22:09 28 января

Министр обороны Британии своим заявлением о российской угрозе вызвал ярость спецслужб

Главы британских служб безопасности назвали министра Обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона паникером за его утверждение о том, что Россия хочет уничтожить жизненно важную инфраструктуру страны, передает ТАСС сообщение газеты The Sunday Times.



По данным газеты, делая свои заявления по поводу России, министр использовал секретную информацию предоставленную, в частности, спецслужбами США. Таким образом глава минобороны «мог скомпрометировать британских партнеров в разведывательной сфере», пишет издание со ссылкой на осведомленный источник.


Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими. Люди из Центра правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США) были в ярости,
сказал источник.

Издание также привело мнение своего источника из британской военной разведки, который назвал заявления Уильямсона по России «дилетантскими».

Никто никогда не заходил так далеко в количественной оценке потенциального риска для жизни в результате разрушительного нападения России или любого другого враждебного государства на инфраструктуру Великобритании. Мы не хотели бы спекулировать и быть паникерами,
подчеркнул собеседник газеты.

Ранее Уильямсон в интервью Daily Telegraph заявил, что Россия якобы «разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что, по версии министра, приведет к «панике, хаосу и гибели тысяч британцев».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. polpot Сегодня, 19:13
    Не все в порядке в британском королевстве особенно в мозгах
    polpot
    1. Anarchist Сегодня, 19:19
      Цитата: polpot
      Не все в порядке в британском королевстве особенно в мозгах

      Не только в британском королевстве... Оказывается, что всё это нашептывали ему в том числе и спецслужбы Соединенных Штатов...
      Все разгневанны не тем, что он несет ахинею, а тем, что он, оказывается, раскрыл секретные данные разведок разных стран...
      С каждым днем всё интереснее И интереснее!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 19:30
        Пусть пойдут и удавятся в своей злобе , у них другого пути нет. lol
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 19:40
          Это не "удавление от злобы", а продуманный пропагандистский ход.
          Один объявляет Россию, что та хочет совершить массовое убийство англичан,
          другие ему: "тише ты, мы знаем, но ты агентов подставил!".
          Какой вывод сделает простой английский (и не только) обыватель?
          Shurik70
          1. cniza Сегодня, 19:41
            Я же и говорю , подталкивают к массовым самоликвидациям.
            cniza
            1. Anarchist Сегодня, 19:45
              Ладно, пойду совершу диверсию - лягу спать! Пусть думают, что я зашухерился...
              Anarchist
              1. cniza Сегодня, 19:52
                Завтра всем на работу , но спать ещё рано , а вот протранслировать англичанам , что мы их "съедим" это надо. laughing
                cniza
                1. роман66 Сегодня, 20:08
                  напьются вина дешевого\ - и давай вещать про российскую угрозу! lol привет! hi
                  роман66
                  1. cniza Сегодня, 20:11
                    Привет Роман ! hi они пива насосутся и начинают фонтанировать. lol
                    cniza
                    1. роман66 Сегодня, 20:38
                      когда уже научатся пить по-русски - без злобы и с удовольствием , переходящим в философию?
                      роман66
                      1. cniza Сегодня, 20:46
                        Думаю никогда , они другие , вот совсем другие... мы о душе , а о они о деньгах.
                        cniza
              2. роман66 Сегодня, 20:06
                аккуратнее, помни о мистере Хайде! laughing tongue
                роман66
          2. Чёрный Сегодня, 20:09
            Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими. Люди из Центра правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США) были в ярости,
            ...А шо они от дятлп по имени Гэвин хотели? laughing Впрочем, это их проблемы.Надеюсь на стол ВВП уже легло представление о награждении Гэвина орденом? wassat
            Чёрный
        2. Касым Сегодня, 19:49
          Деньги выпрашивают для "сытной" жизни армейской элиты. Что-то новых, хороших, серийных образцов британской техники не видно. Челленджеры в строю 2-3 сотни, Харриеры, БТР - давно ничего толком не создавали. Авианосец, не успев на ходовые выити, уже что-то случилось.
          Поэтому кричать о "русской угрозе" "кителя" от МО будут периодически. Тем более на фоне требований Трампа. hi
          Касым
        3. словак Сегодня, 21:42
          Открыл русским глаза? Конечно, кто бы мог подумать, что в случае войны надо разрушить инфраструктуру :( Шнобелевскую премию критикам!
          словак
      2. Кент0001 Сегодня, 20:03
        Он не рассказал, что мы на них ещё зомбаков нашлем. winked
        Кент0001
      3. Удав КАА Сегодня, 21:06
        Цитата: Anarchist
        Все разгневанны не тем, что он несет ахинею, а тем, что он, оказывается, раскрыл секретные данные разведок разных стран.

