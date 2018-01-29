22:25 29 января

Советник президента рассказал, сколько денег «утекло» из России за 30 лет

Отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов, передает RNS сообщение советника президента РФ Сергея Глазьева.



Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении,
сказал Глазьев, выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют.


По его словам, «это, конечно, волнует российские налоговые службы.

Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо,
отметил советник президента.

Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.

В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег, понять, как эта скорость влияет на инфляцию, построить очень близкую к реальности модель денежного обращения, с которой могли бы работать центральные банки,
заключил Глазьев.

Банк России 17 января представил отчет, в котором указал, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил $31,3 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 60 процентов. Согласно прогнозу, отток капитала в наступившем году составит около $16 млрд, в 2019-2020 годах он сократится до $8-9 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Silkway0026 Сегодня, 11:54
    Да уж конечно, помогут контролировать. Можно подумать наши фискалы ничего не видели... Просто в доле.
    Silkway0026
    1. Svarog Сегодня, 11:56
      Это ложь, утекло гораздо больше, по самым минимальным оценкам 4 трил и не за 30 лет,а только за последние 10 лет.
      Svarog
      1. НасРать Сегодня, 11:58
        Все на Выборы!! В Едином порыве выберем честного человека! Он один знает как нам сделать хорошо! Сразу же прекратиться отток капитала! Пенсионеры поедут отдыхать в Крым! Рабочие смогут содержать семьи! Женщины видя заработки мужа - начнут рожать по три мальца за раз!!Студенты на стипендию смогут реализовать свой стартап !!
        НасРать
        1. oldseaman1957 Сегодня, 12:04
          Цитата: НасРать
          В Едином порыве выберем честного человека!
          - И где же тот Иисус? Опять подсунут мессию - и ещё лет 30 расхлёбывать...
          oldseaman1957
        2. Svarog Сегодня, 12:07
          Цитата: НасРать
          Все на Выборы!! В Едином порыве выберем честного человека! Он один знает как нам сделать хорошо! Сразу же прекратиться отток капитала! Пенсионеры поедут отдыхать в Крым! Рабочие смогут содержать семьи! Женщины видя заработки мужа - начнут рожать по три мальца за раз!!Студенты на стипендию смогут реализовать свой стартап !!

          Вы о Грудинине?
          Svarog
          1. SEER Сегодня, 16:13
            Цитата: Svarog
            Цитата: НасРать
            Все на Выборы!! В Едином порыве выберем честного человека! Он один знает как нам сделать хорошо! Сразу же прекратиться отток капитала! Пенсионеры поедут отдыхать в Крым! Рабочие смогут содержать семьи! Женщины видя заработки мужа - начнут рожать по три мальца за раз!!Студенты на стипендию смогут реализовать свой стартап !!

            Вы о Грудинине?

            он стебётся просто :-)
            и правильно делает
            SEER
            1. zloybond Сегодня, 21:44
              Лучше бы ввели обязывать за любой такой вывод.... не важно подо что он замаскирован... автоматически возбуждать уголовное дело займодавцам и т.д. и вводить сразу статью мошенничество, а то взяли моду... незаконный вывод и еще какую нить лепить хрень.
              zloybond
        3. BerBer Сегодня, 12:14
          Приветствую! Вы анархист или это антипутинская реклама.
          BerBer
          1. НасРать Сегодня, 12:23
            Цитата: BerBer
            Приветствую!.

            День добрый!
            Цитата: BerBer
            .... или это антипутинская реклама.


            Вы что то стали подозревать за Путиным?
            НасРать
            1. BerBer Сегодня, 12:29
              Внешняя политика на 5+, а с внутренней не очень где то 3. Особенно экономический блок разочаровывает.
              BerBer
              1. Svarog Сегодня, 12:40
                Цитата: BerBer
                Внешняя политика на 5+, а с внутренней не очень где то 3. Особенно экономический блок разочаровывает.

