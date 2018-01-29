"Рейнметалл": скрытая сторона сделки по созданию совместного германо-турецкого танка «Алтай»

6 января 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в его частном доме в Госларе, городе в германской нижней Саксонии. Эти консультации проводились с целью восстановления германо-турецких отношений, которые были дестабилизированы заключением под стражу нескольких немецких журналистов в Турции на протяжении последних 18 месяцев. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил в ходе этой встречи министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу возобновить поставки вооружения в Турцию, если Турция освободит немецко-турецкого журналиста Дениза Юселя из турецкой тюрьмы. Этот политик, принадлежащий к Социал-демократической партии Германии, прямо упомянул, что достаточно большое количество вооружения сможет быть отправлено в Турцию после одобрения сделки Советом безопасности Германии и Федеральным министерством экономики Германии, как только этот журналист снова будет свободен. Говоря об этом общественности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул важность Турции как союзника НАТО и то, что это немыслимо — прекращать поставки оружия союзнику. Фото, опубликованное в немецких СМИ об этой встрече Габриэля и Чавушоглу, показало, что оба министра иностранных дел стоят рядом со столом, на котором стояли четыре чашки для чая. И возник вопрос: для кого третья и четвертая чашка?Один из элементов стратегического сотрудничества между Германией и Турцией по передаче важных военных технологий — это совместное производство танков, организованное оборонной компанией Рейнметалл со штаб-квартирой в городе Дюссельдорфе в Германии. Эта немецкая оборонная компания планирует запустить производство немецко-турецкого танка "Алтай" на территории Турции на совместном германо-турецком предприятии для того, чтобы поставлять эти танки в Турцию, Катар и Малайзию. Турецкий партнер совместного предприятия — турецкая компания BMC Enterprise, которая принадлежит другу Эрдогана Санкак Этхему, который также является владельцем нескольких газет в Турции. Акционерами этой турецкой компании являются и представители Катара, которые планируют поставить 1000 танков “Алтай” в Катар после того, как производство будет налажено. Есть еще одна турецкая компания-партнер, которая называется Etika Strategi и принадлежит магнату Сайеду Мохтару Албухари из Малайзии. Этот миллиардер финансирует турецкий Фонд Türgev Foundation, который принадлежит сыну Эрдогана Билалу. Этот актив создан для того, чтобы открыть двери на рынки Азии и Ближнего Востока. После формирования производственной платформы в Турции танки будут поставляться не только в вооруженные силы Турции, Катара и Малайзии, но и во все мусульманские страны Ближнего Востока и Азии.Немецкая оборонная компания Рейнметалл известна своими методами «покупки» высокопоставленных политиков, чтобы заставить их работать на нее в качестве лоббистов. В результате более глубокого исследования о предыстории решения по производству танков просматривается скрытая сеть, сформированная из различных разведывательных служб и тайных обществ, которая стоит за процессом передачи военных стратегических технологий. Такие следы можно проследить в Турции, Катаре, Малайзии и в самой Германии. Также просматривается связь с США и Израилем. Эта сеть в Германии полностью состоит из политиков, которые связаны с вооруженными силами Германии, Федеральной разведывательной службой Германии, штаб-квартирой НАТО, управляемыми США аналитическими центрами по политике безопасности и трансатлантическими организациями. Среди них есть те, кто принадлежит к тайному обществу, которое действует скрытно в глубине политических партий, входящих в правительство Германии. И эти тайные общества особенно выделяются антирусской позицией, которая берет свое начало от холодной войны.