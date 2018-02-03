11:04 03 февраля

Тактическая емкость для воды

На любой войне в число самых необходимых любому солдату вещей, кроме патронов, гранат, пайка, входит, конечно, вода. Это и неудивительно, поскольку взрослому человеку нужно в сутки только для питья минимально около 2 литров воды, а вместе с приготовлением пищи и гигиеническими нуждами выходит около 4-5 литров. Без воды человек может прожить не более 10 дней, а боеспособность от обезвоживания теряет где-то на вторые сутки.

Потому, когда отдельные подразделения и части попадали в условия сильной нехватки воды, за нее разворачивались драматические и кровопролитные сражения, когда за ведро воды платили ведром крови. Наиболее ярко и показательно это проявилось, к примеру, во время осады Аджимушкайских каменоломен летом 1942 года. Единственный колодец оказалась снаружи, под контролем немцев, и чтобы набрать воды требовалось всякий раз брать колодец штурмом. Внутри каменоломен предпринимались самые отчаянные усилия к сбору воды. Хотя каменоломни были сухие, известняк был влажным. Собирали воду с водокапов, специально выделенные люди буквально высасывали воду из стен: пробивали небольшое отверстие в известняке, прикладывались к нему, вытягивали воду и сплевывали ее в кружку или котелок.

Тактическая емкость для воды

Аджимушкайские каменоломни. Водокап.


В свое время меня поразил 15-метровый колодец, вырубленный саперными лопатками и штыками в сплошном известняке внутри каменоломен (на фото ниже).




Опыт войны показывает, что битвы за воду, если они начинались, всегда приобретали ожесточенный и упорный характер. Но даже если и не было столь экстремальных случаев, все равно поход за водой нередко обращался в боевую операцию. Во время Чеченской войны боевики устраивали засады у реки, чтобы обстрелять солдат, приехавших за водой. В сражении за Грозный даже вода из Сунжи для некоторых подразделений становилась роскошью, и солдаты пили воду из ямок и воронок.

Вообще, практически любой бой в условиях города идет при нехватке воды. Источников водоснабжения мало, водопровод обычно выходит из строя в первые дни боев, а оставшиеся в водопроводах и емкостях запасы воды быстро расходуются солдатами обоих воюющих сторон и местными жителями. Уже через несколько суток боев вода в городском бою становится большой ценностью. За пределами городов возможностей пополнить запасы воды больше: есть мелкие реки, родники, озера или болота, иногда можно выкопать ипровизированный колодец, зимой можно набрать снега. Но эти возможности приобретаются тем, что воду приходится приносить издалека, за сотни метров и даже за километры от позиций.

Конечно, среди армейского имущества есть довольно много разнообразных емкостей для воды, есть автоцистерны, полевые кухни, самые различные приспособления для фильтрования и обеззараживания воды, вплоть до войсковых фильтровальных станций ВФС-10, различные резервуары для воды. вроде РДВ-40, РВД-1500 или РДВ-5000 (индекс указывает вместимость в литрах). Однако, мотострелковые подразделения, как показал опыт войн, обычно пользуются другими емкостями для воды. Помимо стандартной фляжки вместимостью 900 грамм, котелка вместимостью 1500 грамм воды, используются 10-литровые ведра, 20-литровые канистры или 38-литровые алюминиевые фляги. Эти разновидности емкостей весьма хороши и испытаны в деле. Скажем, советская 38-литровая алюминиевая фляга, стянутая стальными обручами и снабженная герметичной крышкой с резиновым уплотнителем, представляет собой хороший образчик надежной, трудоубиваемой емкости.



В Афганской войне она была наиболее распространенным видом емкости под воду, используемой мотострелковыми подразделениями. Иногда можно видеть на фотографиях такую флягу, прикрученную проволокой на броню БТР или БМП. Если ее продырявят в перестрелке - не беда, отверстие можно заткнуть деревянным чопиком.

