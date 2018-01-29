В вечной мерзлоте: Россия возрождает секретный проект СССР

"Великий северный железнодорожный путь" будет расконсервирован, восстановлен и модернизирован. Некогда секретный советский железнодорожный проект, начатый самим Сталиным и получивший название "Стройка 51", соединит Чукотку с Баренцевым морем.

Полярная магистраль была задумана еще в 1928 году, но ее строительство началось лишь 20 лет спустя, после окончание Великой Отечественной войны. В мире зрело противостояние между двумя могучими державами, и Сталин был весьма обеспокоен возможной высадкой десанта противника на неприкрытые северные берега.

До 1953 года в крайне тяжелых климатических условиях было проложено более 900 километров железнодорожного пути. После смерти вождя, под амнистию попали десятки тысяч заключенных, которые работали на объекте. 25 марта 1953 года был отдан приказ о приостановке строительства и консервации "Великого северного железнодорожного пути".


Сегодня, помимо военной необходимости возрождения проекта, добавилась и экономическая.

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Комментарии 20
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый     Сегодня, 11:21
    До 1953 года в крайне тяжелых климатических условиях было проложено более 900 километров железнодорожного пути. После смерти вождя, под амнистию попали десятки тысяч заключенных, которые работали на объекте.
    есть кандидаты,для работ на ЖД?
    1. svp67
      svp67     Сегодня, 12:05
      Цитата: Дедкастарый
      есть кандидаты,для работ на ЖД?

      Ну начнем с того, что строить то, скорей всего будут ЖДВ. А у них приказ - закон. А на счет кто будет работать, так понимаю, что работа будет вахтовым методом. Положат хороший оклад, льготы и люди пойдут
    2. антивирус
      антивирус     Сегодня, 18:17
      НЕ БЫЛО ВЕЗДЕ ИВС, БЫЛИ ПЕРЕДОВЫЕ МЫСЛИ И БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО ЛЮДЕЙ , ГОТОВЫХ ИХ ВОПЛОТИТЬ.
      везде приписывают все идеи ИВС-- культ обычный лепим, тоже?
  2. Victor_B
    Victor_B     Сегодня, 11:47
    Нуу... Не знаю.
    Может быть реально очень нужно...
    Но жаба - она как бы намекает...
    1. svp67
      svp67     Сегодня, 12:03
      Цитата: Victor_B
      Но жаба - она как бы намекает...

      Особенно канадская...не просто напоминает, она конкретно, приходит и душит
  3. Монархист
    Монархист     Сегодня, 12:31
    [quote=svp67][quote=Victor_B]Но жаба - она как бы намекает...[/quote]
    Особенно канадская...не просто напоминает, она конкретно, приходит и душит
  4. Монархист
    Монархист     Сегодня, 12:35
    Цитата: svp67
    Цитата: Victor_B
    Но жаба - она как бы намекает...

    Особенно канадская...не просто напоминает, она конкретно, приходит и душит

    Меня часто"жаба душит", а не знал,что лишь канадские душат Всегда считал что это чисто российские явление
  5. Northern warrior
    Northern warrior     Сегодня, 12:38
    А стоит ли ? Лучше модернизировать существующие порты в Мурманске и Архангельске, чтобы они могли принимать любые корабли. Высадка вражеского десанта в Арктике и его последующее продвижение вглубь территории - задача почти невыполнимая, даже если по ним никто не будет стрелять. В случае войны американские УДК станут легкой добычей наших АПЛ и Ту-22М3, а десант будет кормить полярных мишек.
  6. ICEBERGrus
    ICEBERGrus     Сегодня, 12:46
    Народ не знаю про какую вы там жабу, а по мне крымский мост нам в сибири не так нужен как ж.д. до Салехарда ж.д.мост Лабытнанги-Салехард и далее ж.д. до Ханты-мансийска. У нас 1к капиталка стоит 5-7млн. Руб. А с дорогой эта цена должна упасть. Не говоря уже об остальном (продукты, подгузники и т.п.).
  7. ICEBERGrus
    ICEBERGrus     Сегодня, 12:50
    Цитата: Northern warrior
    А стоит ли ?В случае войны американские УДК станут легкой добычей наших АПЛ и Ту-22М3, а десант будет кормить полярных мишек.

