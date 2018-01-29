10:19 29 января

Волкер - Украине: Россию не лишат права вето в ООН

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер дал интервью программе «Завтра» телеканала «112 Украина». Речь в первую очередь зашла о результатах его переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые проходили в ОАЭ. При этом украинские журналисты поинтересовались у Волкера, есть ли «шанс» лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Заявление американского спецпредставителя, который предварительно дал понять, что серьёзных "прорывных" результатов у встречи нет:
Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить. Я вообще не рассматриваю такой вариант. Для меня важно коммуницировать с Россией, с её представителями напрямую.


Волкер - Украине: Россию не лишат права вето в ООН



По словам Волкера, если речь идёт о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, то с Россией по этому вопросу необходимо вести именно прямой диалог.

Напомним, что уже более трёх лет Украина пытается поставить вопрос о том, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе ООН. В этом вопросе Украину горячо поддерживают другие американские марионетки – например, из стран Балтии. При этом уже неоднократно было отмечено, что сам Устав ООН не предполагает лишения права вето кого-либо из постоянных членов Совбеза.

На этом фоне спецспредставитель США рассказал о подготовке Вашингтона к передаче Украине ПТРК.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. Михаил м Сегодня, 06:20
    Волкер указал собакам их место.
    Михаил м
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:25
      Он нас бочку катит! !! fool
      Геркулесыч
      1. raw174 Сегодня, 06:42
        Цитата: Геркулесыч
        Он нас бочку катит! !!

        Это уже контейнерная перевозка, этим трансагенство занимается! (м/ф "Трое из Простоквашино")
        Видимо что то там мозгуют англосаксы и друзья их заокеанские... раз тему поднимать стали.
        raw174
      2. влад66 Сегодня, 07:39
        Когда папе Карло делать нечего, он или с хохлами встречается или девок из дерева строгает. fellow
        влад66
        1. Монархист Сегодня, 08:17
          Владу. Не смешно. Причем папа Карло? У нас разговор о другом
          Монархист
    2. сибиралт Сегодня, 06:34
      Россия, как преемник СССР, являет одним из соучредителей Сове Безопасности. Без России не будет ни Совбеза, ни ООН. Однако, Украинским властям даже это непонятно. request
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:40
        Россия, как преемник СССР, являет одним из соучредителей Сове Безопасности. Без России не будет ни Совбеза, ни ООН. А им чхать.Все правила-расстрелляны и пепел втоптан в грязь.Они не могут нам простить,что стали шавками на задворках Империи.Моська лает.Караван(РОССИЯ)-ИДЁТ! good
        ВЕРЕСК
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:24
    конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить
    Никто и не будет, а вот Великие украинцы - запросто !
    Uncle Lee
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Нужно было лишить укроину неукроинских земель, и не заморачиваться с ней!
    Геркулесыч
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
    если речь идёт о необходимости урегулирования конфликта на Донбассе, то с Россией по этому вопросу необходимо вести именно прямой диалог.


    Надо же какой умный стал...даже диалог ведет с санкциями против нашей страны.
    Принцип простой ...вводим санкции а за отмену их требуем от РОССИИ каких либо уступок...жулик и мошенник этот ВОЛКЕР как и все представители ГОСДЕПА США.
    Тот же ЛЕХА
  5. Alex-a832 Сегодня, 06:40
    Лишение права вето России в ООН всего лишь влажные мечты русофобов с низкими умственными способностями...
    Alex-a832
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    более трёх лет Украина пытается поставить вопрос
    Это бандеровское государство всеми правдами и неправдами пытается насолить России. Три года упрашивают американцев поднять вопрос о лишении страны права вето. Но американцы понимают, что в таком случае тоже лишаться этого права, т.к. тогда встанет вопрос об исключении такой возможности вообще. Поэтому "дружба" дружбой, а табачок врозь.
    rotmistr60
  7. К-50 Сегодня, 07:05
    Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето.

    Шакалы взвоют. laughing
    К-50
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:13
    А на что вообще рассчитывал бандерштадт? Что они с факелами попрыгают, и все побегут к ним с плюшками и кошельками нараспашку? А мимоходом втопчут в грязь ядерную сверхдержаву?
    Поработать вообще то не пробовали? И не воровать?
    Горный стрелок
  9. demo Сегодня, 07:21
    Напомним, что уже более трёх лет Украина пытается поставить вопрос о том, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе ООН. В этом вопросе Украину горячо поддерживают другие американские марионетки – например, из стран Балтии. При этом уже неоднократно было отмечено, что сам Устав ООН не предполагает лишения права вето кого-либо из постоянных членов Совбеза.

