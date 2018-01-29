Госдума: Купил пистолет - надень спецжилет
Государственная Дума РФ разрабатывает законопроект, который обяжет носить особые жилеты или отличительные знаки владельцев оружия. Одним из разработчиков такого законопроекта является депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. В интервью «Парламентской газете» парламентарий заявил буквально следующее:
По словам Нилова, сотрудники силовых структур России носят форму и соответствующие знаки отличия, а представители ряда охранных структур и гражданские лица, которых (владельцев огнестрельного оружия) в России «сотни тысяч», «ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт».
Замглавы фракции «справороссов» в Госдуме отмечает, что владельцам огнестрельного оружия нужно будет носить либо яркий значок (жетон), либо жилет, «что надевают на охоте».
Депутат ГД РФ высказался о полном запрете на ношение оружия в любом виде общественного транспорта и иных общественных местах:
Также Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.
Нилов:
Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям.
По словам Нилова, сотрудники силовых структур России носят форму и соответствующие знаки отличия, а представители ряда охранных структур и гражданские лица, которых (владельцев огнестрельного оружия) в России «сотни тысяч», «ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт».
Замглавы фракции «справороссов» в Госдуме отмечает, что владельцам огнестрельного оружия нужно будет носить либо яркий значок (жетон), либо жилет, «что надевают на охоте».
Депутат ГД РФ высказался о полном запрете на ношение оружия в любом виде общественного транспорта и иных общественных местах:
Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт.
Также Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.
Нилов:
Ножи, которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной поножовщины.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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