Но у этих емкостей есть один, крайне серьезный недостаток: они сильно неудобны в переноске. Скажем, флягу должны нести два человека, взяв ее за короткие боковые ручки. Полный ее вес с водой составляет 46,5 кг, то есть по 23 кг на каждого носильщика и весь этот вес приходится на руку и на связки. Руки быстро устают. Кроме того, при переноске фляга цепляется за ноги. Взять ее на плечо не позволяет большой вес, довольно большой диаметр (38 см), и такой прием доступен только для очень крепкого человека. 20-литровая канистра удобнее, но и при ее переноске весь вес приходится на руку и очень нерационально распределяется на мышцы предплечья, спины и бедер. Переноска фляг или канистр даже на сотню метров превращается в тяжелую, изматывающую работу.

Вообще, обозревая армейские РДВ, нельзя не заметить, что их создатели явно были под влиянием высокой моторизации Советской армии и снабдили армию емкостями, которые требуется возить, а не таскать. Эргономика и рациональная переноска тяжестей совершенно не учитывалась, и конструкторы не думали, каково их будет таскать, особенно на большие расстояния.

Второй недостаток этих емкостей состоит в том, что трудно набрать воды из природных источников, даже из рек. Чтобы налить ее, приходится погружать емкость в воду. Если же вода набирается из мелкого источника, вроде ручейка или озерца, то приходится долго черпать кружкой или котелком, часто вместе с илом и грязью. Понятно, что чем дольше длится сам процесс набора воды, тем больше у противника возможностей заметить водоносов и обстрелять их. При этом сами водоносы практически беззащитны и им требуется охранение. Потому в боевых условиях, чтобы набрать несколько фляг или канистр воды, приходится отряжать целое отделение, а то и более, отрывая его от выполения других задач. В бою же, когда каждый боец на счету, добыча и доставка воды превращается в нетривиальную проблему.

Обозревая весь набор армейских емкостей для воды бросается в глаза отсутствие специализированной коллективной емкости, способной обеспечить водой на сутки отделение (по питьевой норме на отделение из 8 человек потребуется 16 литров воды), и при этом удобной в наборе воды из природных источников и переноске ее на большие расстояния. Единственное, что более или менее подходит для этой задачи, это 12-литровый армейский термос Т-12, с полным весом 16,8 кг. Есть термосы и побольше, но только этот тип снабжен лямками для заплечного ношения, наиболее удобного и рационального (хотя, заметим, сама конструкция лямок далека от идеала). Но у термосов есть своя важная задача - переноска горячей пищи. Кроме того, термосы также не могут решить проблемы удобного и быстрого набора воды.


Термос Т-12

Итак, в армейском снаряжении есть серьезный пробел - отсутствие коллективной емкости для воды, удобной для быстрого набора из источников, дальней переноски, обеззараживания и распределения воды. Но такую емкость можно довольно быстро создать и ввести в комплект снаряжения, если описать выдвигаемые к ней требования.

Во-первых, емкость около 20 литров, чего достаточно для мотострелкового отделения. Полный вес не должен превышать 25-28 кг. Во-вторых, емкость должна иметь наплечные лямки для ношения за спиной, аналогичные лямкам анатомического рюкзака, так, чтобы корпус емкости не касался спины или бедер водоноса. Тогда емкость можно брать в длительные пешие марши, нести ее легко и удобно, без снижения боеспособности солдата, у которого остаются свободными руки. В-третьих, это должна быть емкость-термос, с теплоизоляцией. Это требуется для сохранения охлажденной воды, поскольку при ее нагреве в воде резко снижается содержание кислорода и она не напитывает и не освежает. Всякий, кто пил теплую воду из фляжек, знает, какой у нее отвратительный вкус. Теплоизоляция емкости сохранит воду прохладной. В-четвертых, емкость должна иметь не только верхнюю горловину с завинчивающейся крышкой, но и нижний раздаточный кран, закрытый откидной щекой, чтобы можно было распределить воду без потерь по котелкам или фляжкам.