                Ну 5+ - это вы погорячились)) Какие то серьезные успехи у нас во внешней политике? Ну а по внутренней, на мой взгляд, даже не 3, а -1.
                Svarog
        4. влад66 Сегодня, 12:25
          Цитата: НасРать
          В Едином порыве выберем честного человека! Он один знает как нам сделать хорошо

          Скорей назовите его нам yes В дружном порыве на руках внесем его на престол российский и будет он вечным правителем. laughing
          влад66
          1. НасРать Сегодня, 13:24
            Его назовет ИЗБЕРКОМ !:
            НасРать
        5. moskowit Сегодня, 13:00
          Где то подобное я лет пятьдесят тому уже читал... Вспомнил... "Двенадцать стульев", глава 37-я
          — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...

          — Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

          Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. (И.Ильф Е.Петров)
          moskowit
        6. виктор н Сегодня, 13:44
          Мужчине кликушествовать не пристало!
          виктор н
        7. alexhol Сегодня, 16:48
          Именно так и должно быть .Шутки шутками, а у нас в последнее время в белорусских ( подчеркиваю - именно белорусских) семьях трое-четверо детей не редкость. Одна из причин - льготы при постройке жилья, для молодых семей. Например если четверо детей - "трешка" без отделки фактически бесплатно.
          alexhol
          1. Ингвар 72 Сегодня, 20:22
            Цитата: alexhol
            "трешка" без отделки фактически бесплатно.

            Тс-с-с!!! А то придет Олег Егоров, и всем расскажет, как в Белоруссии плохо живется при злом и тупом батьке! laughing
            Ингвар 72
        8. Новый Сегодня, 18:10
          Цитата: НасРать
          Все на Выборы!! В Едином порыве выберем честного человека!
          Как точно замечено. Все верно. Выберем Грудинина и отправим ворье на нары. Список давайте составим, у кого какие предложения будут?
          Новый
      2. Антианглосакс Сегодня, 12:51
        Цитата: Svarog
        Это ложь, утекло гораздо больше, по самым минимальным оценкам 4 трил и не за 30 лет,а только за последние 10 лет.

        Отлично иуда гобомеченый и ничтожество ебн с подельниками спонсировали наших заклятых врагов, ничего не скажешь!
        Зато народ России последний хрен без соли подъедает...
        Антианглосакс
      3. виктор н Сегодня, 13:48
        Слежу за научной периодикой - таких расчётов не встречал.
        Пургу гоните?
        виктор н
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:57
      только рыдают на камеру,и ничего не меняется,поменяется если только контролеров этих удалить и то не факт((
      Ратник с пулеметом
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:08
        Надо просто поменять нашу существующую социально-экономическую систему, чтобы богатства страны не уходили за границу, только вот каким путём это сделать большой вопрос, лучше всего мирным путём, но если не будет получаться, то страшно подумать, что из этого может получиться, в нашей истории это уже происходило.
        Гигант мысли
        1. Siegen Сегодня, 12:13
          Надо просто поменять нашу существующую социально-экономическую систему

          - Доктор, мне сало можно?
          - Какое сало?!
          - Ну а в будущем?
          - В каком будущем?!!! belay
          Siegen
        2. dorz Сегодня, 12:16
          Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся...

          Странно, что американцы знают, а Глазьев не знает где находятся деньги. В феврале с подачи конгресса США узнаем счастливых обладателей триллионов.
          dorz
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:59
      Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.
      Полностью отслеживать потоки цифровых денег могут лишь создатели этих цифровых денег , а это не мы
      КВУ-НСвД
    4. keeper03 Сегодня, 12:00
      Криптовалюты - это фикция, они не помогут, а только навредят ! hi Мавроди тому в пример ! Деньги должны быть чем-то обеспечены, а иначе - это фантики !!! fool
      Разорить государства - это да, конечно помогут, вот только нам это не нужно.
      keeper03
      1. Дедкастарый Сегодня, 12:08
        да здравствует олигархическая система! просто рай! воруй-вывози...власть одобряет.
        Дедкастарый
        1. BerBer Сегодня, 12:16
          Всему виной проклятый доллар. Ну и безсовестная элита конечно.
          BerBer
          1. НасРать Сегодня, 12:20
            Цитата: BerBer
            Всему виной проклятый доллар. Ну и безсовестная элита конечно.


            Ха-ха-ха-ха!!!! Своим комментом, Вы сделали мой день!!! good от меня +
            НасРать
            1. Silkway0026 Сегодня, 12:23
              Присоединяюсь ! Оказывается доллар виноват .... А все наши "финансовые разведки, налоговые инспекции и прочая прочая прочая" - работают не покладая рук!
              Silkway0026
      2. Petr1968 Сегодня, 12:26
        Цитата: keeper03
        Деньги должны быть чем-то обеспечены, а иначе - это фантики !!!

