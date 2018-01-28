Министр обороны Британии своим заявлением о российской угрозе вызвал ярость спецслужб
Главы британских служб безопасности назвали министра Обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона паникером за его утверждение о том, что Россия хочет уничтожить жизненно важную инфраструктуру страны, передает ТАСС сообщение газеты The Sunday Times.
По данным газеты, делая свои заявления по поводу России, министр использовал секретную информацию предоставленную, в частности, спецслужбами США. Таким образом глава минобороны «мог скомпрометировать британских партнеров в разведывательной сфере», пишет издание со ссылкой на осведомленный источник.
Издание также привело мнение своего источника из британской военной разведки, который назвал заявления Уильямсона по России «дилетантскими».
Ранее Уильямсон в интервью Daily Telegraph заявил, что Россия якобы «разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что, по версии министра, приведет к «панике, хаосу и гибели тысяч британцев».
По данным газеты, делая свои заявления по поводу России, министр использовал секретную информацию предоставленную, в частности, спецслужбами США. Таким образом глава минобороны «мог скомпрометировать британских партнеров в разведывательной сфере», пишет издание со ссылкой на осведомленный источник.
Он использовал разведывательные данные, из которых не все являются британскими. Люди из Центра правительственной связи (ЦПС, аналог Агентства национальной безопасности США) были в ярости,сказал источник.
Издание также привело мнение своего источника из британской военной разведки, который назвал заявления Уильямсона по России «дилетантскими».
Никто никогда не заходил так далеко в количественной оценке потенциального риска для жизни в результате разрушительного нападения России или любого другого враждебного государства на инфраструктуру Великобритании. Мы не хотели бы спекулировать и быть паникерами,подчеркнул собеседник газеты.
Ранее Уильямсон в интервью Daily Telegraph заявил, что Россия якобы «разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, что, по версии министра, приведет к «панике, хаосу и гибели тысяч британцев».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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