22:18 29 января

"Львовнаш", или Как Польша готовится к разделу Украины

"Львовнаш", или Как Польша готовится к разделу Украины


Наконец-то Киев дождался польского ножа в спину. Теперь бандеровцы официально — враги Польши. Именно такое решение принял польский парламент. Это стало очередным недружественным шагом в отношении официального Киева, причем шагом, идущим далеко.

Ничего личного, просто Львов, по мнению Варшавы, — это польский город, и задачу его возвращения в Польше никто никогда не отменял.


Варшава очень серьезно подошла к вопросу политической войны с бандеровской Украиной. А если при этом вспомнить все последние события и скандалы в польско-украинских отношениях, то я бы на месте Киева уже всерьез задумался о будущем…

Задумался вот над чем. Пока Киев четыре года изгаляется в русофобии, Варшава практически закончила подготовку к возвращению своих украинских восточных крессов. «Украинские восточные крессы» — это Западная Украина, Галичина и Волынь.

Официально Польша отказалась от данных территорий по итогу Второй мировой войны, когда Советский Союз и западные «союзники» просто продиктовали ей результаты своих ялтинских договоренностей. Ей тогда было явно не с руки спорить со «старшими».

Развал СССР для Польши стал тем моментом, когда можно было вновь вспомнить об утерянных территориях и начать готовить почву для их возвращения.



В лихие 90-е Польша была не столь привлекательна, как сейчас, но после того, как страна справилась со своими внутренними проблемами, она устремила свои взоры на восток и начала запускать для Западной Украины одну программу лояльности за другой.

В Варшаве вспомнили о потомках бывших граждан Польши (а это большая часть жителей Галичины и Волыни), причем не только польской национальности. Ее экономика нуждалась в рабочих руках и самым лучшим решением этой проблемы стала трудовая миграция из Украины. Люди постепенно привыкали ездить в Польшу. Вначале это были десятки тысяч, затем сотни тысяч…

Это решало сразу несколько важнейших задач. Кроме помощи экономике метрополии, жители приграничных территорий, Волыни и Галичины, должны были привыкнуть, к польскому укладу жизни и стать для Польши почти своими. И это сработало.

Во многих селах Галичины и Волыни уже давно сложилась просто парадоксальная ситуация: большая часть работоспособного населения почти постоянно работала в Польше, а дома на хозяйстве при этом оставались только старики и дети.



Это привело к появлению в Галиции целого поколения, выросшего без своих родителей.

Постепенно жители Галичины стали воспринимать Польшу такой же своей, как и Украину.

А еще Польша уже много лет вымывает из Украины мозги и душу. Знаете сколько ежегодно украинцев поступает на учебу в польские вузы на бесплатной основе? Более 20 тысяч человек.

Это почти в 10 раз больше, чем число украинцев, обучающихся в России по аналогичным программам Россотрудничества.

А знаете, почему так произошло? Начиная с конца 90-х польское правительство спонсирует туристический молодежный обмен между двумя странами, и многие школьники Западной Украины к моменту окончания школы уже успевают объехать всю Польшу и восхититься удобством и перспективами, которые открываются перед ними в этой стране.



Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.

Причем такая ситуация возникла не вчера, а еще до переворота, а потому бессмысленно все это связывать с нынешними событиями. Это все результаты планомерно выполняемой программы возврата в состав Польши утерянных ею раньше земель.

Как видим, у поляков на сегодня уже практически все готово для начала процесса возврата Львова.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 67

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  1. Vard Сегодня, 15:05
    Конечно так и есть... Они все что СССР им НАК дал признали незаконным.. И теперь вполне обоснованы требования Польши...
    Vard
    1. dsk Сегодня, 15:14
      Цитата: Vard
      требования Польши.

