"Львовнаш", или Как Польша готовится к разделу Украины

Наконец-то Киев дождался польского ножа в спину. Теперь бандеровцы официально — враги Польши. Именно такое решение принял польский парламент. Это стало очередным недружественным шагом в отношении официального Киева, причем шагом, идущим далеко.Ничего личного, просто Львов, по мнению Варшавы, — это польский город, и задачу его возвращения в Польше никто никогда не отменял.Варшава очень серьезно подошла к вопросу политической войны с бандеровской Украиной. А если при этом вспомнить все последние события и скандалы в польско-украинских отношениях, то я бы на месте Киева уже всерьез задумался о будущем…Задумался вот над чем. Пока Киев четыре года изгаляется в русофобии, Варшава практически закончила подготовку к возвращению своих украинских восточных крессов. «Украинские восточные крессы» — это Западная Украина, Галичина и Волынь.Официально Польша отказалась от данных территорий по итогу Второй мировой войны, когда Советский Союз и западные «союзники» просто продиктовали ей результаты своих ялтинских договоренностей. Ей тогда было явно не с руки спорить со «старшими».Развал СССР для Польши стал тем моментом, когда можно было вновь вспомнить об утерянных территориях и начать готовить почву для их возвращения.В лихие 90-е Польша была не столь привлекательна, как сейчас, но после того, как страна справилась со своими внутренними проблемами, она устремила свои взоры на восток и начала запускать для Западной Украины одну программу лояльности за другой.В Варшаве вспомнили о потомках бывших граждан Польши (а это большая часть жителей Галичины и Волыни), причем не только польской национальности. Ее экономика нуждалась в рабочих руках и самым лучшим решением этой проблемы стала трудовая миграция из Украины. Люди постепенно привыкали ездить в Польшу. Вначале это были десятки тысяч, затем сотни тысяч…Это решало сразу несколько важнейших задач. Кроме помощи экономике метрополии, жители приграничных территорий, Волыни и Галичины, должны были привыкнуть, к польскому укладу жизни и стать для Польши почти своими. И это сработало.Во многих селах Галичины и Волыни уже давно сложилась просто парадоксальная ситуация: большая часть работоспособного населения почти постоянно работала в Польше, а дома на хозяйстве при этом оставались только старики и дети.Это привело к появлению в Галиции целого поколения, выросшего без своих родителей.Постепенно жители Галичины стали воспринимать Польшу такой же своей, как и Украину.А еще Польша уже много лет вымывает из Украины мозги и душу. Знаете сколько ежегодно украинцев поступает на учебу в польские вузы на бесплатной основе? Более 20 тысяч человек.Это почти в 10 раз больше, чем число украинцев, обучающихся в России по аналогичным программам Россотрудничества.А знаете, почему так произошло? Начиная с конца 90-х польское правительство спонсирует туристический молодежный обмен между двумя странами, и многие школьники Западной Украины к моменту окончания школы уже успевают объехать всю Польшу и восхититься удобством и перспективами, которые открываются перед ними в этой стране.Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.Причем такая ситуация возникла не вчера, а еще до переворота, а потому бессмысленно все это связывать с нынешними событиями. Это все результаты планомерно выполняемой программы возврата в состав Польши утерянных ею раньше земель.Как видим, у поляков на сегодня уже практически все готово для начала процесса возврата Львова.