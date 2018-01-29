22:27 29 января

Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море

Спасатель подводных лодок "Коммуна", который был спущен на воду в 1913 году, вышел на учения в Черном море. В соответствии с планом боевой подготовки он отработает действия одиночного корабля в море по предназначению - тренировки водолазов на глубине 40 метров. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов или глубоководного рабочего необитаемого комплекса "Пантера Плюс", отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28
- говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море



Отметим, что мобильный комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс" способен погружаться на глубину до 1000 метров. Управление осуществляется пилотом с борта надводного судна. Для поиска затонувших объектов дрон использует гидролокатор кругового обзора с радиусом действия до 300 метров. Кроме того, аппарат способен поднимать на поверхность до 105 килограммов груза.

Спасатель подводных лодок "Коммуна" - это старейшее и единственное действующее судно ВМФ России находящееся в эксплуатации более ста лет. Катамаран "Волхов" (первоначальное название "Коммуны", переименовано в 1922 году) был заложен 12 ноября 1912 года и 14 июля 1915 года вступил в строй Балтийского флота. Впервые по предназначению судно было задействовано в 1917 году при подъеме английской подводной лодки АГ-15 у Аландских островов. В годы Великой Отечественной войны "Коммуна" обеспечивала ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа "Малютка". В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Судно прошло модернизацию, в результате которой на его борту было размещено современное спасательное оборудование, в том числе подводный робот "Пантера плюс" и продолжает службу в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота, передает "Российская газета"

Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны РФ
46

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:23
    "Катамаран "Волхов" (первоначальное название "Коммуны", переименовано в 1922 году) был заложен 12 ноября 1912 года и 14 июля 1915 года вступил в строй Балтийского флота."
    Нам есть чем гордиться! От родного корпуса "Авроры" мало что осталось, а тут "оригинал" в комплекте. Даже медные таблички на месте!
    Аристарх Людвигович
    1. seti Сегодня, 12:27
      Гордится есть чем. Но пора из него сделать добротный музей а моря пусть бороздят его потомки. И широко осветить это событие - на такой корабль народ валить толпами будет ему есть что показать и рассказать.
      seti
      1. сибиралт Сегодня, 12:34
        Если судно старейшее, то чему его учить то? В стойло и пусть люди смотрят.
        сибиралт
        1. Shurik70 Сегодня, 13:27
          Если корпус цел, поменять дизели, и ещё столько-же прослужит.
          Конструкция кранов вообще не поменялась.
          Интересно, почему форма волны в верхней части снимка такая странная.
          Shurik70
          1. Orionvit Сегодня, 15:03
            Цитата: Shurik70
            Если корпус цел

            Говорят, что корпус сделан из какого то не коррозийного железа, секрет которого утерян в период революции. Потому ещё в нормальном состоянии. Не знаю, байка, или нет.
            Orionvit
            1. Голован Джек Сегодня, 15:18
              Цитата: Orionvit
              Говорят, что корпус сделан из какого то не коррозийного железа, секрет которого утерян в период революции

              Слишком смешно, чтобы быть правдой.
              Голован Джек
              1. Orionvit Сегодня, 15:26
                Слишком смешно, чтобы быть правдой.
                Однако до сих пор в эксплуатации.
                Orionvit
          2. НасРать Сегодня, 16:01
            Цитата: Shurik70

            Интересно, почему форма волны в верхней части снимка такая странная.


            НасРать
      2. zloybond Сегодня, 21:39
        Да, из Михаила Кутузова сделали музей.... стоит... гниет. Лучше бы отремонтировали и отдали военно морскому училищу... больше бы толку было, чем в Новороссийске ржаветь.... Судно в страшном состоянии.... стыдно.... люди смотрят и ржут.
        zloybond
    2. oldseaman1957 Сегодня, 12:27
      Цитата: Аристарх Людвигович
      был заложен 12 ноября 1912 года и 14 июля 1915 года вступил в строй Балтийского флота.
      - Ну что же, раньше клепали корпуса на века! А если и модернизировать как надо, то можно и до следующего века дотянуть. Очень удачная и нужная конструкция!
      oldseaman1957
    3. фигвам Сегодня, 12:27
      Даже не верится, Аврору в 1900 спустили на воду, а этот в 1913!!!!! При царе!!!
      фигвам
      1. seti Сегодня, 12:37
        Посмотрите его историю....Аврора нервно курит в стороне.
        seti
    4. Гигант мысли Сегодня, 12:29
      Повезло и кораблю, что прослужил так долго, повезло и России, что у неё есть такой корабль всем врагам назло.
      Гигант мысли
    5. Nehist Сегодня, 12:29
      Плакать надо а не гордиться! Ну а этого заслуженного старичка на вечную стоянку в виде музея
      Nehist
    6. КВУ-НСвД Сегодня, 12:30
      Суперстаричку долголетия!!! семь футов под килем !!! и заслуженной музейной пенсии (но нескоро wink )
      КВУ-НСвД
    7. влад66 Сегодня, 12:42
      Более 100 лет на службе, уважение и почет ветерану,
      влад66
      1. НасРать Сегодня, 12:49
        Надеюсь его не переименуют....на 105 году жизни..

