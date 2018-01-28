22:10 28 января

Высадиться на Марсе в течение ближайших 20-30 лет будет сложно, считает глава ЕКА

Высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна, приводит ТАСС слова руководителя Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вёрнера.



В декабре Дональд Трамп подписал директивы по освоению космоса. США в среднесрочной перспективе вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для реализации более долгосрочных планов – путешествия на Марс.


В ЕКА считают такие планы в целом выполнимыми, но, по их мнению, для этого потребуется гораздо больше времени. По мнению Вёрнера, «даже при условии, что у программы полета к спутнику Земли будет неограниченное финансирование, до 2025 года высадиться там не получится».

При этом ЕКА, готова участвовать в проекте.

Могу себе представить, что в нем будет участвовать европейский астронавт,
сказал Вёрнер, отметив, что «в качестве бартера для полета на Луну Европа могла бы предложить американцам технологии».

Отправку пилотируемой миссии на Марс он считает еще более долгосрочной целью.

С Марсом история такая, что о ней можно вести дискуссии, однако в ближайшие 20-30 лет реализовать цель будет тяжело,
сказал руководитель агентства.

В качестве основных препятствий на пути к планете он назвал, «во-первых, отсутствие соответствующих технологий, а во-вторых, – вопросы моральной этики и ответственности».

Тяжело себе представить, что отправляешь человека в путешествие длиной два года без возможности вернуться назад. При полете на Марс нельзя просто взять и развернуться, по крайней мере, с нашими нынешними технологиями,
отметил Вёрнер.

Агентство напоминает, что американцы планируют создать обитаемую станцию на орбите Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт, в том числе для полетов на Марс. В планах также создание базы на лунной поверхности. Соответствующую директиву Трамп подписал 11 декабря 2017 года. Временные и финансовые рамки не обозначались.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Чёрный Сегодня, 18:07
    Ну разве что шумеры обратно полетят wassat...на лЫбяди...
    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 18:11
      Высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна

      Еретик, сжечь его на костре! Илон Маск уже завтра полетит, это все американцы знают wassat
      RASKAT
      1. Вадим237 Сегодня, 18:16
        А у него реально через 10 лет может полететь - межпланетная транспортная система.
        Вадим237
        1. влад66 Сегодня, 18:48
          Цитата: Вадим237
          А у него реально через 10 лет может полететь - межпланетная транспортная система.

          Полетит,полетит вместе с Рогозиным на батуте. laughing
          влад66
          1. Вадим237 Сегодня, 19:42
            Рогозин в 2028 скорее всего уже будет на пенсии - без батута.
            Вадим237
            1. Shurik70 Сегодня, 19:47
              Когда США боролись с СССР за престиж, выделялись деньги на космонавтику.
              С чего бы выделять деньги теперь? Это учёным интересно, а пока не докажут, что с этого можно поиметь деньги, бюджет будет скудным.
              Так что думаю, первыми на Марсе будут китайцы.
              Shurik70
            2. TIT Сегодня, 20:30
              и чёт мне кажетнся толи в ЛОНДОНЕ толи где то в Pеnдостане осядет
              TIT
    2. сибиралт Сегодня, 18:19
      Как же американцы полетят на Луну, если Стенли Кубрик умер? belay
      сибиралт
      1. рюрикович Сегодня, 18:43
        Цитата: сибиралт
        Как же американцы полетят на Луну, если Стенли Кубрик умер?

        Щас на компьютерах летают в другие галактики wassat Нарисуют так шикарно, что для обчества потребления никаких сомнений не будет laughing
        рюрикович
    3. Starover_Z Сегодня, 18:30
      Высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна, приводит ТАСС слова руководителя Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вёрнера.

      Да просто неизвестно, есть ли там необходимые углероды или другие ресурсы, да и кто их там охраняет ... Страшно лететь в неизвестность !
      Starover_Z
    4. ul_vitalii Сегодня, 20:06
      Главное мы первые застолбили, что на Марсе будут яблони цвести. smile
      ul_vitalii
  2. Tusv Сегодня, 18:08
    Пульсирующий движок уже придуман и даже испытан Есть другие варианты, но через 10 лет. В одну сторону возможно за пару лет
    Tusv
    1. avt Сегодня, 18:19
      Цитата: Tusv
      Пульсирующий движок уже придуман и даже испытан

      Ещё на Фау-1 вообще то и копия у нас до окончания войны у Челомея. bully Скорее имели ввиду детонационный движок и то что Шаубергер ещё объявлял с пресловутыми торсионными полями .
      avt
      1. Tusv Сегодня, 18:25
        Есть теория, превращайте в практику, токмо это в один конец
        Tusv
    2. Вадим237 Сегодня, 18:22
      Пульсирующий движок подходит только для атмосферы, а вот ЯРДУ другое дело.А дальше чисто ЯРД, термоядерный ракетный двигатель и ядерный двигатель на солёной воде - в отдалённой перспективе.
      Вадим237
    3. dorz Сегодня, 18:23
      Цитата: Tusv
      Пульсирующий движок уже придуман и даже испытан Есть другие варианты, но через 10 лет. В одну сторону возможно за пару лет