Наконец, в-пятых, самое важное, емкость должна быть оснащена ручной помпой и гибким, гофрированным шлангом, наподобие шланга от противогаза, длиной около 1-1,5 метра (точный размер можно подобрать испытаниями), убирающейся в полость корпуса емкости под крышку. Ручная помпа со шлангом дает водоносу решающее тактическое преимущество. Для набора воды достаточно двух человек: один несет емкость, другой его охраняет. При наборе воды один качает воду, другой с оружием на изготовке следит за обстановкой. Бойцы могут меняться ролями. Помпа должна быть такой конструкции, чтобы позволять качать воду одной рукой в положении лежа - это позволит набирать воду скрытно, из укрытия вблизи источника воды. Шланг также должен иметь приемную насадку, позволяющую брать воду из мелких источников, ямок и воронок с самой поверхности воды, снабженную грубым фильтром для очистки от ила и грязи. При необходимости воду можно дезинфицировать, закинув в емкость через горловину нужное количество специальных таблеток.

В боевых условиях такая емкость позволит добывать и доставлять воду с минимальными затратами труда и времени, с минимальным выделением бойцов для этой задачи, а также скрытно, с минимально возможным риском. В особенности это важно, если мотострелковое отделение действует в отрыве от своей бронетехники, например в бое в городе, на марше, в рейде или в засаде. Собрав со всех отделений такие емкости и передав их временному выделенному отделению или сводной группе, можно за два рейса обеспечить водой на сутки целую роту, с возможностью принести воду издалека. Это уже может быть очень серьезное тактическое преимущество над противником.
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 14

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  1. тасха Сегодня, 07:22
    Дмитрий, и как Вы себе представляете использование такой ёмкости? Мотострелковый взвод спешился, двигается в рейд,в бой или в засаду и специальный приспособленный боец тащит на себе 20 литров воды? Нет уж, пусть как обычно - каждый по капле во фляжках, бутылках и питьевых рюкзачках.
    Предлагаемая Вами ёмкость нужна только как замена упомянутого Вами термоса - 2-3 раза в сутки доставляется вместе с пищей, если есть такая возможность. Проще притащить в рюкзаке кучу пластиковых бутылок, которые потом можно выбросить...
    В армиях некоторых стран станции водоснабжения сразу разливают очищенную питьевую воду по бутылкам...
    тасха
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:42
      Нет уж, пусть как обычно - каждый по капле во фляжках, бутылках и питьевых рюкзачках.


      В чайнике лучше...
      Тот же ЛЕХА
      1. тасха Сегодня, 07:52
        Чайник однозначно лучше... За чайник только плюс.. И чай, и поесть.. Вещь... У меня есть самовар - великая вещь... Круче чайника wink
        тасха
    2. 3x3zsave Сегодня, 07:56
      В ВС РФ тоже стоят на вооружении такие станции. Летом была статья Скоморохова описывающая подобные установки.
      3x3zsave
      1. тасха Сегодня, 08:06
        Да, спасибо что напомнили.
        Вот ссылка на статью, раз уж зашла речь о воде
        https://topwar.ru/123382-stanciya-kompleksnoy-och
        istki-sko-10-5-gigiena-napoit-polk-za-chas.html

        Количество статей на ВО постоянно растёт. Может быть, администраторам стоит при размещении новой статьи улучшить подбор статей на подобную тему? Хэштеги там, например. В смысле ключевые слова... wink
        тасха
        1. 3x3zsave Сегодня, 08:44
          На мой взгляд, лучшим выходом было бы создание архива статей с перекрестными ссылками: по авторам, тематике, разделам и т.д. Но это работа, которая - время и деньги.
          3x3zsave
    3. Лопатов Сегодня, 09:14
      Цитата: тасха
      Дмитрий, и как Вы себе представляете использование такой ёмкости? Мотострелковый взвод спешился, двигается в рейд,в бой или в засаду и специальный приспособленный боец тащит на себе 20 литров воды?

