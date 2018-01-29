22:30 29 января

Таиланд получил два первых самолета Т-50ТН

На авиабазе Такли Королевских ВВС Таиланда прошла церемония ввода в состав ВВС двух первых прибывших из Южной Кореи учебно-боевых самолетов Т-50ТН, построенных корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.



Контракт на поставку 4-х УБС был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн.


Сообщается, что «самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin». Он оснащен израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способен нести весьма широкий набор вооружения.



Т-50ТН должны заменить в ВВС Таиланда учебно-тренировочные самолеты Aero L-39ZA-ART, приобретенные в Чехии в 1991-1996 годах.

В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $260 млн.


Использованы фотографии: ВВС Таиланда
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Комментарии 8

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  1. Sefevi Сегодня, 12:07
    Удачный самолёт. Вообще вся корейская техника очень добротная. Будь то танки, САУ, корабли и др. Не говоря уже о телефонах, телевизорах и автомобилях. У меня КИА. Шестой год вожу и ничего.
    Sefevi
    1. Burbon Сегодня, 12:35
      Цитата: Sefevi
      У меня КИА. Шестой год вожу и ничего.

      у меня Санта Фе с 08 года - брал новую.....проехал 300 000(именно на этой машине) кроме движка(тьфу тьфу тьфу) делал все! и не по разу....от прогорания лобового стекла(обогрев) -2 раза...ремонт автомата -2 раза...ступицы в круг 5 раз..подвеска вся 2 раза....стаж вождения - 3 300 000км с 1990 безвылазно в машине
      Burbon
      1. Ил-18 Сегодня, 12:53
        Надо было брать то, что под маркой DAЕWOO производилось. там, хоть корни опелевские. Жрут бензин с аппетитом, но надежны. А по Т-50, см. фильм R2B, очень живописно воспет. laughing
        Ил-18
  2. Гигант мысли Сегодня, 12:18
    Но дизайн нашего Як-130 всё таки получше будет, да и начинка тоже у него тоже на уровне, а Т-50ТН всё таки выглядит тяжеловато для этого класса .
    Гигант мысли
    1. donavi49 Сегодня, 14:33
      Нет. У Яка - сейчас узкая ниша УТС и если сильно припрет то эЛко бомбер. Причем эффективность не сильно выше эЛки. Ибо своей прицельной станции нет. Поддержки контейнеров целеуказания нет. Итог - или работать как деды на ИЛ-2 - по визуалу заходя на цель, но тут Су-25 намного лучше, все же МЗА нынче на каждой Тойоте - рано или поздно не благодаря Аллаху, а благодаря Статистике будут попадания в самолет. Или как платформа для дорогущих КАБ по ГЛОНАСС.

      В будущем у него возможно будет двигатель второго этапа (который должен был Ивченко-Прогресс делать - а сейчас Уфа но денег особо нет на тему). Также появится открытая архитектура, прицельная станция. Увеличится нагрузка и улучшатся ЛТХ с ней. Но и в цене набухнет.

      Однако заказанные Ираком и Тайландом - Т-50 уже сейчас умеют все что Як будет уметь в будущем. И даже больше, у тех же Иракцев например РЛС в комплекте. Чего в Яке даже в проекте нет (ибо с компактными РЛС все плохо).
      donavi49
  3. askort154 Сегодня, 12:33
    Прочитал заголовок и мозги вскипели. Что, неужели уже модернизировали наш Т-50 ? belay Вообще-то странный случай, два разных типа самолёта из разных стран, имеют одинаковый бренд код.
    askort154
    1. donavi49 Сегодня, 14:28
      Т-50 - это вообще закрытое обозначение Сухого. Например Су-27 - Т-10. Су-35 - Т-10М.
      У него вроде Су-57 официально утвердили.

      Т-50 - же официальное наименование корейца. Сродни Су-30 или Су-57.
      donavi49
  4. Зефр Сегодня, 19:09
    Как детский F-16
    Зефр
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