Тактическая емкость для воды
На любой войне в число самых необходимых любому солдату вещей, кроме патронов, гранат, пайка, входит, конечно, вода. Это и неудивительно, поскольку взрослому человеку нужно в сутки только для питья минимально около 2 литров воды, а вместе с приготовлением пищи и гигиеническими нуждами выходит около 4-5 литров. Без воды человек может прожить не более 10 дней, а боеспособность от обезвоживания теряет где-то на вторые сутки.
Потому, когда отдельные подразделения и части попадали в условия сильной нехватки воды, за нее разворачивались драматические и кровопролитные сражения, когда за ведро воды платили ведром крови. Наиболее ярко и показательно это проявилось, к примеру, во время осады Аджимушкайских каменоломен летом 1942 года. Единственный колодец оказалась снаружи, под контролем немцев, и чтобы набрать воды требовалось всякий раз брать колодец штурмом. Внутри каменоломен предпринимались самые отчаянные усилия к сбору воды. Хотя каменоломни были сухие, известняк был влажным. Собирали воду с водокапов, специально выделенные люди буквально высасывали воду из стен: пробивали небольшое отверстие в известняке, прикладывались к нему, вытягивали воду и сплевывали ее в кружку или котелок.
Аджимушкайские каменоломни. Водокап.
В свое время меня поразил 15-метровый колодец, вырубленный саперными лопатками и штыками в сплошном известняке внутри каменоломен (на фото ниже).
Опыт войны показывает, что битвы за воду, если они начинались, всегда приобретали ожесточенный и упорный характер. Но даже если и не было столь экстремальных случаев, все равно поход за водой нередко обращался в боевую операцию. Во время Чеченской войны боевики устраивали засады у реки, чтобы обстрелять солдат, приехавших за водой. В сражении за Грозный даже вода из Сунжи для некоторых подразделений становилась роскошью, и солдаты пили воду из ямок и воронок.
Вообще, практически любой бой в условиях города идет при нехватке воды. Источников водоснабжения мало, водопровод обычно выходит из строя в первые дни боев, а оставшиеся в водопроводах и емкостях запасы воды быстро расходуются солдатами обоих воюющих сторон и местными жителями. Уже через несколько суток боев вода в городском бою становится большой ценностью. За пределами городов возможностей пополнить запасы воды больше: есть мелкие реки, родники, озера или болота, иногда можно выкопать ипровизированный колодец, зимой можно набрать снега. Но эти возможности приобретаются тем, что воду приходится приносить издалека, за сотни метров и даже за километры от позиций.
Конечно, среди армейского имущества есть довольно много разнообразных емкостей для воды, есть автоцистерны, полевые кухни, самые различные приспособления для фильтрования и обеззараживания воды, вплоть до войсковых фильтровальных станций ВФС-10, различные резервуары для воды. вроде РДВ-40, РВД-1500 или РДВ-5000 (индекс указывает вместимость в литрах). Однако, мотострелковые подразделения, как показал опыт войн, обычно пользуются другими емкостями для воды. Помимо стандартной фляжки вместимостью 900 грамм, котелка вместимостью 1500 грамм воды, используются 10-литровые ведра, 20-литровые канистры или 38-литровые алюминиевые фляги. Эти разновидности емкостей весьма хороши и испытаны в деле. Скажем, советская 38-литровая алюминиевая фляга, стянутая стальными обручами и снабженная герметичной крышкой с резиновым уплотнителем, представляет собой хороший образчик надежной, трудоубиваемой емкости.
В Афганской войне она была наиболее распространенным видом емкости под воду, используемой мотострелковыми подразделениями. Иногда можно видеть на фотографиях такую флягу, прикрученную проволокой на броню БТР или БМП. Если ее продырявят в перестрелке - не беда, отверстие можно заткнуть деревянным чопиком.
Но у этих емкостей есть один, крайне серьезный недостаток: они сильно неудобны в переноске. Скажем, флягу должны нести два человека, взяв ее за короткие боковые ручки. Полный ее вес с водой составляет 46,5 кг, то есть по 23 кг на каждого носильщика и весь этот вес приходится на руку и на связки. Руки быстро устают. Кроме того, при переноске фляга цепляется за ноги. Взять ее на плечо не позволяет большой вес, довольно большой диаметр (38 см), и такой прием доступен только для очень крепкого человека. 20-литровая канистра удобнее, но и при ее переноске весь вес приходится на руку и очень нерационально распределяется на мышцы предплечья, спины и бедер. Переноска фляг или канистр даже на сотню метров превращается в тяжелую, изматывающую работу.