        Чем обеспечен доллар? Уже давно прошли те времена, когда надо было обеспечивать деньги.
        Petr1968
      3. Ингвар 72 Сегодня, 20:33
        Цитата: keeper03
        Разорить государства - это да, конечно помогут, вот только нам это не нужно.

        А теперь задумайтесь - сколько частных(государства в криптоваюты не вкладывают) активов сгорят, и кому это выгодно? Представьте- люди вкладывают реально заработанные деньги в биткоин, а он через какое то время сгорает. В выйгрыше финансовая система США, т.к. долларовый эквивалент банально сгорел, позволив государству "безплатно" эмитировать эквивалентную сумму.
        Ингвар 72
    5. сибиралт Сегодня, 12:27
      Отток сократится потому что вывозить нечего? belay
      Не смогли найти полтриллиона? На то и была государственная воля либкероидного правительства. Пусть хорошенько в Америке поищут.
      сибиралт
      1. виктор н Сегодня, 13:56
        Суждения нищих знатоков финансов умиляют!
        Что за фобия - себя на посмешище выставлять?!
        виктор н
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:58
    Это заявление ,лишний раз подтверждает, что грабёж России ,не только продолжается,но и набирает обороты(
    Вот такая,у нас "стабильность".. (((
    Сибирский цирюльник
    1. Silkway0026 Сегодня, 12:25
      Все на выборы ! У нас еще много чего есть, чтобы вывезти !
      Silkway0026
  3. Albatroz Сегодня, 11:58
    И огромная часть из этих 30 лет приходится на последние 18
    А из последних 18 лидируют крайние 3 года
    Albatroz
    1. Дедкастарый Сегодня, 12:12
      Цитата: Albatroz
      И огромная часть из этих 30 лет приходится на последние 18
      А из последних 18 лидируют крайние 3 года

      что будет следующие шесть лет? what
      Дедкастарый
      1. Albatroz Сегодня, 12:19
        Шашлык-машлык будет
        Надеюсь что не из нас)
        Albatroz
        1. Silkway0026 Сегодня, 12:26
          И не надейтесь. У нас уже выстроилась чёткая система "социального лифта". Дети "олигаторов" и чиновничества - учеба за границей и "руководство" (читай - "оприходывание") нашим достоянием, остальные - в стойло !

          Сталина - в студию !
          Silkway0026
  4. Siegen Сегодня, 11:59
    Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России

    Банк России 17 января представил отчет, в котором указал, что вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил $31,3 млрд


    А в соседней ветке рассуждают, что выгодно продавать американцам российские ракетные двигатели, чтобы развивать собственное двигателестроение.
    А деньги утекают на Запад...

    Siegen
    1. Гардамир Сегодня, 12:12
      американцам российские ракетные двигатели, чтобы развивать собственное двигателестроение.
      представьте если б гитлеровцам продавали наши т-34, как бы тогда у нас развилось танкострение!
      а если серьёзно, то все эти д****ы, то у них выгодно трежерис закупать, то движки америке продавать, то С-400 Турции, лишь бы не страну развивать, страна на продажу.
      Гардамир
  5. Гардамир Сегодня, 12:04
    Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн
    А президент то и не знает?
    Гардамир
    1. Svarog Сегодня, 12:08
      Цитата: Гардамир
      Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн
      А президент то и не знает?

      Он активно этому способствует..
      Svarog
      1. НасРать Сегодня, 12:14
        Цитата: Svarog

        Он активно этому способствует..

        Работа у него такая! bully
        НасРать
      2. Petr1968 Сегодня, 12:29
        Цитата: Svarog
        Цитата: Гардамир
        Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн
        А президент то и не знает?

        Он активно этому способствует..

        Вы о чем??? Это либералы воруют, пока Путин с мировым злом борется!!! У Путина нет времени, а его либерасты обворовывают!!! (троллю вату)
        Petr1968
    2. Дедкастарый Сегодня, 12:13
      Цитата: Гардамир
      Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн
      А президент то и не знает?