      Серьезная проблема - смертельные дозы радиации на пути к Марсу. Из свинца придется делать не только трусы.
      dorz
      1. Tusv Сегодня, 18:28
        Цитата: dorz
        Серьезная проблема - смертельные дозы радиации на пути к Марсу. Из свинца придется делать не только трусы

        Есть другие способы защитить свои яица am
        Tusv
        1. Muvka Сегодня, 18:32
          Цитата: Tusv
          Цитата: dorz
          Серьезная проблема - смертельные дозы радиации на пути к Марсу. Из свинца придется делать не только трусы

          Есть другие способы защитить свои яица am

          Оставить на Земле?)
          Muvka
          1. Tusv Сегодня, 18:48
            Оставить на Земле?)

            Ну дык впирёд. Наши ученые подумают о влиянии яйков в космосе
            Tusv
          2. Вадим237 Сегодня, 19:43
            Создать холодную плазму - ионосферу вокруг корабля.
            Вадим237
        2. ушкуйник Сегодня, 19:31
          В свинцовых трусах тяжело передвигаться и свинец через кожу будет поступать в кровь, отравляя весь организм, в том числе и "яица". Учитывая, что в космическом пространстве время изменяется по - разному, то по возвращению субъекта из космической командировки, упомянутые органы окажутся на Земле не нужными ни их хозяину, ни другим членам земного общества противоположного пола. Кстати, они не будут мешать на танцах с какой-нибудь марсианкой! Поэтому фанатам дальнего космоса целесообразно перед полетом оперативным путем удалить ненужные органы.Там, в космосе, возможно и бесплатно, установят новый универсальный аппарат для всей Вселенной!
          ушкуйник
          1. Tusv Сегодня, 19:49
            Цитата: ушкуйник
            Кстати, они не будут мешать на танцах с какой-нибудь марсианкой!

            Ну что сказать. Перед справным Ушкуйником и Викинг маленькая вонючая субстанция hi
            Tusv
      2. BlackMokona Сегодня, 18:43
        Согласно данным Марсохода, совсем не смертельные даже без защиты.
        BlackMokona
      3. Вадим237 Сегодня, 19:54
        Сделают многокорпусный корабль - как слоёный пирог, а в центре жилые помещения.
        Вадим237
  3. ГУМАНОИД Сегодня, 18:11
    Если бы ресурсы,которые человечество тратит на войну,направить на космос, то давно уже бы там были
    ГУМАНОИД
    1. Ратуш Сегодня, 18:15
      Цитата: ГУМАНОИД
      Если бы ресурсы,которые человечество тратит на войну,направить на космос, то давно уже бы там были




      А что там человеку делать?
      Ратуш
      1. sabakina Сегодня, 18:25
        Ратуш, посмотрите сериал "На краю Вселенной". В космосе много интересного.
        sabakina
      2. Вадим237 Сегодня, 19:45
        Осваивать и переселяться на Марс.
        Вадим237
    2. сибиралт Сегодня, 18:21
      А что мы там забыли? winked Пусть туда летают железки.
      сибиралт
      1. Rusland Сегодня, 20:25
        На эти деньги можно было бы построить лестницу на Марс.
        Rusland
  4. sabakina Сегодня, 18:16
    Агентство напоминает, что американцы планируют создать обитаемую станцию на орбите Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт, в том числе для полетов на Марс. В планах также создание базы на лунной поверхности.
    Не, ну я сам с детства люблю фантастику, но не до такой же степени надо быть наивным. Ближайщие 100 лет никто никуда не полетит. Так что узбагойтесь.
    sabakina
  5. taiga2018 Сегодня, 18:19
    полёт ради полёта?какой интерес для человечества представляет Марс?
    taiga2018
    1. sabakina Сегодня, 18:36
      Цитата: taiga2018
      полёт ради полёта?какой интерес для человечества представляет Марс?

      Ну, если послушать америкосов, то не только на Марс, на Меркурий свинтишь!
      sabakina
    2. Вежливый Лось Сегодня, 18:45
      Цитата: taiga2018
      какой интерес для человечества представляет Марс?

      Есл экипаж будет состоять из Трампа, Хилари, Тиллерсона, Мак-Кейна, Обамы и Сороса, то полет возможен уже в этом году. При этом
      у программы полета будет неограниченное финансирование
      т.к. пол планеты сбросится на полет (в один конец).
      Вежливый Лось
      1. Вадим237 Сегодня, 19:46
        Они в первую неделю полёта перегрызут друг друга и полёт, до конца не состоится.
        Вадим237
        1. Вежливый Лось Сегодня, 19:55
          Цитата: Вадим237
          Они в первую неделю полёта перегрызут друг друга и полёт, до конца не состоится.

