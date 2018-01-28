Высадиться на Марсе в течение ближайших 20-30 лет будет сложно, считает глава ЕКА

Могу себе представить, что в нем будет участвовать европейский астронавт,

С Марсом история такая, что о ней можно вести дискуссии, однако в ближайшие 20-30 лет реализовать цель будет тяжело,

Тяжело себе представить, что отправляешь человека в путешествие длиной два года без возможности вернуться назад. При полете на Марс нельзя просто взять и развернуться, по крайней мере, с нашими нынешними технологиями,