      Целая Украина в первую очередь не нужна Штатам, она больше бывшей Югославии в два раза и ей готовят тот же сценарий.
      dsk
      1. birs Сегодня, 15:36
        Вот только Польша, если приберет к рукам все восточные земли, на которые положила глаз, тоже станет больше Югославии в 1,5-2 раза и тоже автоматически станет не нужна Штатам laughing
        birs
        1. ротмистр Сегодня, 15:49
          Автор видимо забыл, что и западная Белоруссия то-же принадлежала Польше на 1 сентября 1939г и они про них так-же помнят. Но есть нюанс , как говорят евреи. Дело в том, что Галичина никогда не входила в состав Российской империи. Она по третьему разделу Польши в 1795г перешла в состав Австрии. А в 1945г отошла к нам, по Ялтинским соглашениям. И теперь на Украине они правят бал. И если быть честным, то мы даже на Варшаву имеем больше прав, чем на Галичину.
          ротмистр
          1. Николай С. Сегодня, 16:20
            Цитата: Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
            Начиная с конца 90-х польское правительство спонсирует туристический молодежный обмен между двумя странами, и многие школьники Западной Украины к моменту окончания школы уже успевают объехать всю Польшу и восхититься удобством и перспективами, которые открываются перед ними в этой стране.
            Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.

            Так и хочется спросить: автор, Вы только что с Луны? Вы разве не в курсе, что на Украине сейчас человеконенавистнический, бандерофашистcкий режим хунты? За такое на Украине самое малое наказание - "коридор позора".
            Минобр хунты стучит в СБУ (учительница съездила со школьниками в Россию): https://inforeactor.ru/95699-kak-nakazhut-kievsku
            yu-uchitelnicu-organizovavshuyu-poezdku-ukrainski
            h-shkolnikov-v-rossiyu
            Уволены 15 педагогов, съездившие на конференцию в Россию: antifashist.com/item/ukrainskih-prepodavatelej-vy
            gnali-s-raboty-za-poezdku-v-krym.html
            Николай С.
            1. Yurasumy Сегодня, 16:39
              Я не с Луны. Я очень даже знаком с темой. Знаете, как все это работало ДО 2014 года?
              Yurasumy
          2. антивирус Сегодня, 20:02
            4пп нужно от Окраины:
            1 Севастополь--есть
            2 контроль дельты Дуная-- когда?
            3 Карпатские перевалы-?
            4.путь из варяг в греки---????
            мы столкнулись опять с неск игроками как в 1918-21 гг
            Санитарный кордон тогда прорвали за 20 лет к 39 г
            антивирус
          3. Олежек Сегодня, 20:34
            И теперь на Украине они правят бал.


            Не до конца точно:
            1 на "западенцев" сделали ставку на Западе, а не "они сами" - т.е. их банально используютЬ
            2 и остальные украинцы не шибко любят Рассею.

            Не было бы западенцев - госдеп бы всё одно выкрутился.
            Украинцы нам не друзья и не братья, сорри.
            Олежек
        2. trump Сегодня, 20:08
          Польша и так больше бывшей Югославии и по площади, и населению, а про штаты я не уверен,
          пока существует в США 10 -11 .млн. польское меньшинство и антироссийские тенденции в политике США
          trump
        3. dsk Сегодня, 20:49
          Восточная Европа нужна Штатам как ТВД.
          dsk
    2. Венд Сегодня, 15:16
      Цитата: Vard
      Конечно так и есть... Они все что СССР им НАК дал признали незаконным.. И теперь вполне обоснованы требования Польши...

      К этому все шло, Украину целой из конфликта с Россией не выпустят.Раздел дело времени.
      Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.
      Нет уж спасибо. В России и так украинских трудовых мигрантов хватает, нам еще студентов количество увеличивать. А украинцы получают "прекрасный" прием от поляков. Для украинцев польское пристрастие закончится так же как и ранее - ассимиляцией.
      Венд
      1. trump Сегодня, 20:12
        Думаю, что какая-то часть Украины останется независимой от Польши и России и будет про-немецкой или про американской - слишком Украина большая страна и народный национализм силен
        trump
      2. Orionvit Сегодня, 20:44
        Цитата: Венд
        К этому все шло, Украину целой из конфликта с Россией не выпустят.Раздел дело времени

        В том то и дело, что позволено Польше, не позволят России. Если Польша вернёт себе западную украину, то на западе на это посмотрят благосклонно. Если же Россия вернёт себе исконно Русские земли, включая юг и юго-запад нынешней украины, представляете себе, какая будет истерика на западе? В случае с Польшей назовут "исторической справедливостью", в случае с Россией "наглой агрессией". В первый раз что ли. Да и плевать.
        Orionvit
    3. Евдоким Сегодня, 16:39
      Цитата: Vard
      И теперь вполне обоснованы требования Польши...

