов он собрал, но не от числа пришедших на выборы, а от числа жителей Москвы имеющих право голоса. На те выборы пришли "сторонники" оппозиции, который купили сторублевой бумажкой, а основной электорат продемонстрировал свой пофигизм и просто на выборы не пришел.
            Piramidon
          3. loginovich Сегодня, 21:28
            В случае победы лехи ,что то изменится?
            loginovich
  22. Вадим237 Сегодня, 18:04
    "Нам нужны выборы" - Вам нужна палаты в психиатрической больнице. А для Раздолбального камера МВД, уже как дом родной.
    Вадим237
  23. gla172 Сегодня, 18:12
    ...лично у меня нет время ходить по митингам...хотя претензии к власти есть(когда их не было?)...что енти "урки" хотят"?...не могу понять...(напрашивается только одно...-они Враги....)
    gla172
  24. onix757 Сегодня, 18:16
    «Если бы представлял угрозу для власти, на выборы не пустили б".
    В.Путин
    onix757
    1. Piramidon Сегодня, 19:19
      Цитата: onix757
      «Если бы представлял угрозу для власти, на выборы не пустили б".
      В.Путин

      Не приписывайте Путину свои бредовые измышления.
      Piramidon
      1. onix757 Сегодня, 20:42
        Не приписывайте Путину свои бредовые измышления.

        Бред ваше невежество. Нужно внимательнее слушать выступления своего царя.
        onix757
        1. Piramidon Сегодня, 21:18
          Цитата: onix757
          Не приписывайте Путину свои бредовые измышления.

          Бред ваше невежество. Нужно внимательнее слушать выступления своего царя.

          У меня нет ЦАРЯ. Если вы от своего такое услышали, так и подпишите - мой царь так сказал. А если вы приписываете это Путину, то укажите когда и где он такое говорил, а иначе это лживый трёп.
          Piramidon
          1. loginovich Сегодня, 21:38
            Я вас растрою ваш оппонент прав.
            14:11 Вопрос о Навальном: «Навальный представлял какую-то угрозу для власти? Зачем по его кандидатуре с вами говорил Собянин?» Путин: «Если бы представлял угрозу для власти — на выборы не пустили б. То, что мэр столицы обсуждает политические вопросы с президентом — ничего странного. Никаких фамилий конкретных не обсуждалось.
            https://www.novayagazeta.ru/news/2013/12/19/86488
            -press-konferentsiya-vladimira-putina-hronika-vid
            eo

            loginovich
  25. kefan Сегодня, 18:52
    Да этот Навальный давно себе уже на реальный срок заработал, пора бы его определить в места не столь отдаленные, чтобы народ не баламутил.
    kefan
    1. Вадим237 Сегодня, 20:01
      Там заведёт блог и будет писать как парашу чисти.
      Вадим237
  26. Дормидонт Сегодня, 18:56
    Когда же у нас будет своя Тянаньмынь?
    Дормидонт
  27. ODERVIT Сегодня, 19:03
    Хочется опросить хоть одного участника, а каков побудительный мотив пойти на это сборище? Деньги, идейные мотивы. Не понимаю.
    ODERVIT
    1. Bullba Сегодня, 19:15
      Все очень просто, мой племянник 17 лет отроду, тоже орал что пойдет и скажет всюююю правду, правда он не учится и не работает, на мой вопрос, что он там трутень забыл, он начал верещать, что он целый гражданини и в праве трнбовать всяких благ, ток когда я его накормил от пуза, он сказал, да еу его нах ети митинги.
      Bullba
    2. Piramidon Сегодня, 19:22
      Цитата: ODERVIT
      Хочется опросить хоть одного участника, а каков побудительный мотив пойти на это сборище? Деньги, идейные мотивы. Не понимаю.

      Как всегда, Лёха пообещал заплатить этим сопливым "оппозиционерам" за участие, но опять кинул.
      Piramidon
      1. Вадим237 Сегодня, 20:02
        Без лоха и жизнь плоха.
        Вадим237
  28. ушкуйник Сегодня, 19:56
    Гнусная личность: построенное - обваливает; историю - заваливает; на все достигнутое - дерьмо наваливает. Кредо такое: обвал-завал-навал.
    ушкуйник
  29. kursk87 Сегодня, 20:04
    Пора бы всю эту либеральную нечасть в штаты сбагрить. С ними у России будущего нет.
    kursk87
    1. sabotage Сегодня, 20:25
      Цитата: kursk87
      Пора бы всю эту либеральную нечасть в штаты сбагрить. С ними у России будущего нет.

      Пора бы ботам проверку орфографии включить.
      sabotage
      1. Комментарий был удален.
      2. kursk87 Сегодня, 21:35
        Ну что же " отличник" увидел ошибку браво! Здесь мы не на диктанте. Необходимо понимать суть комментариев, а не язвить как прыщавый школяр
        kursk87
  30. sabotage Сегодня, 20:09
    А я все равно на выборы не пойду. Без меня все правильно подсчитают. И вообще, россияне заслужили Путина. Пусть он их выжимает дальше, а то будет как у хохлов.
    sabotage
  31. НасРать Сегодня, 20:36
    "оппозиция" и та, в этой стране в виде клоунов...
    А какой клоун смешнее - Медведев или Навальный? .. Просьба учитывать, что Медведев занимает второе место в государстве, причём с подачи первого!!!

    Нет в стране не согласных!!! Вся страна в едином порыве.! Ура, товарищи! ЗА ПУТИНА! ЗА ПОБЕДУ!
    Ну, а кто не согласен с линией партии - расстрелять, к чертовой матери... Стукачей полно, пора им активизироваться...придти к офисам ФСБ - бросить анонимку на соседа.
    НасРать
  32. Machete Сегодня, 20:38
    ТЫСЯЧА НА 12-МЛН ГОРОД?
    Хах...
    Клован анальный.
    Machete
  33. zulusuluz Сегодня, 20:48
    В г. Гомеле "очередь за квасом" и то больше была...
    zulusuluz
  34. Veteran Сегодня, 21:45
    Однако у нас в Питере вывалило на улицы аж ок. двух тысяч "навальных забастовщиков" (больше, чем в Москве, в 2 раза), прошли от Смольного по Тверской, Литейному и дальше по Невскому, толпились на Пушкинской площади. По пути повредили автомашины. Некоторые молодые орали "Даёшь революцию! Пойдём на Кремль!". Полиция только старалась не выпускать их на проезжую часть, но пробки они создали. Наши гнилые чиновники хотя бы за свою задницу побеспокоились, никакой профилактики. Стыдоба за Питер.
    Veteran
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