10:14 29 января

Госдума: Купил пистолет - надень спецжилет

Государственная Дума РФ разрабатывает законопроект, который обяжет носить особые жилеты или отличительные знаки владельцев оружия. Одним из разработчиков такого законопроекта является депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. В интервью «Парламентской газете» парламентарий заявил буквально следующее:
Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям.


По словам Нилова, сотрудники силовых структур России носят форму и соответствующие знаки отличия, а представители ряда охранных структур и гражданские лица, которых (владельцев огнестрельного оружия) в России «сотни тысяч», «ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт».

Госдума: Купил пистолет - надень спецжилет



Замглавы фракции «справороссов» в Госдуме отмечает, что владельцам огнестрельного оружия нужно будет носить либо яркий значок (жетон), либо жилет, «что надевают на охоте».

Депутат ГД РФ высказался о полном запрете на ношение оружия в любом виде общественного транспорта и иных общественных местах:
Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт.


Также Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.

Нилов:
Ножи, которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной поножовщины.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 131

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  1. 210окв Сегодня, 06:33
    Зачем его(пистолет)вообще продавать...Народу что ли мало полегло в последнее время?А"Ножи, которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной поножовщины."причины эти кроются совсем в другом...
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:36
      А можно "отличительный знак" приобрести вместо пистолета? winked
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 07:22
        Наилучшею концепцию ношения оружия гражданскими, по-моему, предложил писатель Злотников.
        Создать по всей стране стрелковые клубы. Жестко следить, что бы клубы не подмяла мафия. Разрешить иметь оружие только членам клубов. В клубах регулярно (раз пол года) сдавать экзамены по владению и уходу за оружием, предъявляя своё оружие. Основная мысль - иметь оружие может лишь тот, кто умеет с ним обращаться, и всех владельцев оружия власть должна знать. Иметь оружие не члену клуба незаконно
        Shurik70
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:03
          Цитата: Shurik70
          Наилучшею концепцию ношения оружия гражданскими, по-моему, предложил писатель Злотников

          Книга "Империя: Армагеддон" Это не книга, а пошаговое пособие по развитию страны. Правда с элементами фантастики. hi
          Ингвар 72
          1. LiSiCyn Сегодня, 08:16
            Вступление читали? По поводу, по участвовать автору книги, в нечто похожем, на сюжет... Книгу прочитал, лет 12-ть назад... Одно из лучших произведенний "альтернативы"... Очень бы хотелось жить в такой стране... Жаль, что закончится все, ядерной войной..
            LiSiCyn
        2. faiver Сегодня, 09:12
          у нас главная мафия это государство laughing
          faiver
        3. LiSiCyn Сегодня, 09:28
          "А, когда в одной сберкассе во время вооруженного налета... Женщина-полицейский, пришедшая туда получить детские, выхватила удостоверение, и с криком " бросай оружие кАзлы, иначе вам не жить"... Задержала группу вооруженных бандитов. Страна поняла, что она изменилась...." Роман Злотников. Будет ли так?
          LiSiCyn
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:47
        сибиралт hi
        А можно "отличительный знак" приобрести вместо пистолета?
        Можно.У нас всё можно.Даже эту ерунду придумать как спецжилет.Пусть ещё такое обяжут носить владельцев оружия laughing
        Ну чтобы наверняка все кругом знали что у него пистолетИ бандиты тоже пусть носят не снимая laughing
        Наблюдатель2014
      3. 73bor Сегодня, 08:33
        А можно специальную бейсболку с вырезом на макушке -чтобы удобнее по башке было треснуть, по моему глупее за последний год ещё ничего не придумали!
        73bor
    2. Anarchist Сегодня, 06:37
      Доброго утра, Дмитрий!
      Вот я, как раз, сторонник продажи короткоствола! Но не ношения его, а хранения дома! Ну и конечно же сторонник пересмотрения законов о самообороне и защиты жилья! А то всякая нечисть лазит по домам, насилует, убивает, А ты им и сделать ничего не можешь! А если и сделаешь, тогда сядешь!
      А носить с собой по улице уже лишнее!
      Anarchist
      1. elenagromova Сегодня, 06:41
        Так ведь в подворотнях гопота нападет - и что? А оружие дома
        elenagromova
        1. Anarchist Сегодня, 06:45
          Цитата: elenagromova
          Так ведь в подворотнях гопота нападет - и что? А оружие дома

          Вы их любезно домой пригласите!
          Anarchist
          1. Немезида Сегодня, 07:18
            elenagromova Сегодня, 06:41 ↑ Новый
            Так ведь в подворотнях гопота нападет - и что? А оружие дома..../ А таким как вы на это ответить нечего. Пистолет дома вам не поможет. Ниловых пора гнать из думы в шею,ибо не соответствуют занимаемой должности и ничего разумного предложить не могут...А на счет пересмотра закона о самообороне поддерживаю полностью. Пора отменить ограничения самообороны,а всю вину возложить на нападавшего...
            Немезида
          2. влад66 Сегодня, 07:44
            Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт.

            Вот эти правила оруженосцы будут исполнять особо рьяно и нажрутся и в кино с пистолетом сходят и таксиста пошугают. yes
            влад66
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:06
              Цитата: влад66
              от эти правила оруженосцы будут исполнять особо рьяно и нажрутся и в кино с пистолетом сходят и таксиста пошугают.

              А в тюрьму они после этого то же с пистолетом пойдут? wink Вы много людей видели, шугающих таксиста с гладкостволом?
              Ингвар 72
      2. Дедкастарый Сегодня, 06:42
        Цитата: Anarchist
        Доброго утра, Дмитрий!
        Вот я, как раз, сторонник продажи короткоствола! Но не ношения его, а хранения дома! Ну и конечно же сторонник пересмотрения законов о самообороне и защиты жилья! А то всякая нечисть лазит по домам, насилует, убивает, А ты им не сделать ничего не можешь! А если и сделаешь, тогда сядешь!
        А носить с собой по улице уже лишнее!

        чем карабин то, Вам не угодил? обязательно "короткоствол"? request
        Дедкастарый
        1. Anarchist Сегодня, 06:47
          У меня два ружья дома в разобранном состоянии... В сейфе! А патроны отдельно в этом же сейфе под ключом лежат! Сколько времени мне понадобится привести ружья в боевое состояние?
          Anarchist
          1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
            Цитата: Anarchist
            Сколько времени мне понадобится привести ружья в боевое состояние?