          Наоборот! По достигнутым конечным результатам это будет величайший полет в истории человечества.
          Вежливый Лось
  6. Симон Сегодня, 18:20
    Цитата: RASKAT
    Высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна

    Еретик, сжечь его на костре! Илон Маск уже завтра полетит, это все американцы знают wassat

    Ну, это же для американцев, но для россиян? Пускай американцы покажут и докажут, как они летали на луну, у них уже есть опыт, которому никто уже не верит. wassat
    Симон
  7. Egorovich Сегодня, 18:20
    Раньше две великие державы вели конкуренцию за космос и огромные деньги вкладывались в это. А сейчас все превратилось в рутину и особых достижений не видно, да и с деньгами у всех туго. Долго еще про этот Марс и Луну мусолить будут, пока видны одни слова.
    Egorovich
    1. Вадим237 Сегодня, 19:48
      В России пока слова, а в США уже во всю доделывают и сверхтяжёлые ракеты и пилотируемые корабли - частники то же подтягиваются.
      Вадим237
  8. Михаил м Сегодня, 18:22
    Движки не великая проблема. Главное в полёте на Марс защита от радиации во время полёта и после высадки на планету. Нет у Марса мощного магнитного поля, защищающего от солнечного ветра. Так что вопрос о наличии жизни на Марсе отодвигается на неопределённое время. То же касается окололунной станции. Дозы нешуточные будут получать.
    Михаил м
  9. gla172 Сегодня, 18:30
    ....а зачем????????????.....
    gla172
    1. sabakina Сегодня, 18:37
      Что зачем????
      sabakina
      1. gla172 Сегодня, 20:09
        ....пиво разбавляют.....
        gla172
  10. Офицер запаса Сегодня, 18:36
    "...высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна..."

    Ну слава богу. Прямо-таки отпустило. Теперь я за Марс спокоен. Еще 30 лет его никто делить не будет...
    Офицер запаса
    1. sabakina Сегодня, 18:42
      Лёша, hi я, я выше писал, что ближайщие 100 лет мы будем тереться на околоземной орбите. Если только человечки нам не подскажут, как выйти далее.
      sabakina
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:54
        Ну и хорошо, Слава. Значит хищническое разграбление природных ресурсов планетам солнечной системы пока не грозит. Да и демократию там нести некому...
        Офицер запаса
  11. Doliva63 Сегодня, 18:40
    «в качестве бартера для полета на Луну Европа могла бы предложить американцам технологии».
    Откуда они у них? Что, Европа что-то на Луну посылала, чего не посылали янки? belay
    Doliva63
  12. polpot Сегодня, 18:43
    Зависть берет сколько люди денег украдут а долетит не долетит аллах только знает
    polpot
  13. Вкд Двк Сегодня, 18:48
    Оптимистический прогноз- полёт на Марс в течение следующих 30 лет.
    Без достижения гарантированного возврата (достижения реальной технической возможности) полёт не состоится.
    Такой прогноз ставит на Илоне Маске клеймо мошенника.
    Вкд Двк
    1. рюрикович Сегодня, 18:56
      Цитата: Вкд Двк
      Такой прогноз ставит на Илоне Маске клеймо мошенника.

      Ээээ нет,нашальникэ what Сейчас на слуху добровольный полёт в один конец,типа для колонизации. Всяк дешевле... И плюс для мальчишек-участников - если за время полёта не утратится способность возбуждаться, то на Марсе за неимением альтернатив и для блага колонистов времени теребонькаться будет валом lol
      рюрикович
    2. Алексий Сегодня, 19:51
      Он таковым и является
      Алексий
  14. Балу Сегодня, 18:52
    Агентство напоминает, что американцы планируют создать обитаемую станцию на орбите Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт, в том числе для полетов на Марс. В планах также создание базы на лунной поверхности. Соответствующую директиву Трамп подписал 11 декабря 2017 года. Временные и финансовые рамки не обозначались.
    Луна тоже наш, нечего амерам там делать, там Тагил рулит и нефти нет.
    Марсиане тоже против вторжения амеров, если че отбомбят стратегическими астероидами.
    Балу
  15. Труд Сегодня, 19:12
    - "В декабре Дональд Трамп подписал директивы по освоению космоса. США в среднесрочной перспективе вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для реализации более долгосрочных планов – путешествия на Марс."
    Наверное вдохновился после просмотра фильма Марсианин.
    Труд
  16. Дормидонт Сегодня, 19:20
    Скоро китайские товарищи сильно удивят толерастов
    Дормидонт
  17. ланс Сегодня, 20:35
    ох точно через 10-15лет полетят..... китайцы. русские отдадут ядерный детационный двигатель и сборочный околоземной завод, китайцы подготовят 30-50 астранавтов, а американцы снимут фильм.
    ланс
  18. Горменгаст Сегодня, 20:50
    Вёрнер не в курсе, что ЕКА УЖЕ делает сервисный модуль для "Ориона"?
    Горменгаст
  19. Zina389 Сегодня, 21:58
    Нельзя недооценивать человеческую мечту. Были проведены некоторые опросы, по которым десятки тысяч людей согласились лететь на Марс в один конец. Я уверен, что и к звездам бы полетели, если бы это было технически возможно. С другой стороны, согласен, что у правительств на данный момент нет мотивации. Самое полезное и дешевое - это полет к астеройдам. Но это слишком реалистично и потому скучно. Кажется у японцев есть такая программа беспилотной посадки и бурения.
    Zina389
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