        Ну, это как сказать! Дело в том, что в политику пришли неподготовленные в военном отношении сэры. Или им не успели в ГШ Её Величества королевских ВС прочитать лекцию по войнам 5-6 уровня и доктрине ответных действий жертвы агрессии НАТО... А когда (по долгу службы) сэр Уильямсон узнал, что ждет Альбион после нападения на РФ, он ох..ел и с перепугу все самое сокровенное выложил, публично, чтобы не тяготиться знаниями, о том, что будет с мелкобританией после дня "Д"...
        Вот у меня один вопрос: неужели он не понимает, что в современной войне (даже без применения ОМП) экономика и инфраструктура государства стали первоочередными объектами удара ВС противостоящей стороны...Ну , хотя бы на действия своих партнеров по НАТО посмотрели на Балкаах.
        Боже, и это "профессионалы" с которыми нашему Лаврову приходится иметь дело! Один Борис -- чего стоит!!! А тут еще и МО с Биг Бэна свалился со своими откровениями, которые знает каждый курсант выпускного курса нашего ВВМУ!!!
        Ну, блин, теперь нужно ждать запоя и черной меланхолии: безнаказанного демарша не получится..Печалька,однако ...
        Выход один...
        !
        Удав КАА
        1. cniza Сегодня, 21:20
          Вот и я того же мнения hi
          cniza
    2. Андрей К Сегодня, 19:19
      ...Министр обороны Британии своим заявлением о российской угрозе вызвал ярость спецслужб...

      Воистину - если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Молодец товарищ министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон! Мели своим помелом!
      ...Главы британских служб безопасности назвали министра Обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона паникером...

      Ну так есть теперь чем заняться, этим "главам британских служб безопасности"... laughing
      Андрей К
    3. влад66 Сегодня, 19:48
      А мальчонка на фото и есть министр belay Ну тады все понятно. laughing
      влад66
      1. Злой543 Сегодня, 19:59
        Слащавый на педика смахивает, пусть расстреляют его по закону военного времени, как паникера
        Злой543
        1. ul_vitalii Сегодня, 20:13
          Цитата: Злой543
          Слащавый на педика смахивает, пусть расстреляют его по закону военного времени, как паникера

          К тому же он может быть какой-нибудь сэр, а сэров обычно из уважения вешают.
          ul_vitalii
          1. Злой543 Сегодня, 21:01
            Цитата: ul_vitalii
            Цитата: Злой543
            Слащавый на педика смахивает, пусть расстреляют его по закону военного времени, как паникера

            К тому же он может быть какой-нибудь сэр, а сэров обычно из уважения вешают.

            Вроде расстреливают , но из уважения сидя на стуле, после виски и сигареты.
            Злой543
    4. Mavrikiy Сегодня, 20:34
      Цитата: polpot
      Не все в порядке в британском королевстве особенно в мозгах

      Зря Вы так. Малец целый БАКАЛАВР, куда уж выше? Читать может и не умеет, но подписи ставит твердо - министр.
      Mavrikiy
    5. сибиралт Сегодня, 22:05
      Что-то неладно в англицком королевстве, если силовики и спецслужбы зарабатывают на фейках и провокациях. recourse
      сибиралт
  2. ul_vitalii Сегодня, 19:13
    Американцы предрекли кирдык Англии, а министр случайно угадал и озвучил.
    ul_vitalii
    1. Балу Сегодня, 19:39
      Цитата: ul_vitalii

      ul_vitalii Сегодня, 19:13 Новый
      Американцы предрекли кирдык Англии, а министр случайно угадал и озвучил.

      Ранее Уильямсон в интервью Daily Telegraph заявил, что Россия якобы «разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что, по версии министра, приведет к «панике, хаосу и гибели тысяч британцев».


      А что не так? winked Так и будет, если Наглия с фашингтонскими макаками захочет поиграть в войнушку с Россией. Русские медведи самые вежливые медведи в мире
      В тоже время, русские вообще и медведи в частности очень не любят наглецов, которые вторгаются на их территорию
      Балу
      1. Сепар ДНР Сегодня, 20:16
        Цитата: Балу
        русские вообще и медведи в частности очень не любят наглецов, которые вторгаются на их территорию

        Сепар ДНР
  3. iliitchitch Сегодня, 19:18
    ".. гибели тысяч британцев.." . Чушь какая-то . Острова просто не станет , вот и всё , доиграются убогие до полного брексита .
    iliitchitch
    1. лысова Сегодня, 20:18
      Вот и я об этом, читаю коменты, а сам думаю, какая на фиг инфраструктура ?! - Кнопки все дружно нажали и инфраструктура, больше ни кого не будет волновать.
      лысова
  4. rocket757 Сегодня, 19:19
    По моему министренка снабжала одна известная у нас служба ОБС ... но похоже для них и так сойдёт.
    Был один министр дундук ... пришёл другой, конченный дундук!!!
    rocket757
  5. рюрикович Сегодня, 19:19
    Всё!!! Это Путин виноват!!! Он хочет внести раскол между Минобороны Королевства и спецслужбами страны, что бы подорвать монолитность властей и повлиять на общество!!! belay
    Только Путин... Больше некому request
    Сказочные до.... пардон, пЭрсонажи wassat laughing
    рюрикович
    1. Tusv Сегодня, 19:40
      Цитата: рюрикович
      Всё!!! Это Путин виноват!!! Он хочет внести раскол между Минобороны Королевства и спецслужбами страны, что бы подорвать монолитность властей и повлиять на общество!!!