            за ствол под подушкой,Вам тоже "прилетит".. тоже нужно под замком держать. а нормальный сейф сделать,чтоб ружьё стояло не разобранное?
            Дедкастарый
            1. Anarchist Сегодня, 06:59
              Так вместе с законом об оружии и правила хранения изменить! Меня в принципе собранное и заряженное ружьё вполне бы устроило!
              Anarchist
              1. Немезида Сегодня, 07:26
                Патроны да,хранятся отдельно,но ружье разбирать не обязательно...
                Немезида
              2. Deck Сегодня, 07:31
                А чем вас ЗОО не устраивает? Почитайте - приятно удивитесь.
                Deck
              3. игорка357 Сегодня, 08:12
                Заряженное запрещено,разобранное...ну нет такого!
                игорка357
          2. игорка357 Сегодня, 08:12
            Думаю не более,чем ломать вам дверь злоумышленникам,и еще хватит их предупредить,что вы собрали,зарядили и будете стрелять!Или у вас дверь из фанеры?
            игорка357
            1. Ныробский Сегодня, 10:12
              Цитата: игорка357
              Думаю не более,чем ломать вам дверь злоумышленникам,и еще хватит их предупредить,что вы собрали,зарядили и будете стрелять!Или у вас дверь из фанеры?

              Дожили))) А ведь ещё не так давно были времена, когда двери в дома вениками или палочками подпирались, ключи под половыми ковриками лежали, путник мог постучаться в любой дом и попроситься на ночлег. Ружья продавались в обычном магазине с 16 лет и без всяких разрешений. А сейчас? Железные двери, сейфы, броники и каски. Хочешь умереть?- постучись в незнакомую дверь и гарантировано будешь нафарширован дробью. Эх времена, эх нравы recourse
              Ныробский
      3. 210окв Сегодня, 06:42
        Александр,доброе утро.Я частично с тобой соглашусь.Но дома можно держать и охотничье оружие...Все равно дома оружие какое оно не было надо держать в сейфе,и время приведение его в действие в случае угрозы приблизительно одинаково.Зато только эффект охотничьей "Сайги",его вида уже имеет останавливающий эффект.А пистолет....Нет,дома я его не держал бы.
        Цитата: Anarchist
        Доброго утра, Дмитрий!
        Вот я, как раз, сторонник продажи короткоствола! Но не ношения его, а хранения дома! Ну и конечно же сторонник пересмотрения законов о самообороне и защиты жилья! А то всякая нечисть лазит по домам, насилует, убивает, А ты им и сделать ничего не можешь! А если и сделаешь, тогда сядешь!
        А носить с собой по улице уже лишнее!
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 06:48
          Дмитрий, дружище, я там чуть выше ответил!
          Anarchist
          1. 210окв Сегодня, 06:56
            Саш...Я тут в прошлом году одного недоумка чуть было топором не завалил...И без пистолета..Вовремя тот убежал.Наркотик он закладывал...Видимо кто то увидел и забрал.А я потом убирать мусор по-над забором пошел,травку скосил..Так он мне угрозы стал бросать что мол я его "имущество" забрал и разберется.....У этого "разборщика" пятки сверкали когда я из мастерской колун вынес...До сих пор жду...Когда придется голову снести..
            Цитата: Anarchist
            Дмитрий, дружище, я там чуть выше ответил!
            210окв
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:08
              Цитата: 210окв
              У этого "разборщика" пятки сверкали когда я из мастерской колун вынес.

              Дмитрий, вот вам и пример за короткоствол. wink
              Ингвар 72
            2. игорка357 Сегодня, 08:14
              Вот в том то вся и проблема,что когда к вам придут трое-пятеро и у парочки будут хотя бы травматы,вам ваш колун не поможет!
              игорка357
      4. трассер Сегодня, 06:46
        Так происходит отстрел на месте самых отпетых преступников и все....механизм очищения общества. Именно он работает в штатах. И не надо вспоминать про расстрел массовый . Их было бы больше если бы не граждане с оружием вокруг.
        трассер
        1. игорка357 Сегодня, 08:17
          Вы бредите,статистика в открытом доступе...сколько законопослушные граждане сохранили своих жизней,и сколько отморозки валят людей в США,а еще плюс полиция имеет право стрелять без предупреждения,если полез в карман!Вы запомните,у злоумышленника фактор неожиданности!
          игорка357
      5. Esoteric Сегодня, 07:29
        Цитата: Anarchist
        А носить с собой по улице уже лишнее!

        Я с вами полностью согласен в отношении закона о неприкосновенности жилища и праве владельца защищать его от незаконного проникновения с помощью огнестрельного оружия. Но я не соглашусь в том плане, что нельзя носить травматическое оружие. Закон о его применении должен быть таким, чтобы исключить возможность нанесения вреда здоровью гражданина со стороны агрессивных людей и животных. Если на вас набрасывалась собака бойцовской породы, то вы поймёте, так же, как и в случаях, когда несколько человек пытаются доказать свои пьяные права совершенно постороннему лицу, оказавшемуся в поле из зрения.
        Esoteric
        1. Голован Джек Сегодня, 07:37
          Цитата: Esoteric
          Если на вас набрасывалась собака бойцовской породы...

          ... и вы при этом еще живы - это очень странно.
          Нормально воспитанный "боец" на людей не реагирует. От слова "вообще".
          Сделать что-то подготовленному "бойцу" при помощи травмата... ну, флаг в руки, травмат надо в зубах для этого носить. Постоянно.
          Против собаки эффективнее шокер, как ни странно.
          Цитата: Esoteric
          ... в случаях, когда несколько человек пытаются доказать свои пьяные права...

