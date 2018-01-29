Проект «ЗЗ». Возрождение — это застой. Путин-2030
Возрождение, да не то. В Россию пришёл застой. Тот правитель, что сидит на самом верху, напоминает генсека Брежнева. На Западе в отношении Путина уже употребляют эпитет «вечный». Но впереди у Путина ещё 6 лет! После генсека Брежнева СССР быстро скатился к перестройке, за которой последовал экономический и политический крах системы. Какие же кошмары ждут Россию после Путина? Ответ известен: Путин пойдёт на пятый срок.
Об этом рассказывает Андреас Рюш (Andreas Rüesch) в крупной швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung».
Путин «завёл свою страну в тупик», считает Рюш.
Президент России упорно правит страной и уже смахивает на «вечного» советского лидера Брежнева, отмечает журналист. Но ему и этого мало: он хочет ещё шесть лет пребывать во власти! Но только Путин «не в состоянии предложить выход из тупика, в который он сам и завёл свою страну», указывает комментатор.
Тем временем русская элита нервничает — и нервничает всё сильнее. Приближается день «X», и это дня страшатся многие российские олигархи («Oligarchen»). И не только они: у Кремля, как полагает автор, тоже «голова болит».
Речь идёт, напоминает автор статьи, не о президентских выборах, которые состоятся в РФ в марте, а о дате 29 января. В этот день правительство США обязано объявить о новых санкциях по ранее принятому закону.
Карательные меры США направлены, с одной стороны, на дельцов, имеющих связи «с русским аппаратом безопасности», а с другой стороны, Вашингтон хочет опубликовать чёрный список «олигархов» и их родственников, которе попадут под пресс санкций позднее.
Кажется, посыл предельно ясен: будет наказан любой, кто имеет отношение к «российской правящей элите» и получает выгоды «от коррупционной системы Кремля». Всех этих деятелей ждёт «международный остракизм», иронизирует Рюш. Американский закон, по его мнению, направлен на изъян в русской системе, на известное противоречие: власти предержащие в Москве «ругают Запад за злобу и аморальность», а сами «тайно перечисляют свои деньги в налоговые гавани, отправляют своих детей в западные школы и за наслаждениями удобствами американских мегаполисов». Эта «прекрасная двойная жизнь кремлёвских магнатов» теперь, вероятно, оказалась «под угрозой исчезновения». Часы тикают!
Что касается переизбрания Путина, то оно, смеётся швейцарский автор, «уже завершено». Правящий класс, пусть он и разделён на конкурирующие лагеря, альтернативы Путину «не видит».
Величайшим противником Путина является вовсе не какой-нибудь из оппозиционных кандидатов, а «апатия в стране», которая может привести к ужасно низкой избирательной явке. Журналист указывает также на «факт фальсификации выборов режимом Путина»: ведь «с помощью судебного фарса» из гонки был исключён «кандидат от демократической оппозиции Алексей Навальный». Это «невероятная паранойя Кремля»: несмотря на свой «огромный пропагандистский аппарат», Кремль боится рискнуть и допустить антикоррупционного активиста Навального на выборы.
Новый путинский срок станет последним (в соответствии с Конституцией РФ). И никто не может сказать, что станет потом. Известно, что в своей истории Россия перенесла много кровавых государственных переворотов и «не имеет традиции мирного перехода власти от одного избранного главы государства к другому», напоминает обозреватель. Даже если сложится так, что Путин, как и Ельцин, навяжет народу «преемственность режима», в рядах «многочисленных проигравших» неизбежно начнётся борьба за власть. И вот это-то и нервирует Кремль.
То, что часы тикают, несомненно, знает и сам Путин, продолжает швейцарский автор. Он, который однажды назвал себя «рабом на галерах», правит государством уже 18 лет, если учесть и те 4 года (с 2008 по 2012 гг.), когда он «отдал» президентство Дмитрию Медведеву, а сам сел в кресло премьера.
Путин уже находится у власти дольше, чем правил СССР генсек Леонид Брежнев. Брежнева старшее поколение русских людей знает как властителя, символизирующего «золотую эпоху стабильности». Но в то же время имя генсека отождествляется с «застоем и фатальной неспособностью к реформированию».
На первый взгляд, отмечает швейцарский комментатор, «консенсус-политик Брежнев и крутой тактик Путин» имеют мало общего. Советский лидер, который скончался «прямо на посту» в 1982 году, представлял собой развалину и служил объектом для бесчисленных анекдотов. А вот 65-летний Путин, как представляется, в этом смысле в порядке. Правда, его «царство» тоже обветшало. Тучные годы у России позади, экономика хромает на обе ноги. К 2008 году Путину удалось достичь впечатляющих средних темпов роста в семь процентов, но с тех пор Россия пережила уже два спада и отстала от других стран с развивающейся экономикой. Политически взрывоопасным является прежде всего нарастание нищеты в стране. Реальные доходы населения заметно упали с 2014 года. В основе экономических проблем лежат «структурные недостатки».