Вообще, обозревая армейские РДВ, нельзя не заметить, что их создатели явно были под влиянием высокой моторизации Советской армии и снабдили армию емкостями, которые требуется возить, а не таскать. Эргономика и рациональная переноска тяжестей совершенно не учитывалась, и конструкторы не думали, каково их будет таскать, особенно на большие расстояния.
Второй недостаток этих емкостей состоит в том, что трудно набрать воды из природных источников, даже из рек. Чтобы налить ее, приходится погружать емкость в воду. Если же вода набирается из мелкого источника, вроде ручейка или озерца, то приходится долго черпать кружкой или котелком, часто вместе с илом и грязью. Понятно, что чем дольше длится сам процесс набора воды, тем больше у противника возможностей заметить водоносов и обстрелять их. При этом сами водоносы практически беззащитны и им требуется охранение. Потому в боевых условиях, чтобы набрать несколько фляг или канистр воды, приходится отряжать целое отделение, а то и более, отрывая его от выполения других задач. В бою же, когда каждый боец на счету, добыча и доставка воды превращается в нетривиальную проблему.
Обозревая весь набор армейских емкостей для воды бросается в глаза отсутствие специализированной коллективной емкости, способной обеспечить водой на сутки отделение (по питьевой норме на отделение из 8 человек потребуется 16 литров воды), и при этом удобной в наборе воды из природных источников и переноске ее на большие расстояния. Единственное, что более или менее подходит для этой задачи, это 12-литровый армейский термос Т-12, с полным весом 16,8 кг. Есть термосы и побольше, но только этот тип снабжен лямками для заплечного ношения, наиболее удобного и рационального (хотя, заметим, сама конструкция лямок далека от идеала). Но у термосов есть своя важная задача - переноска горячей пищи. Кроме того, термосы также не могут решить проблемы удобного и быстрого набора воды.
Термос Т-12
Итак, в армейском снаряжении есть серьезный пробел - отсутствие коллективной емкости для воды, удобной для быстрого набора из источников, дальней переноски, обеззараживания и распределения воды. Но такую емкость можно довольно быстро создать и ввести в комплект снаряжения, если описать выдвигаемые к ней требования.
Во-первых, емкость около 20 литров, чего достаточно для мотострелкового отделения. Полный вес не должен превышать 25-28 кг. Во-вторых, емкость должна иметь наплечные лямки для ношения за спиной, аналогичные лямкам анатомического рюкзака, так, чтобы корпус емкости не касался спины или бедер водоноса. Тогда емкость можно брать в длительные пешие марши, нести ее легко и удобно, без снижения боеспособности солдата, у которого остаются свободными руки. В-третьих, это должна быть емкость-термос, с теплоизоляцией. Это требуется для сохранения охлажденной воды, поскольку при ее нагреве в воде резко снижается содержание кислорода и она не напитывает и не освежает. Всякий, кто пил теплую воду из фляжек, знает, какой у нее отвратительный вкус. Теплоизоляция емкости сохранит воду прохладной. В-четвертых, емкость должна иметь не только верхнюю горловину с завинчивающейся крышкой, но и нижний раздаточный кран, закрытый откидной щекой, чтобы можно было распределить воду без потерь по котелкам или фляжкам.
Наконец, в-пятых, самое важное, емкость должна быть оснащена ручной помпой и гибким, гофрированным шлангом, наподобие шланга от противогаза, длиной около 1-1,5 метра (точный размер можно подобрать испытаниями), убирающейся в полость корпуса емкости под крышку. Ручная помпа со шлангом дает водоносу решающее тактическое преимущество. Для набора воды достаточно двух человек: один несет емкость, другой его охраняет. При наборе воды один качает воду, другой с оружием на изготовке следит за обстановкой. Бойцы могут меняться ролями. Помпа должна быть такой конструкции, чтобы позволять качать воду одной рукой в положении лежа - это позволит набирать воду скрытно, из укрытия вблизи источника воды. Шланг также должен иметь приемную насадку, позволяющую брать воду из мелких источников, ямок и воронок с самой поверхности воды, снабженную грубым фильтром для очистки от ила и грязи. При необходимости воду можно дезинфицировать, закинув в емкость через горловину нужное количество специальных таблеток.
В боевых условиях такая емкость позволит добывать и доставлять воду с минимальными затратами труда и времени, с минимальным выделением бойцов для этой задачи, а также скрытно, с минимально возможным риском. В особенности это важно, если мотострелковое отделение действует в отрыве от своей бронетехники, например в бое в городе, на марше, в рейде или в засаде. Собрав со всех отделений такие емкости и передав их временному выделенному отделению или сводной группе, можно за два рейса обеспечить водой на сутки целую роту, с возможностью принести воду издалека. Это уже может быть очень серьезное тактическое преимущество над противником.
