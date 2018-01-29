Советник президента рассказал, сколько денег «утекло» из России за 30 лет

Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении,

Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо,

В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег, понять, как эта скорость влияет на инфляцию, построить очень близкую к реальности модель денежного обращения, с которой могли бы работать центральные банки,