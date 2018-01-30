Биткоин под колпаком закона. Минфин хочет регулировать криптовалюты в России

О том, что российскому государству пора определиться в плане отношения к криптовалютам и криптовалютному рынку, неоднократно говорили и эксперты, и предприниматели, и представители различных политических партий и движений, и чиновники самых разных министерств и ведомств. Недавно в Министерстве финансов Российской Федерации все же подготовили законопроект закона о регулировании криптовалюты, принятие которого, по мнению специалистов финансового ведомства, позволит значительно упорядочить ситуацию на криптовалютном рынке.Но сначала – к истории проблемы. Как известно, появление криптовалюты и стремительный рост количества операций с криптовалютой были встречены официальными учреждениями России неоднозначно. Высказываемые государственными чиновниками, политиками и экспертами мнения порой прямо противоположны. Но до последнего времени правовой статус криптовалюты в Российской Федерации оставался неопределенным – с одной стороны, власть не решалась легализовать криптовалютный рынок и разработать систему правового регулирования криптовалют, с другой стороны российское правительство не пошло и на запрет криптовалютных операций.Как известно, отношение к криптовалютам разных государств весьма разнится. Такие страны как Сингапур, Республика Корея, Япония, ОАЭ относятся к криптовалютам очень позитивно, стремясь извлечь выгоду из криптовалютных операций и привлечения инвесторов, стремящихся работать на криптовалютном рынке. К примеру, руководитель финансового ведомства Сингапура Сопненду Моханти считает, что биткоин и другие криптовалюты уже никуда не исчезнут и будут лишь развиваться, однако подчеркивает, что пока сравнивать их с «настоящими» деньгами преждевременно.Заинтересованы в развитии криптовалютного рынка и некоторые страны третьего мира, которые связывают с криптовалютными операциями улучшение своего финансового положения. Например, Вануату предлагает приобрести свое гражданство за определенную сумму в биткоинах. В то же время, ряд государств относится к криптовалютам негативно, а в России, несмотря на то, что страна до сих пор остается весьма свободным пространством для криптовалютных операций, власть периодически делает грозные заявления о необходимости контроля и даже запрета криптовалюты.С самого начала активизации криптовалютного рынка в России против криптовалют выступил Центральный банк Российской Федерации. Еще 27 января 2014 года, четыре года назад, он выпустил обращение, в котором предостерег граждан и юридических лиц от использования «виртуальных валют» и сослался на статью 27 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», запрещающую выпуск на территории России «денежных суррогатов». Официально причинами недоверия к криптовалютам Центробанк РФ объявил потенциальную возможность использования анонимных криптовалютных операций для финансирования террористической деятельности и для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Эльвира Набиуллина в 2015 году обратила внимание и на то, что во всем мире не знают, что делать с криптовалютами, поэтому пока Центробанк РФ не призывает их запрещать, но собирается тщательно изучать их природу.Спустя почти четыре года, 4 сентября 2017 года, Центральный банк РФ вновь выпустил заявление «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)». В нем подчеркивалась неизменность позиции, высказанной еще в 2014 году, однако текст заявления уже не был столь декларативным. В частности, Центробанк РФ подчеркивал, что вместе с другими структурами он занят разработкой подходов к определению и регулированию криптовалют на территории Российской Федерации. Менее категоричным был текст нового обращения и по отношению к гражданам и юридическим лицам, причем акцент делался не столько на запугивание возникновением подозрений в причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма, сколько на высокие риски финансовых потерь и возможных колебаний курса.В Министерстве финансов России еще в декабре 2014 года подготовили законопроект о запрете криптовалюты и иных денежных суррогатов на территории Российской Федерации. Согласно проекту, в федеральные законы «О Центральном банке», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а кроме того в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), должны были быть внесены поправки, запрещающие производство и оборот денежных суррогатов и вводящие за него определенную ответственность. Однако, даже на обсуждение Государственной думы РФ законопроект тогда вынесен не был – его забраковали в Министерстве экономического развития РФ, обратив внимание на расплывчатость формулировок и то, что под определение денежных суррогатов могут попасть не только криптовалюты, но и многочисленные маркетинговые программы.Спустя три года руководитель Минфина РФ Антон Силуанов в своих публичных выступлениях вновь называл криптовалюты денежным суррогатом, но подчеркнул, что работать с биткоинами и другими криптовалютами следует профессионалам, которые разбираются в финансовых инструментах и способны быстро сориентироваться во время падения курса. Основой для расчетов в России остается рубль, подчеркнул тогда глава Минфина РФ.Однако, многие российские крупные предприниматели и известные финансисты с самого начала «криптовалютной лихорадки» демонстрировали куда более лояльное отношение к виртуальным деньгам.Так, уже в 2015 году президент Сбербанка России Герман Греф заявил, что запрещать криптовалюты в России не стоит. В сентябре 2017 г. Греф, рассуждая о перспективах блокчейн-технологий, на базе которых существуют криптовалюты, подчеркнул, что блокчейн таит в себе колоссальные возможности – и в бизнесе, и в государственном управлении (кстати, в эмирате Дубай, что в ОАЭ, в обозримом будущем собираются перевести на блокчейн все органы государственного управления). Руководитель Сбербанка выразил уверенность, что запрет криптовалют может сыграть лишь негативную службу российской экономике, однако все же подчеркнул, что не советует пока обычным гражданам вкладываться в криптовалюты и участвовать в криптовалютных операциях.