          Вас к ним кто-то пинками гонит? Полезли разбираться - не плачьте, а так - в нормальных условиях для этого полименты есть, и телефон в кармане.
          Голован Джек
          1. игорка357 Сегодня, 08:20
            Видно какой вы "спец" по бойцовым породам,бойцовая порода реагирует на команду хозяина,а не на тот обьект что перед ней!Но суть не в этом,дело в том что всяких питов,мастивов и иников,сейчас очень много..они не обучены боям и навыкам,это просто бойцовая собака живущяя дома,и не редко хозяева считают их оружием!
            игорка357
            1. Голован Джек Сегодня, 10:02
              Цитата: игорка357
              бойцовая порода реагирует на команду хозяина,а не на тот обьект что перед ней

              Вы - теоретег, походу, и путаете педали "бойца" со служебной. Боец реагирует именно на объект. То, что он при этом еще и в состоянии слушаться хозяина - оно, как бы, подразумевается.
              Цитата: игорка357
              дело в том что всяких питов,мастивов и иников

              Спец, расскажите мне, кто такой "мастив".
              Заодно гляньте на собачку у меня на аватарке. Чтобы уж окончательно удостовериться в Вашей, кхм... "спецовости".
              Это чудо ко мне уже взрослым попало, год+ со мной, проблем... не выявлено request
              Голован Джек
        2. Ингвар 72 Сегодня, 08:10
          Цитата: Esoteric
          Закон о его применении должен быть таким, чтобы исключить возможность нанесения вреда здоровью гражданина со стороны агрессивных людей и животных.

          Это как? Пример можно? Ведь пули у травмата не идентифицируются по пуле-гильзотеке.
          Ингвар 72
      6. игорка357 Сегодня, 08:08
        Почему-же,вы не правы,как только ко мне домой ворвется кто-либо,с холодным или огнестрельным оружием и будет угрожать моей жизни и жизни родных,я в праве его убить..а если у меня дома семья,то ни один суд вас не посадит..не надо лукавить и охаивать наше правосудие по черному!
        игорка357
      7. Росомаха Сегодня, 09:57
        Вот с этим полностью согласен, с этого и надо начинать, защита дома и семьи первостепенно. drinks
        Росомаха
      8. Topotun Сегодня, 10:03
        Вообще то дома и обычный гладкоствол достаточен. Зачем ДОМА короткоствол? Та же Сайга 410К, вполне компактна. А короткоствол имеет смысл именно как оружие самообороны, при ношении вне помещений. Насчет всяких знаков - глупость. Повод криминалу получить "левое" оружие. Нужно либо разрешать ношение без всяких знаков, ибо ответственность за применение все-равно на владельце. Либо не выеживаться и говорить хрен Вам. Власть предпочитает видеть народ не вооруженным....
        Topotun
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
      Зачем его(пистолет)вообще продавать...

      По статистике больше всего гибнет народу от бытовых предметов (а не оружия)...ножи...топоры...табуретки...бутылки из под шампанского...вы не поверите даже сковородкой убивают.

      Давайте запретим следуя этой логике все предметы способные нанести вред человеку...долой вилки...долой утюги...долой паяльники и примусы.
      В итоге будем жить в обстановке каменного века.
      Тот же ЛЕХА
      1. Doliva63 Сегодня, 07:22
        "Давайте запретим следуя этой логике все предметы способные нанести вред человеку..."
        Так они это уже начали - перочинные ножи, например, как в статье. Скоро заставят всех намордники носить и ходить с поднятыми руками!
        Doliva63
      2. Esoteric Сегодня, 07:32
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        По статистике больше всего гибнет народу

        В ДТП, от употребления наркотиков, и от несчастных случаев (пожар, утопление, электротравмы и т.п.). Большое количество самоубийц. yes
        Esoteric
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:36
          В ДТП, от употребления наркотиков, и от несчастных случаев (пожар, утопление, электротравмы и т.п.)

          smile Я имею в виду уголовную статистику...
          вопрос гибели людей от других причин очень обширен и требует детального и тщательного рассмотрения...опасности подстерегают нас на каждом шагу. what
          Тот же ЛЕХА
    4. К-50 Сегодня, 07:02
      Цитата: 210окв
      Зачем его(пистолет)вообще продавать.

      Во времена последнего царя, пистолеты были в свободной продаже, но какого-либо упоминания о "беспределе" с его помощью до нас не докатилось, кроме террористов-революционеров. Мало того, всем офицерам предписывалось постоянное ношение оружия и пистолетов в том числе.
      Может всё дело в воспитании соответствующего отношения к оружию и его применению в гражданском обществе?
      К-50
    5. Starover_Z Сегодня, 09:32
      Цитата: 210окв
      Зачем его(пистолет)вообще продавать...Народу что ли мало полегло в последнее время?

      Депутат ГД РФ высказался о полном запрете на ношение оружия в любом виде общественного транспорта и иных общественных местах:

      А депутатам запретить личную охрану и транспорт с мигалкой !
      Пускай создают нормальную жизнь в стране, а то пишут, что в мутную голову взбредёт, народ ропощет, а они тут же пугаются !
      Заелись дармоеды ! Живи среди народа, как все а потом запрещай или разрешай !
      Starover_Z
    6. bogart047 Сегодня, 09:56
      по вашу пусть лучше полиция приедет труп накроет простыней, чем дать возможность простым людям защитить себя? Вот это логика... Либо приставьте к каждому по полицейскому, либо дайте возможность защитить себя от бандитов, в том числе и в форме.
      bogart047
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:35
    Лучше тогда уж сразу бронетрусы !
    ФЕОДОР
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
    smile Идея хорошая ...
    зашел такой умник с ярким жилетом и оружием в темную улочку ...трах ему кирпичем по башке ...ни оружия ...ни денег... ни бронетрусов потом в карманах владельца .
    Наши депутаты такие умные...такие ученые...просто голова ума палата.
    Дурдом два...а не Госдума.
    Тот же ЛЕХА
    1. astronom1973n Сегодня, 06:42
      Имея такую думу и врагов страны не надо.Один закон бредовее другого. Заняться нечем больше!
      astronom1973n
    2. oldseaman1957 Сегодня, 06:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Наши депутаты такие умные...такие ученые...просто голова ума палата.

      - Это особая тема. Деньги бешеные получают, не заработанные! А деятельность-то надо изобразить! Вот и извращаются...
      oldseaman1957
    3. Esoteric Сегодня, 07:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Наши депутаты такие умные...

