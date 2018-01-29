Сирия: очередная попытка продвинуться к миру

«Генеральный секретарь уверен, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи станет важным вкладом в возрожденный внутрисирийский процесс переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве»,

«Мы даем как раз политическим партиям, оппозиции, включая курдов, все возможности, предоставляя инфраструктуру, и наше политическое влияние на ситуацию. Мы им предоставляем специально отведенные возможности для того, чтобы они начали говорить о судьбе своей страны»,

«Огромное количество игроков делали всё для того, чтобы курдские представители туда не приехали».

В Сочи должен открыться Конгресс национального диалога Сирии. Это будет еще одна попытка наладить диалог между правительством САР и оппозицией.Обычно слово «оппозиция», когда речь заходит о Сирии, приходится писать в кавычках — речь чаще всего идет о террористах, в том числе — и членах радикальных организаций, таких как (запрещенные в РФ) «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», а также — кучи других группировок, которые мало чем отличаются от этих сил. Которые также режут, убивают, взрывают... В данном же случае можно говорить о том, что в Конгрессе в Сочи будет участвовать— те, кто не обстреливает мирные кварталы, не взрывает школы, не устраивает массовые кровавые расправы. Кто действительно борется политическими методами.Для участия в Конгрессе Россия пригласила около 1600 сирийцев различных политических взглядов, представителей самых разных организаций. Но радикалы всех мастей на такую встречу, понятное дело, просто-напросто не поедут.В качестве наблюдателей на мероприятие приглашены представители ООН, государств — членов Совбеза, а также стран Ближнего Востока, среди которых — Иран, Ирак, Ливан, Египет. О своем участии заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Генсек ООН Антониу Гутерреш устами своего пресс-секретаря Стефана Дюжаррика поприветствовал предстоящие переговоры в Сочи.— сказал Дюжаррик.Действительно, долгий переговорный процесс в Женеве до сих пор мало к чему приводил. Тогда Россия и выступила с предложением провести Конгресс нацдиалога на своей территории — в надежде, что, наконец-то, дело хоть как-то сдвинется с места. К мероприятию подготовились очень серьезно. Планируется широкая встреча, на которой будет обсуждаться проект будущей сирийской Конституции и на ее основе — проведение всеобщих выборов.На первый взгляд, они продолжают сводить всю проблему к личности легитимного сирийского президента Башара Аль-Асада. Сперва этого лидера демонизировали до крайней степени, а теперь части сирийского общества навязывается мысль, будто бы его свержение разрешит все проблемы. На самом деле, речь идет не просто о фигуре президента Аль-Асада.Даже более того — это борьба за право решать, кто на Ближнем Востоке хозяин — Запад или же сами народы, проживающие в регионе.Как будто в пику готовящемуся Конгрессу, так называемая «группа пяти» выдвинула свой «план». По сути, это: если сирийцы его примут, то, возможно, ведущие мировые игроки снизойдут до того, чтобы помочь с восстановлением всего разрушенного за годы войны.В «группу пяти» входят США, Британия, Саудовская Аравия, Франция и Иордания. К сожалению, четыре первые страны из этого списка были как раз самыми активными поджигателями сирийской войны (вместе с ними — еще Турция, а также Израиль, формально якобы стоящий в стороне). Иордания, впрочем, тоже в стороне не оставалась — оттуда террористы в провинции Дараа получали оружие и подкрепление, оттуда шли тысячи наемников-исламистов со всего мира.Так вот, согласно данным телеканала Al Mayaden, эта «пятерочка» разработала документ, который был представлен де Мистуре. В нем идет речь о следующих требованиях:- Сирия превращается в парламентско-президентскую республику;- Новое государственное устройство САР предусматривает децентрализацию;- Реформы в Сирии проходят под внешним контролем.Только на таких условиях Запад и его союзники на Востоке согласны помогать сирийскому народу восстановить разрушенное.Видимо, под влиянием этих стран часть сирийской оппозиции, которая сначала была не против участия в переговорах, заявила о том, что на Конгресс в Сочи не поедет. Это — т.н. Сирийский комитет по переговорам (СКП). Глава данного образования Наср Аль-Харири утверждает, что такое решение было принято в ходе участия в переговорах в Вене.Как и следовало ожидать — союзники США смогли отколоть от процесса диалога одну из влиятельных групп оппозиции. Нельзя же было даже предполагать, что эти страны вообще не попытаются навредить мероприятию, проводимому по инициативе России.Противоречивая ситуация возникает и с курдами. Российская сторона приглашает их, считая, что без них трудно вести диалог о будущем САР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что курдские представители будут участвовать в Конгрессе.- подчеркнула дипломат, добавив:Но представители так называемой «Федерации северной Сирии», со своей стороны, утверждают, будто бы Россия не прислала им приглашения в Сочи, и виной тому — позиция Турции. Вероятнее всего, в данном случае действуют те самые «игроки», о которых говорила Захарова. Не зря же еще с тех пор, как началась турецкая военная операция «Оливковая ветвь», антироссийская пропаганда раскручивает тему так называемого «предательства» курдов Москвой. Утверждения, будто бы курдов не пригласили на Конгресс, - скорее всего, из той же серии.Ни о каком предательстве Россией курдов речи идти не может. Во-первых, официальная Москва, как и официальный Дамаск, выступает против турецкой военной операции «Оливковая ветвь». Во-вторых, Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии. В-третьих, это не РФ, а США надавали курдам тысячи обещаний.Предстоящий Конгресс национального диалога видится как шаг к миру. Все дурно пахнущие игры — и «план пяти», и давление на часть сирийской оппозиции, чтобы она не ехала в Сочи, и антироссийские заявления, делаемые устами отдельных представителей курдов, - нацелены на подрыв переговоров. Ничего удивительного в этом нет., кто заявляет, что останется даже после разгрома «Исламского государства», -