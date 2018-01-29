Тиллерсон: «Северный поток-2» – угроза безопасности и стабильности Европы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Варшаву заявил, что газопровод «Северный поток-2» является угрозой европейской безопасности, передает ИноТВ сообщение германской медийной компании Bayerischer Rundfunk (BR).
По его словам, речь идёт о «плане России политизировать поставки энергоносителей и подорвать попытки европейцев добиться большей независимости от российских поставок газа».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава МИД Яцек Чапутович также высказались с «предостережением о зависимости от России».
Как отмечает издание, «Польша уже в течение нескольких лет критикует проект "Северный поток", упрекая Германию в эгоистичной политике».
В свою очередь, «США и их союзники в Европе в течение нескольких лет призывают к уменьшению зависимости от российского газа», отмечает BR.
При этом Вашингтон хочет увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. В июне прошлого года Польша впервые получила поставки из США. В рамках своего двухдневного визита в Польшу Тиллерсон заверил союзников в том, что поляки поддерживают эту стратегию, направленную против Москвы.
В свою очередь, «ЕС считает, что польская юстиция стала менее независимой, и в декабре впервые в истории Евросоюза ввёл санкции, которые могут привести к утрате Польшей права голоса», заключает издание.
Польша и США настроены против "Северного потока-2", потому что он представляет угрозу общей безопасности и стабильности Европы в сфере энергетической политики,заявил госсекретарь.
По его словам, речь идёт о «плане России политизировать поставки энергоносителей и подорвать попытки европейцев добиться большей независимости от российских поставок газа».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава МИД Яцек Чапутович также высказались с «предостережением о зависимости от России».
Как отмечает издание, «Польша уже в течение нескольких лет критикует проект "Северный поток", упрекая Германию в эгоистичной политике».
В свою очередь, «США и их союзники в Европе в течение нескольких лет призывают к уменьшению зависимости от российского газа», отмечает BR.
При этом Вашингтон хочет увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы. В июне прошлого года Польша впервые получила поставки из США. В рамках своего двухдневного визита в Польшу Тиллерсон заверил союзников в том, что поляки поддерживают эту стратегию, направленную против Москвы.
Польша – это прекрасный, демократический союзник США,завил госсекретарь местным журналистам.
В свою очередь, «ЕС считает, что польская юстиция стала менее независимой, и в декабре впервые в истории Евросоюза ввёл санкции, которые могут привести к утрате Польшей права голоса», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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