Потому, когда отдельные подразделения и части попадали в условия сильной нехватки воды, за нее разворачивались драматические и кровопролитные сражения, когда за ведро воды платили ведром крови. Наиболее ярко и показательно это проявилось, к примеру, во время осады Аджимушкайских каменоломен летом 1942 года. Единственный колодец оказалась снаружи, под контролем немцев, и чтобы набрать воды требовалось всякий раз брать колодец штурмом. Внутри каменоломен предпринимались самые отчаянные усилия к сбору воды. Хотя каменоломни были сухие, известняк был влажным. Собирали воду с водокапов, специально выделенные люди буквально высасывали воду из стен: пробивали небольшое отверстие в известняке, прикладывались к нему, вытягивали воду и сплевывали ее в кружку или котелок.
Аджимушкайские каменоломни. Водокап.
В свое время меня поразил 15-метровый колодец, вырубленный саперными лопатками и штыками в сплошном известняке внутри каменоломен (на фото ниже).
Опыт войны показывает, что битвы за воду, если они начинались, всегда приобретали ожесточенный и упорный характер. Но даже если и не было столь экстремальных случаев, все равно поход за водой нередко обращался в боевую операцию. Во время Чеченской войны боевики устраивали засады у реки, чтобы обстрелять солдат, приехавших за водой. В сражении за Грозный даже вода из Сунжи для некоторых подразделений становилась роскошью, и солдаты пили воду из ямок и воронок.
Вообще, практически любой бой в условиях города идет при нехватке воды. Источников водоснабжения мало, водопровод обычно выходит из строя в первые дни боев, а оставшиеся в водопроводах и емкостях запасы воды быстро расходуются солдатами обоих воюющих сторон и местными жителями. Уже через несколько суток боев вода в городском бою становится большой ценностью. За пределами городов возможностей пополнить запасы воды больше: есть мелкие реки, родники, озера или болота, иногда можно выкопать ипровизированный колодец, зимой можно набрать снега. Но эти возможности приобретаются тем, что воду приходится приносить издалека, за сотни метров и даже за километры от позиций.
Конечно, среди армейского имущества есть довольно много разнообразных емкостей для воды, есть автоцистерны, полевые кухни, самые различные приспособления для фильтрования и обеззараживания воды, вплоть до войсковых фильтровальных станций ВФС-10, различные резервуары для воды. вроде РДВ-40, РВД-1500 или РДВ-5000 (индекс указывает вместимость в литрах). Однако, мотострелковые подразделения, как показал опыт войн, обычно пользуются другими емкостями для воды. Помимо стандартной фляжки вместимостью 900 грамм, котелка вместимостью 1500 грамм воды, используются 10-литровые ведра, 20-литровые канистры или 38-литровые алюминиевые фляги. Эти разновидности емкостей весьма хороши и испытаны в деле. Скажем, советская 38-литровая алюминиевая фляга, стянутая стальными обручами и снабженная герметичной крышкой с резиновым уплотнителем, представляет собой хороший образчик надежной, трудоубиваемой емкости.
В Афганской войне она была наиболее распространенным видом емкости под воду, используемой мотострелковыми подразделениями. Иногда можно видеть на фотографиях такую флягу, прикрученную проволокой на броню БТР или БМП. Если ее продырявят в перестрелке - не беда, отверстие можно заткнуть деревянным чопиком.
Но у этих емкостей есть один, крайне серьезный недостаток: они сильно неудобны в переноске. Скажем, флягу должны нести два человека, взяв ее за короткие боковые ручки. Полный ее вес с водой составляет 46,5 кг, то есть по 23 кг на каждого носильщика и весь этот вес приходится на руку и на связки. Руки быстро устают. Кроме того, при переноске фляга цепляется за ноги. Взять ее на плечо не позволяет большой вес, довольно большой диаметр (38 см), и такой прием доступен только для очень крепкого человека. 20-литровая канистра удобнее, но и при ее переноске весь вес приходится на руку и очень нерационально распределяется на мышцы предплечья, спины и бедер. Переноска фляг или канистр даже на сотню метров превращается в тяжелую, изматывающую работу.
Вообще, обозревая армейские РДВ, нельзя не заметить, что их создатели явно были под влиянием высокой моторизации Советской армии и снабдили армию емкостями, которые требуется возить, а не таскать. Эргономика и рациональная переноска тяжестей совершенно не учитывалась, и конструкторы не думали, каково их будет таскать, особенно на большие расстояния.
