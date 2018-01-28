22:16 28 января

Трамп разочаровался в Порошенко?

Дональд Трамп не стал встречаться с Петром Порошенко в Давосе в связи с понижением качества сотрудничества между двумя странами и с целью демонстрации разочарованности Вашингтона, приводит ТАСС мнение директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.



Я не исключаю, что отсутствие этой встречи (Трампа и Порошенко в Давосе) является демонстрацией какого-то разочарования со стороны администрации США тем, что происходит на Украине,
сказал Бортник в беседе с корреспондентом агентства.


Он уточнил, что за океаном нарастает разочарование украинскими элитами, «особенно в разрезе отсутствия реформ, невыполнения взятых на себя обязательств».

По словам эксперта, это ощущается, в частности, в рамках минского диалога относительно конфликта в Донбассе, «говоря о котором, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер прямо сказал, что "Минск" надо выполнять, но украинская власть сильно зависима от правых».

Бортник считает, что США продолжают поддерживать Украину, «прежде всего, как элемент противостояния с Россией, а выделение оружия, визиты Волкера в Киев и переговоры Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках Давоса свидетельствует, что уровень и качество этих связей понижается»

В отношениях Украины и США отсутствуют какие-либо стратегические программы сотрудничества, есть только ситуативная помощь – гуманитарная, финансовая, военная ради противостояния с Россией, но стратегических программ, которые обеспечивали бы выход украинских товаров на американский рынок, американские инвестиции в украинскую экономику, нет,
отметил он.

И в дальнейшем уровень связей между двумя странами будет продолжать снижаться.

Видимо, администрация США не увидела необходимости встречи Трампа с Порошенко, отдав предпочтение «встречам, которые имели реальное содержание, в которых была необходимость в части построения каких-то экономических, политических, военных отношений, в числе которых – переговоры с президентом Руанды и другими,
подчеркнул эксперт.

Выслушивать (от Порошенко) набор очередных просьб о деньгах, оружии, необходимости политической поддержки Трампу уже надоело,
добавил он.

Что же касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима «как пиар-повод, как демонстрация того, что США поддерживают Украину», но в этот раз не удалось, заключил Бортник.

Порошенко планировал встретиться с президентом США Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, он намеревался обсудить с американским коллегой «вопросы экономики и безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине».

По версии американских СМИ, «Трамп хотел встретиться с Порошенко», но «ему не хватило времени». Президенту Украины пришлось довольствоваться беседой с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 17:30
    Он не ест сладкого !
    ФЕОДОР
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:34
      Даже для пиара американцы посчитали встречу нецелесообразной. Климкин зараза сглазил.
      ul_vitalii
      1. Тралл Сегодня, 17:38
        Трамп в Давосе перепутал загоревшегося на Мальдивах Порошенко с президентом Руанды smile
        Тралл
        1. oldseaman1957 Сегодня, 17:47
          Что же касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима
          - Как пёсик! Что за "нация" получилась на Украине за время "нэзалэжности"? Все как после повальной лоботомии! И на ток-шоу упыри упырями! Как же их потом в людей обратно превращать?...
          oldseaman1957
          1. volodya Сегодня, 17:57
            Цитата: oldseaman1957
            Что же касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима
            - Как пёсик! Что за "нация" получилась на Украине за время "нэзалэжности"? Все как после повальной лоботомии!

            Почему-то я не удивлён, всё развалили, взять больше нечего! Будут немного подкидывать ,чтобы вообще не загнулись!
            volodya
            1. cniza Сегодня, 19:33
              Ничего подкидывать не будут , будут высасывать последнее , по схеме - дали сто забрали двести.
              cniza
              1. Siegen Сегодня, 20:12
                В МИД Украины начали готовить встречу Порошенко с Дональдом Трампом.
                Она состоится ориентировочно 30-31 февраля fellow
                Siegen
          2. Касым Сегодня, 18:20
            Не стоит сравнивать граждан и власти страны. Судя по уровню поддержки среди украинцев власти Порошенко, говорить о согласии общества и властей не приходится.
            Порошенко или мало дал на лапу для встречи, либо предложить больше нечего. laughing
            Прикольно было бы посмотреть, если ВВП приехал бы - за кем бы гонялась вся журналистская братия в Давосе, за Трампом или Путиным!? На ком бы было сосредоточенно внимание бизнеса? Ну и посмотреть, как американцы уклонялись от встречи с россиянами. Хотя вряд ли Трамп приехал, если бы такое желание изъявил Путин. Для Трампа и Ко. встреча с ВВП могла оказаться смертельно "ядовитой". laughing .
            Впереди еще форум в Мюнхене, посмотрим, думаю, что кто-то из двух опять не приедит. hi
            Касым
        2. Монос Сегодня, 18:02
          Вай, Петюня опять хайп не поймал. laughing
          Монос
        3. Труд Сегодня, 18:49
          Это новый имидж Яценюка wink
          Труд
        4. влад66 Сегодня, 20:28
          Цитата: Тралл
          Трамп в Давосе перепутал загоревшегося на Мальдивах Порошенко с президентом Руанды

