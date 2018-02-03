Тактическая емкость для воды

На любой войне в число самых необходимых любому солдату вещей, кроме патронов, гранат, пайка, входит, конечно, вода. Это и неудивительно, поскольку взрослому человеку нужно в сутки только для питья минимально около 2 литров воды, а вместе с приготовлением пищи и гигиеническими нуждами выходит около 4-5 литров. Без воды человек может прожить не более 10 дней, а боеспособность от обезвоживания теряет где-то на вторые сутки.Потому, когда отдельные подразделения и части попадали в условия сильной нехватки воды, за нее разворачивались драматические и кровопролитные сражения, когда за ведро воды платили ведром крови. Наиболее ярко и показательно это проявилось, к примеру, во время осады Аджимушкайских каменоломен летом 1942 года. Единственный колодец оказалась снаружи, под контролем немцев, и чтобы набрать воды требовалось всякий раз брать колодец штурмом. Внутри каменоломен предпринимались самые отчаянные усилия к сбору воды. Хотя каменоломни были сухие, известняк был влажным. Собирали воду с водокапов, специально выделенные люди буквально высасывали воду из стен: пробивали небольшое отверстие в известняке, прикладывались к нему, вытягивали воду и сплевывали ее в кружку или котелок.Аджимушкайские каменоломни. Водокап.В свое время меня поразил 15-метровый колодец, вырубленный саперными лопатками и штыками в сплошном известняке внутри каменоломен (на фото ниже).Опыт войны показывает, что битвы за воду, если они начинались, всегда приобретали ожесточенный и упорный характер. Но даже если и не было столь экстремальных случаев, все равно поход за водой нередко обращался в боевую операцию. Во время Чеченской войны боевики устраивали засады у реки, чтобы обстрелять солдат, приехавших за водой. В сражении за Грозный даже вода из Сунжи для некоторых подразделений становилась роскошью, и солдаты пили воду из ямок и воронок.Вообще, практически любой бой в условиях города идет при нехватке воды. Источников водоснабжения мало, водопровод обычно выходит из строя в первые дни боев, а оставшиеся в водопроводах и емкостях запасы воды быстро расходуются солдатами обоих воюющих сторон и местными жителями. Уже через несколько суток боев вода в городском бою становится большой ценностью. За пределами городов возможностей пополнить запасы воды больше: есть мелкие реки, родники, озера или болота, иногда можно выкопать ипровизированный колодец, зимой можно набрать снега. Но эти возможности приобретаются тем, что воду приходится приносить издалека, за сотни метров и даже за километры от позиций.Конечно, среди армейского имущества есть довольно много разнообразных емкостей для воды, есть автоцистерны, полевые кухни, самые различные приспособления для фильтрования и обеззараживания воды, вплоть до войсковых фильтровальных станций ВФС-10, различные резервуары для воды. вроде РДВ-40, РВД-1500 или РДВ-5000 (индекс указывает вместимость в литрах). Однако, мотострелковые подразделения, как показал опыт войн, обычно пользуются другими емкостями для воды. Помимо стандартной фляжки вместимостью 900 грамм, котелка вместимостью 1500 грамм воды, используются 10-литровые ведра, 20-литровые канистры или 38-литровые алюминиевые фляги. Эти разновидности емкостей весьма хороши и испытаны в деле. Скажем, советская 38-литровая алюминиевая фляга, стянутая стальными обручами и снабженная герметичной крышкой с резиновым уплотнителем, представляет собой хороший образчик надежной, трудоубиваемой емкости.В Афганской войне она была наиболее распространенным видом емкости под воду, используемой мотострелковыми подразделениями. Иногда можно видеть на фотографиях такую флягу, прикрученную проволокой на броню БТР или БМП. Если ее продырявят в перестрелке - не беда, отверстие можно заткнуть деревянным чопиком.Но у этих емкостей есть один, крайне серьезный недостаток: они сильно неудобны в переноске. Скажем, флягу должны нести два человека, взяв ее за короткие боковые ручки. Полный ее вес с водой составляет 46,5 кг, то есть по 23 кг на каждого носильщика и весь этот вес приходится на руку и на связки. Руки быстро устают. Кроме того, при переноске фляга цепляется за ноги. Взять ее на плечо не позволяет большой вес, довольно большой диаметр (38 см), и такой прием доступен только для очень крепкого человека. 20-литровая канистра удобнее, но и при ее переноске весь вес приходится на руку и очень нерационально распределяется на мышцы предплечья, спины и бедер. Переноска фляг или канистр даже на сотню метров превращается в тяжелую, изматывающую работу.