22:30 29 января

Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе в ходе учений

Весь личный состав 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе в ходе учений


Весь личный состав общевойсковой армии поднят по тревоге, в тренировке задействовано около 4 тысяч единиц военной техники и вооружения
- сказал Астафьев. В понедельник военнослужащие, в частности, отработают действия по подготовке техники к выходу из парка и выдвинутся в районы сосредоточения, уточнил он.


Позднее в назначенных районах проверяющие оценят практику маскировки, навыки инженерной подготовки военнослужащих, а также их действия по подготовке техники и вооружения к выполнению подразделениями боевых задач по предназначению

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств, отметил Астафьев.

Использованы фотографии: https://hyser.com.ua/
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Комментарии 3

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  1. Silkway0026 Сегодня, 11:51
    хм, правильно. На Северном Кавказе почаще учения надо проводить. Отрезвлять князьков.
    Дотации кружат головы.
    Silkway0026
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:25
      Хочешь мира - готовься к войне, порох всегда нужно держать сухим. Полная наша поддержка проведению учений в армии.
      Гигант мысли
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:39
    На Северном Кавказе необходимо больше новейшего вооружения. Большинство подразделений слабо перевооружены и преобладает устаревшая техника и вооружение (не беру спецов). С 2010 года СКВО вошел в состав Южного военного округа, но ЮВО идет хорошими темпами по перевооружению,чего не скажешь про бывший СКВО. На Северном Кавказе мало подразделений укомплектованных современным вооружением.
    Alexey-74
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