В апреле 2017 года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в одном из своих интервью заявил, что в 2018 году Министерство финансов РФ может пойти на легализацию криптовалюты с целью создания механизмов регулирования криптовалютных операций и отслеживания незаконных финансовых операций. Необходимость законодательного регулирования криптовалютных операций в Министерстве финансов РФ объясняли и необходимостью защиты национальной валюты, т.е. рубля, в качестве единственного платежного средства на территории Российской Федерации.Но, пожалуй, окончательное слово относительно будущего криптовалют в России осталось за президентом Владимиром Путиным. В октябре 2017 г. глава государства, выступая на совещании по внедрению цифровых технологий в финансовой, банковской сфере, использованию инновационных финансовых инструментов, подчеркнул, что регулировать криптовалюты необходимо, но важно не создать барьеры, которые препятствовали бы развитию современной экономики. 24 октября 2017 года Владимир Путин поручил правительству России и Банку России разработать основные принципы регулирования криптовалют, майнинга и ICO в Российской Федерации.В январе 2018 г. на сайте Министерства финансов РФ был опубликован долгожданный законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в случае принятия его в качестве закона, будет призван регулировать ситуацию, связанную с выпуском и оборотом криптовалют. В законопроекте дается правовое определение токенам, криптовалютам и майнингу. Согласно законопроекту, под цифровым финансовым активом понимается имущество в электронной форме, созданное с помощью шифровальных средств. Право собственности на такое имущество будет удостоверяться через внесение цифровых записей в реестр цифровых транзакций.В качестве цифровых финансовых активов рассматриваются криптовалюты и токены. При этом, в законопроекте подчеркивается, что осуществлять обменные операции с цифровыми активами, то есть менять одни криптовалюты на другие или криптовалюты на деньги, смогут только юридические лица. Операторами обмена криптовалют на деньги смогут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие правом осуществления брокерской и дилерской деятельности, а также форекс-дилерской деятельности, обычные граждане осуществлять криптовалютные обменные операции не смогут.Майнинг криптовалют в законопроекте признается предпринимательской деятельностью со всеми вытекающими последствиями в виде налогообложения и ответственности в случае занятия незаконной предпринимательской деятельностью. Что касается большинства обычных граждан (физических лиц), которые в законопроекте классифицируются как неквалифицированные инвесторы, то они не смогут купить в рамках одного выпуска токенов на сумму свыше 50 тысяч рублей. Сделки по обмену криптовалют для неквалифицированных инвесторов смогут осуществлять только специальные биржи.Именно по вопросу о сделках с обменом криптовалют наблюдаются разногласия между Министерством финансов РФ и Центральным банком России. В Центробанке РФ убеждены, что операции с криптовалютами сохраняют высокий риск легализации с их помощью денежных средств. В возможность полной деанонимизации криптовалютных операций в Центральном банке России не верят, поскольку даже идентификация конечного участника криптовалютной цепочки не поможет отследить всю цепочку создания и оборота криптовалюты до тех пор, пока она не выйдет на лицензированную обменную площадку. Кроме этого момента, иных претензий по тексту законопроекта в Центробанке РФ пока не озвучивали. Разумеется, основания опасаться обналички у государственных органов есть. Например, в сентябре 2017 г. в Костромской области сотрудниками ФСБ и полиции были задержаны трое граждан, занимавшихся нелегальными операциями с продажей и обналичиванием биткоинов. По данным правоохранителей, им удалось обналичить более 500 млн рублей.Однако, сам рост внимания к криптовалютам, помимо желания серьезно улучшить свое финансовое положение за счет спекулятивных операций, продиктован и тем, что криптовалюты позволяют аккумулировать значительные денежные средства без необходимости отчитываться перед контролирующими органами. Поскольку Росфинмониторинг все активнее работает с банками, стремится поставить под контроль операции с крупными суммами наличных денег, поле криптовалют оказывается идеальным пространством для проведения операций, которые не хотят афишировать перед государственными органами.Если криптовалюты в России все же получат официальное правовое регулирование, то наша страна окажется в списке наиболее «продвинутых» в этом отношении государств, идущих в ногу со временем. Известный экономист Михаил Делягин, в частности, отметил, что если сейчас Россия является пятой в мире страной по объему криптовалютных операций, то принятие законопроекта, после приведения его в окончательный вид, позволит России стать первой в плане правового регулирования криптовалют и криптовалютных операций. Для экономического развития страны это может принести серьезную пользу, и именно поэтому, кстати, неоднократно высказывался в поддержку аккуратного использования криптовалют и президент Владимир Путин.В деловом и экспертном сообществе на появление законопроекта Минфина отреагировали скорее положительно. То, что правительство отказалось от запретительных мер в отношении криптовалют, показывает прогрессивную динамику и стремление не отказываться от современных финансовых инструментов. Конечно, законопроект Минфина, по мнению многих экспертов, является откровенно сырым и нуждается в дополнительной доработке. Но уже сам факт его появления свидетельствует о позитивных сдвигах управленческой стратегии.Регулирование криптовалют создает условия для инвестиций в криптовалюты со стороны крупных финансовых организаций . Поскольку работать на рынке получат возможность профессиональные и лицензированные инвесторы, ликвидность криптовалют возрастет, а следовательно – криптовалютные операции станут более безопасными и еще более интересными и для бизнеса, и для рядовых граждан, желающих инвестировать в криптовалюту.