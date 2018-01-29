Анкара пошла на неожиданные меры в попытке переиграть Москву и Дамаск. Коммандос и «ан-Нусра» в хитром плане Тайипа

Подразделения 49-й бригады коммандос аэропорту «Gaziantep Oguzeli»

Источники информации:

https://syria.liveuamap.com/

http://www.radios.cz/en/disorder/colonel-cassad/

https://lenta.ru/news/2018/01/27/helicopter/

http://tass.ru/politika/4889540

Спустя почти неделю после начала проведения преступной военной операции под названием «Оливковая ветвь», направленной на полное подавление курдских Отрядов народной самообороны на территории находящегося в «полукотле» кантона Африн, а также на геноцид и изгнание езидов с их исконно родной земли, ВС Турции и поддерживаемые ими формирования FSA фактически подписались под своей недееспособностью не только в возможностях проведения наступательной операции в сложном горном рельефе на западе и севере кантона, но и ведении боевых действий на относительно равнинной местности восточнее реки Африн. К 27 января 2018 года, благодаря высокому профессионализму противотанковых расчётов, а также тактически верному использованию рельефа YPG удалось уничтожить не менее 7 основных боевых танков M60A3/T-Sabra и «Leopard-2A4» Сухопутных войск Турции, в то время как силами пехотных подразделений, снайперов и пулемётных расчётов было ликвидировано более 308 протурецких боевиков-ребелов из «Сирийской свободной армии» и непосредственно ЛС турецкой армии (среди них 4 офицера и 1 полевой командир так называемого «Самаркандского батальона»).Что ещё более важно, турецкие тактические истребители F-16C/D Black 50/+ стали крайне редко оперировать в воздушном пространстве над юго-западной частью кантона Африн, поскольку 4 дня назад в окрестностях Алеппо был развёрнут по меньшей мере зенитно-ракетный дивизион «Бук-М1/М2Э», создающий бесполётную зону вплоть до главного города Африн. Об этом стало известно благодаря сообщению в информационном окне на онлайн-карте syria.liveuamap.com со ссылкой как на курдские, так и на FSAшные источники. Также, судя по поступающим данным, установление «зонтика» ПВО над южной частью Африна спровоцировало одного из пилотов турецкого F-16C на попытку выполнения ракетно-авиационного удара с низковысотного режима вне зоны обзора РЛО «Купол» и РПН 9С36, что привело к обстрелу со стороны курдских операторов ПЗРК «Стрела/Stinger». Очевидно, что машина получила серьёзные повреждения, но смогла дотянуть до ближайшей ВПП на турецкой территории. Информация о падении, к сожалению, не подтверждается, поскольку так и не было предоставлено фотофакта с элементами конструкции планера истребителя.Однозначно можно утверждать лишь то, что без использования высокоточного ракетного вооружения (позволяет турецким пилотам атаковать цели в Африне, не входя в радиус поражения сирийских средств ПВО) воздушная часть «Оливковой ветви», к счастью, неосуществима. К такому оружию относятся тактические ракеты семейства «SOM-A/B1» от «Tubitak-SAGE» и «ROKETSAN», которые начали поступать на вооружение ВВС Турции 4 января 2018 года; использовать их турки вряд ли будут ввиду высокой стоимости изделия. Следовательно, единственное, что «мастерски» выполняют лётчики турецких F-16C/D — нанесение беспощадных бомбовых ударов по мирным кварталам и укрепрайонам YPG в населённых пунктах кантона Африн, находящихся вдали от зоны действия средств ПВО ВС Сирии, к примеру, — Джандарис, Шейх Хадид, Раджу и т.д. (лишь здесь турецкая авиация на средних высотах чувствует себя как рыба в воде); на сегодняшний день это привело к гибели 43 бойцов-защитников Африна и 59 мирных мирных жителей.