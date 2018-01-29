22:29 29 января

Тиллерсон: «Северный поток-2» – угроза безопасности и стабильности Европы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Варшаву заявил, что газопровод «Северный поток-2» является угрозой европейской безопасности, передает ИноТВ сообщение германской медийной компании Bayerischer Rundfunk (BR).



Польша и США настроены против "Северного потока-2", потому что он представляет угрозу общей безопасности и стабильности Европы в сфере энергетической политики,
заявил госсекретарь.


По его словам, речь идёт о «плане России политизировать поставки энергоносителей и подорвать попытки европейцев добиться большей независимости от российских поставок газа».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава МИД Яцек Чапутович также высказались с «предостережением о зависимости от России».

Как отмечает издание, «Польша уже в течение нескольких лет критикует проект "Северный поток", упрекая Германию в эгоистичной политике».

В свою очередь, «США и их союзники в Европе в течение нескольких лет призывают к уменьшению зависимости от российского газа», отмечает BR.

При этом Вашингтон хочет увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. В июне прошлого года Польша впервые получила поставки из США. В рамках своего двухдневного визита в Польшу Тиллерсон заверил союзников в том, что поляки поддерживают эту стратегию, направленную против Москвы.

Польша – это прекрасный, демократический союзник США,
завил госсекретарь местным журналистам.

В свою очередь, «ЕС считает, что польская юстиция стала менее независимой, и в декабре впервые в истории Евросоюза ввёл санкции, которые могут привести к утрате Польшей права голоса», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. taiga2018 Сегодня, 11:23
    он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США...
    taiga2018
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:28
      Польша еще та политическая проститутка , кому зад вылизывать туго знает . Этот старый балбес несет всякую чушь , причем здесь газ и угроза европейской безопасности .
      Spartanez300
      1. влад66 Сегодня, 11:33
        Цитата: Spartanez300
        Польша еще та политическая проститутка , кому зад вылизывать туго знает .

        Впервый раз слышу что бы собаке зад вылизывали, пшеки и тут отличились в извращенности. laughing
        влад66
    2. Гигант мысли Сегодня, 11:29
      Матрасники не мытьём , так катаньем стараются вставлять палки в колёса России, такая уж у них натура, если напрямую не выдерживают конкуренцию, то изподтишка нагадить они большие мастера.
      Гигант мысли
    3. RASKAT Сегодня, 11:39
      Ну точно такие же увещевания мы слышали и про первый Северный поток, после постройки все как то стихло. В те времена Американцы кажется топили что Европе лучше покупать их Сланцевый газ и т д. К стати где сейчас вся это сланцевая революция? А теперь сами американцы покупают наш СПГ. request
      RASKAT
      1. Silkway0026 Сегодня, 11:45
        Цитата: RASKAT
        Польша – это прекрасный, демократический союзник США,
        завил госсекретарь местным журналистам.


        "Мы отсасываем у американцев, как последние фраера"
        Глава МИД Польши Р.Сикорский         ©
        Silkway0026
    4. Svarog Сегодня, 11:41
      Цитата: taiga2018
      он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США...

      На самом деле, главная угроза европейской безопасности - это США. Удивляет тот факт, что этого ни кто не понимает..
      Svarog
    5. Vita VKO Сегодня, 11:54
      Цитата: taiga2018
      он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США

      Поставки сжиженного газа из США это блеф, он получается в разы дороже. Да и сами США испытывают серьезный дефицит сжиженного газа, раз согласились принимать танкеры из России.
      На самом деле украинская труба и марионеточный режим в Киеве позволяет США шантажировать Европу. Ведь любое серьезное обострение конфликта на Донбассе или внутренние проблемы в Киеве автоматически приведет к риску с поставками газа в Европу.
      Vita VKO
      1. SEER Сегодня, 18:41
        "Из-за сильнейшего похолодания спрос на газ в восточных штатах серьезно вырос, а цены поднялись до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров"
        https://news.mail.ru/economics/32383833/?frommail
        SEER
    6. К-50 Сегодня, 12:02
      Цитата: taiga2018
      он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США...

      Которого им и самим не хватает. Иначе бы не возили его из европы. yes
      К-50
    7. Андрей К Сегодня, 12:03
      Цитата: taiga2018
      ...он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США...

      У госсекретаря США Рекса Тиллерсона работа такая, внушать окружающим, что упущенная выгода для матрасии, в виде втридорога проданного газа, это "угроза безопасности и стабильности Европы"...
      Тиллерсон просто плагиатит своего предшественника по "борьбе" с Россией:
      "Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят"
      Гитлер, 1925 год....
      Андрей К
    8. Zubr Сегодня, 12:35
      Так они закупают наш СПГ, а потом продают..=)) там маржа получается очень хорошая..
      Zubr
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
    Складывается впечатление в свете последних сделок с СПГ , что США хотят поставлять в европу наш сжиженый газ в качестве посредников smile
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Сегодня, 11:37
      Думаю, что вы правы абсолютно. Что называется - оседлать потоки. Эта сланцевая революция просто пшик - раздутый спекулянтами до неимоверных размеров.
      BerBer
      1. oldzek Сегодня, 15:17
        всё верно,не можешь предотвратить,надо возглавить.ну и на всякий случай обо...эээ конкурента.
        oldzek
  3. andre Сегодня, 11:25
    А я вот считаю, что Рекс он вообще не Тиллерсон, а моя собака, и чего? Пусть считают, уж если во времена Союза трубы проложили,то сей час и подавно сделаем!!!
    andre
    1. taiga2018 Сегодня, 11:28
      Цитата: andre
      а моя собака, и чего?