И что же предпринимает «режим»? Да ничего. Режим компенсирует это «пронзительным ультранационализмом», заявлениями о стремлении «к возрождению великой русской державы». Кремль попросту лихорадит: кремлёвская пропаганда изображает Россию, окружённую врагами, и Запад, находящийся в состоянии «упадка». Наряду с этим пропаганда показывает «украинский фашизм» и «раковую опухоль исламизма».
Гремучая смесь, но Путин сумел здесь сыграть хорошо. Присоединение Крыма дало ему статус почти что «национального спасителя», а успехи военного вмешательства в Сирии и создания антизападного альянса с Турцией наряду с «захватывающими хакерскими атаками в США», похоже, убедили общественность в том, что Россия снова встала на путь великой державы.
Но как раз брежневский период застоя должен послужить Путину предупреждением, считает комментатор. Советский Союз при Брежневе перегрузил экономику чрезмерными военными расходами. То же самое делает и Путин. Расходы на здравоохранение и образование сокращаются «ради перевооружения».
Поддержка Путина, который нынче «выше критики», легко скрывает тот факт, что «репутация его коррумпированной правительственной команды резко упала».
«Парализующий страх перед переменами» — так видит швейцарец политическую ситуацию в России. Путин может быть тем правителем, который снова придёт во власть («бесспорно»), но ведь именно он завёл свою страну «в экономический и политический тупик». И период до 2024 года пройдёт для россиян «под плохим знаком».
Экономическая стагнация, вероятно, сохранится, тем более что Путин избегает реформ и предлагает электорату только «продолжение» предыдущего курса. Дилемма преемственности заострится: без обновления кремлёвский режим не справится с уравновешением внутренних соперничающих сил.
Об открытых же выборах в России «не может быть и речи»: ведь «всё руководство Кремля опасается уголовного преследования и при смене режима опасается потерять накопленные богатства», пишет Рюш.
Далее автор намекает, что российская элита в 2024 году поставит вопрос: зачем вообще что-то менять? Почему бы не усадить Путина на следующие шесть лет? Сценарий вполне реалистичный, считает автор. Конституционная поправка об отмене ограничения сроков «не является серьёзным препятствием», иронизирует Рюш. В 2030 году, в конце предполагаемого пятого срока, Путину было бы всего 77 лет, и он пребывал бы во власти дольше, чем Сталин или царь Николай II.
Другие западные комментаторы всё-таки предчувствуют «весну» в России. Если не в Москве, так хотя бы в провинциях.
Например, о «весне» в регионах России пишет Леонид Рагозин (Leonid Ragozin), чья статья вышла в издании «Bloomberg».
Несмотря на то, что оппозиционер А. Навальный внесён в чёрные списки государственными телеканалами РФ и его не допустили к выборам, он не сидит сложа руки. Автор напоминает о запланированных «демонстрациях против несправедливости», которые пройдут под знаком мартовских выборов. Цель Навального — лишить народной поддержки так называемой неизбежной победы Путина. Организация Навального насчитывает уже 84 региональных отделения, и в ближайшие недели она обратится к народу с призывом не ходить 18 марта на избирательные участки.
Задача протестов очевидна. Сегодня экономика России находится на грани стагнации, против государства действуют западные санкции, вдобавок Москва участвует в войне в Сирии. И либеральная оппозиция, ранее существовавшая только в крупных городах страны, теперь распространяет своё влияние на относительно малые города и населённые пункты. И пусть нынешний президент Путин всё же получит право на последний срок, сторонники Навального рассчитывают то, что они называют русской весной.
Едва ли, заметим, сторонники Навального, смогут повлиять на исход выборов. Социологические опросы, проведённые разными фондами, все как один подтверждают: рейтинг Путина по-прежнему высок. Не 86, так 80%. Можно сваливать столь высокий результат на пропаганду, однако факт остаётся фактом: переизбрание Путина, в котором не сомневается швейцарец Рюш, состоится. Состоится, несмотря на постепенный рост числа тех людей, что не доверяют Путину и предпочитают застою перемены.
Также надо заметить, что вопрос перемен в России — крайне сложный, ибо решение его отнюдь не означает наступления того самого светлого будущего, о котором политики твердили во времена генсека Брежнева. Пожалуйста: перемены принесли стране Горбачёв и потом Ельцин. «Мы хотим перемен», — пелось в одной известной песенке. Но от перемен этих Советский Союз развалился.
