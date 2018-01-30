Музей Победы (Центральный музей Великой Отечественной войны) на Поклонной горе.Адрес: г.Москва, Площадь Победы д. 3, Музей Победы, станция метро «Парк Победы».Одной из постоянных экспозиций музея стала панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».Создание в стенах Музея Победы уникальной панорамы, названной Президентом РФ Владимиром Путиным грандиозной, по словам автора проекта Дмитрия Поштаренко, объединило людей, неравнодушных к истории. На церемонии открытия «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы в феврале 2016 года руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов отметил, что панорама поражает своей исторической достоверностью, позволяет буквально почувствовать напряжение того самого последнего боя, который «трудный самый».Панорама состоит из нескольких зон, демонстрирующих ключевые моменты Битвы за Берлин. Через разлом в стене посетитель сможет войти внутрь здания и рассмотреть интерьер квартиры немецкого художника, увидеть обстановку внутри жилого дома во время военных действий. Берлин фашисты не собирались сдавать без боя: улицы перекрыты баррикадами, каждый дом представлял собой хорошо укрепленный оборонительный пункт. В основной зоне – момент второй попытки штурма рейхстага днем 30 апреля 1945 года. Под прикрытием артиллерийского огня в атаку поднялись бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й Ударной армии, в передовых цепях – взвод полковой разведки под командованием лейтенанта С.Е. Сорокина. Завершается панорама на ступенях покорённого рейхстага: открывается вид на разрушенные скульптуры с пулевыми попаданиями, обломки фасада, поврежденную технику и самое главное - это автографы наших победителей на колоннах здания.Экспозиция составлена таким образом, что зрители не просто смотрят на застывшее изображение битвы, а сами окунаются в атмосферу боя, следуют по маршруту героев: настоящая брусчатка под ногами, гильзы и снаряды. Посетители, погрузившиеся в трёхмерное художественное воспроизведение Битвы за Берлин, могут прикасаться к предметам трехмерной панорамы и исследовать всё на ощупь.