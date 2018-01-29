Ситуация в Сирии
Сирийская армия отбила атаку радикалов в Харасте, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня шли активные боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики продолжают удерживать позиции в городе Хараста (Провинция Дамаск). В середине дня стало известно о том, что расположения САА в населенном пункте подверглись атаке смертника на заминированном автомобиле. Информация о потерях не поступало. Позже радикалы пытались контратаковать САА, однако военнослужащие отбили нападение, сохранив ранее занятые позиции.
В северо-западной части провинции Алеппо продолжались ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе горы Берсая. Высота была захвачена подразделением ССА при поддержке ВС Турции. Кроме того, «свободная армия» захватила возвышенность Касталь Джанду, а также взяла под контроль деревни Мерин и Язбакан.
Позиции курдских отрядов в городе Гаранидж (Провинция Дейр-эз-Зор) подверглись атаке террориста-смертника. В результате нападения SDF потеряли 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».
ВКС РФ продолжали наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). С раннего утра российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли около 50 ударов. Под прикрытием самолетов Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны радикалов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее военному аэродрому. Сообщается также, что недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой».
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня шли активные боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики продолжают удерживать позиции в городе Хараста (Провинция Дамаск). В середине дня стало известно о том, что расположения САА в населенном пункте подверглись атаке смертника на заминированном автомобиле. Информация о потерях не поступало. Позже радикалы пытались контратаковать САА, однако военнослужащие отбили нападение, сохранив ранее занятые позиции.
В северо-западной части провинции Алеппо продолжались ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе горы Берсая. Высота была захвачена подразделением ССА при поддержке ВС Турции. Кроме того, «свободная армия» захватила возвышенность Касталь Джанду, а также взяла под контроль деревни Мерин и Язбакан.
Позиции курдских отрядов в городе Гаранидж (Провинция Дейр-эз-Зор) подверглись атаке террориста-смертника. В результате нападения SDF потеряли 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».
ВКС РФ продолжали наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). С раннего утра российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли около 50 ударов. Под прикрытием самолетов Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны радикалов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее военному аэродрому. Сообщается также, что недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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