Увязание боевиков CCA и подразделений турецкой армии в приграничных столкновениях уже вынудило Хулуси Акара и других лиц из командования пойти на крайние меры для реализации «Оливковой ветви». Так, вечером 25 января, на своей страничке в «Twitter», репортёр Ибрагим Хаскологлу разместил фотографии, запечатлевшие прибытие в аэропорт «Газиантеп-Огюзели» (45 км от кантона Африн) военно-транспортного самолёта C-130E «Hercules», доставившего в ил Газиантеп крупное формирование (не менее 3-х взводов, 92 пехотинца) 49-й бригады коммандос Сил специального назначения Турции. Прибывшие силы уже распределены на наскольких операционных направления кантона Африн. Учитывая давно отработанную тактику, часть турецких ССО может быть развёрнута близ сирийск-турецкой границы для предупреждения военной активности со стороны сторонников YPG, проживающих в южных илах Турции, а также для предотвращения их перехода на сторону курдских Отрядов народной самообороны.В то же время, одной из наиболее рассматриваемых версий внезапной переброски ССО в Газиантеп также является поддержка наступательных действий протурецкой «Свободной сирийской армии» на горных участках кантона Африн. В первую очередь, это Западный фронт в районе деревень Халил Кулку и Maaмал. На протяжении светового дня, 26 января, по данным населённым пунктам велась многочасовая артиллерийская подготовка со стороны турецких САУ T-155 «Firtina», РСЗО, также наносились удары звеньями многоцелевых истребителей F-16C/D. Целью артударов и авиаударов была деморализация курдских бойцов и «размягчение» боевой устойчивости укрепрайонов YPG, прикрывающих стратегическую дорожную развязку «Халил Кулку/Маамал — Африн», а также не менее важный участок железнодорожной ветки «Раджу — Телль-Рифъат», которые проходят через центральную часть кантона, изобилующую многочисленными межгорными впадинами. Турки планируют осуществить наступательный «рывок» с Халил-Кулку до вышеуказанной автомагистрали на Африн. В качестве поддержки наступления танковых и пехотных подразделений СВ Турции в юго-восточном операционном направлении рассматриваются многочисленные артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по опорникам YPG, расположенным в горных деревнях, а также работа Сил специального назначения против курдских операторов ПТРК.Тем не менее, курдские «тактики»-умельцы, знающие все детали рельефа кантона до мельчайших подробностей, уже подготовили «козырные» засады для обстрела устаревших и не оснащённых средствами ДЗ турецких танков в самые уязвимые бортовые и кормовую проекции. Как следствие, для переноса боевых действий ближе к центру кантона Африн у ССА силёнок вряд ли хватит, это видно уже сейчас. «Зелёные» теряют захваченные позиции на всех приграничных рубежах кантона даже с учётом полноценной турецкой поддержки. К примеру, захваченные 25 января селения Курне и Ибадане были освобождены отрядами YPG уже на следующий день. Более того, в плену у курдских подразделений, обороняющих Африн, находится более 450 протурецких боевиков и военнослужащих оккупационной турецкой армии, что далеко не является для FSA стимулом к продолжению утопической операции под названием «Оливковая ветвь».Не менее важным фактом можно считать и наличие у некоторых подразделений YPG/YPJ на восточном берегу Евфрата таких противотанковых средств, как: ПТРК FGM-148 «Javelin» (в неизвестном количестве ТПК и ПТУРСов), 1000 — 1200 французский ПТРК «Milan-2», 5500 — 5800 «Panzerfaust-3», несколько десятков тысяч шведских одноразовых РПГ AT-4, неизвестное количество югославских РПГ M57, а также китайских ПТРК HJ-8E (фото ниже). Вполне понятно, что часть этих ПТ-средств, способных эффективно бороться с турецкими танками и БМП, может быть передана YPG, обороняющим кантон Африн (лишь только на перемещение FGM-148 «Javelin» может быть наложен запрет, ведь эти вооружения находятся под контролем американских военных в Ракке и Хасеке). В ту же очередь, добавление вышеперечисленных РПГ и ПТРК (даже без «Дротиков») к уже имеющимся у афринцев «TOW-2A/B» поможет завести СВ Турции в полный тупик.