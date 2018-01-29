Неизвестная война. 75 лет окончания Воронежской битвы

Мы отметили 75 лет с момента окончания одной из кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны. Битвы за Воронеж. Наверное, более незаслуженно обиженного молчанием момента в истории той войны нет.И даже сегодня на всех уровнях деятели допускают ляпы. Поздравляют город с «освобождением».Что ж, историческая безграмотность сегодня в тренде и простительна. Тем не менее, поправим многих. Воронеж не был освобожден. Просто потому, что не был захвачен.И в январе мы отметили иную дату. 75 лет разгрома сборной Европы под Воронежем.Воронеж стал третьим в истории, после Ленинграда и Севастополя, по длительности нахождения на линии фронта. 212 дней и ночей линия фронта проходила непосредственно через город.За всю войну было только два города — Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила через сам город. Мы говорим об освобождении Сталинграда? Нет. Вот и с Воронежем то же самое.Более того, Воронеж стал жуткой мясорубкой и щитом одновременно. Мясорубкой для частей, который должны были идти на помощь Паулюсу в Сталинград. И щитом для Сталинграда.Сталинград стал первым в табели наиболее сильно разрушенных городов. 95%. Воронеж – вторым. 94,5%.Город, незаслуженно обойденный званиями и наградами, но внесший огромную лепту в историю Победы.И – так и не захваченный врагом.Да, тем страшным летом 1942 года большая часть правобережной части города была захвачена фашистами. Большая, но не вся.Район сельскохозяйственного института СХИ остался за нашими войсками. Бои там носили просто ужасающий характер, ничем не уступая сталинградским боям. Рукопашные схватки за каждый дом.И на левый берег фашисты смогли прорваться только однажды.7 июля командующий германской группировкой фон Вейхс объявил своим солдатам об окончательном захвате Воронежа, несколько позже фон Бек сообщил об этом фюреру.Преждевременно, и вранье стоило фон Беку карьеры.На самом деле, это было только начало. Начало той битвы, которую вел сформированный Воронежский фронт генерала Ватутина, и о которой «Совинформбюро» скромно молчало, заменяя правду о тяжелейших боях обтекаемыми словами «… упорные бои в районе Воронежа».«Упорные бои» — это 40 из 55 тысяч итальянского Альпийского корпуса, это вся 8-я итальянская армия, это 170 из 203 тысяч 2-й венгерской армии, это 3 армейский корпус и 13 армия Румынии. Ну и 26 немецких дивизий как дополнение в той или иной степени размолоченности.В целом потери фашистов всех стран участниц составили около 400 тысяч человек. Около 75 тысяч попало в плен, кстати, первые фашистские генералы (немецкие, венгерские и румынские) взятые в плен в Великой Отечественной, были взяты именно солдатами Воронежского фронта.За это была заплачена непомерная цена. Около полумиллиона наших солдат и офицеров.Откровенно уродская политика руководства страны не позволила городу занять достойное место среди городов-Героев. Печально, конечно. Но увы, заслуги Воронежа были оценены только орденом Отечественной войны 1 степени.Но – не за награды воевали.И о событиях 1943 года, о радостных событиях, когда на сталинградской, воронежской, курской и белгородской землях ломался хребет фашистского сборища, мы еще расскажем.Вспоминая добрым словом наших солдат и командиров и не проливая предательских слезок по невинно убиенным немцам, венграм, румынам, итальянцам, испанцам и прочим.Наше дело правое, мы победили! И именно в 1943 году началось освобождение народов от коричневой чумы.