          Почему перепутал laughing Холоп и так знает желания хозяина,гадить на границе с Россией.Видно плохо старается.раз хозяин не удосужил холопа личной встречей и было уже такое. hi
          влад66
      2. Чёрный Сегодня, 18:11
        Да Порошенко уже токсичный деятель - оффшорные дела, Мальдивы инкогнито, агент Лолита, доходы от войны.. - каждую неделю его макают то европейские, то американские СМИ. Трампу мараться об такое?
        Чёрный
      3. словак Сегодня, 21:59
        Трамп бессовестный! Приезжая из командировки, я всегда зову своего пса, чтобы с ним поиграть, порадовать. А этот зазнался...
        словак
    2. сибиралт Сегодня, 18:12
      С Рэксом любой собаковод может "побеседавать". laughing
      Главным событием в Давосе стали носки премьера Канады. Похоже, у него ассоциации Дональда Трампа с Дональдом Скруджем. laughing
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 18:39
        Цитата: сибиралт
        Главным событием в Давосе стали носки премьера Канады. Похоже, у него ассоциации Дональда Трампа с Дональдом Скруджем

        Но уж не дырявые как у Порошенко fellow
        влад66
      2. Балу Сегодня, 18:57
        Цитата: сибиралт
        Главным событием в Давосе стали носки премьера Канады.

        Если ума нет, может носками привлечь внимание. wink
        Канада усиливает свое участие в АТО. Что скажут канадцы, когда увидят первые трупы инструкторов. Обострение ситуации на Донбассе не за горами. В инете уже было видео с участием американских инструкторов на Донбассе. Жаль. что не замочили всех этих инстьрукторов.
        Балу
    3. Siegen Сегодня, 20:13
      Порошенко предупредил Трампа, что в случае его нелепых попыток поддержать Россию,
      Украина будет добиваться всемирной изоляции США yes
      Siegen
  2. Megatron Сегодня, 17:31
    Ситуация сша и украины, характеризуется одной фразой, использует моя знакомая - набрал говна в рот, и выплюнуть хочется, но жалко!
    Megatron
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:03
      Это как Гена спрашивает Чебурашку, что мол жуёшь, в ответ-шоколадку, а почему от тебя так дурно пахнет? А я её Гена второй раз кушаю. smile
      ul_vitalii
      1. Siegen Сегодня, 20:14
        Анонсирована новая встреча Трампа с Порошенко.
        На этот раз договорятся о поставках на Украину пенсильванского кизяка и соломы no
        Siegen
  3. polpot Сегодня, 17:32
    Марионетки не разочаровывают они надоедают и меняются на других
    polpot
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:34
    Дональд Трамп не стал встречаться с Петром Порошенко в Давосе в связи с понижением качества сотрудничества между двумя странами и с целью демонстрации разочарованности Вашингтона,
    Да ладно вам краски сгущать .Порошенко так не думает bully

    А вот это кого хочешь с ума сведёт wassat laughing
    Выслушивать (от Порошенко) набор очередных просьб о деньгах, оружии, необходимости политической поддержки Трампу уже надоело,
    Ха ха ха представляю картину. laughing
    Наблюдатель2014
    1. cniza Сегодня, 19:38
      Он перешел на шантаж

      cniza
  5. Mavrikiy Сегодня, 17:34
    Трамп разочаровался в Порошенко?

    Кем же очаровался дедушка? Молодого нашел. Изменщик!
    Mavrikiy
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:36
    Пете указали угол, в котором он должен стоять. Жаль, что вместе с ним в углу будет стоять и тридцать миллионов украинцев.
    Горный стрелок
  7. taiga2018 Сегодня, 17:38
    только ли в Порошенко,может им вся Украина надоела...
    taiga2018
    1. theadenter Сегодня, 21:16
      Как может не надоесть государство, которое как бы ничего из себя не представляет, но сильнее всего привлекает к себе внимание и делает из себя пуп земли?
      Гонору бы поубавить Украине. С их попрошайничеством этот гонор смотрится особо абсурдно.
      Мне кажется, что скажи сейчас Байден Порошенко "полаять" за транш - Порошенко и залает и поскулит и прыгнет на четвереньки, лишь бы больше понравиться своему господину.
      theadenter
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 17:38
    Трамп разочаровался в Порошенко

