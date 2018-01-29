10:12 29 января

Финляндия переизбрала противника вступления в НАТО на новый президентский срок

Президентом Финляндии на новый срок избран действующий глава государства Саули Нийнистё. Выходя на выборы в качестве независимого кандидата, Нийнистё набрал 62,7% голосов, существенно обойдя всех своих соперников. Так, у расположившегося на второй позиции кандидата от оппозиционного движения «Союз зелёных» Пекки Хаависто, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, около 12,5%. На третьем месте – кандидат от партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари. У неё примерно 7% голосов.

Инаугурация финского президента должна состояться 1 февраля.

Финляндия переизбрала противника вступления в НАТО на новый президентский срок



Для запада победа Саули Нийнистё на фоне ещё и победы Милоша Земана в Чехии выглядит самым настоящим фиаско. Дело в том, что оба этих президента придерживаются весьма умеренных взглядов в отношении РФ и выступают за развитие продуктивных партнёрских отношений с Москвой. При этом Саули Нийнистё является противником вступления Финляндии в состав Североатлантического военного блока.

Нужно отметить, что в последние годы давление на Хельсинки именно со стороны НАТО было более чем существенным. Цель давления одна: на фоне раскручиваемой антироссийской истерии попытаться втянуть Финляндию в натовский состав. На данный момент Финляндия устояла.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/niinisto
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Комментарии 20

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:47
    Финляндия устояла.
    А что ей по натам шляться ! Ей и возле России неплохо живется !
    Uncle Lee
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:01
      они все себе на уме...сегодня не хочет,а завтра вступит...
      Дедкастарый
    2. влад66 Сегодня, 07:49
      Цель давления одна: на фоне раскручиваемой антироссийской истерии попытаться втянуть Финляндию в натовский состав. На данный момент Финляндия устояла.

      Пока устояла, здравый смысл победил, но что будет дальше? Победит в следующий раз педрилка и поскачет прямиком в НАТО. what
      влад66
      1. rocket757 Сегодня, 07:52
        Не хотят быть мишенью - очень понятное желание!
        Их дела, наша оценка им не надо, хотя ...
        rocket757
        1. ul_vitalii Сегодня, 07:59
          Разум возобладал, деньги на развитие страны, а не втопку холодной войны.
          ul_vitalii
        2. Злой543 Сегодня, 08:09
          А заявления о русских хакерах ещё не было? Чет отошли от плана...
          Злой543
    3. Мар.Тира Сегодня, 08:04
      Лучше всего им жилось при президенте Урхо Кекконене,поддерживающем связи с КГБ,и продержавшемся из-за этого у власти четверть века..Поэтому они помнят,кто друг,а кто враг!
      Мар.Тира
      1. Злой543 Сегодня, 08:11
        Ну о русских царях точно помнят, и улицы в их честь названные не переименовывают.
        Злой543
  2. 210окв Сегодня, 06:48
    "Для запада победа Саули Нийнистё на фоне ещё и победы Милоша Земана в Чехии выглядит самым настоящим фиаско."Чушь.Что "запад" прикажет,то и сделают..
    210окв
    1. игорка357 Сегодня, 07:17
      Зря вы так,Финны всегда стояли особнячком,народец достаточно гордый,и кстати с мозгами в голове,они помнят войну с нами,не хотят воевать с нами..им лучше союз с нами,и зачем вы приплели тут матрасию!Вы теперь влияние Запада на всех то не распростроняйте!И Чехи тоже помнят,кем они были,когда был СССР,и кем они стали при влиянии Запада!
      игорка357
  3. рюрикович Сегодня, 06:49
    Да это не противник вступления в НАТО, а относительно(в сравнении с другими "членами" Эуропы) трезвомыслящий человек,понимающий, что реально нужно стране и как жить с данными богом соседями smile
    рюрикович
    1. игорка357 Сегодня, 07:18
      Именно,вы выразились прям в точку,а поэтому этот человек понимает,что вступление в НАТО,им ничего хорошего не сулит,когда такой сосед под боком!
      игорка357
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Саули Нийнистё... выступают за развитие продуктивных партнёрских отношений с Москвой
    Не знаю как в Финляндии, а в Чехии чиновники ЕС и конечно Сша "шевелились" очень активно против действующего президента и причем не скрывали этого. В Финляндии наверное тоже пытались. На сегодня расклад в этих странах можно сказать в нашу пользу.
    rotmistr60
    1. игорка357 Сегодня, 07:20
      Ну,скажем так не в нашу,но по крайней мере не враждебен!
      игорка357
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Поздравляю финнов с адекватным президентом! hi
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:02
      А президента с адекватными финами. hi
      ul_vitalii
  6. demo Сегодня, 07:34
    Делаем выводы.
    Состав населения Финляндии делится на следующие группы.
    Противников вхождения в НАТО - 62.7%.
    Лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией - 12.5%.
    Истинных финнов - 7%.
    Если бы знать сколько процентов от общего числа пришло на выборы, то было бы совсем здорово.
    demo
  7. Alex-a832 Сегодня, 07:41
    У финнов прагматический подход. НАТО не только военный союз, в него втягивают через экономические связи. ЕС в настоящее время хоть и медленно но разваливается, так как богатые страны ЕС сожрали экономику более слабых стран, равенства и долгого процветания не получилось, богатым нет смысла дальше кормить разоренных ими. По этой же причине вступление в НАТО стало бессмысленным. Российская и китайская угроза - это миф для обывателя, старательно поддерживаемый правящими элитами Запада и Западной Европы. К примеру, в свое время Турция, стремясь в ЕС, вступила в НАТО, от чего никакой пользы не поимела. Полагаю, недалек тот день, когда от НАТО начнут активно отваливаться участники, в т.ч. и Турция. Это одна из причин, по которой нагнетается истерия о русской и китайской угрозе.
    Alex-a832
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 07:46
    Саули Нийнистё Умный мужик.Если наши его неподдержат(что маловероятно)-тяжело ему будет.Адэкватный политик.И ныне,вроде Меркель с Макароном начинаю штаты хаять.То-ли наши работают,то-лли(сомнительно) у них мозги на место сдвигаются.
    ВЕРЕСК
  9. лысова Сегодня, 07:51
    Нормально, не всё в мире продажно. Пускай теперь голубая зелень про русский след расскажет.
    лысова
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