      Никогда они нашими не были. Они сами по себе. Там из наших был Василий Шандыбин и ещё пара-тройка... laughing
      Esoteric
    4. SPLV Сегодня, 08:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      трах ему кирпичем по башке

      Это и будет первейший вариант развития событий. Господин депутат однозначно лоббирует интересы криминала. Наличие жилета - это же как надпись на лбу "трахни меня по голове кирпичом" у каждого владельца. Первый повод увеличить смертность владельцев оружия, а затем и полное запрещение оружия. Зеки как регуляторы оборота оружия.
      А в магазинах станут продавать продукты только в нарезанном виде. А ещё лучше вообще запретить готовить пищу, есть только в общепите. Ведь по статистике наибольшее количество убийств совершено кухонным ножом.
      5 см для ножа. Это же самый подходящий размер для вскрытия собственных вен.
      Ведь, есть же собачьи дети среди депутаты депутатов. Трудитесь рабы на благо господ, а кто не согласен быть рабом - сдохни!
      SPLV
  4. tchoni Сегодня, 06:36
    представители ряда охранных структур и гражданские лица, которых (владельцев огнестрельного оружия) в России «сотни тысяч», «ходят с оружием и вправе вообще никак не обозначать этот факт».
    А я то, грешный, пологал , что короткоствол в России разрешон ТОЛЬКО для представителей власти)))) Мы "цивилизация статуса"?
    tchoni
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:44
      И два проблесковых маячка оранжевого цвета ! И два "КУ" от встречных нехороших пацанов !
      Uncle Lee
      1. tchoni Сегодня, 07:46
        Цитата: Uncle Lee
        И два проблесковых маячка оранжевого цвета ! И два "КУ" от встречных нехороших пацанов !

        О нет, у чатлано-пацакской цивилизации законы как раз очень четкие и конкретные. Хоть и не всегда понятные, но всем известные. А вот у нас, как раз наиборот. Оказывается, есть категории граждан, не принадлежащих к силовым структурам, но, покупающая и НОСЯЩАЯ СКРЫТНО короткоствол...
        tchoni
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 06:36
    Что за ерунда.Оружие носят у нас в стране под пиджаком? Бывают преценденты-но это уже уголовщина.Заставь на безбашенного одеть твой значёк.Нилов-ты хоть малость понял,что нарисовал?
    ВЕРЕСК
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
      Нилов-ты хоть малость понял,что нарисовал?

      Нилову срочно надо проходить переаттестацию по примеру инициативы автошкол со правами автолюбителей...
      ну что за неумные люди в законодательных органах сидят. belay
      Тот же ЛЕХА
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:20
        Нилову срочно надо проходить переаттестацию с привлечением психолога.В жёсткой форме. Не камуфляже.
        ВЕРЕСК
    2. Doliva63 Сегодня, 07:35
      "Что за ерунда.Оружие носят у нас в стране под пиджаком? Бывают преценденты-но это уже уголовщина."
      Да ну что вы! Лично общался с такими как этот депутат - у них на анораках с надписью Россия даже карман-кобура есть под пистолет, и носят. Они же говорили, что в Правительстве многие оружие имеют. На каком основании, не спрашивал. И нескольких высокопоставленных менагеров Газпрома встречал с пистолетами "под пиджаком". А у скольких пьяных майоров милиции, прокурорских и пр. "под пиджаками" оружия? Всем жилеты наденут? laughing
      Doliva63
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:39
        Всем жилеты наденут? laughing Пол-страны в жёлтых жилетах перспективных маниакальных! Ну у меня пара стволов есть.Охотничьи,по закону,в сейфе!Сразу не выдернуть,если что.Ключи-тоже в своём сейфе.Теперь придётся на всю страну жилеты напяливать.Особенно-Сибирь и ДВ.Мы тут -ну вы поняли. drinks
        ВЕРЕСК
        1. SPLV Сегодня, 08:17
          Цитата: ВЕРЕСК
          Пол-страны в жёлтых жилетах перспективных маниакальных

          Как тут Блока не вспомнить :
          "В зубах цигарка, примят картуз,
          Ещё б на спину бубновый туз."
          Вот тогда уж точно будет государство зеков и вертухаев.
          SPLV
  6. Max von Adelheid Сегодня, 06:42
    "...Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров..." belay
    Карандаши, ручки, зажигалки, зонтики, ремни, и т.д. тоже скоро запретят? А что? Это же архиопасные предметы в умелых руках!!! winked
    Max von Adelheid
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:56
      Цитата: Max von Adelheid
      Карандаши, ручки, зажигалки, зонтики, ремни, и т.д. тоже скоро запретят? А что? Это же архиопасные предметы в умелых руках!!!

      и банковской картой можно по горлу чиркнуть....
      Дедкастарый
      1. Max von Adelheid Сегодня, 07:05
        Ёлы-палы... winked Зря упомянули! winked Мой бумажник это прямо таки Оружие Массового Поражения! laughing
        P.S. И ещё немного... щупы осциллографа и мультиметра это уже для самураев! Ибо провод+ручка+игла... feel
        Max von Adelheid
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:23
          Ёлы-палы... winked Зря упомянули! Мнда-а-а.Новое в самообороне.Зря раскрыли. wassat Хотя-не смешно.
          ВЕРЕСК
        2. Esoteric Сегодня, 07:39
          Цитата: Max von Adelheid
          Мой бумажник это прямо таки Оружие Массового Поражения!

          Чего там бумажник? А носки? lol
          Esoteric
  7. raw174 Сегодня, 06:49
    Два вопроса:
    1. Что за жилет должны носить охотники? У меня отец с детства охотится и я соответственно, никаких жилетов не носим...
    2. Кто его должен всё же носить? Я, если взял свою Сайгу в город погулять? или Данила Багров, когда киллерствовать пошел? Короткоствол то покупать по моему нельзя...
    Что то не о том думает товари.., тьфу! господин депутат.
    raw174
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:57
      Цитата: raw174
      1. Что за жилет должны носить охотники?

      "зелёный" как водители.... laughing
      Дедкастарый
      1. LiSiCyn Сегодня, 09:49
        Цитата: Дедкастарый
        зелёный" как водители...

        Нет оранжевый... Как в матрасии, да и не только там... В Кал.области, загонщики 100 пудов, остальные не знаю request
        LiSiCyn
    2. faridg7 Сегодня, 09:52
      Цитата: raw174
      1. Что за жилет должны носить охотники? У меня отец с детства охотится и я соответственно, никаких жилетов не носим...