Поэтому тема перемен в России лёгкой быть не может. И многие россияне предпочли бы ей тему стабильности или, если хотите, тему застоя.
Об этом рассказывает Андреас Рюш (Andreas Rüesch) в крупной швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung».
Путин «завёл свою страну в тупик», считает Рюш.
Президент России упорно правит страной и уже смахивает на «вечного» советского лидера Брежнева, отмечает журналист. Но ему и этого мало: он хочет ещё шесть лет пребывать во власти! Но только Путин «не в состоянии предложить выход из тупика, в который он сам и завёл свою страну», указывает комментатор.
Тем временем русская элита нервничает — и нервничает всё сильнее. Приближается день «X», и это дня страшатся многие российские олигархи («Oligarchen»). И не только они: у Кремля, как полагает автор, тоже «голова болит».
Речь идёт, напоминает автор статьи, не о президентских выборах, которые состоятся в РФ в марте, а о дате 29 января. В этот день правительство США обязано объявить о новых санкциях по ранее принятому закону.
Карательные меры США направлены, с одной стороны, на дельцов, имеющих связи «с русским аппаратом безопасности», а с другой стороны, Вашингтон хочет опубликовать чёрный список «олигархов» и их родственников, которе попадут под пресс санкций позднее.
Кажется, посыл предельно ясен: будет наказан любой, кто имеет отношение к «российской правящей элите» и получает выгоды «от коррупционной системы Кремля». Всех этих деятелей ждёт «международный остракизм», иронизирует Рюш. Американский закон, по его мнению, направлен на изъян в русской системе, на известное противоречие: власти предержащие в Москве «ругают Запад за злобу и аморальность», а сами «тайно перечисляют свои деньги в налоговые гавани, отправляют своих детей в западные школы и за наслаждениями удобствами американских мегаполисов». Эта «прекрасная двойная жизнь кремлёвских магнатов» теперь, вероятно, оказалась «под угрозой исчезновения». Часы тикают!
Что касается переизбрания Путина, то оно, смеётся швейцарский автор, «уже завершено». Правящий класс, пусть он и разделён на конкурирующие лагеря, альтернативы Путину «не видит».
Величайшим противником Путина является вовсе не какой-нибудь из оппозиционных кандидатов, а «апатия в стране», которая может привести к ужасно низкой избирательной явке. Журналист указывает также на «факт фальсификации выборов режимом Путина»: ведь «с помощью судебного фарса» из гонки был исключён «кандидат от демократической оппозиции Алексей Навальный». Это «невероятная паранойя Кремля»: несмотря на свой «огромный пропагандистский аппарат», Кремль боится рискнуть и допустить антикоррупционного активиста Навального на выборы.
Новый путинский срок станет последним (в соответствии с Конституцией РФ). И никто не может сказать, что станет потом. Известно, что в своей истории Россия перенесла много кровавых государственных переворотов и «не имеет традиции мирного перехода власти от одного избранного главы государства к другому», напоминает обозреватель. Даже если сложится так, что Путин, как и Ельцин, навяжет народу «преемственность режима», в рядах «многочисленных проигравших» неизбежно начнётся борьба за власть. И вот это-то и нервирует Кремль.
То, что часы тикают, несомненно, знает и сам Путин, продолжает швейцарский автор. Он, который однажды назвал себя «рабом на галерах», правит государством уже 18 лет, если учесть и те 4 года (с 2008 по 2012 гг.), когда он «отдал» президентство Дмитрию Медведеву, а сам сел в кресло премьера.
Путин уже находится у власти дольше, чем правил СССР генсек Леонид Брежнев. Брежнева старшее поколение русских людей знает как властителя, символизирующего «золотую эпоху стабильности». Но в то же время имя генсека отождествляется с «застоем и фатальной неспособностью к реформированию».
На первый взгляд, отмечает швейцарский комментатор, «консенсус-политик Брежнев и крутой тактик Путин» имеют мало общего. Советский лидер, который скончался «прямо на посту» в 1982 году, представлял собой развалину и служил объектом для бесчисленных анекдотов. А вот 65-летний Путин, как представляется, в этом смысле в порядке. Правда, его «царство» тоже обветшало. Тучные годы у России позади, экономика хромает на обе ноги. К 2008 году Путину удалось достичь впечатляющих средних темпов роста в семь процентов, но с тех пор Россия пережила уже два спада и отстала от других стран с развивающейся экономикой. Политически взрывоопасным является прежде всего нарастание нищеты в стране. Реальные доходы населения заметно упали с 2014 года. В основе экономических проблем лежат «структурные недостатки».