    Мне читать про Украину - это насиловать себя и вызывать рвотный рефлекс.
    Но вот, что интересно.
    Когда читаешь об американских марионетках - прибалтийских "тигры", как их ласково величают - "шавки", возникает вопрос.
    Мы, РФ, присутствуем в Прибалтике и в Польше, своим очень серьезным бизнесом.
    Есть такая компания ПАО Интер РАО.
    Вот список собственности этой компании в Прибалтике и не только:
    RAO Nordic Oy (Финляндия)
    Акционерное общество «Восточная энергетическая компания» / АО «ВЭК» (КНР, Монголия)
    IRL Polska Sp. z oo (Польша)
    АО INTER RAO Lietuva (Латвия)
    АО INTER RAO Lietuva (Литва)
    АО INTER RAO Lietuva (Эстония)
    Это генерирующие компании которые обеспечивают энергетику этих стран.
    Собственник - РФ.
    Как такое может быть, что мы им обеспечиваем жизнь в 21 веке (электричество), а они на нас помои ведрами и бочками льют?
    А наши руководители (будь они не ладны) после каждого ушата грязи только утираются и "выражают озабоченность" со скорбным лицом.
    А на пару недель "на профилактику" поставить станции - слабо?
    Или бабло уже глаза намозолило так, что совесть и гордость в утиль?
    Хорошо.
    Если деньги для Путина и компании - это самое главное, то и не стоит тогда "песни петь" о гордости, о России, о памяти.
    И не фиг выкобениваться.
    Чем мы тогда лучше хохоликов?
    demo
    1. Монархист Сегодня, 08:12
      Demo, а кто Вас заставляет читать об Украине? Неужели кто-то с пистолетом стоит везде Вас и заставляет:" Читай"!
      Монархист
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:28
    "Право вето"-это основополагающее правило Совбеза. Оно было принято в результате отчаяной борьбы с англосаксами, пропихивавшими "правило большинства". "Право вето" и призвано защитить мир от "сговоров", "союзов" и прочих "междусобойчиков" в международной политике. Это право постоянно подвергается нападкам англо-саксов и их шестерок, так как стоит на пути полного закабаления мира определенными группами стран.
    Monster_Fat
    1. дед_Костя Сегодня, 09:53
      Право вето- альтернатива ядерной дубинки по голове не согласных с мнением ядерной державы. Кто желает отмены вето может испробовать на себе "равноценную замену".
      дед_Костя
  11. лысова Сегодня, 07:41
    Понимает вражина, что лишить права вето Россию, именно в ООН, приведёт к никчёмности этой организации, как к таковой , хотя в данный момент продажной. Из ООН уйдёт не только Россия.
    лысова
  12. rocket757 Сегодня, 07:55
    Он никто, обещаний никаких, ответственности никакой .... шо его слушать, там конгресс есть, белый дом!!! Как решат, так и будет .... там шо, один Маккейн упоротый есть\ был, найдутся последоватили!
    rocket757
  13. синоби Сегодня, 07:55
    Янки может и хотели бы,но боятся.У них перед глазами пример с Ыном.У России возможностей нагадить в ответ куда как больше.А так хоть какая-то видимость контроля за нами остаётся.Пока остаётся.И эти недоумки делают всё что -бы контроль исчез.
    синоби
  14. Монархист Сегодня, 08:08
    " Россия иеет право вето,Я не думаю,что кто-то будет пытаться это изменить" Устав ООО такого не предусматривает и американцы прекрасно это знают.
    Что Россия имеет возможность заблокировать любую резолюцию и это заслуга Андрея Андреевича Громыко.
    Где-то по ТВ недавно услышал о нем:" он дерется как бесстрашный гладиатор за интересы России,но любит и уважает Америку" так когда-то о нем писали на западе
    Монархист
  15. ibn.shamai Сегодня, 08:20
    А как же заявления потроха что без укропии ни какие укропские вопросы решатся не будут? Чот не больно американцы с ними советуются!
    ibn.shamai
  16. Altona Сегодня, 08:24
    Цитата: rocket757
    Он никто, обещаний никаких, ответственности никакой .... шо его слушать, там конгресс есть, белый дом!!! Как решат, так и будет .... там шо, один Маккейн упоротый есть\ был, найдутся последоватили!

    ----------------------------
    Вы немножко даже не дописали, что Волкер-это слуга Маккейна, а не сам по себе. Эти дела на Донбассе Волкер ведет на добровольных началах.
    Altona
  17. astepanov Сегодня, 10:02
    На многих украинских сайтах скачут: Волкер-де сказал, что вот-вот Россию лишат права вето! Правда, при этом либо не цитируют, либо цитаты расходятся с заголовками.
    astepanov
  18. Topotun Сегодня, 10:05
    Попытка лишить Россию вето в ООН приведет фактически к распаду ООН как структуры. Впрочем нет никаких гарантий, что подобная попытка не будет предпринята.
    Topotun
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