      Да перо в зад, если жить насрать. Токмо их фигня мне не нравится
      Tusv
      1. рюрикович Сегодня, 19:46
        Цитата: Tusv
        Токмо их фигня мне не нравится

        А по мне так пёс с ними - пусть тешатся со своими фобиями на своём острове wassat
        Ну а если бессмертные то....милости просим у прЫцел soldier
        рюрикович
  6. Офицер запаса Сегодня, 19:26
    "...разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что, по версии министра, приведет к панике, хаосу и гибели тысяч британцев..."

    Британские политики становятся в своих высказываниях популярнее знаменитых британских ученых.
    Офицер запаса
  7. APASUS Сегодня, 19:28
    Уже начинается дисбаланс сил,выступающие чины перебивая друг друга стараются донести до населения русскую угрозу.Чем то напоминает отклонения в психике ,люди сами стали верь в то ,в чем хотели убедить других ?
    APASUS
    1. рюрикович Сегодня, 19:37
      Цитата: APASUS
      Чем то напоминает отклонения в психике ,люди сами стали верь в то ,в чем хотели убедить других ?

      По идее, следующим шагом психоза должны стать массовые прыжки с окон с фразой "Русские идут!" what
      рюрикович
  8. Tusv Сегодня, 19:28
    Я скажу по чесноку. Все Агенты Кремля Одних завербовало ГРУ, Других ФСБ.
    Смиритесь. Царская Охранка и ЧК вечна, господа из МОК - готовтесь к репрессиям hi
    Tusv
    1. рюрикович Сегодня, 19:39
      Цитата: Tusv
      господа из МОК - готовтесь к репрессиям

      Сибирь всех примет....Отработать же надобно feel
      рюрикович
      1. Tusv Сегодня, 20:00
        Цитата: рюрикович
        Сибирь всех примет....Отработать же надобно

        Качественно, Друже. Помирит с Дедом Морозом и с Богом. Ну кто слабак, тот феномен. Яйкими будет звенеть на флажелетах lol
        Tusv
  9. Казахский Бульбаш Сегодня, 19:29
    Давно мучает вопрос: почему у всех энтих русофобов такие "высокоинтеллектуальные" физиономии?!
    Казахский Бульбаш
    1. рюрикович Сегодня, 19:49
      Исключительно в силу своих мечтаний и уверований.... laughing
      Как сказал один философ, люди практически состоят из масок wink
      рюрикович
  10. Nitarius Сегодня, 19:56

    ))) ничего страшного .. образования УПАЛО! не дай бог мы до такого доживемся!
    Nitarius
    1. Mavrikiy Сегодня, 20:38
      Смешная фотография. Правдивая на 100%. И американцы говорят, что дружат с головой. Да его снять нужно из послов в 24 часа.
      Mavrikiy
  11. Кент0001 Сегодня, 20:00
    Чет я не понял, получается что мы реально хотим уничтожить британию, belay а об этом знает амеровская разведка laughing , которая представила бритам эти сведения wassat , а их полумный министр выложил всю информацию.....тогда что? Либо мы не можем хранить в секрете планы нападения на британию request , либо американцы разводят бритов и набивают свою значимость в сфере работы спецслужб laughing , либо все кто западнее наших границ просто иди ёты и мы их круто троллим и разводим? wink
    Кент0001
  12. михаил3 Сегодня, 20:10
    Ну чисто дети. На какой предмет эти игры в стиле сороковых? Какая дезорганизация, зачем? Если заиграет война такого уровня, какая им дезорганизация?! Мы просто стерилизуем остров парой А зарядов, и все. Это даже не сильно подымет радиофон, остров же...
    михаил3
  13. poquello Сегодня, 20:12
    очень интересная секретная информация о российской угрозе про которую на каждом углу орут буржуйские сми
    poquello
  14. gla172 Сегодня, 20:16
    ...др@щи есть др@щи....ну натура у них такая,ни чего не попишешь....

    gla172
    1. cniza Сегодня, 21:23
      Раньше они были воины , а сейчас только под юбки - килты заглядывать могут.
      cniza
  15. Tusv Сегодня, 20:19
    Не ну палево в Ми-6 и ЦРУ. Набрали по объявлению И пытаются с Русскими бороться:
    "Шагали берегом реки, ребята хоть куда. У них большие кулаки и в жилах не вода"
    Оригинал нужно послушать в оригинале Набирите в гугеле или в яндексе
    Tusv
    1. Tusv Сегодня, 20:38
      "Он улыбался - встрече рад, ведь он не понял из, через мновенье наш собрат его пинал потдых"
      Западу надо урозуметь, что такое "Накакакакакака получи да некричи"
      Tusv
  16. ланс Сегодня, 20:28
    не понятно в чем собственно секрет. согласно доктрине советского союза при ядерной зачистке англия живет 17минут, сша 28. не думаю что с того времени сильно что то изменилось
    ланс
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