      Если они (поляки) со Львовом это сделают, война в Европе
      случится, весьма солидная. hi wassat
      Евдоким
      1. dsk Сегодня, 17:17
        Цитата: Евдоким
        со Львовом это сделают
        Простое "самоопределение" с последующим голосованием - первый кандидат "венгерское" прикарпатье Украины.
        dsk
    4. сибиралт Сегодня, 17:22
      Полякам надо бы начать раздел незалежной одновременно с венграми. У поляков уже есть подобный опыт.
      сибиралт
  2. TRex Сегодня, 15:14
    "Польша - гиена Европы" (У. Черчилль). Кто бы сомневался... Как там у Ильфа и Петрова? "...ему бы я палец в рот не положил."
    TRex
  3. Оверлок Сегодня, 15:16
    Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.
    -------------------------
    Бесполезно что-то говорить людям, у которых одна доминанта- набить свои карманы. Потом удивляемся- Украину проспали! Не проспали, а просрали!
    Теперь щеки надуваем, изображаем величие. По сути- процесс практически необратим. Кто обращать вспять будет? Армия коррумпированного чиновничества и молящяяся на Запад элита?
    Оверлок
    1. Mestny Сегодня, 16:59
      У взрослого человека, смотрящего на эти картинки и посты с одинаковым по смыслу текстом возникает только одни вопрос - сколько тебе лет?
      Mestny
      1. Оверлок Сегодня, 17:08
        много, а тебе? Прожил много, приходится думать. Ваша позиция страуса не привлекает.
        Есть возражения по факту детей, недвижимости элиты России за рубежом? Есть возражения в возможности ядерного удара по Европе в случае войны? Или только бла-бла?
        Оверлок
        1. Mestny Сегодня, 18:27
          Ну раз много... тогда поговорим
          Есть возражения.
          Сказал раз, сказал два, выразил мнение - мы всё поняли, люди взрослые.
          Не надо тут одной табличной трясти на всех углах.

          Ну а по поводу ядерного удара по Европе выскажу мнение такое - этот вариант самый невыгодный для нас. Потому что главный заказчик такого исхода ситуации так и останется за океаном. думаю, было бы необходимо ясно и чётко заявить на самом высоком уровне руководства - что ЛЮБАЯ военная агрессия в отношении России однозначно вызовет глобальный ядерный удар. Куда бы и чем кто бы ни нападал.
          Остановить борцов за ценности западной цивилизации это на совсем не сможет, но заставит притормозить. и искать другие пути, то есть предоставит время нам.
          ...А ты хочешь помочь - режим скинуть.
          По поводу детей скажу так - у нас свободная капиталистическая страна. На данный момент это так - кто бы что там не изобретал в своей отдельно взятой голове.
          И в соответствии с этим ты учишь своих детей где считаешь нужным, и где можешь.
          Именно за эту страну мы с тобой в 1991 улыбались, глядя на экран ТВ, приговаривая - наконец-то, демократия, теперь заживём.
          Снявши голову - по волосам не плачут. Моё поколение, со всем своим самым лучшим в мире образованием, виновато в том, что не стало СССР, а стала Россия.
          Уж какая есть.
          И опять всё ломать? Нет ребята, хватит. Дайте дожить хотя бы так.
          Mestny
          1. Оверлок Сегодня, 19:00
            Цитата: Mestny
            ..А ты хочешь помочь - режим скинуть

