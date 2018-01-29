Финляндия переизбрала противника вступления в НАТО на новый президентский срок

Президентом Финляндии на новый срок избран действующий глава государства Саули Нийнистё. Выходя на выборы в качестве независимого кандидата, Нийнистё набрал 62,7% голосов, существенно обойдя всех своих соперников. Так, у расположившегося на второй позиции кандидата от оппозиционного движения «Союз зелёных» Пекки Хаависто, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, около 12,5%. На третьем месте – кандидат от партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари. У неё примерно 7% голосов.Инаугурация финского президента должна состояться 1 февраля.Для запада победа Саули Нийнистё на фоне ещё и победы Милоша Земана в Чехии выглядит самым настоящим фиаско. Дело в том, что оба этих президента придерживаются весьма умеренных взглядов в отношении РФ и выступают за развитие продуктивных партнёрских отношений с Москвой. При этом Саули Нийнистё является противником вступления Финляндии в состав Североатлантического военного блока.Нужно отметить, что в последние годы давление на Хельсинки именно со стороны НАТО было более чем существенным. Цель давления одна: на фоне раскручиваемой антироссийской истерии попытаться втянуть Финляндию в натовский состав. На данный момент Финляндия устояла.