      царь-хороший! yes
      Дедкастарый
    3. sapporo1959 Сегодня, 20:24
      Ну видимо бояре не докладывают,ну а свои виолончелисты с тремя лярдами на зарубежных счетах для закупок детишкам скрипок вне подозрений...
      sapporo1959
  6. moskowit Сегодня, 12:13
    Уважаемый человек Сергей Юрьевич. И специалист прекрасный.И советником первого лица является по праву. Но хотелось бы знать, как воспринимаются его советы?
    Уже десятилетиями сетуют патриотически настроенные экономисты на вывоз капитала из страны, "а воз и ныне там".... Понятно, что истинным "хозяевам" страны это выгодно.... Для этого и все силы были приложены для дискредитации и последующего разрушения СССР. А Президент у нас вынужден управлять рыбными ресурсами для переработки и обеспечением детей местами в детских садах... И многими, многими похожими делами компетенции уездных управителей.... Прямо как у Некрасова Н.А.

    ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
    1
    У бурмистра Власа бабушка Ненила
    Починить избенку лесу попросила.
    Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!
    «Вот приедет барин — барин нас рассудит,
    Барин сам увидит, что плоха избушка,
    И велит дать лесу», — думает старушка.
    2
    Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
    У крестьян землицы косячок изрядный
    Оттягал, отрезал плутовским манером.
    «Вот приедет барин: будет землемерам! —
    Думают крестьяне. — Скажет барин слово —
    И землицу нашу отдадут нам снова».
    3
    Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
    Да перечит девке немец сердобольный,
    Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
    Вот приедет барин!» — говорит Наташа.
    Малые, большие — дело чуть за спором —
    «Вот приедет барин!» — повторяют хором...
    4
    Умерла Ненила; на чужой землице
    У соседа-плута — урожай сторицей;
    Прежние парнишки ходят бородаты;
    Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
    И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
    Барина всё нету... барин всё не едет!
    5
    Наконец однажды середи дороги
    Шестернею цугом показались дроги:
    На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
    А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
    Старого отпели, новый слезы вытер,
    Сел в свою карету — и уехал в Питер.
    moskowit
    1. Silkway0026 Сегодня, 12:34
      Всё новое - хорошо забытое старое ! +
      Silkway0026
  7. bsk_una Сегодня, 12:15
    Утекли и утекли.. А сколько еще утечет?! Никто не знает, т.к. просто не хотят знать и сами богатства страны выводят за бугор. Спрашивается, зачем такая власть, правительство, президент, которые разбазаривают страну и в совокупе с казнокрадством. Вседозволенность в государстве- это преступление так называемой "элиты". Если Путин намерен и дальше так себя вести в "сторонке"- нам он не нужен, он и так много выгрузил добра чужими руками за бугор. Я пока не слышал от него что-то новенького в сфере развития экономики.
    bsk_una
    1. виктор н Сегодня, 14:06
      Это нищим специалистам по финансам Путин не нужен.... Другим - нужен!
      виктор н
      1. НасРать Сегодня, 16:11
        Цитата: виктор н
        Это нищим специалистам по финансам Путин не нужен....


        Правильно!!! Богатым "специалистам" по финансам - Путин очень даже нужен!!!




        НасРать
        1. LPD17 Сегодня, 21:32
          ....."какие отвратительные рожи"...
          LPD17
  8. askort154 Сегодня, 12:17
    Вот выборка из стат-данных, ( максимального и минимального вывоза) начиная сначала 22-го века:
    2000 г. - 24,8 млд. длр.
    2005 г. - 0,3
    2008 г. - 133,6
    2010 г. - 36,8
    2014 г. - 151,9
    2015 г. - 105
    2017 г. - 31,3
    askort154
    1. слава1974 Сегодня, 12:50
      начиная сначала 22-го века:

      Мы до него еще не дожили! wassat
      слава1974
      1. Svarog Сегодня, 12:58
        Цитата: слава1974
        начиная сначала 22-го века:

        Мы до него еще не дожили! wassat

        Видимо, у человека есть инфо о будущем и судя по его информации, грабить страну будут,как минимум до 22 -го века..
        Svarog
      2. askort154 Сегодня, 13:00
        слава1974.....Мы до него еще не дожили! wassat

        good hi crying
        askort154
        1. слава1974 Сегодня, 13:16
          Мы до него еще не дожили! wassat

          drinks
          слава1974
  9. Zubr Сегодня, 12:19
    Не удивительно. Я конечно не финансовый аналитик и не знаю, в чём причина такого финансового беспредела. Хотелось бы подробный дифференцированный отчёт услышать. Одна из причин, насколько я знаю иностранные контрагенты. Работают в России а налоги отчисляют в казну своего государства. А вот разобраться надо ещё и с чиновничьим произволом.
    Zubr
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    Прочитал комментарии и появилось чувство, что попал на сайт "Эха Москвы". Пара, тройка посетителей на перегонки и с огромным чувством удовлетворения клянет ВВП. Да знаем мы, что с экономикой в России проблемы, знаем кто и за что ненавидит Путина. Но агрессивный пыл можно немного и умерить?
    rotmistr60
    1. Petr1968 Сегодня, 12:33
      Цитата: rotmistr60
      Прочитал комментарии и появилось чувство, что попал на сайт "Эха Москвы".

      Напорядок информативный нашего ТВ, по которому кроме как хаять хохлов больше ничего и не умеют.
      Кляни или нет Путина, он наш будущий президент..на долгие годы. Собаки лают, караван идет. Народ не проведешь - он сердцем чует. А поддержка ВВП -86%
      Petr1968
    2. Silkway0026 Сегодня, 12:36
      Пыл то наш можно и умерить, а вот как умерить пыл грабителей России ? Или барин ослеп ?

      Стою на асфальте я в лыжи обутый.
      Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый»,
      День на дворе, в небо вышла луна,
      Криком кричит в уши мне тишина.......
      Silkway0026
    3. Svarog Сегодня, 13:00
      Цитата: rotmistr60
      Да знаем мы, что с экономикой в России проблемы, знаем кто и за что ненавидит Путина. Но агрессивный пыл можно немного и умерить?

      Это как? Нужно ласково указывать на проблемы, которые десятилетиями не решаются? Было бы интересно, если вы на личном примере, высказались и показали, как без злобы на это все смотреть?
      Svarog
    4. Sapiens 63 Сегодня, 18:20
      Ну расскажите нам кто и за что ненавидит ктоеслинеон? Все как один либералы , 5 колонна и агенты госдепа.? Да нет мил человек, все те кто способен мыслить и анализировать к чему он привёл страну за 18 лет. И величие страны ведь не в количестве ракет и не в охаивание запада, причём теми кто уже и детей и деньги туда отправил, а в уровне жизни народа, развитии науки медицины и образования. С этим как успехи?
      Sapiens 63
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:35
    Это тока часть айсберга. Добавьте закупку американских облигаций и практику прощать кредиты. М-да каждая российская семья давно могла бы иметь золотой унитаз (это из классики ком.лидеров).
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Svarog Сегодня, 13:00
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Это тока часть айсберга. Добавьте закупку американских облигаций и практику прощать кредиты. М-да каждая российская семья давно могла бы иметь золотой унитаз (это из классики ком.лидеров).

      Коммунисты о том и говорят))
      Svarog
    2. Petr1968 Сегодня, 14:09
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Добавьте закупку американских облигаций и практику прощать кредиты.

      1) По облигациям США всегда выполняет обязательства.
      2) Прощают за что-то, а не просто так..Вернее кредит невозвратный дают за что-то..лояльность, базу и тд..
      Ни то ни другое с воровством не имеет ничего общего.
      Petr1968
  12. Petr1968 Сегодня, 12:40
    Нечего чужие деньги считать!
    После того, как вы заплатили налоги- это уже не ваши деньги. Так же, как и не Вам считать, какая з/п должна быть у Миллера, Сечина, Костина. Не ваше дело. Ваше дело - хохлов проклинать и за Сирию топить. А бабки оставьте разлагающейся либерасне.
    Petr1968
  13. слава1974 Сегодня, 12:48
    Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся


    А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении,


    До сих пор неизвестно куда испарилось золото партии, куда и зачем возили самолетами 50 и 100 рублевые купюры в конце 80-х при денежной реформе и еще куча всяких тайн. Мне кажется ждать ясности бессмысленно.
    слава1974
  14. vladimirvn Сегодня, 12:51
    Моего лексикона матерных слов, на это не хватает. Писали на днях о схемах вывода. Оплачиваются зарубежные поставки, авансом, а они не исполняются. Оплачиваются услуги, а они не выполняются. И типа все по закону. Хозяйственная деятельность. Бизнес. Риски. А по факту, банальное воровство. А казну пополнять будем мы с вами, за счет ввода новых и увеличения действующих налогов.
    vladimirvn
    1. Petr1968 Сегодня, 13:11
      Цитата: vladimirvn
      А по факту, банальное воровство. А казну пополнять будем мы с вами, за счет ввода новых и увеличения действующих налогов.

