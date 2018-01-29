Как американцы чуть не украли советскую станцию «Салют-7»

В конце 70-х годов прошлого века на американские киноэкраны выходит космическая сага "Звездные войны". Голливудский блокбастер бьет все рекорды проката. Однако вскоре, из мира кино "космические войны" перешли на земную политическую арену. Слова американского президента Линдона Джонсона - "Кто владеет космосом, тот владеет миром" - задают новый виток "холодной войне".



В апреле 1982 года СССР производит запуск "Салюта-7" - долговременной орбитальной станции нового поколения. Она была оборудована по последнему слову техники, в частности - уникальными системами наблюдения. Помимо рентгеновского телескопа, на "Салюте-7" была установлена новейшая фотоаппаратура. Благодаря инновационным технологиям, Советский Союз мог следить не только за тем, что происходит в космосе, но и земле.



За 2 года, пока станция находилась на орбите, на ее борту побывало несколько экспедиций. А в октябре 1984 года советские космонавты установили мировой рекорд, проведя на "Салюте" почти 8 месяцев. Для того времени - фантастический срок.





11 февраля 1985 года орбитальная станция "Салют-7" перестает отвечать на команды с Земли.









