Высадиться на Марсе в течение ближайших 20-30 лет будет сложно, считает глава ЕКА
Высадка на Марс в течение ближайших 20-30 лет вряд ли возможна, приводит ТАСС слова руководителя Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вёрнера.
В декабре Дональд Трамп подписал директивы по освоению космоса. США в среднесрочной перспективе вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для реализации более долгосрочных планов – путешествия на Марс.
В ЕКА считают такие планы в целом выполнимыми, но, по их мнению, для этого потребуется гораздо больше времени. По мнению Вёрнера, «даже при условии, что у программы полета к спутнику Земли будет неограниченное финансирование, до 2025 года высадиться там не получится».
При этом ЕКА, готова участвовать в проекте.
Отправку пилотируемой миссии на Марс он считает еще более долгосрочной целью.
В качестве основных препятствий на пути к планете он назвал, «во-первых, отсутствие соответствующих технологий, а во-вторых, – вопросы моральной этики и ответственности».
Агентство напоминает, что американцы планируют создать обитаемую станцию на орбите Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт, в том числе для полетов на Марс. В планах также создание базы на лунной поверхности. Соответствующую директиву Трамп подписал 11 декабря 2017 года. Временные и финансовые рамки не обозначались.
В декабре Дональд Трамп подписал директивы по освоению космоса. США в среднесрочной перспективе вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для реализации более долгосрочных планов – путешествия на Марс.
В ЕКА считают такие планы в целом выполнимыми, но, по их мнению, для этого потребуется гораздо больше времени. По мнению Вёрнера, «даже при условии, что у программы полета к спутнику Земли будет неограниченное финансирование, до 2025 года высадиться там не получится».
При этом ЕКА, готова участвовать в проекте.
Могу себе представить, что в нем будет участвовать европейский астронавт,сказал Вёрнер, отметив, что «в качестве бартера для полета на Луну Европа могла бы предложить американцам технологии».
Отправку пилотируемой миссии на Марс он считает еще более долгосрочной целью.
С Марсом история такая, что о ней можно вести дискуссии, однако в ближайшие 20-30 лет реализовать цель будет тяжело,сказал руководитель агентства.
В качестве основных препятствий на пути к планете он назвал, «во-первых, отсутствие соответствующих технологий, а во-вторых, – вопросы моральной этики и ответственности».
Тяжело себе представить, что отправляешь человека в путешествие длиной два года без возможности вернуться назад. При полете на Марс нельзя просто взять и развернуться, по крайней мере, с нашими нынешними технологиями,отметил Вёрнер.
Агентство напоминает, что американцы планируют создать обитаемую станцию на орбите Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт, в том числе для полетов на Марс. В планах также создание базы на лунной поверхности. Соответствующую директиву Трамп подписал 11 декабря 2017 года. Временные и финансовые рамки не обозначались.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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