      При СССР считали, что лучше не 20, а 12 литров. РДВ-12 был единственным, предназначенным для переноски одним человеком

      Правда, штука почему-то мало распространённая. Похоже, использовали все во времена афганской войны, и запас не пополнили всвязи с началом процесса развала СССР. Пробовал в 1999 выбить себе, так как знал об их существовании, но тыловики только руками разводили. Получил конусообразный РДР-40, но он был предназначен для переноски двумя бойцами (две петли)

      Можно было взять его более крупного братца РДВ-100 такой же формы и с четырьмя петлями для переноски, но он не особо удобен для тех задач, которые перед нами стояли.
      =====================
      Ну а проблема действительно существует.
      Дело в том, что упомянутые автором фляги и термоса не предназначены для раздачи питьевой воды. От слова вообще.
      Кружка бойца, оказывающаяся в такой ёмкости- абсолютное зло. У меня были две алюминиевые фляги, в которые в ремроте врезали краны. И я всегда боялся, что их свернут к чёртовой бабушке при перевозке.

      Бутилированная вода- это прекрасно. При постоянном наличии. Бутылка из под неё- абсолютное зло. Её толком не продезинфицировать, контроль за чистотой таких ёмкостей осуществлять практически невозможно. Посему бутилированная вода потенциально опасна.
      Лопатов
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 10:01
        Цитата: Лопатов
        При СССР считали, что лучше не 20, а 12 литров. РДВ-12 был единственным, предназначенным для переноски одним человеком


        у меня в африке был опыт с мягкой флягой. вещь удобная но..
        идя пешком по летнему сенегалу, даже тропы не было только направление вдоль реки ( сразу скажу что пить из неё было не безопасно) начял ощющять влагу на пояснице.
        потом понял, преодолевя барьер из кустов акации я перебросил рюкзак и флягу и сам перепрыгнул через кусты. одна из колючючек а они у акации африканской дай бог каждому, проколола мою флягу.
        как результа я выпил литер с чем то который не вылился и продолжал поход уже без воды. надеясь во время набрести на какое нибудь поселение.
        с тех пор никаких мягких фляг! и в африку меня силой не затянешь после малярии,,,
        Маки Авелльевич
        1. Лопатов Сегодня, 10:29
          Цитата: Маки Авелльевич
          проколола мою флягу

          Согласитесь, проблема легко решаема. Пара-тройка слоёв чего-то вроде кевлара и слой теплоизолятора. В него вложить мягкую ёмкость.
          Лопатов
      2. avt Сегодня, 10:06
        Цитата: Лопатов
        Посему бутилированная вода потенциально опасна.

        good
        Цитата: SPLV
        Мягкие ёмкости, конечно, дешевле,

        Красивше и
        Цитата: Лопатов
        Главная проблема- их нельзя банально обдать кипяточком 8)))

        Да и менее ...универсальны что ли. При случае каши не сваришь, да ещё и не раз bully
        avt
        1. Лопатов Сегодня, 10:58
          Цитата: avt
          Да и менее ...универсальны что ли. При случае каши не сваришь, да ещё и не раз

          Вот тут вот не в коем разе. Резервуар для питьевой воды должен быть только резервуаром для питьевой воды. Исключительно.
          Лопатов
  2. Волька Сегодня, 09:07
    для забора воды из природного водоема в качестве ручной помпы можно приспособить резиновую грушу-помпу со шлангом на подобие того который возят профессионалы-шоферы, а вот в качестве емкости удобней использовать складную гармошку из ПВХ литров на 1,5-3-5 индивидуально для каждого бойца, с заплечными лямками, естественно с горловиной и крышкой с "клапаном-краником", вот и закажите МО, чтоб объявили конкурс на разработку и представление образцов для испытаний...
    Волька
  3. SPLV Сегодня, 09:28
    Спасибо за статью. Правильно и продумано. Мягкие ёмкости, конечно, дешевле, но менее прочные, срок годности ниже, термоизоляция никакая.
    SPLV
    1. Лопатов Сегодня, 09:55
      Цитата: SPLV
      Мягкие ёмкости, конечно, дешевле, но менее прочные, срок годности ниже, термоизоляция никакая.

      Главная проблема- их нельзя банально обдать кипяточком 8)))
      То есть они требуют специальные растворы для очистки и обеззараживания. Обеспечивающие ко всему прочему сохранность ёмкости

      Но в принципе, это вполне решаемо. Мягкие ёмкости более перспективны. Проблему прочности и теплоизоляции решить легко, сделав наружный чехол со сроком службы, бОльшим чем у резервуара.
      Лопатов
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