С Турцией история началась в ноябре 2015 года в Стамбуле. Как описал немецкий источник журналистского расследования под названием «Corrective», была встреча во дворце Yilidiz в Стамбуле между президентом Турции Тайипом Эрдоганом с тремя представителями германской фирмы Рейнметалл, также на мероприятии присутствовали один из руководителей BMC Enterprise и один гость из Малайзии. В соответствии с этим источником, там был задействован менеджер Рейнметалл Андреас Шверы, который упомянул о том, что они разработали стратегический документ для совместного проекта по производству танков объемом 16 листов, лично вместе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Журналисты «Corrective», которые владеют копией этого документа, подозревают, что стратегия будет заключаться в том, чтобы использовать Турцию в качестве фундамента для производства, осуществляемого вместе с партнерами из Катара и Малайзии, чтобы продавать эти танки из Турции в Катар в Малайзию и в другие страны без какого-либо влияния довольно строго контроля за экспортом военных технологий в самой Германии.В конце 2015 года оборонная компания Рейнметалл объявила, что она произведет 1000 танков «Алтай» для Турции с помощью упомянутой германо-турецкой (катарско-малайзийской) совместной компании с контрактной стоимостью семь миллиардов евро, что привело к существенной прибыли уже после начала подготовительных работ. Этот танк специально разработан для ведения боевых действий в городских условиях. И после того как оборонное предприятие Рейнметалл сообщило это инвесторам на конференции в Вене, по итогам 2015 года акции Рейнметалл на международных фондовых рынках под идентификационным номером DE 000 70 300 09 подорожали от 30 евро до 115 евро в январе 2016 года. Интересно то, что эти акции дорожали даже в 2017 году, несмотря на довольно плохое развитие немецко-турецких отношений в этот период времени. Это свидетельствует о том, что инвесторы верят в танковое производство в Турции, что оно реализуется даже после публикации негативных новостей журналистами. Может, у этих инсайдеров есть какие-то особые знания? Только акционерам в рамках внутренних встреч владельцев компании часто раскрываются бизнес-секреты компании, которые не разглашаются общественности. Автор этой статьи участвует в покупке акций с 30 лет и знает о практике таких собраний акционеров, а также конференций по отношениям с инвесторами. Владельцы имеют доступ к бизнес-секретам акционерного общества, которые не являются публичными. И можно заподозрить, что те, кто когда-то держал акции оборонной компании Рейнметалл и, может быть, покупал их один раз, несмотря на негативное развитие новостного потока о немецко-турецких отношениях, будут знать, что они делают. Даже после того, как СМИ Германии опубликовали в конце октября 2017 года информацию о том, что сделка Рейнметалл с Турцией заморожена в результате того, что Совет безопасности Германии не выдал на это разрешение, эти акции продолжили дорожать. Может быть, речь идет о некой гарантии, данной им неофициально несколькими высокопоставленными политиками?Упомянутый выше малазийский миллиардер Сайед Мохтар Албухкари присоединился к совместному предприятию «Рейнметалл-BMC», расположенному в юго-восточной части Стамбула, осенью 2016 года, после попытки военного переворота в Турции, которая состоялась 15 июня 2016 года. Таким образом, именно тогда, когда в Турции были тысячи заключенных, которые нанесли ущерб немецко-турецким отношениям. И этот лоббист был нанят в качестве инвестора с целью использовать его в качестве канала связи непосредственно с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Сын этого миллиардера возглавляет вышеупомянутый фонд Türgüv Foundation. И он вдобавок пожертвовал большие суммы денег турецкому университету в пользу Билара Эрдогана. Это пожертвование было отправлено этим малайзийским миллиардером Сайедом Мохтаром Альбукари сразу после того, как Билал Эрдоган посетил его лично в Малайзии. Здесь просматривается прямая связь между компанией Рейнметалл с руководством турецкого правительства и многими должностными лицами внутри Турции. Директор немецкой оборонной компании Рейнметалл Армин Паппергер является руководителем Федеральной Ассоциации предприятий немецкой оборонной промышленности и членом Социал-демократической партии Германии. Немецкое новостное агентство «Шпигель» заявило, что социал-демократ от СПД, министр иностранных дел Зигмар Габриэль хорошо знаком с ним. Столкнувшись с этой сетью, можно увидеть, что оборонная промышленность Германии стоит за сделкой Рейнметалл с Турцией, а также есть прямые связи между этой сетью и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем лично.