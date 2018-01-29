22:25 29 января

На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО

Западные СМИ признали, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не имеет равных противников в США и странах НАТО.

Как пишет Contra Magazin, у западных стран попросту не оказалось в наличии самолета, который мог бы противостоять Су-57. "У НАТО проблемы…", - так начинается тревожный заголовок публикации.

На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО



Издание отмечает, что лучшим самолетом в НАТО является многоцелевой истребитель Eurofighter четвертого, кстати, поколения, против которого, по мнению автора материала, даже у американского F22 Raptor нет шансов. Вообще к американским истребителям Contra Magazin относится скептически, в частности, критикует производительность и маневренность F22 и F35. Революционный подход США к созданию истребителей пятого поколения оказался пагубным.

Американская революция в авиастроении привела к дегенерации авиации и заразила военно-воздушные силы НАТО. К сожалению, США не сделали то, что сделали русские. Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57
- пишет издание.

Среди американских самолетов Contra Magazin выделяет лишь палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F18 Super Hornet, который также прошел серьезный эволюционный путь от F/A-18 и теперь может соответствовать Eurofighter. Однако и это является слабым утешением. Как отмечается в публикации, оба эти самолета не могут даже приблизиться к уровню российского Су-57, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
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Комментарии 35

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:18
    Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57
    24-й предок 57-го - воспаление эхспёрдного мозга , тараканы в голове автора апплодируют стоя laughing
    КВУ-НСвД
    1. dorz Сегодня, 12:23
      российский Су-57 создал проблемы

      Посыл такой, что несколько сотен современных натовских самолетов на границе - это не повод для волнений россиян.
      dorz
      1. bulvas Сегодня, 12:40

        Европейцы тоже решили срубить денег под новый самолет

        bulvas
      2. Монос Сегодня, 12:40
        Предоставим слово реальным специалистам. smile
        Монос
      3. А. Привалов Сегодня, 13:34
        Цитата: dorz
        российский Су-57 создал проблемы

        Посыл такой, что несколько сотен современных натовских самолетов на границе - это не повод для волнений россиян.

        Посыл такой, что курочка яичко ещё не снесла, а 15 человек уже собрались за столом и с нетерпением ждут, когда же их всех накормят яичницей.
        А. Привалов
        1. Vita VKO Сегодня, 13:55
          Цитата: А. Привалов
          15 человек уже собрались за столом и с нетерпением ждут, когда же их всех накормят яичницей.
          потому, что уже сыты тухлыми американскими яйцами.
          Vita VKO
          1. А. Привалов Сегодня, 13:58
            Цитата: Vita VKO
            Цитата: А. Привалов
            15 человек уже собрались за столом и с нетерпением ждут, когда же их всех накормят яичницей.
            потому, что уже сыты тухлыми американскими яйцами.

            Вот я и говорю, что курочка обещает снести свеженькое яичко. Далее, по тексту. hi
            А. Привалов
            1. баклан Сегодня, 15:13
              Курочка ещё не снесла, но у некоторых (не про вас), с куриными мозгами, начинают появляться здравые мысли...
              баклан
            2. Стилет_71 Сегодня, 17:04
              Да не валновайтесь так, снесут Вам и одно яичко и второе, и еще что спрятать не успеете fellow
              Стилет_71
    2. svd-73 Сегодня, 21:35
      24-й предок 57-го - воспаление эхспёрдного мозга , тараканы в голове автора апплодируют стоя
      "Эксперт" случаем не наш "любимый"Дэйв Маджумдара?
      svd-73
  2. seti Сегодня, 12:19
    Статья не о чем. Так и не раскрыт вопрос чем Су 57 создал проблемы для НАТО. Они ведь прекрасно понимают что самолет все еще сырой их немного и вряд ли они получат массовый выпуск в ближайшие годы. Да и воевать мы с ними не собираемся.
    seti
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:27
      Очередные пугалки, а сравнительный анализ отсутствует, одни лишь вбросы.
      ul_vitalii
    2. Антианглосакс Сегодня, 12:49
      Цитата: seti
      Да и воевать мы с ними не собираемся.

      Мы не хотим, но англо-сионистские выродки прямо-таки вожделеют! Только пока сцуцца, но если поверят в свою безнаказанность - ударят незамедлительно!
      Антианглосакс
  3. новичок Сегодня, 12:20
    умно: из СУ24 мы достали СУ57 laughing да и есть модификация еврофайтера 4два плюса. да и сравнивать евробойца с ф22, тем более с СУ57 некорректно. пусть сравнят с СУ35, в самый раз.
    новичок
    1. seti Сегодня, 12:35
      Ну так по их мнению если впереди "Су" значить предок Су-57..
      seti
      1. Jovanni Сегодня, 13:56
        Цитата: seti
        Ну так по их мнению если впереди "Су" значить предок Су-57..

        О-о-о... Это тогда копать от Су-2 им надо...
        Jovanni
  4. Egorovich Сегодня, 12:20
    Неужели кто что-то против скажет на мнение американского журнала!? Все логично правильно рассказали. Спасибо!!!
    Egorovich
    1. volodya Сегодня, 12:23
      У них проблемы? Так это их проблемы!
      volodya
      1. Siegen Сегодня, 12:36
        У них проблемы?