            вот тебе и Юрьев день! Где хоть слово об этом? Или воровство, коррупция,раздолбайство- фундамент нашего государства? Тогда точно хана.
            И потом- о нормальном государстве не скажут "режим".Твое слово. Значит понимаешь. что это РЕЖИМ. А где у нас режим? Сам знаешь. Вот получается, что ты со мной согласен, вот только боишься, что сдвинутые с места коррупция. воровство, кумовство смоет государство и тебя
            Оверлок
            1. Mestny Сегодня, 19:17
              А тебя не смоет? Думаешь, выплывешь?
              Режим конечно надо было в кавычки брать, пропустил.
              Режим - вообще действующая власть в данном случае. в любой стране, например в США.
              И по поводу "режима" так скажу - не только воровство, раздолбайство и коррупция. И нормального нужного тоже есть.
              У тебя же только это - воровство, раздолбайство и коррупция.
              Ну как взрослые. пожившие на свете люди, скажем себе честно - не бывает так, что бы всё плохо. И в этот раз не так.
              Так зачем же тогда только за плохое гудеть? Может по справедливости стоит и другую сторону признать?
              Mestny
              1. Оверлок Сегодня, 22:06
                Цитата: Mestny
                А тебя не смоет? Думаешь, выплывешь?

                смоет, а кто выплывет, кто нет- на все воля Божья.
                Только выплыть можно всем вместе, а когда у тебя 1 трл руб из бюджета воруется (Голиковой отчет), то шансы выплыть уменьшаются."В карете прошлого далеко не уедешь" К. Прудков.
                А судя по настрою власти, они хотят в карете прошлого ехать дальше
                Оверлок
          2. demo Сегодня, 20:45
            Как ни странно,но и у взрослого человека, смотрящего на картинки, возникают определенные умозаключения.
            1. Мы должны четко понимать - где друг и союзник, а где враг и предатель.
            2. Мы должны понимать что кроме нас самих нас никто спасать не будет.
            3. Мы - балласт, по определению.
            4. Наша сила только в единстве.
            5. Мы можем, если захотим, переломим ситуацию.

            Расшифрую последнее.
            Даже если принять, априори, то, что изображено на картинке как истину, то и здесь нет однозначного решения.
            Ибо!
            И домики, и теща с тестем, и жена с детьми могут быть перемещены в безопасное место.
            Если возникает необходимость.
            Так уже было в истории не раз, и не два.
            Так что планировать доживать во всем "этом" до глубокой старости не придется. И не надейся.
            Еще много потребуется людей и с руками, и с головой.
            Задача №1.
            Обеспечить минимальное образование щепок при рубке леса.
            А остальное?
            Можно подумать.
            Но важно первое.
            demo
          3. В. Салама Сегодня, 21:50
            Цитата: Mestny
            ........
            И опять всё ломать? Нет ребята, хватит. Дайте дожить хотя бы так.

            Бог даст, так и доживем. Ну, а если не даст, то просто - доживем. Это уж точно - неизбежно. Не хочу влезать в ваш спор (хотя, по поводу "свободной капиталистической страны" я бы поспорил), мне просто эта вот фраза понравилась. Я ее с конца 80-х слышу. Были варианты: "лишь бы не было войны", " ....смут, революций, исчерпан на них лимит,...страна больше не выдержит ". Странно, правда? Вроде как ничего и не предвещало ещё. В 90-е это было уже хоровое исполнение либеральной пес. Меня эта фраза возмущала. Сейчас ничего, отношусь философски, как к неизбежному. Есть даже мысль - а не высечь ли нам её в граните на огромной глыбе и выкатить её на Красную площадь, там и оставить, как пламенный привет от нас будущим поколениям. А что, ресурсов мы им точно не оставим, ещё в середине 90-х шла инфа о том, что добыча углеводородов в РФ далеко превышает планы СССР по их добыче до 2030 года. А если дальше пойдёт как сейчас (это для тех, кто в курсе), то скоро все оставшееся наше, тоже будет не наше. И когда все это закончится (доживем т.е.), то даже инопланетяне не найдут, глядя на этот камень, где была Россия. Да чтоб для русских была проблема ломать (...не строить). Это конечно все шутка, хотя и грустная. Тем более, что ломать никто, никого не зовет. Но всем страшно. А как быть? Это проблема моральная, каждый решает сам, и отвечать будет сам. А кого действительно совесть мучает, что " в1991 улыбаясь", тот уж точно должен все для себя решить, я так думаю.
            В. Салама
      2. Оверлок Сегодня, 17:28
        Ягодка на тортик:
        Минэнерго передало свои обязанности иностранцам


