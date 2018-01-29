Госдума: Купил пистолет - надень спецжилет

Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям.

Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения. Он не должен брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт.

Ножи, которыми осуществляется большинство преступлений, это опасное холодное оружие. Но ношение такого оружия не является преступлением, а отсюда вседозволенность, которая сегодня и является основной причиной поножовщины.