Что же касается Эрдогана, то он продолжает вести крайне коварную и запутанную двойную игру, не гнушаясь задействованием таких «инструментов», как «Джебхат ан-Нусра», а по возможности и ИГ. К примеру, далеко небеизвестный боевик — глава террористической группировки «ан-Нусра» («Тахрир аш-Шам») Абу Мухаммад аль-Джулани уже спокойно делает релфи совместно с боевиками из «Свободной сирийской армии» на севере «Идлибского гадюшника». Как известно, этот сектор является своеобразной неинкорпорированной территорией Турции в САР. Следовательно, Анкара вполне поощряет объединение сирийского крыла «Аль-Каиды» с «Free Syrian Army». Вот так получается, друзья! Ну а что мы? Мы закрываем глаза на происходящее, продолжая «подруживать» с Эрдоганом, ведь разрешение на укладку 2-й нитки «Турецкого потока» в исключительной экономической зоне республики выдано именно подчинёнными ему структурами. Благо, что хоть агрессию против Африна на уровне внешнеполитических ведомств раскритиковали, а также смогли убедить представителей афринских SDF приехать на сочинский Конгресс сирийского национального диалога. Между тем, террористические формирования Мухаммада аль-Джулани, совместно с FSA, уже открыли 2-й фронт против YPG на южных рубежах кантона Африн, что требует прибытия в кантон ещё большего количества курдского подкрепления из Рожавы и многонационального добровольческого контингента из РФ, Германии, США, Канады, Франции и т.д.Просматриваются и другие, не менее тревожные детали турецкого присутствия в «Идлибском гадюшнике». В частности, крупный конвой турецких СВ пересёк сирийско-турецкую границу в неподконтрольной САА части провинции Идлиб, после чего выдвинулся в направлении Абу-Духура. Различные источники сообщают, что подразделения турецкой армии, входящие в состав конвоя, развернулись на подконтрольной «Хайат Тахрир аш-Шам» территории (в 8 км от линии фронта) и внимательно наблюдают за ходом боевых действий террористов с Сирийской Арабской Армией. Более того, проверенные источники в сирийском руководстве акцентируют внимание на том, что командование ВС Турции и руководство республики дожидаются закрепления патронируемых боевиков «Тахрир аш-Шам» и ССА на тактически выгодных позициях в южной части Идлиба. Очевидно, что лишь после этого турецкая сторона будет готова предъвить свои условия на Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдё в Сочи с 29 по 30 января. Какой вывод можно сделать на основании этой информации?Несмотря на многочисленные ура-патриотические заметки некоторых наших «специалистов» о выгоде «Оливковой ветви», ни о каком равноценном обмене кантона Африн на «Идлибский гадюшник» не может быть и речи. Максимум, что мы пронаблюдали после начала эрдогановской военной акции в Африне, — это прорыв линии обороны «Тахрир аш-Шам» в районе авиабазы Абу-Духур. Дальнейшее же продвижение «Сил Тигра» и других подразделений сирийской армии заметно «увязло». Мирная передача Идлиба под контроль САА не стоит на повестке дня Анкары. Что ещё более важно, турецкий конвой под Телль-Кабах уже сейчас контролирует, чтобы правительственные войска Асада не продвинулись ни на километр на северо-западном оперативном направлении. На фоне этого, некоторые российские и зарубежные источники со ссылкой на ресурс «Al Masdr News» сообщают о грядущем широкомасштабном наступлении ан-нусровцев, что вполне способно привести к потере таких населённых пунктов, как Курназ (первый претендент на «котёл» в южной части «Идлибского гадюшника»), Хадер (в 25 км южнее Алеппо), а при наилучшем раскладе, — и повторной утраты Абу-Духура. Боеспособность «Джебхат ан-Нусры» поддерживается исключительно за счёт всеобъемлющей военно-технической помощи со стороны Турции.