И что же предпринимает «режим»? Да ничего. Режим компенсирует это «пронзительным ультранационализмом», заявлениями о стремлении «к возрождению великой русской державы». Кремль попросту лихорадит: кремлёвская пропаганда изображает Россию, окружённую врагами, и Запад, находящийся в состоянии «упадка». Наряду с этим пропаганда показывает «украинский фашизм» и «раковую опухоль исламизма».
Гремучая смесь, но Путин сумел здесь сыграть хорошо. Присоединение Крыма дало ему статус почти что «национального спасителя», а успехи военного вмешательства в Сирии и создания антизападного альянса с Турцией наряду с «захватывающими хакерскими атаками в США», похоже, убедили общественность в том, что Россия снова встала на путь великой державы.
Но как раз брежневский период застоя должен послужить Путину предупреждением, считает комментатор. Советский Союз при Брежневе перегрузил экономику чрезмерными военными расходами. То же самое делает и Путин. Расходы на здравоохранение и образование сокращаются «ради перевооружения».
Поддержка Путина, который нынче «выше критики», легко скрывает тот факт, что «репутация его коррумпированной правительственной команды резко упала».
«Парализующий страх перед переменами» — так видит швейцарец политическую ситуацию в России. Путин может быть тем правителем, который снова придёт во власть («бесспорно»), но ведь именно он завёл свою страну «в экономический и политический тупик». И период до 2024 года пройдёт для россиян «под плохим знаком».
Экономическая стагнация, вероятно, сохранится, тем более что Путин избегает реформ и предлагает электорату только «продолжение» предыдущего курса. Дилемма преемственности заострится: без обновления кремлёвский режим не справится с уравновешением внутренних соперничающих сил.
Об открытых же выборах в России «не может быть и речи»: ведь «всё руководство Кремля опасается уголовного преследования и при смене режима опасается потерять накопленные богатства», пишет Рюш.
Далее автор намекает, что российская элита в 2024 году поставит вопрос: зачем вообще что-то менять? Почему бы не усадить Путина на следующие шесть лет? Сценарий вполне реалистичный, считает автор. Конституционная поправка об отмене ограничения сроков «не является серьёзным препятствием», иронизирует Рюш. В 2030 году, в конце предполагаемого пятого срока, Путину было бы всего 77 лет, и он пребывал бы во власти дольше, чем Сталин или царь Николай II.
Другие западные комментаторы всё-таки предчувствуют «весну» в России. Если не в Москве, так хотя бы в провинциях.
Например, о «весне» в регионах России пишет Леонид Рагозин (Leonid Ragozin), чья статья вышла в издании «Bloomberg».
Несмотря на то, что оппозиционер А. Навальный внесён в чёрные списки государственными телеканалами РФ и его не допустили к выборам, он не сидит сложа руки. Автор напоминает о запланированных «демонстрациях против несправедливости», которые пройдут под знаком мартовских выборов. Цель Навального — лишить народной поддержки так называемой неизбежной победы Путина. Организация Навального насчитывает уже 84 региональных отделения, и в ближайшие недели она обратится к народу с призывом не ходить 18 марта на избирательные участки.
Задача протестов очевидна. Сегодня экономика России находится на грани стагнации, против государства действуют западные санкции, вдобавок Москва участвует в войне в Сирии. И либеральная оппозиция, ранее существовавшая только в крупных городах страны, теперь распространяет своё влияние на относительно малые города и населённые пункты. И пусть нынешний президент Путин всё же получит право на последний срок, сторонники Навального рассчитывают то, что они называют русской весной.
Едва ли, заметим, сторонники Навального, смогут повлиять на исход выборов. Социологические опросы, проведённые разными фондами, все как один подтверждают: рейтинг Путина по-прежнему высок. Не 86, так 80%. Можно сваливать столь высокий результат на пропаганду, однако факт остаётся фактом: переизбрание Путина, в котором не сомневается швейцарец Рюш, состоится. Состоится, несмотря на постепенный рост числа тех людей, что не доверяют Путину и предпочитают застою перемены.
Также надо заметить, что вопрос перемен в России — крайне сложный, ибо решение его отнюдь не означает наступления того самого светлого будущего, о котором политики твердили во времена генсека Брежнева. Пожалуйста: перемены принесли стране Горбачёв и потом Ельцин. «Мы хотим перемен», — пелось в одной известной песенке. Но от перемен этих Советский Союз развалился.
Поэтому тема перемен в России лёгкой быть не может. И многие россияне предпочли бы ей тему стабильности или, если хотите, тему застоя.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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