      Аяяяяяй, зачем же вы так егерей из своего охотхозяйства подставляете? Уже сезон давно прошел, а вы не в курсе. Красного цвета жилет со световозвращающими полосами, причем все, и загонщики и стрелки на номерах. А еще, вот моразм то, запрещено передвигаться в лесу с заряженным ружом, даже на ходовой. Увидел зверя, зарядил, стрельнул.
      faridg7
  8. XII легион Сегодня, 06:49
    владельцам огнестрельного оружия нужно будет носить либо яркий значок (жетон), либо жилет, «что надевают на охоте».

    Даже когда оружие в сейфе - ты в жилете?
    XII легион
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
      Даже когда оружие в сейфе - ты в жилете?


      Всегда и всюду в жилете...это как метка евреям в Гетто...

      в сортир в жилете...в постель к жене опять в жилете...в общественный транспорт в жилете ...в метро в жилете...
      Боже мой начинаешь думать тупость и глупость человеческая не имеет границ.
      Тот же ЛЕХА
      1. SPLV Сегодня, 08:19
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        тупость и глупость человеческая

        Подлость.
        SPLV
  9. лис Сегодня, 06:49
    уровень интеллекта госдумы...вот до какого уровня ещё нужно ОПУСТИТЬ образование!
    лис
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:26
      уровень интеллекта госдумы. Скатываемся к Госдепу?Не хотелось-да "БЫ" мешает. belay
      ВЕРЕСК
  10. Berkut154 Сегодня, 06:52
    Млин.. у нас все с ног на голову. Пистолет для обороны специально создан для скрытого ношения!!! Преимущество и эффективность применения заключается во внезапности для противника. Это раз. Сколько с травматами неадекватов по стране носятся? Это два, ну и по поводу ножичков: 5-6 см достаточно что бы убить человека. Поэтому все гости с ближнего зарубежья скупают их пачками и носят с собой всегда. Это три.
    Berkut154
  11. Доктор Зло Сегодня, 06:54
    Цак! В нос. Всем. Телохранителям и оперативникам тоже. Они же без формы и с табельным оружием. Как бы чего не вышло.
    Доктор Зло
  12. anjey Сегодня, 06:59
    “Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям
    какое все же ДБ это придумывает,всех оперов на спецзадании что бы видели из далека бандюганы и особенно гражданских лохов со стволами ,у которых потенционально можно их забрать , эффект оружия чаще в неожиданности появления срабатывает а не в ковбойской стрельбе...
    anjey
  13. Оранг Сегодня, 07:00
    Уголовники и отморозки будут ножи линейкой мерять: "О! этот длинней положенного, придётся отложить". Террористы, наверно, не знают, что автоматы и взрывчатка запрещены для частных лиц, депутат Нилов лично бы им рассказал и терроризма, как явления,не будет.
    Оранг
  14. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    либо яркий значок (жетон), либо жилет, «что надевают на охоте».
    Честно говоря иногда воротит от депутатских инициатив. Каждый хочет войти в историю и оставить там свой след (не важно какой). Не проще ли ужесточить правила приобретения оружия, исключить возможность получать мед справки по знакомству, принимать реальные экзамены при получении разрешения и т.д. Пора внести предложение метить депутатов не только их значком, а ярким жилетом (а лучше штанами), чтобы издали было видно, что идет (едет) "слуга народа" и народ успел сделать "КУ".
    rotmistr60
    1. SPLV Сегодня, 08:23
      Цитата: rotmistr60
      метить депутатов не только их значком, а ярким жилетом (а лучше штанами)

      Ляписом на лоб букву "Д". А вот, что значит это - депутат или идиот, пусть встречные избиратели разбираются.
      SPLV
  15. Monster_Fat Сегодня, 07:09
    А мне (сидящему в США wink прикиньте- в США -все владельцы "стволов" в "желтой робе" ходят-чтобы отличались-гы-гы laughing lol ) инициатива вашего "вумного-вумного"-депутата, нравится. Побольше таких инициатив надо-например, у кого длинный член-надо тоже отличительный значок-"он может представлять опасность для противоположного пола". Тому, кто "отсидел"-тоже "отличительный знак"-он же на "зоне" был, мало ли чего там "поднабрался". А еще должны быть обязательные значки "Я за Путина!" у всех "запутинцев" и значки"Я за Навального!" или "Я за Грудинина!" и пр-недо же их отличать в реальной жизни-вдруг скажешь не то и на тебя с кулаками.... Или "позорный значек"-"Я не заплатил за ЖКХ!"-чем не "идея".....Какой простор для "законодательной инициативы"! Не, правда,- обожаю вашу Думу. вот уж точно-воистину народ имеет тех правителей, которых он заслуживает....
    Monster_Fat
    1. Голован Джек Сегодня, 07:23
      Цитата: Monster_Fat
      обожаю вашу Думу

      Куда им до США с их "региональными законами".
      Вашингтон
      Закон, призванный сократить число преступлений, гласит: «Любой водитель, имеющий преступные намерения, обязан при въезде в город остановиться и по телефону сообщить о них начальнику полиции».
      Противозаконно наносить на флаг США узор в горошек.
      Западная Вирджиния
      Гражданам мужского пола разрешено совокупляться с любыми животными, вес которых не превышает 18 кг.
      Индиана
      Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия противозаконно.
      Все знают, что число Пи равно 3,1415..., но в Индиане значение числа Пи составляет 4.


      Достаточно, или еще? wink
      Голован Джек
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:35
        Ну, это только, лишний раз, доказывает, что "вумных-вумных" полно по любую сторону океанов... У нас "парламенты" старше-ваш только опыта набирается, но, по всему видно, идет "правильной дорогой"... lol Но мне, правда, ваша Дума доставляет много удовольствия... У вас еще идет моя, в прошлом, любимая передача, "Парламентский час"?
        Monster_Fat
        1. Голован Джек Сегодня, 07:51
          Цитата: Monster_Fat
          У вас еще идет моя, в прошлом, любимая передача, "Парламентский час"?