        Аудиторская проверка Счётной палаты показала, что Министерство энергетики, а также Министерство промышленности и торговли передали на аутсорсинг часть своих обязанностей.

        Свою работу министерства доверили разным фирмам, часть из которых оказались иностранными.

        В целом за период с начала 2015-го до середины 2017 года правительство потратило на передачу своих полномочий 8 миллиардов рублей. Больше всего этим занимались в Минэнерго и Минпромторге - потратив на это 2 и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

        "Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации", - считают в Счетной палате.
        Как считаете, эти чиновники глупые или же заинтересованные?
        Оверлок
        1. Mestny Сегодня, 18:48
          Какая разница?
          Счётная палата отреагировала, как и положено.
          Что не так?
          И это, тема про отношения Польши и Украины.
          Так что свои тортики с вишенками по кругу можете пока оставить для другой темы, про Россию.
          Ну хотя бы.
          Mestny
          1. Оверлок Сегодня, 19:04
            Цитата: Mestny
            И это, тема про отношения Польши и Украины.

            сам завязал разговор. А эта вишенка о том. что нас всех оптом уже не раз продали и продают. Госструктуру не беспокоят национальные интересы страны- они их продают.Уверен, что это только одно такое министерство?
            Оверлок
            1. Mestny Сегодня, 19:19
              А ты уверен, что если информация верна - необходимо всё это извести под корень, и начать сначала?
              Ну вот как поживший на свете человек?
              Mestny
              1. Оверлок Сегодня, 22:08
                Возникает вопрос: почему министерство отдает за рубеж гостайну и куда смотрят органы? Законный ведь вопрос
                Оверлок
    2. Orionvit Сегодня, 20:50
      Цитата: Оверлок
      По сути- процесс практически необратим. Кто обращать вспять будет?

      Так у ваших панацея есть, "Грудинин". Заживёте сразу в раю. Ах забыл, беда. И у того миллиарды за бугром.
      Orionvit
      1. Оверлок Сегодня, 22:10
        Цитата: Orionvit
        Так у ваших панацея есть, "Грудинин".

        а у ваших Путин? Он всех спасет? Грудинин, Пушкин, Кассиль- по барабану, должен быть и иной голос, а не 20 летний монолог
        Оверлок
  4. Dzmicer Сегодня, 15:19
    Польша готовится, а РФ - нет. Шкода. Хорошо было бы - Польше Всходни Крэсы с цеевропейцами, России - все остальное.
    Русским и полякам делить нечего. Кроме УССР и БССР.
    Dzmicer
    1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 15:49
      Крэсы Всходне. В польском сочетание "ie" читается, как наше "е". Забавно, что тут столько специалистов по Польше, но никто не может правильно написать название. Вы лучше других владение вопросом. А автору , для начала, хорошо бы узнать что такое " karta polaka".
      Victor Jnnjdfy
  5. роман66 Сегодня, 15:27
    а еще у поляков армия наготове. чтоб притязания было чем подтвердить
    роман66
    1. сибиралт Сегодня, 17:26
      На украинском канале "Ньюзван" уже рассматривался вопрос - почему по периметру Украины нет ни одного дружественного государства. Умудрились рассорится со всеми.
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 18:35
        извечный вопрос : " а мени-то за що?"
        роман66
  6. bandabas Сегодня, 15:34
    А был прекрасный фильм "Три поляка, грузин и собака". soldier
    bandabas
  7. Немезида Сегодня, 15:54
    За что бандеровцы боролись,на то и напоролись. Нет у вас друзей не на востоке,ни на западе..
    Немезида
    1. Кент0001 Сегодня, 16:40
      Они на заокеанских расчитывают.
      Кент0001
      1. Немезида Сегодня, 16:54
        Напрасно. США не променяют Польшу и Венгрию на Украину и Литву. США сдали половину греческого Кипра Турции ,сдадут Польше и Вильнюс со Львовом...
        Немезида
  8. BAI Сегодня, 16:05
    Все правильно. Тот, кто завоюет умы молодежи сейчас, будет управлять государством в будущем.
    BAI
  9. слава1974 Сегодня, 16:08
    Это все результаты планомерно выполняемой программы возврата в состав Польши утерянных ею раньше земель.

