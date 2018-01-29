ВМС Турции не позволили греческому кораблю приблизиться к спорным островам Имиа

Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции 28 января 2018 года приблизительно в 11:30 попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним,

Турецкие ВМС не позволили греческому патрульному кораблю и катеру береговой охраны приблизиться к спорным островам Имиа (турецкое название – Кардак) в Эгейском море, передает ТАСС говорится в заявлении Генштаба ВС Турции.Отмечается, что Вооруженные Силы Турции продолжат «защищать интересы страны в рамках международного права».По данным турецкой газеты Sabah, на борту корабля находился глава военного ведомства Греции Панос Камменос.Напомним, Турция и Греция – союзники по НАТО – в 1996 году находились на грани войны из-за претензий турецких властей на два греческих необитаемых скалистых острова под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает считать своими.