Вообще, обозревая армейские РДВ, нельзя не заметить, что их создатели явно были под влиянием высокой моторизации Советской армии и снабдили армию емкостями, которые требуется возить, а не таскать. Эргономика и рациональная переноска тяжестей совершенно не учитывалась, и конструкторы не думали, каково их будет таскать, особенно на большие расстояния.Второй недостаток этих емкостей состоит в том, что трудно набрать воды из природных источников, даже из рек. Чтобы налить ее, приходится погружать емкость в воду. Если же вода набирается из мелкого источника, вроде ручейка или озерца, то приходится долго черпать кружкой или котелком, часто вместе с илом и грязью. Понятно, что чем дольше длится сам процесс набора воды, тем больше у противника возможностей заметить водоносов и обстрелять их. При этом сами водоносы практически беззащитны и им требуется охранение. Потому в боевых условиях, чтобы набрать несколько фляг или канистр воды, приходится отряжать целое отделение, а то и более, отрывая его от выполения других задач. В бою же, когда каждый боец на счету, добыча и доставка воды превращается в нетривиальную проблему.Обозревая весь набор армейских емкостей для воды бросается в глаза отсутствие специализированной коллективной емкости, способной обеспечить водой на сутки отделение (по питьевой норме на отделение из 8 человек потребуется 16 литров воды), и при этом удобной в наборе воды из природных источников и переноске ее на большие расстояния. Единственное, что более или менее подходит для этой задачи, это 12-литровый армейский термос Т-12, с полным весом 16,8 кг. Есть термосы и побольше, но только этот тип снабжен лямками для заплечного ношения, наиболее удобного и рационального (хотя, заметим, сама конструкция лямок далека от идеала). Но у термосов есть своя важная задача - переноска горячей пищи. Кроме того, термосы также не могут решить проблемы удобного и быстрого набора воды.Термос Т-12Итак, в армейском снаряжении есть серьезный пробел - отсутствие коллективной емкости для воды, удобной для быстрого набора из источников, дальней переноски, обеззараживания и распределения воды. Но такую емкость можно довольно быстро создать и ввести в комплект снаряжения, если описать выдвигаемые к ней требования.Во-первых, емкость около 20 литров, чего достаточно для мотострелкового отделения. Полный вес не должен превышать 25-28 кг. Во-вторых, емкость должна иметь наплечные лямки для ношения за спиной, аналогичные лямкам анатомического рюкзака, так, чтобы корпус емкости не касался спины или бедер водоноса. Тогда емкость можно брать в длительные пешие марши, нести ее легко и удобно, без снижения боеспособности солдата, у которого остаются свободными руки. В-третьих, это должна быть емкость-термос, с теплоизоляцией. Это требуется для сохранения охлажденной воды, поскольку при ее нагреве в воде резко снижается содержание кислорода и она не напитывает и не освежает. Всякий, кто пил теплую воду из фляжек, знает, какой у нее отвратительный вкус. Теплоизоляция емкости сохранит воду прохладной. В-четвертых, емкость должна иметь не только верхнюю горловину с завинчивающейся крышкой, но и нижний раздаточный кран, закрытый откидной щекой, чтобы можно было распределить воду без потерь по котелкам или фляжкам.Наконец, в-пятых, самое важное, емкость должна быть оснащена ручной помпой и гибким, гофрированным шлангом, наподобие шланга от противогаза, длиной около 1-1,5 метра (точный размер можно подобрать испытаниями), убирающейся в полость корпуса емкости под крышку. Ручная помпа со шлангом дает водоносу решающее тактическое преимущество. Для набора воды достаточно двух человек: один несет емкость, другой его охраняет. При наборе воды один качает воду, другой с оружием на изготовке следит за обстановкой. Бойцы могут меняться ролями. Помпа должна быть такой конструкции, чтобы позволять качать воду одной рукой в положении лежа - это позволит набирать воду скрытно, из укрытия вблизи источника воды. Шланг также должен иметь приемную насадку, позволяющую брать воду из мелких источников, ямок и воронок с самой поверхности воды, снабженную грубым фильтром для очистки от ила и грязи. При необходимости воду можно дезинфицировать, закинув в емкость через горловину нужное количество специальных таблеток.В боевых условиях такая емкость позволит добывать и доставлять воду с минимальными затратами труда и времени, с минимальным выделением бойцов для этой задачи, а также скрытно, с минимально возможным риском. В особенности это важно, если мотострелковое отделение действует в отрыве от своей бронетехники, например в бое в городе, на марше, в рейде или в засаде. Собрав со всех отделений такие емкости и передав их временному выделенному отделению или сводной группе, можно за два рейса обеспечить водой на сутки целую роту, с возможностью принести воду издалека. Это уже может быть очень серьезное тактическое преимущество над противником.