      Все верно. А кто по Вашему бюджет должен наполнять? Обама?
      Petr1968
      1. vladimirvn Сегодня, 13:56
        В первую очередь с работающего производства налоги брать, добычи полезных ископаемых, а уж потом с моей зарплаты и НДС на продукты из "Магнита".
        vladimirvn
        1. Petr1968 Сегодня, 14:04
          Цитата: vladimirvn
          В первую очередь с работающего производства налоги брать, добычи полезных ископаемых, а уж потом с моей зарплаты и НДС

          Вы и есть работающее производство, с Вас и берут, что не так? Про НДС и Магнит не понял, к чему это. С Магнитов не брать налоги или что?
          Petr1968
          1. vladimirvn Сегодня, 14:07
            Налог с зарплаты или дохода брать если он превышает определенный уровень. А накручивать НДС, на дешевые продукты, которые покупают пенсионеры, это уже за гранью.
            vladimirvn
  15. Житель Урала Сегодня, 12:51
    А что Глазьев предлагает то? Запретить? Интересно как...
    Просто деньги в подполье уйдут тогда и утекать станет еще больше - уже другие начнут вывозить из страха, что отберут.
    Пока не будет выгодно инвестировать - так и будут утекать.
    Житель Урала
    1. Svarog Сегодня, 13:04
      [quote=Житель Урала]Просто деньги в подполье уйдут тогда и утекать станет еще больше - уже другие начнут вывозить из страха, что отберут.[/quote]
      Вы просто не очень осведомлены в этой сфере. Я вас уверяю, что с сегодняшними технологиями, ни копейки не уходит в неизвестном направлении. Или по другому, при желании ,все можно легко отследить..[quote=Житель Урала]
      Svarog
  16. Vard Сегодня, 13:01
    Когда в России была образована налоговая служба... инспекторы были на проценте... и что характерно взяток не брали... сейчас на окладе... расценки всем кому надо известны...
    Vard
  17. Slam Сегодня, 13:19
    Цитата: Silkway0026
    Сталина - в студию !

    Заберите Порошенка, а мы вам еще и доплатим.
    Slam
  18. частное лицо Сегодня, 13:34
    Языком чесать все мастера а что сделано чтоб вернуть эти деньги или наказать тех кто грабил и продолжает грабить Россию. Где посадки???
    частное лицо
  19. Акела Сегодня, 13:41
    Только за 2015 г. , по данным Счетной Палаты вывезли 500 млрд.$, больше таких данных не предоставляют. Вывоз капитала производится в Биткоинах, и учёту не поддаётся, постановленим Правительства госслужащие не декларируют электронную валюту. Резервный фонд исчерпан.При Березовском была Семибанкирщина , а сейчас - Пятибанкиршина, в результате банкротятся и уничтожаются предприятия ,развиваться не дают .Военные не понимают - главная угроза - не Запад , а его слуги внутри страны , которые гробят экономику , хотят в
    результате кризиса лишить финасирования армии, Чтобы военные , как при Боре спали попрошайками . Последние две Акулы попилить хотят .
    Акела
  20. Slam Сегодня, 14:07
    Цитата: частное лицо
    Языком чесать все мастера а что сделано чтоб вернуть эти деньги или наказать тех кто грабил и продолжает грабить Россию. Где посадки???