    Кто ставит цель, тот ее добивается рано или поздно.
    Какие цели ставит наше правительство не понятно.
    слава1974
  10. РУСС Сегодня, 16:12
    Когда то Сталин и Гитлер раздербанили Польшу, теперь поляки хотят вернуть свои земли, история повторяется , только теперь Украину можно разделить между Польшей и Россией laughing
    РУСС
  11. andj61 Сегодня, 16:17
    просто Львов, по мнению Варшавы, — это польский город, и задачу его возвращения в Польше никто никогда не отменял.

    Ну, тогда Штеттин, Бреслау, Данциг, Штольп, Грюнберг, Лигниц и т. д. - немецкие города, и задачу их возвращения в Германии никто никогда не отменял. bully hi
    andj61
    1. Оверлок Сегодня, 17:34
      в этом вопросе Польша будет упираться, звать на помощь Америку. Хотя в таком случае немцы будут правы. Если же это произойдет, то про Крым точно забудут, по-крайней мере в прессе. А может и нет.
      Оверлок
      1. trump Сегодня, 20:23
        Наоборот, Крым будет примером служить
        trump
    2. trump Сегодня, 20:22
      Перечисленные города не являются немецким, те. не были немцами основаны. Собственно Лейпциг, Берлин, Росток, Дрезден, Бранденбург итд итд - тоже
      trump
  12. Оверлок Сегодня, 17:44
    Цитата: Mestny
    Mestny Сегодня, 16:59 ↑

    А-у-у-у-у? Есть что возразить или бла-бла?Сколько тебе лет?
    Оверлок
    1. Mestny Сегодня, 18:55
      Я на работе, видимо в отличии от тебя.
      Мне пустым балабольством заниматься особо некогда, только по делу.
      Остынь, не надо.
      Думаешь, от кормушки перепадёт с новой властью?
      А вдруг нет? Будешь тогда писать, что тебя обманули? В очередной раз.
      Mestny
      1. Оверлок Сегодня, 19:05
        питаюсь сам, подачки не потребляю.Полный хозрасчет
        Оверлок
        1. Mestny Сегодня, 19:21
          Тогда в чём проблема?
          Уж мы-то, люди в возрасте знаем, что главное на свете? Семья, дети - верно?
          Mestny
          1. Оверлок Сегодня, 22:12
            Цитата: Mestny
            Уж мы-то, люди в возрасте знаем, что главное на свете? Семья, дети - верно?

            совершенно верно
            Оверлок
      2. Оверлок Сегодня, 22:11
        Цитата: Mestny
        Я на работе, видимо в отличии от тебя.

        выходной, завтра сутки
        Оверлок
  13. фа2998 Сегодня, 18:30
    Цитата: andj61
    просто Львов, по мнению Варшавы, — это польский город, и задачу его возвращения в Польше никто никогда не отменял.

