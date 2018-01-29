Таиланд получил два первых самолета Т-50ТН
На авиабазе Такли Королевских ВВС Таиланда прошла церемония ввода в состав ВВС двух первых прибывших из Южной Кореи учебно-боевых самолетов Т-50ТН, построенных корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает bmpd.
Контракт на поставку 4-х УБС был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн.
Сообщается, что «самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin». Он оснащен израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способен нести весьма широкий набор вооружения.
Т-50ТН должны заменить в ВВС Таиланда учебно-тренировочные самолеты Aero L-39ZA-ART, приобретенные в Чехии в 1991-1996 годах.
В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $260 млн.
Контракт на поставку 4-х УБС был подписан в сентябре 2015 года. Стоимость сделки составила $ 110 млн.
Сообщается, что «самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin». Он оснащен израильской бортовой РЛС Elta EL/M-2032, аппаратурой передачи данных Link 16 и способен нести весьма широкий набор вооружения.
Т-50ТН должны заменить в ВВС Таиланда учебно-тренировочные самолеты Aero L-39ZA-ART, приобретенные в Чехии в 1991-1996 годах.
В июле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о приобретении Таиландом еще восьми самолетов Т-50ТН стоимостью $260 млн.
Использованы фотографии: ВВС Таиланда
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