          БМП. Я ящег не смотрю, некогда.
          Голован Джек
          1. Monster_Fat Сегодня, 07:59
            Ну, "час" то можно выделить для знакомства с тем, как вас собираются-планируют "жить" в будущем, чтобы потом не "удивляться".... Неужели, даже, "Парламентскую газету" не читаете? А как же "новые законодательства", "законодательная инициатива" и все такое? Я вот ее "вынужденно" читаю, при перелетах в США и обратно, ее предлагают в салоне самолета. Нахожу познавательной.
            Monster_Fat
  16. Немезида Сегодня, 07:13
    Этот Нилов не соответствует занимаемой должности,ведь его глупое предложение полностью противоречит требованиям к скрытому ношению оружия,которое обязательно во многих странах Мира. Человек с гражданским оружием это не полицейский,который имеет физическую спецподготовку и напарника и отличительная одежда сделает его мишенью для преступников,которые захотят завладеть оружием
    Немезида
  17. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Значки нужно всякие массово понаделать-пистолет, если у тебя он есть, нож, топор, вилы, миномет -нацепил значек, и всем все видно! Можно и дальше пойти -сигареты для курильщиков, изделие номер 2для маньяков, бутылка для алкоголиков, для них же и белочка!Понаделать разных значков, крупных и цветных, чтобы издали видно было, а держатель оружия, или собаки только купит и нацепит нужный!
    Геркулесыч
    1. ромул Сегодня, 08:11
      Цитата: Геркулесыч
      -нацепил значек, и всем все видно!

      Точно, решил на гоп-стоп нашел терпилу со значком - пистолетом и ты вооружен , это гораздо проще чем нападать на наряд полиции или караул для добычи оружия - посмотрите статистику ухнете)
      ромул
  18. Doliva63 Сегодня, 07:18
    Ппц! Кто за этих, которых фильтр не пропускает, голосует?! belay
    Doliva63
  19. Пленник Сегодня, 07:30
    Чего уж там. Давайте сразу желтую звезду на грудь или голову наполовину обрить. Можно шапочку с пропеллером. Все за своих родных по духу беспокоятся- вдруг бандюган на вооруженного обывателя нарвется. А так все видно "туда не ходи, сюда ходи".
    Пленник
  20. demo Сегодня, 07:37
    Государственная Дума РФ разрабатывает законопроект, который обяжет носить особые жилеты или отличительные знаки владельцев оружия. Одним из разработчиков такого законопроекта является депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

    Я задумался, а потом развеселился.
    Прикольно получится.
    Идет такая дама, вся из себя, в мехах и в оранжевом жилете поверх шубы.
    demo
    1. Alex_59 Сегодня, 08:05
      Цитата: demo
      Идет такая дама, вся из себя, в мехах и в оранжевом жилете поверх шубы.

      А еще можно каски цветные как у нефтяников. Зеленая каска - владеешь оружием менее года. Оранжевая каска - опытный. Красная каска - начальник.
      Очень эффектно будет.
      Alex_59
  21. Маки Авелльевич Сегодня, 07:42
    Госдума: Купил пистолет - надень спецжилет


    глупости! - Купил пистолет, повесь его напояс!

    свободный человек, не имещий психиатрических патологий должен, скорее обязан иметь оружие.
    Маки Авелльевич
  22. лысова Сегодня, 07:45
    Не дочитал - не умный он ( возведите в сотую степень). И доказывать ничего не надо, вот такие и депутируют нами.
    лысова
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:18
      Цитата: лысова
      вот такие и депутируют нами.

      При демократии другого не будет! request
      Ингвар 72
      1. лысова Сегодня, 08:41
        Добрый день Игорь. Дело даже не в этом. Все понимают, что не легальный ствол, или легальный - имеющий разрешение, или нет - если ему не нужны эти висюльки, он наплюёт на них ( спецы, криминал). Это обязывание, заплатить людям, имеющим легально оружие, деньги ( маленькая толика в казну ) в карман стоящим у власти, через изготовителя, который тоже останется довольный. Схема работает давно и примеры на виду, когда выходит очередной, тупой закон. Этот депутат пешка в цепи, проследить откуда исходит очередная афёра - при желании не сложно.
        лысова
  23. Ст.пропорщик Сегодня, 08:02
    Г-н Нилов крайне лениво подошел к вопросу о кухонных ножах. Статистику современную я не искал, но не сильно давно процент убийств и тяжких телесных кухонными ножами был около 30, поэтому и предлагает чушь, причем в разрез закона и подзаконных актов по оружию. Отдельно надо сказать, что практически аксиома - нападающий , куда то проникающий является инициатором ответных действий и должен быть всегда виновен. Превышение пределов необходимой обороны это не юридический термин - это сказка какая то, которая позволяет истинному преступнику уходить от ответственности перекладывая вину на , по сути, потерпевшего. А при нашей судебной системе достаточно много людей сидит невинно. ИМХО.
    Ст.пропорщик
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:37
      А чего бы не запретить....."руки"? Убивают ведь, практически всегда-"руками".... wink
      Monster_Fat
  24. sgr291158 Сегодня, 08:02
    Непонятно, какое оружие подразумевается. Травмат тоже огнестрельное оружие ограниченного поражения. На него что тоже будут распространяться эти требования. Боевое у нас могут носить только силовики, военные, спецы, и тд и тп, в общем кому это разрешено. Травмат может носить любой гражданин достигший 18 летнего возраста не состоящий на учете в дурке и наркологическом. И какой смысл выделять человека с оружием из толпы, чтобы все видели, что у него есть ствол. А не кажется ли вам уважаемые депутаты, что это может спровоцировать некоторые личности на подвиг в виде отбора оружия и дальнейшего его применения в преступных целях. Бред какой то вы несете или вам там в думе больше делать нечего. У нас и так в стране проблем выше крыши которые требуют решения. Взять те же самые пенсии, цены на ЖКХ, бензин. Да что там говорить, это значит если опер на работе ходит со стволом его нужно выделить, а как же в некоторых случаях конспирация. В общем чушь вы несете.
    sgr291158
  25. koksalek Сегодня, 08:02
    Депутаты тоже будут носить жилет?
    koksalek
  26. slavaseven Сегодня, 08:03
    Ахаха Нилов, остановись
    Как рассказал «Парламентской газете» автор инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, законопроект предлагает обязать владельцев огнестрельного оружия фиксировать на видеорегистраторы применение оружия, начиная с момента извлечения пистолета из кобуры

    Под звездным небом темной подворотни, сверкая желтым жилетом и значком, гражданин К. предупредил нападающих гопников о том, что он сейчас включит камеру, что бы зафиксировать правомерность защиты и даст предупредительный выстрел в воздух. Не смотря на закон, дальновидный гражданин К. мушку спилил заранее.
    slavaseven
    1. ромул Сегодня, 08:07
      Цитата: slavaseven
      Не смотря на закон, дальновидный гражданин К. мушку спилил заранее.