Второй недостаток этих емкостей состоит в том, что трудно набрать воды из природных источников, даже из рек. Чтобы налить ее, приходится погружать емкость в воду. Если же вода набирается из мелкого источника, вроде ручейка или озерца, то приходится долго черпать кружкой или котелком, часто вместе с илом и грязью. Понятно, что чем дольше длится сам процесс набора воды, тем больше у противника возможностей заметить водоносов и обстрелять их. При этом сами водоносы практически беззащитны и им требуется охранение. Потому в боевых условиях, чтобы набрать несколько фляг или канистр воды, приходится отряжать целое отделение, а то и более, отрывая его от выполения других задач. В бою же, когда каждый боец на счету, добыча и доставка воды превращается в нетривиальную проблему.
Обозревая весь набор армейских емкостей для воды бросается в глаза отсутствие специализированной коллективной емкости, способной обеспечить водой на сутки отделение (по питьевой норме на отделение из 8 человек потребуется 16 литров воды), и при этом удобной в наборе воды из природных источников и переноске ее на большие расстояния. Единственное, что более или менее подходит для этой задачи, это 12-литровый армейский термос Т-12, с полным весом 16,8 кг. Есть термосы и побольше, но только этот тип снабжен лямками для заплечного ношения, наиболее удобного и рационального (хотя, заметим, сама конструкция лямок далека от идеала). Но у термосов есть своя важная задача - переноска горячей пищи. Кроме того, термосы также не могут решить проблемы удобного и быстрого набора воды.
Термос Т-12
Итак, в армейском снаряжении есть серьезный пробел - отсутствие коллективной емкости для воды, удобной для быстрого набора из источников, дальней переноски, обеззараживания и распределения воды. Но такую емкость можно довольно быстро создать и ввести в комплект снаряжения, если описать выдвигаемые к ней требования.
Во-первых, емкость около 20 литров, чего достаточно для мотострелкового отделения. Полный вес не должен превышать 25-28 кг. Во-вторых, емкость должна иметь наплечные лямки для ношения за спиной, аналогичные лямкам анатомического рюкзака, так, чтобы корпус емкости не касался спины или бедер водоноса. Тогда емкость можно брать в длительные пешие марши, нести ее легко и удобно, без снижения боеспособности солдата, у которого остаются свободными руки. В-третьих, это должна быть емкость-термос, с теплоизоляцией. Это требуется для сохранения охлажденной воды, поскольку при ее нагреве в воде резко снижается содержание кислорода и она не напитывает и не освежает. Всякий, кто пил теплую воду из фляжек, знает, какой у нее отвратительный вкус. Теплоизоляция емкости сохранит воду прохладной. В-четвертых, емкость должна иметь не только верхнюю горловину с завинчивающейся крышкой, но и нижний раздаточный кран, закрытый откидной щекой, чтобы можно было распределить воду без потерь по котелкам или фляжкам.
Наконец, в-пятых, самое важное, емкость должна быть оснащена ручной помпой и гибким, гофрированным шлангом, наподобие шланга от противогаза, длиной около 1-1,5 метра (точный размер можно подобрать испытаниями), убирающейся в полость корпуса емкости под крышку. Ручная помпа со шлангом дает водоносу решающее тактическое преимущество. Для набора воды достаточно двух человек: один несет емкость, другой его охраняет. При наборе воды один качает воду, другой с оружием на изготовке следит за обстановкой. Бойцы могут меняться ролями. Помпа должна быть такой конструкции, чтобы позволять качать воду одной рукой в положении лежа - это позволит набирать воду скрытно, из укрытия вблизи источника воды. Шланг также должен иметь приемную насадку, позволяющую брать воду из мелких источников, ямок и воронок с самой поверхности воды, снабженную грубым фильтром для очистки от ила и грязи. При необходимости воду можно дезинфицировать, закинув в емкость через горловину нужное количество специальных таблеток.
В боевых условиях такая емкость позволит добывать и доставлять воду с минимальными затратами труда и времени, с минимальным выделением бойцов для этой задачи, а также скрытно, с минимально возможным риском. В особенности это важно, если мотострелковое отделение действует в отрыве от своей бронетехники, например в бое в городе, на марше, в рейде или в засаде. Собрав со всех отделений такие емкости и передав их временному выделенному отделению или сводной группе, можно за два рейса обеспечить водой на сутки целую роту, с возможностью принести воду издалека. Это уже может быть очень серьезное тактическое преимущество над противником.
Автор: Дмитрий Верхотуров
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