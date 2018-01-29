Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черном море

В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов или глубоководного рабочего необитаемого комплекса "Пантера Плюс", отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28

Спасатель подводных лодок "Коммуна", который был спущен на воду в 1913 году, вышел на учения в Черном море. В соответствии с планом боевой подготовки он отработает действия одиночного корабля в море по предназначению - тренировки водолазов на глубине 40 метров. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.- говорится в официальном сообщении военного ведомства.Отметим, что мобильный комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс" способен погружаться на глубину до 1000 метров. Управление осуществляется пилотом с борта надводного судна. Для поиска затонувших объектов дрон использует гидролокатор кругового обзора с радиусом действия до 300 метров. Кроме того, аппарат способен поднимать на поверхность до 105 килограммов груза.Спасатель подводных лодок "Коммуна" - это старейшее и единственное действующее судно ВМФ России находящееся в эксплуатации более ста лет. Катамаран "Волхов" (первоначальное название "Коммуны", переименовано в 1922 году) был заложен 12 ноября 1912 года и 14 июля 1915 года вступил в строй Балтийского флота. Впервые по предназначению судно было задействовано в 1917 году при подъеме английской подводной лодки АГ-15 у Аландских островов. В годы Великой Отечественной войны "Коммуна" обеспечивала ремонт подлодок, в том числе докование субмарин типа "Малютка". В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Судно прошло модернизацию, в результате которой на его борту было размещено современное спасательное оборудование, в том числе подводный робот "Пантера плюс" и продолжает службу в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота, передает "Российская газета"