      Гы - улыбнуло. Разве травматы не показали что такое стрелялка в руках у при.дурков? А вам еще боевой подавай - смеюсь и плачу мдя...депутатишка себе у.доду рейтинг наколачивает . а потом хоть трава не расти но слава богу у власти вменяемые люди.
      ромул
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:21
        Цитата: ромул
        Разве травматы не показали что такое стрелялка в руках у при.дурков

        Нет. Большинство владельцев травматов не воспринимают его как оружие, а всего лишь как продолжение кулака. Да и пулю из травмата к стволу(к делу) не пришьёшь. request
        Ингвар 72
        1. ромул Сегодня, 08:26
          Цитата: Ингвар 72
          Большинство владельцев травматов не воспринимают его как оружие,

          Так я поэтому и называю из при.дурками...сколько замесов на дорогах? Ю-тюб лопается от этого видео , а сколько незафиксировано осталось?
          ромул
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:44
            Цитата: ромул
            сколько замесов на дорогах?

            При огнестреле такого не будет, легальные владельцы оружия очень ответственны. Ведь возьмите статистику по тем же США - стреляют в основном нелегальные стволы. request
            Ингвар 72
            1. ромул Сегодня, 09:58
              Цитата: Ингвар 72
              Ведь возьмите статистику по тем же США

              Менталитет и исполняемость законов другая .. увы и даже ах.)
              ромул
  27. Alex_59 Сегодня, 08:03
    Надо обязать депутатов носить перья как у американских индейцев на башке. Как отличительный знак "особо умных".
    Alex_59
  28. vonWolfenstein Сегодня, 08:08
    Правильно, кобуру на пояс и всем ясно кто перед ними. Кобуру желтую, а-ля маузеровскую ))
    vonWolfenstein
  29. Monster_Fat Сегодня, 08:11
    Еще раз-у чувака, который это предлагает, на самом деле, "голова варит"-он(или кто это, через него, лоббирует) уже, поди, под это дело и "производственные мощности" подготавливает-"рубить" бабло на производстве и реализации этих "отличительных знаков"... wink
    Monster_Fat
  30. Pacifist Сегодня, 08:12
    Это не инициатива, это дурь полнейшая. Смысл ношения оружия именно в скрытности его ношения. Обозначить на простом гражданине наличие оружия, это все равно что нарисовать на нем мишень.
    Pacifist
  31. Бригадир Сегодня, 08:14
    Такое ощущение, что наши "избранники народа" день и ночь не спят, только о нас радеют! Всё-то они бедные о нас заботятся. Особенно порадовала инициатива с 5-6 см. ножом, чтобы никто никого не зарезал.
    Скоро запретят и столовые ножи, они ведь такие большие! А если кому надо нарезать хлебушек, то пожалуйте в общественную резальню, где на столе будет лежать один столовый нож, прикованный цепью и милиционер с ним рядом, чтобы тот нож не спёрли. Отстоял очередь, нарезал хлебушек и радуйся. Зато везде тишь да гладь. И людей уже не будут резать ножами.
    Правда их уже будут резать топорами, пилами, шилами и т.д.. но главное - не ножами, потому, что наши "избранники" нас от ножей защитили! А вы говорите, что Дума о нас не думает...
    И возможно скоро очередной "представитель народа" выступит с очередной заботой о безопасности народа - уменьшить втрое длину зубьев столовой вилки, а то, как-бы чего не вышло...
    Они ведь свою зарплату не зря получают! Они о нас заботятся!
    Бригадир
  32. XYZ Сегодня, 08:22
    На мой взгляд здесь путается круглое с квадратным. Вопрос только в том делается это намеренно или по незнанию. Нож с лезвием более 5...6 см не обязательно является холодным оружием. Здесь действуют другие критерии, установленные законодательством, а кухонные ножи, как раз, в большинстве превышают эти размеры. И ими совершается большинство преступлений.
    XYZ
  33. Azazelo Сегодня, 08:22
    Занятся этой СР нечем. Сидят выдумывают какую-то херню имитируя политическую деятельность. Гнать в шею дормоедов.
    Azazelo
  34. трофим Сегодня, 08:38
    Господин нилов бредит, однако. Ему самому надо значок на лоб что он неадекватен и вобще у него справка есть. Кто только их таких в думу выбирает?
    трофим
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:47
      Кто только их таких в думу выбирает?

      "Вы"... (имеется в виду "российский народ")..... wink
      Monster_Fat
      1. трофим Сегодня, 09:15
        Не, это без меня управились. Похоже он выдвиженец от "кащенко".
        трофим
        1. Monster_Fat Сегодня, 09:38
          У "победы" всегда много "отцов", а у "поражения".....-"нет, это - не мы".... wink
          Monster_Fat
    2. ROM1077 Сегодня, 09:05
      до чего ты прав брат
      ROM1077
  35. ROM1077 Сегодня, 09:04
    в древности оружие не давали трусам и рабам- депутат из нас хочет сделать рабов?
    ROM1077
  36. Гардамир Сегодня, 09:08
    Я вот что не понял. У нас самый лучший президент тысячелетия. У нас по американскому образцу создана нацгвардия. Каждый день здесь пишут статьи про вооружаюущюся нацгвардию. Внимание вопрос если всё так хорошо, то зачем народ вооружать? А если нет, то дайте мне пулемёт и я пойду брать Думу, где сидят недодумки.
    Гардамир
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:34
      Кто это "народ" вооружает? Вооружают "новую опричнину".... wink
      Monster_Fat
  37. abrakadabre Сегодня, 09:14
    Он не должен брать оружие в общественные места
    Улица является общественным местом?
    Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.
    То есть в хозмаге будет можно купить кухонный нож, но донести его до дома будет запрещено. Даже с прилавка взять будет нельзя. Ведь торговый центр - это тоже общественное место. И перемещение с купленным ножом по нему можно будет квалифицировать как статью. Да даже в столовых сервизах ножи имеют более длинный клинок.
    Остается спросить этого ч(м)удака, как он относится к вилкам, ножницам, швейным иглам. Пусть пристально присмотрится к обуви - в ней пинок сильно мощнее получается. Также надо всем людям поотрубать кисти рук. Потому что "в России «сотни тысяч», «ходят с..." кулаками и "которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной..."
    abrakadabre
  38. faiver Сегодня, 09:24
    по моему необходимо депутатов госдумы раз полгода на месяц заселять в специальный закрытый лагерь без возможности связи с внешним миром и кормить их этот месяц на сумму МРОТа, может тогда мозгов прибавится, чтобы глупостями на работе не занимались
    жаль что меня не изберут президентом - хапнули бы у меня горюшка и депутаты и госчиновники, зато какая экономия для бюджета...
    faiver
  39. KelWin Сегодня, 09:35
    Также Нилов заявил о работе над законопроектом, запрещающим ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.