    Ну, тогда Штеттин, Бреслау, Данциг, Штольп, Грюнберг, Лигниц и т. д. - немецкие города, и задачу их возвращения в Германии никто никогда не отменял. bully hi

    А Кенигсберг немцам слабо?
    Поляки ослепленные русофобией долго заигрывали с Киевом, а бандеровцы в основном поляков истребляли. Для них, бандеровская власть в Киеве должна быть первым врагом.Думаю серьезно встанет вопрос о возвращении земель Украину резко колыхнет в сторону России.И думаю власть там будет уже другая.И про Крым забудут. wink hi
    фа2998
  14. zzdimk Сегодня, 18:41
    Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще – когда эти поляки перестанут нам мозги пудрить?! Ведь жизнь и без того так коротка…(с) Ерофеев.
    zzdimk
  15. Ромин Сегодня, 18:43
    Могли бы в этом желании помочь Польше, Т.к. это будет прекрасное начало ...чего-то нового;)
    Ромин
  16. alavrin Сегодня, 19:01
    На прямой захват не пойдут, но ревность очевидна. Кто-то посягнул на их роль "любимой жены" в Восточной Европе. И кто? Украинцы, презренное bydlo, которых во Львов без сапог не пускали....
    alavrin
  17. Лександрыч Сегодня, 19:50
    "....нож в спину..."
    По моему это не нож и не в спину, а гораздо ниже.
    Лександрыч
  18. nickgv Сегодня, 19:53
    Нет гарантий на ненасильственное отношение к русскоязычному и русскому населению этих территорий. Резюме: не отдавать.
    nickgv
    1. Вкд Двк Сегодня, 20:04
      Цитата: nickgv
      Нет гарантий на ненасильственное отношение к русскоязычному и русскому населению этих территорий. Резюме: не отдавать.

      Разве нас будут спрашивать? Думаю, нужно использовать тот шок, который испытают наши "небратья" от коварства своих соседей- защитников. Волну возмущений, неизбежно, поднявшуюся от коварства пшеков, можно направить на побуждение и организацию референдумов за автономизацию Харьковской, Одесской, ...... областей.
      Вкд Двк
  19. klm-57 Сегодня, 19:58
    А почему нет знака "палец вниз" (не нравится)?
    klm-57
  20. Вкд Двк Сегодня, 20:00
    Поляки не даром поддерживают вступление Украины в ЕС (без Бандеры, естественно). Там они по-свойски, на правах старшего брата, предъявят более 700 тысяч документов на право собственности на территории Украины, на правах реституции.
    Вкд Двк
  21. Теренин Сегодня, 20:36
    Особенно напрячься должны литовцы, у которых эфемерная армия. Уж кто-кто, а в Литве не забыли, как в 1920 году польские войска под командованием генерала Желиховского - якобы без согласия и даже против воли Варшавы - захватили историческую литовскую столицу Вильнюс. Поляки быстро организовали там соответствующими методами "плебисцит", на котором население города, превратившегося в Вильно, высказалось за присоединение к Польше.

    Запад, выкроивший и Литву, и Польшу из преданной в ходе Первой мировой войны и уничтоженной его ставленниками Российской империи, встал в этой ситуации на сторону Польши. Она была для него более важной страной, чем "малюсенькая" Литва, которой пришлось ждать, ведя все это время с Польшей изматывающую пограничную войну, 1939 года, чтобы получить Вильнюс обратно от СССР после того, как старой Польши не стало.

    Хочется надеяться, что Литва, Украина, и другие страны, не желающие становиться частью новой Речи Посполиты и ходить под поляками, которые скоро сильно обеднеют, но сохранят и даже усилят свои известные национальные слабости, оценят в этой ситуации необходимость иметь хорошие отношения с Россией. Немцы их не спасут. Нынешняя польская армия сильнее немецкой.
    Латышев Сергей (Царьград)
    Теренин
  22. Олежек Сегодня, 20:36
    Начиная с конца 90-х польское правительство спонсирует туристический молодежный обмен между двумя странами, и многие школьники Западной Украины к моменту окончания школы уже успевают объехать всю Польшу и восхититься удобством и перспективами, которые открываются перед ними в этой стране.
    Так и хочется сказать чиновникам из Россотрудничества: вот вам пример для подражания.


    Польше нужна Украина а ни разу не украинцы, разве что в роли рабов
    Олежек
  23. Кот_Кузя Сегодня, 21:35
    Давно уже пора рвать эту 404 на куски. Жду не дождусь wink
    Кот_Кузя
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