Но есть связи с бывшими высокопоставленными политиками Либерально-демократической партии Германии и партии «Христианско-демократический союз Германии» с пронатовскими и чрезвычайно проамериканскими взглядами, а также с Израилем. Эти политики были наняты оборонной компанией Рейнметалл именно в те моменты времени, когда необходимо было развивать стратегические немецко-турецкие отношения.Именно в тот момент, когда оборонная компания Рейнметалл начала расти, политик Дирк Нибель был нанят в качестве консультанта и члена совета директоров этой оборонной компании в 2015 году. Этот политик Либерально-демократической партии Германии на протяжении восьми лет служил в вооруженных силах Германии в качестве офицера военной полиции. Более того, он служил в ВВС, а также в разведывательном подразделении ВДВ в г. Кальве. После действительной службы он продолжил работу в качестве отставного офицера в дивизии специальных операций в Регенсбурге и офицера-консультанта командования сил специальных операции ВДВ в Саарлуисе. В мае 2012 года он посетил в качестве федерального министра по экономическому сотрудничеству и развитию контингент германских войск в Афганистане. Он был доставлен туда инкогнито на самолете военно-транспортной авиации ВВС Германии вместе с президентом Федеральной разведывательной службы Германии. В качестве федерального министра экономического сотрудничества и развития он соединил Германское общество международного сотрудничества и Германское атлантическое общество 1 января 2011 года. Все эти организации являются прикрытием для использования Федеральной разведывательной службой Германии с целью проведения тайной внешней политики в регионах третьего мира и в районах кризисов и войн. С 2000 года он — член совета Рейнметалла и является генеральным директором Германского атлантического общества, а также принадлежит к немецко-израильскому обществу, вице-президентом которого он был с 2000 по 2010 гг. Его очень тесная связь с Израилем прослеживается с 1982 года. В 1982 году в возрасте 18 лет он учился в израильской школе Киббузе, недалеко от границы с Ливаном.В 2017 году бывший федеральный министр обороны Германии Франц-Иосиф Юнг был нанят оборонной компанией Рейнметалл в качестве еще одного такого члена совета. Этот политик, принадлежащий к партии «Христианско-демократический союз Германии», был вынужден уйти 27 ноября 2009 года, так как он был ответственным за так называемый «инцидент с Кундусом», когда гражданские лица в Афганистане были обстреляны немецкими ВВС 4 сентября 2009 года, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения. Он приказал германским ВВС осуществлять наблюдение за саммитом «большой восьмерки» в Хайлигендамме в 2007 году с помощью самолетов «Торнадо», несмотря на то, что Конституция Германии не допускает применения военных сил внутри страны. Этот член совета по обороне компании Рейнметалл, похоже, тесно связан с так называемым «Немецким обществом внешней политики», которое является не чем иным, как германским отделением совета по внешним сношениям, главой которого является бывший министр иностранных дел США Генри Киссинджер. И последнее, но не менее важное: он подозревается в том, что является членом подпольного общества в составе немецкой партии ХДС, которое называется «Andenpakt». В соответствии с исследованиями немецкой газеты «Шпигель», есть 17 высокопоставленных политиков ХДС, членов этого подпольного общества. Так же, как и несколько других, среди которых автор хочет упомянуть: бывшего федерального президента Кристиана Вульфа и члена правления нескольких американских инвестиционных компаний, таких как «Blackrock», Фридриха Мерца; премьер-министра земли Гессен Фолькера Боффера, комиссара ЕС Гюнтера Эттингера, а также Эльмара Брока, Кристиана Бехра, Маттиаса Виссмана, Вульфа Шунбохма и других. Закон этого тайного общества запрещает членство женщин и мужчин из бывшей Германской Демократической Республики.Проанализировав всю информацию, можно сделать вывод, что передача оружейных технологий оборонным предприятием Рейнметалл в виде танка “Алтай” в Турцию с помощью немецко-турецкого (катарско-малазийского) совместного предприятия может быть организована для поддержки концепции масштабной геополитики на всем Ближнем Востоке, вплоть до Малайзии: для того, чтобы сделать эти районы подконтрольными западным странам, когда государства ближневосточного региона будут покупать только оружие натовского образца.