    Ну и дальше что? Шилом или отверткой тоже можно дел наделать, их то же запретим? А вот просто для размышления, если бы у учительницы была дамская пукалка в сумочке, получила бы она 17 ножевых? Да хоть шокер какой завалящий...
    KelWin
  40. Алекс2048 Сегодня, 09:38
    Доброго времени суток. Чем больше читаю комментарии тем больше в них каши... Тут и охотничье, и про сейфы, и про ножи... И ни слова о главной проблеме - о понятии самообороны в УК РФ о понятии вреда причиняемого при задержании УК РФ. А ведь именно в них кроется причина желания людей иметь оружие, причем не важно какое нож, охотничье, спортивное или боевое. Можно сколько угодно принять законов об обороте оружия, можно прописать в них чуть ли не по фамильно кому можно владеть оружием, можно прописать чуть ли не по минутам когда можно будет носить оружие. Но все это не имеет значения, потому что общество опасается применения и использования оружия, а они увязаны на самооборону и пределы причинения вреда при задержании.
    И вот тут надо наверное государству честно говоря сознаться да и обществу в целом в том, что государство в РФ хочет только деньги с граждан стричь и ни за что не отвечать, а обществу в том, что его устраивает небольшой побор в виде налогов, сборов, пошлин и т.п. взамен на то, что государство особо к обществу не лезет и мало что регулирует. Тут чего не коснись может и можно найти ещё примеры, но вот только те что на поверхности: 1) была налоговая полиция лезла она до безобразия к нашему бизнесу, который не хотел жить по закону, а было приятно но судя по всему не очень раздавать взятки, теперь ее упразднили, а налогообложение стало декларативным и по сути механизм регуляции тот самый стоп кран передан в том числе и частным банкам, 2) в полиции была отдел вневедомственной охраны (ОВО) велась охрана гособъектов и частной собственности (квартир, магазинов и т.п.) и была обязанность охраны общественного порядка на улицах то есть фактически это были дополнительные патрули могущие составить протокол теперь фактически их уравняли с ЧОП на практике заодно и убрали охрану общественного порядка. 3) была регистрация права собственности на объект недвижимости теперь фактически государство даёт справку-выписку и по сути не отвечает за ее содержание. 4) был нотариат за который отвечало материально государство теперь государство говорит что нотариус отвечает своим имуществом :) 5) ввели недоделанное осаго (в обязон его иметь водителю!) выяснилось что страховые готовы только деньги за страховку брать, а отдавать в страховых случаях не хотят, (но не просто не хотят, а хотят чтоб государство в виде ГИБДД съездила разобралось в страховом случае и ещё суд им указал что надо платить) а когда сказали страховым что надо платить началась хрень про автоюристов и прочее. 6) зачем-то кроме оправдывается пополнения бюджета на авто оставлена гос.регистрация. 7) непонятно что автовладельцу дающий техосмотр тоже оставлен 8) фактически ведение боевых действий в Донбассе и Сирии (за исключением рекламы военной техники) при помощи ЧВК, а за что армейские генералы госнаграды себе раздали 9) в перспективе платная по полной медицина и ответственность за нее государства в стиле "все частные медицинские фонды проходят лицензирование, а далее это их частный бизнес и не нравится не пользуетесь" 10) в сфере ЖКХ государство вообще все спихнуло на частные ТСЖ за действия которых материально не отвечает, а обязанность гражданам скинуться на капремонт вменили. И список то ведь далеко не полный.
    Но вернёмся к оружию. Государство сокращая сотрудников полиции должно попутно сообщить что по факту оно убирая наряды патрулей с улиц даёт добро на уличную преступность, а деньги на содержание полиции продолжает брать в виде налогов в полном объеме. Вроде выход простой в самообороне убрать соразмерность обороны к нападению но не все так просто тут же появится масса убийств и причинения тяжких телесных повреждений и граждане будут поголовно оборонятся. А с причинением вреда при задержании вообще будет бардак.
    Алекс2048
  41. andrej-shironov Сегодня, 09:48
    Им там чего вообще заняться нечем? Идите работайте, слуги народа, тоже мне!
    andrej-shironov
  42. Доктор Зло Сегодня, 09:52
    "Депутат ГД РФ высказался о полном запрете на ношение оружия в любом виде общественного транспорта и иных общественных местах:
    Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт." Феерично. Теперь частному охраннику с оружием в командировку не уехать. Ибо не должен. А охотники пусть идут пешком в свои охотхозяйства. Никаких УАЗиков и электричек. Нефиг тут.
    Доктор Зло
  43. Дормидонт Сегодня, 10:03
    Хотелось бы узнать, когда многоуважаемый народный избранник олег нилов посещал психиатра?
    Дормидонт
  44. Noct Uf Сегодня, 10:04
    Ножи опасное холодное оружие. Как бы да. Но убить или искалечить можно и камнем с мостовой и зубочисткой и даже чайной ложкой. Запретить?
    Noct Uf
  45. serriy Сегодня, 10:08
    депутата - лечить! negative
    serriy
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