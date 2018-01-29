В вечной мерзлоте: Россия возрождает секретный проект СССР

"Великий северный железнодорожный путь" будет расконсервирован, восстановлен и модернизирован. Некогда секретный советский железнодорожный проект, начатый самим Сталиным и получивший название "Стройка 51", соединит Чукотку с Баренцевым морем.



Полярная магистраль была задумана еще в 1928 году, но ее строительство началось лишь 20 лет спустя, после окончание Великой Отечественной войны. В мире зрело противостояние между двумя могучими державами, и Сталин был весьма обеспокоен возможной высадкой десанта противника на неприкрытые северные берега.



До 1953 года в крайне тяжелых климатических условиях было проложено более 900 километров железнодорожного пути. После смерти вождя, под амнистию попали десятки тысяч заключенных, которые работали на объекте. 25 марта 1953 года был отдан приказ о приостановке строительства и консервации "Великого северного железнодорожного пути".





Сегодня, помимо военной необходимости возрождения проекта, добавилась и экономическая.