        Если проблему можно решить за деньги,
        то это не проблема, это расходы fellow
        Siegen
  5. Гигант мысли Сегодня, 12:22
    Пока не будет массовой поставки СУ-57 в войска всё это остаётся из области разговоров, а чтобы уверенно противостоять американской авиамахине нужно хотя бы не менее 50-ти наших СУ-57.
    Гигант мысли
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:28
      Цитата: Гигант мысли
      а чтобы уверенно противостоять американской авиамахине нужно хотя бы не менее 50-ти наших СУ-57.

      А чем вам СУ-30 и СУ-35 не угодил? Поставок в ближайшие 5-10 лет больших СУ-57 действительно ждать не стоит...будут закупки мелкими партиями. За это время устранят все недостатки у 57-го,в ходе войскового применения и оптимизируется цена на это изделие.
      При этом еще арсенал для СУ-57 в полной мере не готов и не испытан. На ближайшие лет 5-10 основным тяжелым МФИ станет СУ-35.
      НЕКСУС
    2. NN52 Сегодня, 20:34
      Гигант мысли

      Ну если как Вы говорите, американской авиамахине... То надо не менее 200 Су 57 и 500-800 Су 30 и Су 35. и не знаю сколько Миг 35...
      Cпец Вы наш.....авиционный...
      NN52
  6. Jackyun Сегодня, 12:23
    Вах! Как же так? Еще год назад они в падучей бились, что русский Т-50 не имеет ничего общего не то, что с самолетом 5-го поколения, но и вообще с самолетом, а F-35 божественное творение.
    Jackyun
  7. Григорий_45 Сегодня, 12:24
    Издание отмечает, что лучшим самолетом в НАТО является многоцелевой истребитель Eurofighter

    на кол авторов статьи! Уволить всю редакцию к чертовой матери! Как это F-22 и F-35 не лучшие?
    Вообще, каждый кулик хвалит свое болото. Почитаешь таких экспертов, и диву дашься. Если не знать, что это просто лоббирование. Ныне некоторые страны (как Германия) все еще в раздумьях - то ли Еврофайтер приобрести (за него ратуют в Люфтваффе), то ли заморского "Пингвина" (его отстаивают в минобороны)
    Григорий_45
  8. Герман 4223 Сегодня, 12:26
    А чем опасен то?их ещё нету.
    Герман 4223
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    "У НАТО проблемы…"
    Сколько себя помню у НАТО всегда были какие-то проблемы. То с СССР, а теперь с Россией, то с Китаем, то еще с кем-либо А конкретно Сша, как главный член НАТО из этих проблем не вылазили - корейская война, вьетнамская война...
    rotmistr60
    1. Alex-a832 Сегодня, 12:46
      У НАТО и входящих в него стран самая большая проблема - это НАТО. Это как: "Величайшая угроза национальной безопасности США, это две квадратные мили, на которых стоит Капитолий и Белый дом"
      Alex-a832
  10. faiver Сегодня, 12:51
    бредяна laughing , самолета нет на вооружении, но у нато уже проблемы laughing
    faiver
  11. Alexey-74 Сегодня, 13:01
    В чем проблема НАТО и США из за Су-57??? А проблема в существовании самого НАТО и США........... laughing
    Alexey-74
  12. mvg Сегодня, 13:26
    Зачем такие статьи публиковать?? Хватает бредового материала и от местных авторов... и в желтой прессе.
    mvg
  13. Кент0001 Сегодня, 13:49
    Они еще бабла хотят из бюджета освоить. Вот и все.
    Кент0001
  14. Алекс2048 Сегодня, 13:50
    Статья однозначно ни про что. Явный минус.
    А по сути чем так СУ57 напугал НАТО или США? На вооружение СУ57 не принят. Да и нелепо полагать что ближайшие лет 5 его примут. Сам по себе самолёт сырой. В этом году получат только установочную партию, в следующем году ее дай бог обкатают, ещё год на доводку вероятнее всего найдется что улучшать. А там начнут поступать микропартии в войска. Сколько это будет длиться большой вопрос и только потом можно будет говорить о плановой масштабной замене авиапарка в ВКС РФ. Кстати на смену каким самолётам СУ57 готовят? Какое место при проведении возьмет на себя СУ57? Вообще какова его концепция будущего боевого применения? Так то ведь Су 57 не задумывался как убийца Рапторов или F35. А если именно их убийца то он как самолёт может в схватке с ними тет-а-тет и побеждает, но количественно он им проиграл в чистую не успев родиться. Я не говорю уж о проигрыше самолётам поколения 4.
    Алекс2048
    1. Vita VKO Сегодня, 14:09
      Цитата: Алекс2048
      А по сути чем так СУ57 напугал НАТО или США?

      Они сами создают себе страшилки, а потом их боятся. Кроме имиджевых преимуществ на рынке вооружения Су-57 ни каких военных преимуществ России не даст, по крайне мере в ближайшее десятилетие. Главную опасность для НАТО тут составляет сама технология. Например те же двигатели второго этапа могут легко постановляться в Китай и другие страны претендующие на создание самолетов 5-го поколения. А это уже серьезная конкуренция для F-22 и 35.
      Vita VKO
  15. Monster_Fat Сегодня, 14:10
    Смысл статьи в Contra Magazin-"просто.... дайте денег".... wink [quote][/quote]
    Monster_Fat
  16. Zomanus Сегодня, 14:43
    Ну во-первых самолета этого у нас пока нет.
    То что летает-это испытательные образцы.
    Во-вторых у нас есть и более грозное оружие,
    те же крылатые ракеты. И они реально есть и используются.
    Так что не того авторы боятся, не того...
    Zomanus
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