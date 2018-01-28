Трамп разочаровался в Порошенко?

Я не исключаю, что отсутствие этой встречи (Трампа и Порошенко в Давосе) является демонстрацией какого-то разочарования со стороны администрации США тем, что происходит на Украине,

В отношениях Украины и США отсутствуют какие-либо стратегические программы сотрудничества, есть только ситуативная помощь – гуманитарная, финансовая, военная ради противостояния с Россией, но стратегических программ, которые обеспечивали бы выход украинских товаров на американский рынок, американские инвестиции в украинскую экономику, нет,

Видимо, администрация США не увидела необходимости встречи Трампа с Порошенко, отдав предпочтение «встречам, которые имели реальное содержание, в которых была необходимость в части построения каких-то экономических, политических, военных отношений, в числе которых – переговоры с президентом Руанды и другими,

Выслушивать (от Порошенко) набор очередных просьб о деньгах, оружии, необходимости политической поддержки Трампу уже надоело,