      а мы эту сволочь орденом наградили,уж лучше бы медальку собачью повесили...
      taiga2018
    2. Озеленитель Сегодня, 12:19
      Собака -друг человека. А погоняло этого гумна не имеет ни малейшего отношения к животным.
      Озеленитель
  4. solzh Сегодня, 11:26
    Опасность для Европы представляют такие нелюди как тиллерсон и прочие. Кроме них опасность исходит от глупых амбицей Польши.
    solzh
    1. BerBer Сегодня, 11:40
      Рекс делает свою работу на посту госсекретаря. Что называется держится в тренде.
      BerBer
  5. Alexey-74 Сегодня, 11:29
    Вы у русских газ не берите, а то зависеть от них будете, а берите у нас газ......вот и вся эта история в упрощенной форме..
    Alexey-74
  6. Немезида Сегодня, 11:33
    Польша не хочет потерять деньги за транзит и хочет вместе с Вашингтоном и Украиной нагадить России ,вот и вопят,во все горло...
    Немезида
  7. Egorovich Сегодня, 11:35
    Втереть свой СПГ в Гейропу остается пока несбыточной мечтой для полосатых, но российской крови еще много попьют. А двуликие пшеки уже согласны покупать газ из России после 2021г, но цена что бы была не выше, чем для ФРГ. А словоблудие всегда было и будет.
    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 12:02
      себе пускай вотрут - самим, вон, не хватает!
      роман66
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:40
    Американцы,медленно но верно,выбивают клин в раскол Европы.
    Поляков, же, история не учит: чем заканчивается "любовь" с англосаксами.Видать нравится laughing
    Сибирский цирюльник
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    Все по плану - поддержал поляков в их "трудной" борьбе с агрессией России, а "Северный поток-2" одна из угроз, намекнул, что покупать необходимо только американский газ и напоследок бросил "леща"
    Польша – это прекрасный, демократический союзник США
    Поляки теперь полгода будут это вспоминать закатывая глаза от умиления. Не каждого Сша могут назначить "старшей женой" в Восточной Европе.
    rotmistr60
  10. Victor_B Сегодня, 11:40
    В пешее эротическое путешествие!
    Бегом!
    Марш!
    Victor_B
  11. частное лицо Сегодня, 11:46
    Цитата: taiga2018
    он представляет угрозу поставкам сжиженного газа из США...

    Российского газа из США и за цену США.
    частное лицо
  12. Heterosigma Сегодня, 11:47
    Россия надёжный поставщик газа доказано годами. Тем более мы ближе географически чем америка.Ну не будут они у вас газ покупать товарищ Тиллерсон.Не Бу-Дут.
    Heterosigma
  13. PValery53 Сегодня, 11:57
    "Польша и США настроены против "Северного потока-2", потому что он представляет угрозу общей безопасности и стабильности Европы в сфере энергетической политики,
    заявил госсекретарь."
    - Этот Козлодуев со своей критикой "Северного потока" сам не выдерживает никакой критики. Убогий и примитивный, как солдафон.
    PValery53
  14. К-50 Сегодня, 12:01
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон: газопровод «Северный поток-2» является угрозой европейской безопасности

    Нее, если только подрывает американскую исключительность и влияние на гейропейцев. yes
    К-50
  15. keeper03 Сегодня, 12:04
    Угроза безопасности не только Европы, но и Мира - это США ! angry Так что, не надо ля-ля ! am
    keeper03
  16. bsk_una Сегодня, 12:42
    Гейропа уже несколько десятилетий пользуется русским газом, и ничего- живут припеваючи. Это нам русским нет своего газа, кто бы занялся газификацией страны? Нужен опять другой Ленин, который бы включил Россию в коммунистическую и объявил ко всему о газификации всей страны. Как- то позорно получается в газовой стране.
    А Тиллерсон даже очки снял, чтобы не заметили его фальша.
    bsk_una
    1. Кент0001 Сегодня, 12:57
      Нет, другой Ленин нам не нужен. От слова совсем. Как нибудь сами тихим сапом...без потрясений.
      Кент0001
  17. Кент0001 Сегодня, 12:56
    Шавка служит хозяину (более крупной и сильной особи). По стечению обстоятельств зовут его Рекс.
    Кент0001
  18. Антианглосакс Сегодня, 12:57
    Клёво там у западных дикарей! - Мало того, что теперь они все - бесполые "оно", так ещё теперь стабильные поставки дешёвого трубного газа по долгосрочным контрактам называют угрозой безопасности! Может властючью нашему на их язык переходить?
    Антианглосакс
  19. koshmarik Сегодня, 13:44
    Не иначе, как Рекс в доле с американскими газовыми компаниями, иначе зачем он хвалит Польшу за противодействие СП-2 и готов сам лично лечь под киль трубоукладчика. Рекс, ату успокойся. Все будет хорошо.
    koshmarik
  20. prior Сегодня, 14:34
    Пёс Трампа по кличке Рекс Тиллерсон. Лает в унисон хозяину.
    prior
  21. ARES623 Сегодня, 19:26
    Тиллерсон настолько неприкрыто раскручивает ЕС на свой дорогой СПГ, что те уже бунтовать начинают. Рекс точно хочет заслужить от России еще одну медальку. Надо объявить о "подвиге" героя по-громче...
    ARES623
  22. ушкуйник Сегодня, 22:17
    Тиля упорно защищает интересы своего государства, тем более, что нашлась "невеста", добровольно отдавшаяся по сходной цене. А если нашлась одна доброволица в евроборделе, то ничего не мешает позвать и других! Вдруг, кто на дешевку клюнет! Трамп в Давосе всех приглашал к подобным действиям.
    ушкуйник
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