        А то, что служит, а не музей - это даже неплохо - вызывает уважение к флоту, к традициям, к преемственности.. я за то что бы служил он ещё. А как музей - он ещё настоится, сразу же разукомплектуют и забетонируют. А тут все работает!!!! молодец дедуля!!!
        У нас и солдаты по 100 лет служили:
        НасРать
        1. sharp-lad Сегодня, 21:52
          Боевой дед был. Молча hi !
          sharp-lad
  2. vladimirvn Сегодня, 12:45
    ..Спасатель подводных лодок "Коммуна" - это старейшее и единственное действующее судно ВМФ России находящееся в эксплуатации более ста лет...
    Офигеть!!! request
    vladimirvn
    1. alstr Сегодня, 13:01
      Почему единственное? Есть еще Красин. Ему сотня в прошлом году стукнула.
      alstr
      1. Piramidon Сегодня, 14:38
        Цитата: alstr
        Почему единственное? Есть еще Красин. Ему сотня в прошлом году стукнула.

        Вы слово "действующее" не заметили? "Красин" - это МУЗЕЙ на вечной стоянке. Уж если на то пошло, то в Петербурге в Центральном военно-морском музее хранится ботик ПетраI.
        Piramidon
        1. alstr Сегодня, 14:54
          То что он только стоит не отменяет того факта, что в любой момент он может начать работу (в отличие от Авроры).
          Но так да - Коммуна единственное активно действующий корабль (т.е. реально работающий, а то и Аврора считается действующим кораблем).
          alstr
          1. Piramidon Сегодня, 16:48
            Цитата: alstr
            Аврора считается действующим кораблем

            То, что он в составе флота, не означает, что он действующий и способен выполнять функции крейсера. Механизмы "Авроры" кто нибудь пробовал запустить?
            С сентября 2014 года был в Кронштадте на ремонте, после которого 16 июля 2016 года возвращён обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной. На ходу крейсер или нет, до сих пор неизвестно.

            То же и с "Красиным"
            Piramidon
            1. alstr Сегодня, 17:35
              А чего не известно. Аврора не на ходу. Не стали восстанавливать машины. К тому же только одна и осталась из трех.

              А Красин очень даже на ходу. Просто работает как музей. В любой момент может сняться с якоря.
              alstr
              1. Piramidon Сегодня, 18:48
                Цитата: alstr
                А чего не известно. Аврора не на ходу. Не стали восстанавливать машины. К тому же только одна и осталась из трех.

                А Красин очень даже на ходу. Просто работает как музей. В любой момент может сняться с якоря.

                Пусть будет так. Но ведь есть разница между судном стоящим у стенки в консервации и работающем в натуре. Я это к вашему первому комменту, когда вы приравняли судно-музей к судну, которое действительно на ходу и несет действительную службу, при чем не прочитав о чем говорится в статье, а речь там идет о ДЕЙСТВУЮЩЕМ судне. Спорить дальше не вижу смысла. Честь имею! hi
                Piramidon
                1. ZAV69 Сегодня, 20:25
                  У Красина еще родные паровые машины тройного расширения живы, правда топится не углем а мазутом, а у Коммуны родные дизеля ..... третьи движки уже у него.
                  ZAV69
  3. А. Привалов Сегодня, 13:38
    Да, реставраторы музейных ценностей потрудились на славу. good
    А. Привалов
  4. foxhound Сегодня, 13:44
    Вроде был сюжет по ТВ года 2 назад: Там какая-то интересная сталь - не ржавеет. Даже кусок вырезали для анализа.
    foxhound
    1. Kurare Сегодня, 13:59
      Цитата: foxhound
      Там какая-то интересная сталь - не ржавеет. Даже кусок вырезали для анализа.

      Именно поэтому он до сих пор ходит и в строю. Но самое интересное, что секрет производства такой стали был утерян и воспоризвести его не могут... hi
      Kurare
      1. Архивариус Вася Сегодня, 15:38
        И за 100 лет не смогли заново открыть/изобрести? Как то тревожно за науку становится((
        Архивариус Вася
  5. Borik Сегодня, 13:53
    АГ-15 Это подлодка российского флота, а не английского. Не знаешь не пиши с потолка.
    Borik
    1. УВБ Сегодня, 14:29
      Цитата: Borik
      АГ-15 Это подлодка российского флота, а не английского
      Действительно, лодка была построена в Канаде в 1915 г, затем куплена Россией и в разобранном виде была доставлена сначала морем во Владивосток, затем по ж/д в Петербург, где была перезаложена и достроена в 1916 году.
      УВБ
    2. Alexey RA Сегодня, 15:33
      Возможно, здесь наложились друг на друга 2 разных эпизода службы судна: подъём отечественной ПЛ АГ-15 в 1917 и подъём британской ПЛ L-55 в 1928 году.
      Alexey RA
  6. Архивариус Вася Сегодня, 15:36
    Вот это техника однако! good Да на таком корабле всю жизнь прожить можно)))
    Архивариус Вася
Картина дня