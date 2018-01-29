10:19 29 января

ВМС Турции не позволили греческому кораблю приблизиться к спорным островам Имиа

Турецкие ВМС не позволили греческому патрульному кораблю и катеру береговой охраны приблизиться к спорным островам Имиа (турецкое название – Кардак) в Эгейском море, передает ТАСС.

ВМС Турции не позволили греческому кораблю приблизиться к спорным островам Имиа


Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции 28 января 2018 года приблизительно в 11:30 попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним,
говорится в заявлении Генштаба ВС Турции.


Отмечается, что Вооруженные Силы Турции продолжат «защищать интересы страны в рамках международного права».

По данным турецкой газеты Sabah, на борту корабля находился глава военного ведомства Греции Панос Камменос.

Напомним, Турция и Греция – союзники по НАТО – в 1996 году находились на грани войны из-за претензий турецких властей на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает считать своими.

Использованы фотографии: http://mk-turkey.ru
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Комментарии 14

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  1. Злой543 Сегодня, 08:22
    И гордо реет турецкий флаг. Круто, катер отогнал корабль. Турки с яйцами, греки без.
    Злой543
    1. влад66 Сегодня, 08:33
      Господи эка новость, давным давно уже спорят, и лет сто еще будут. request
      влад66
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:00
      Дикость какая то из за двух камней собирались жизнями человеческими жертвовать .
      Spartanez300
  2. ul_vitalii Сегодня, 08:23
    Турки сейчас на коне, на всех и всё бросаются.
    ul_vitalii
    1. Злой543 Сегодня, 08:36
      Ну на коне или нет, Ирак, Сирия, если одновременно и с Греками сцепятся, а там и Кипр может прошлое припомнить, могут и огрести не по детски.
      Злой543
  3. сибиралт Сегодня, 08:23
    Х-хе! НАТОвцы меж собой поладить не могут. То-то еще будет. lol
    сибиралт
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:27
      У одних С-300, у других С-400, маленькая гонка вооружения обеспечена. Пусть наши буклеты готовят. smile
      ul_vitalii
    2. БВС Сегодня, 08:30
      А что будет? Турция и Греция не могут поладить между собой уже давно с времени вторжение турецких вооружённых сил на территорию северного Кипра, начатое 20 июля 1974 года. И ничего. Так просветите - "То-то еще буде"?
      БВС
  4. Alex-a832 Сегодня, 08:32
    Союзнички липовые. В НАТО хватает таких, кого рядом ставить нельзя, иначе друг в друга палить начнут. НАТО это не кулак, это растопыренная пятерня со сломанными пальцами...
    Alex-a832
  5. тлауикол Сегодня, 08:33


    греко-турецкие разборки
    тлауикол
    1. Злой543 Сегодня, 08:40
      Классно получилось, хотя может за углом у турков что то потяжелей было
      Злой543
  6. garnik Сегодня, 09:09
    Эти острова после 2 МВ были утверждены в составе Греции,в 1996 г Европарламент присудил их Греции. Турки вошли раж , еще бы, самые крупные государства стоят за" спиной."
    garnik
  7. unignm Сегодня, 09:12
    на борту корабля находился глава военного ведомства Греции Панос Камменос.

    яб с таким именем из дома не выходил
    unignm
    1. Ren Сегодня, 10:01
      Цитата: unignm
      глава военного ведомства Греции Панос Камменос.

      Тут либо Панос, либо Камменос - если Панос из Камменос, то это уже не Панос, а Запорос!
      wassat
      Ren
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