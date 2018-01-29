Волкер - Украине: Россию не лишат права вето в ООН

Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить. Я вообще не рассматриваю такой вариант. Для меня важно коммуницировать с Россией, с её представителями напрямую.

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер дал интервью программе «Завтра» телеканала «112 Украина». Речь в первую очередь зашла о результатах его переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые проходили в ОАЭ. При этом украинские журналисты поинтересовались у Волкера, есть ли «шанс» лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.Заявление американского спецпредставителя, который предварительно дал понять, что серьёзных "прорывных" результатов у встречи нет:По словам Волкера, если речь идёт о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, то с Россией по этому вопросу необходимо вести именно прямой диалог.Напомним, что уже более трёх лет Украина пытается поставить вопрос о том, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе ООН. В этом вопросе Украину горячо поддерживают другие американские марионетки – например, из стран Балтии. При этом уже неоднократно было отмечено, что сам Устав ООН не предполагает лишения права вето кого-либо из постоянных членов Совбеза.На этом фоне спецспредставитель США рассказал о подготовке Вашингтона к передаче Украине ПТРК.