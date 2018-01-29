Советник президента рассказал, сколько денег «утекло» из России за 30 лет
Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов, передает RNS сообщение советника президента РФ Сергея Глазьева.
По его словам, «это, конечно, волнует российские налоговые службы.
Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.
Банк России 17 января представил отчет, в котором указал, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил $31,3 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 60 процентов. Согласно прогнозу, отток капитала в наступившем году составит около $16 млрд, в 2019-2020 годах он сократится до $8-9 млрд.
Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении,сказал Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют.
По его словам, «это, конечно, волнует российские налоговые службы.
Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо,отметил советник президента.
Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.
В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег, понять, как эта скорость влияет на инфляцию, построить очень близкую к реальности модель денежного обращения, с которой могли бы работать центральные банки,заключил Глазьев.
Банк России 17 января представил отчет, в котором указал, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил $31,3 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 60 процентов. Согласно прогнозу, отток капитала в наступившем году составит около $16 млрд, в 2019-2020 годах он сократится до $8-9 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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