    Весьма странное название статьи... Как с моей точки зрения - ни Трамп, ни Обама до него не "очаровывались" Украиной и любыми персонажами, которые там есть у власти. Они их крепко держат за промежность, периодически сжимая для быстрейшего выполнения того или иного действа.
    Это мы, русские, склонны очеловечивать инструменты, придавать душу вещам и т.д.
    В случае полосатых собак, Украина и абсолютно всё население не более чем средство достижения целей. Расходный материал. Ну не встретился Трамп с порошенко. Значит незачем было встречаться.
    Думаете будут "сливать" этот режим? Да никогда в жизни. Этот бардак на территории Европы и у границ России нужен штатам. А кто там рулит, как там рулит, мрут люди или не очень мрут.... эти вопросы кого-то там в штатах не волнуют в принципе. И тем более вести речь про "разочарования" не имеет смысла.
    КОТ БАЮН
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:43
    Фуфло все это, ибо если трампу реально надоел папрошайченко, он бы его легко и быстро заменил! Хотя бы на время "проходной фигурой " , пока не назначили нового жертвенного агнца! Раз этого не произошло, то сша папрошайченко устраивает! Пускай не полностью, но устраивает.
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 19:00
      Цитата: Геркулесыч
      Фуфло все это, ибо если трампу реально надоел папрошайченко, он бы его легко и быстро заменил! Хотя бы на время "проходной фигурой " , пока не назначили нового жертвенного агнца! Раз этого не произошло, то сша папрошайченко устраивает! Пускай не полностью, но устраивает.

      Видимо еще не готов сценарий и декорации. Попрошенко сейчас лучше плотно сидеть в Киеве и не выезжать в сторону Донецко. Правильное направление-Испания и оттуда: я устал, я ухожу.
      Балу
  10. Серый брат Сегодня, 17:43
    Верховного Шумера не пускают дальше секретаря. laughing
    Серый брат
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:49
      Госсекретаря жалко, не смог увернуться от встречи.
      ul_vitalii
  11. APASUS Сегодня, 17:46
    Какие могут быть разногласия у Порошенко с Трампом,все уже сказали что время не хватило.Скорее всего на этот раз закупать уголь было не на что?
    APASUS
  12. gla172 Сегодня, 18:06
    ...да не то что он в нём" разочаровался"..а надоели они тупо просто надоели..."план" не выполняют,деньги воруют и вообще ведут себя не адекватно(относительно политики Вашингтона).....беда.....
    gla172
  13. Вежливый Лось Сегодня, 18:20
    Трамп разочаровался в Порошенко

    Думал, что он бабник. А он алкоголик.
    Вежливый Лось
  14. шимпанзе с гранатой Сегодня, 18:40
    Попрошенко не в первой, как-нибудь переживёт, та i горiлка допоможе.
    шимпанзе с гранатой
  15. dvvv Сегодня, 18:40
    а мне как-то очень всё равно как эти два дебила думают друг о друге
    dvvv
  16. Труд Сегодня, 18:49
    Придется Украине в одиночку с Джавелинами противостоять агрессивной экспансии России в Европу.
    Труд
    1. влад66 Сегодня, 20:33
      Цитата: Труд
      Придется Украине в одиночку с Джавелинами противостоять агрессивной экспансии России в Европу.

      Джавелины им тоже не доверяют,дают посмотреть на них,иногда дают потрогать,будут хорошо вести,может и постреляют из них...когда нибудь. yes
      влад66
  17. Балу Сегодня, 19:02
    Дональд Трамп не стал встречаться с Петром Порошенко в Давосе

    Рискну предположить Трампу жена с дочкой не разрешили. Побоялись, что попрошенко споит Трампампама.
    Балу
  18. iliitchitch Сегодня, 19:09
    Не иначе , руанду долбануть соберутся из-за недостатка демократии в той руанде . "Ты виноват уж тем , что хочется мне кушать." . А руанда помощи у России вот возьмёт и запросит . Опять этим сваливать придёться . Вот же незадача .
    iliitchitch
  19. ушкуйник Сегодня, 19:37
    Трамп - трезвый человек: шмурдяк не пьет и шоколадом не закусывает!
    ушкуйник
  20. Siegen Сегодня, 20:10
    Порошенко провел телефонные переговоры с автоответчиком Трампа.
    Была достигнута договоренность оставить сообщение после звукового сигнала belay
    Siegen
  21. лысова Сегодня, 20:33
    Встречаться с какой то шавкой, Трампу впадлу ( у него таких много ). Конфликт на Украине идёт - что ещё надо. "Дровишек" будут подкидывать, по мере угасания костерка.
    лысова
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