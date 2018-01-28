Трамп разочаровался в Порошенко?
Дональд Трамп не стал встречаться с Петром Порошенко в Давосе в связи с понижением качества сотрудничества между двумя странами и с целью демонстрации разочарованности Вашингтона, приводит ТАСС мнение директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.
Он уточнил, что за океаном нарастает разочарование украинскими элитами, «особенно в разрезе отсутствия реформ, невыполнения взятых на себя обязательств».
По словам эксперта, это ощущается, в частности, в рамках минского диалога относительно конфликта в Донбассе, «говоря о котором, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер прямо сказал, что "Минск" надо выполнять, но украинская власть сильно зависима от правых».
Бортник считает, что США продолжают поддерживать Украину, «прежде всего, как элемент противостояния с Россией, а выделение оружия, визиты Волкера в Киев и переговоры Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках Давоса свидетельствует, что уровень и качество этих связей понижается»
И в дальнейшем уровень связей между двумя странами будет продолжать снижаться.
Что же касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима «как пиар-повод, как демонстрация того, что США поддерживают Украину», но в этот раз не удалось, заключил Бортник.
Порошенко планировал встретиться с президентом США Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, он намеревался обсудить с американским коллегой «вопросы экономики и безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине».
По версии американских СМИ, «Трамп хотел встретиться с Порошенко», но «ему не хватило времени». Президенту Украины пришлось довольствоваться беседой с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Я не исключаю, что отсутствие этой встречи (Трампа и Порошенко в Давосе) является демонстрацией какого-то разочарования со стороны администрации США тем, что происходит на Украине,сказал Бортник в беседе с корреспондентом агентства.
Он уточнил, что за океаном нарастает разочарование украинскими элитами, «особенно в разрезе отсутствия реформ, невыполнения взятых на себя обязательств».
По словам эксперта, это ощущается, в частности, в рамках минского диалога относительно конфликта в Донбассе, «говоря о котором, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер прямо сказал, что "Минск" надо выполнять, но украинская власть сильно зависима от правых».
Бортник считает, что США продолжают поддерживать Украину, «прежде всего, как элемент противостояния с Россией, а выделение оружия, визиты Волкера в Киев и переговоры Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках Давоса свидетельствует, что уровень и качество этих связей понижается»
В отношениях Украины и США отсутствуют какие-либо стратегические программы сотрудничества, есть только ситуативная помощь – гуманитарная, финансовая, военная ради противостояния с Россией, но стратегических программ, которые обеспечивали бы выход украинских товаров на американский рынок, американские инвестиции в украинскую экономику, нет,отметил он.
И в дальнейшем уровень связей между двумя странами будет продолжать снижаться.
Видимо, администрация США не увидела необходимости встречи Трампа с Порошенко, отдав предпочтение «встречам, которые имели реальное содержание, в которых была необходимость в части построения каких-то экономических, политических, военных отношений, в числе которых – переговоры с президентом Руанды и другими,подчеркнул эксперт.
Выслушивать (от Порошенко) набор очередных просьб о деньгах, оружии, необходимости политической поддержки Трампу уже надоело,добавил он.
Что же касается Порошенко, то для него встреча с американским лидером была необходима «как пиар-повод, как демонстрация того, что США поддерживают Украину», но в этот раз не удалось, заключил Бортник.
Порошенко планировал встретиться с президентом США Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам украинского лидера, он намеревался обсудить с американским коллегой «вопросы экономики и безопасности и, в частности, поставки вооружений Украине».
По версии американских СМИ, «Трамп хотел встретиться с Порошенко», но «ему не хватило времени». Президенту Украины пришлось довольствоваться беседой с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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