Теперь давайте ещё раз взглянём на тактическую картину на северо-западном участке Сирийского ТВД в свете отказа оппозиционной верхушки FSA от участия в переговорах на Конгрессе сирийского национального диалога. «Умеренные» протурецкие боевики, по сути, полностью освободили себя от любых обязательств, которые теоретически должны были быть взяты в ходе договорённостей об урегулировании на предстоящем конгрессе. Как следствие, изначально (до участия в каких-либо диалогах по созданию деэскалационной зоны) Анкара рассчитывала на блицкриг как против подразделений YPG в Африне, так и против подразделений SDF в районе Манбиджа (на западном берегу Евфрата) с задействованием собственной тактической авиации, бронетанковых подразделений и бригад коммандос. Манбиджских курдов планировалось вытеснить на левый берег Евфрата, а афринских — подвергнуть геноциду и выдворению на территорию Алеппо, подконтрольную Сирийской Арабской Армии.В соответствии с планами руководства Турции, успешное выполнение этой задачи обозначало бы создание полноценного Северного фронта ССА для дальнейшего наступления на территории, находящиеся под контролем правительственных войск Сирии. Как мы уже отмечали ранее, кантон Африн является стратегическим «барьером» для построения 215-километрового наступательного «кулака» FSA вдоль провинций Латакия, Идлиб и Халеб. После зачистки Африна может сложиться такая ситуация, в ходе которой центральный город Алеппо, Телль-Арана, а также множество иных населённых пунктов окажутся в огромном тактическом «котле» у протурецких сил. Это должны «зарубить на носу» как в Дамаске, так и в Москве, особо не рассчитывая на всяческие, высосанные из пальца и несоответствующие действительности взаимовыгодные «обмены Африна на Идлиб» и иные выдумки некоторых наших СМИ. Дело в том, что все эти тактические моменты являются звеньям амбициозной военной операции турецкой армии под названием «Щит Евфрата», которая ещё в ноябре 2016 года преподносилась Эрдоганом в качестве одной из первостепенных мер по свержению режима Башара Асада.На текущий же момент, спустя неделю после начала заведомо провальной операции «Оливковая ветвь», тактический расклад продолжает играть на руку Дамаску, Москве и Вашингтону: активно поддерживаемые добровольцами, а также стрелковым, противотанковым и переносным противовоздушным ракетным вооружением отряды YPG и YPJ погрузили турецкую армию в затяжное и изматывающее противостояние, способное всего за несколько месяцев ослабить Турцию в геостратегическом плане, что лишь улучшит позиции САА. Так, помимо огромных потерь в живой силе (более 400 чел. по данным YPG), 7 уничтоженных танков и нескольких подбитых бронемашин, курдам удалось повредить «Фалькон» и перехватить лёгкий ударный вертолёт (Т-129 ATAK или AH-1P/S «Cobra»). По-видимому, Эрдогану и этого показалось мало, поскольку вечером 26 января он анонсировал скорое открытие «Манбиджского фронта» (на прошедшей неделе турецкая авиация уже наносила точечные удары сразу по нескольким объектам SDF в районе Манбиджа). Увязнув в боях ещё и на этом операционном направлении, где подразделения SDF в изобилии оснащены американским вооружением, ВС Турции окончательно потеряют имеющуюся ранее боевую устойчивость. Очевидно, что боевой потенциал и будущее кантона Африн сегодня зависит исключительно от существующего «коридора» «Захра-Нубль», который надёжно удерживается ВС Сирии. Ясно и то, что турецкой армии и дружественным ей террористическим/оппозиционным формированиям эти земли вряд ли когда-либо будут сданы.