    Вопрос тут более не военый а экономический. Как будет ж.дорога можно будет ковырнуть уральские горы. Ато сейчас их только на юге(где Челябинск) ковыряют, а остальное стоит нетронутое.
    1. Vard
      Vard     Сегодня, 13:08
      Это всё хорошо... но похоже будет как всегда.. построят на народные... на наши с вами налоги... а прибыль уйдёт на сторону...
  8. Монархист
    Монархист     Сегодня, 12:57
    В юности пришлось в какой-то книге читать о великих стройках Советского Союза: Целина, БАМ и прч. Там же приводился пример антипартийной и антигосударственный проект:ЖД в вечной мерзлота. Мне запомнилось тем,что по мнению автора это было проявление чуть ли не измены. Я еще думал: разве в Советском Союзе такое возможно?
    1. ротмистр
      ротмистр     Сегодня, 16:02
      Цитата: Монархист
      В юности пришлось в какой-то книге читать о великих стройках Советского Союза: Целина, БАМ и прч. Там же приводился пример антипартийной и антигосударственный проект:ЖД в вечной мерзлота. Мне запомнилось тем,что по мнению автора это было проявление чуть ли не измены. Я еще думал: разве в Советском Союзе такое возможно?

      Сталин и тоннель вроде хотел построить до Сахалина. При всех его недостатках- стратег был великий. Лозунги не бросал, а строил.
  9. Магарыч
    Магарыч     Сегодня, 19:54
    жд один банан нужна, сколько можно по императорской дороге ездить, и, желательно подальше от границ.
  10. Конин
    Конин     Сегодня, 20:07
    Возможно будет на севере жить, если железная дорога рядом, это значит дешевые продукты.
    Городки, деревни в доль дороги появятса.
    Конечно стоит.
    1. DiKoff
      DiKoff     Сегодня, 20:18
      с какой стати появятся? и кто там будет жить если за время правления ВВП исчезло более 34000 деревень и это продолжается стремительным уровнем лететь вниз и состояние рождаемости в России самое катастрофическое в мире? Зачем нужна ЖД - очередной лозунг для нищей страны что бы отвлечь от проблем с экономикой?
    2. тоже-врач
      тоже-врач     Сегодня, 20:25
      деревни вдоль дороги не появятся. Деревня - это сельскохозяйственное поселение. посёлки нефтяников - да. военные городки, в горах рудники... Но построить сотню ледокольных пароходов будет дешевле железной дороги. Поэтому единственное её обоснование - оборонные нужды.
  11. тоже-врач
    тоже-врач     Сегодня, 20:20
    построить, конечно, можно. Тем более, что вручную теперь много работать не надо. И для промышленности можно заказ сделать по изготовлению средств механизации. Но придётся ставить всю почти дорогу на сваях по типу мостовых переходов. Иначе вечная мерзлота растает и дорога утонет. А так можно будет наоборот, мерзлоту ещё и укрепить. На км дороги примерно 30 000 тонн металла, на 2000 км - 60 миллионов тонн. Наша металлургия сейчас загружена процентов на 40 - за год можем всё сделать. И, опять же, можно реконструировать её под такие заказы.
    .
    Но, эта дорога никогда не окупится. Поэтому либерасты её строить не разрешат.
  12. тоже-врач
    тоже-врач     Сегодня, 20:50
    Интересно, а нельзя наморозить насыпь изо льда? Строительство становится очень простым: по весне разгрести трассу бульдозером до промороженного грунта, укрыть её пенопластовым одеялом. Следующей зимой ставь мотопомпы, да качай воду, заливай, как каток. Легкий бульдозер для обваловки. Слой за слоем, за зиму метра два-три можно легко наморозить. Вморозить вдоль дороги кучу свай с керосином через каждые пару метров, чтобы зимой холод запасать, да летом по ночам подмораживать... Под шпалы песочка с гравием по льду подсыпАть по мере нужды, а между рельсами и поверх шпал тем же пенопластом выстлать. Посчитать надо теплоёмкость такой насыпи, теплопотери за северное лето - может и получится. Потом сделать экспериментальный участок с десяток км: 2 000 000 тонн воды из ближайшей реки, 10 000 свай с керосином, 600 000 кв метров пенопласта. Возможно, удастся вместо пенопласта частично использовать снимаемую тундровую почву, но это надо считать. Верх насыпи всё равно придётся укрывать пенопластом.
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    К сожалению, лёд текуч. поэтому как ты в вечной мерзлоте дорогу не строй, она рано или поздно провалится. Но намороженная насыпь может быть легко отремонтированы путём подмораживания новых слоёв. Сделать насыпь на три колеи, и каждый год одну из трёх колей снимать, щебень с песком сгребать и намораживать новый слой льда... Лет через пятьдесят насыпь расползётся на сотню метров в ширину и деградация её станет очень медленной.
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    Идея требует обсчёта и экспериментальной проверки.
  13. Грэг Миллер
    Грэг Миллер     Сегодня, 22:01
    Как уже достали эти пустые запутинские предвыборные сказки...