    Грабят Россию (иУкраину) те .что при власти. Угадайте с одного раза: власть сама захочет шконку греть или запихнет туда "частное лицо"?
    Slam
  21. Siegen Сегодня, 15:07
    вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил $31,3 млрд,

    В Китае тоже воруют и вывозят огромные деньги за рубеж...
    Но... В банках созданы так называемые "группы возврата",
    которые находят этих воров и "убеждают" вернуть деньги в страну.
    Пока вернули немного - несколько десятков миллиардов долларов,
    но опыт и аппетит приходит во время еды.
    По этому пути пошёл и Вьетнам. Первый блин комом - арестовали "возвратчика",
    но лиха беда начало...
    Все лица частные - государство здесь не причём. stop
    Siegen
    1. 406пмп2гв Сегодня, 20:16
      плюс, хотел тоже об этом сказать..
      406пмп2гв
  22. Немезида Сегодня, 15:19
    А кто в этом виноват,кроме партии президента находящейся 20 лет у власти?!
    Немезида
  23. Тестов Сегодня, 17:17
    Немезида- БРАВО!!! В 2003г. была помножена на 0 налоговая полиция России.Тех, кто реально работал в милицию не взяли. Через несколько месяцев УК РФ изменили , смягчив наказание за не уплату налогов и повысив цифры того, что стало считаться налоговым преступлением, а не налоговым правонарушением. Правда потом разгорелся скандал на всю страну. Дело "Трёх китов" , наверное, помнят все. Совсем там не было ни членов Справедливой России,ни ЛДПР или КПРФ. А там и УБОП, в 2008г., помножили на 0.Тех, кто реально работал - отправили на пенсию.И стали дети, лиц приближённых, как-то быстро после учёбы попадать на руководящие посты в крупнейших банках и госкорпорациях. Годы шли своим чередом.Переаттестовали ментов в понты. Тех кто реально работал- отправили на пенсию. А заезд на "Гелендвагенах"показал всей стране и её хозяевам тех, кто не носит шапку, у кого ещё стучит сердце и кто моет тщательно руки, они ведь наследники Дзержинского...Политика ведь всегда - отражение экономики, в том числе и внутренняя правоохренительная политика.А в чьих руках экономика в России - знают все.
    Вспоминали тут "Магнит", а он как и "Ашан", и"Лента", а уж тем более "Икея" чьи? Совсем не наши.Архангельский ЦБК в Новодвинске, а хозяева - в Украине и Австрии. И так везде...
    Тестов
  24. 23424636 Сегодня, 19:01
    не понимаю этого Глазьева .вот он дал тему -вывезли бабки Как ?если существуют реальные сроки для платежей по экспорту и если там эти 90 дней нарушены то включается налоговый калькулятор не хуже бандитского счетчика .Да есть специальные разрешительные процедуры для стратегических сделок то ли индусам .которые просто великие разводники , то ли Бушер .Но если ты мелкий экспортер ,вывез товар и не провел платежи за него в декларации в установленный срок то тебе капец- мусара вывернут на изнанку твой бизнес. Другое дело исполнение теории Кудрина- держать экспортные государственные сделки в валюте расчета ,а это доллары как финансовые инструменты или гарантии, или просто на счетах- то это вполне подходит к виду потери госсредств на финансирования США с их 20 триллионах долга. Поэтому Глазьев может хотел ,что то сказать да постеснялся. А правильно надо молвить,- мы придумали инструмент не позволяющий уводить деньги государства для финансирования запада ,который нас давит санкциями а решили проплатить технологии ,которые у нас хромают.
    23424636
  25. Yarik Сегодня, 20:09
    Советник президента....складывается ощущение, что для гаранта он не советник, а " констататор". Нет? wassat
    Yarik
  26. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:17
    Ой ты моя мамочка! Кремлёвские либералы утирают крокодиловы сопли.
    tosha.chuhontzev
  27. lopvlad Сегодня, 20:30
    Отток средств из российской экономики


    это бабло уже не вернуть.Сейчас единственно что можно сделать это затыкать дыры через которые утекает.
    Как только заткнем так сразу пойдет реальный рост экономики и развитие России.
    lopvlad
  28. LPD17 Сегодня, 21:28
    Цитата: Svarog
    Цитата: BerBer
    Внешняя политика на 5+, а с внутренней не очень где то 3. Особенно экономический блок разочаровывает.

    Ну 5+ - это вы погорячились)) Какие то серьезные успехи у нас во внешней политике? Ну а по внутренней, на мой взгляд, даже не 3, а -1.


    Олимпийское унижение- это пять?!?!?!?!??!!?!? дануна
    LPD17
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