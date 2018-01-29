10:13 29 января

Ситуация в Сирии

Сирийская армия отбила атаку радикалов в Харасте, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в течение дня шли активные боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Дума, Джисрин, Хамурия и Нашабия. Кроме того боевики продолжают удерживать позиции в городе Хараста (Провинция Дамаск). В середине дня стало известно о том, что расположения САА в населенном пункте подверглись атаке смертника на заминированном автомобиле. Информация о потерях не поступало. Позже радикалы пытались контратаковать САА, однако военнослужащие отбили нападение, сохранив ранее занятые позиции.


В северо-западной части провинции Алеппо продолжались ожесточенные боестолкновения между солдатами турецкой армии и подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями с одной стороны, и альянсом Демократические силы Сирии (SDF) – с другой. ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе горы Берсая. Высота была захвачена подразделением ССА при поддержке ВС Турции. Кроме того, «свободная армия» захватила возвышенность Касталь Джанду, а также взяла под контроль деревни Мерин и Язбакан.

Позиции курдских отрядов в городе Гаранидж (Провинция Дейр-эз-Зор) подверглись атаке террориста-смертника. В результате нападения SDF потеряли 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».

ВКС РФ продолжали наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). С раннего утра российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли около 50 ударов. Под прикрытием самолетов Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны радикалов, блокируя их продвижение к освобожденному ранее военному аэродрому. Сообщается также, что недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористической коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Андрей К Сегодня, 09:04
    Ситуация в Сирии...
    Ситуация в Сирии одним словом: свалка...
    SDF, PYD, YPG, недобитки ИГИЛ под десятком наименований, ССА и прочая нечисть, разлитая из одной бочки головорезов, в банки с разными этикетками...
    Андрей К
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:06
      Этой войне конца и края не видно .
      Spartanez300
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:21
        Продолжается война между светом и тьмой, добром и злом, как говорят философы - единство и борьба противоположностей, он мы надеемся на победу светлых сил и пожелаем им удачи и успехов в этой борьбе.
        Гигант мысли
      2. axxenm Сегодня, 09:27
        Цитата: Spartanez300
        Этой войне конца и края не видно .


        Это вы что ли Великую Победу Путина №3 хотите очернить?
        axxenm
        1. Андрей К Сегодня, 09:36
          Цитата: axxenm
          ...Это вы что ли Великую Победу Путина №3 хотите очернить?...

          Съязвили что-ли?
          Тема статьи - ситуация в Сирии, а не личность Президента. Вы адресом не ошиблись?
          Андрей К
          1. alexhol Сегодня, 09:46
            Уж мы их: бомбили- бомбили, бомбил-бомбили...
            alexhol
            1. Андрей К Сегодня, 09:50
              Цитата: alexhol
              ...Уж мы их: бомбили- бомбили, бомбил-бомбили...

              Белорусские союзники ничего и никого с момента независимости не бомбили belay
              Не выспались? Кошмар приснился? wassat
              "Бомбёр" заправить?
              Андрей К
      3. Чёрный Сегодня, 09:31
        Вся Сирия - сплошное гуляй-поле...
        Чёрный
  2. Симон Сегодня, 09:21
    Можно сказать: "работайте друзья, работайте" yes
    Симон
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