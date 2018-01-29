22:21 29 января

У армии ДНР появилось оружие, способное накрывать ВСУ прямо в окопах

Непризнанные республики Донбасса продолжают разрабатывать оружие, которое так или иначе поможет сдержать агрессию киевских карателей. В позиционной войне важна смекалка, чтобы эффективно уничтожать врага, спрятавшегося в окопе.

В ДНР придумали необычные мины для 60-мм миномета. За основу была взята оборонительная граната Ф-1, которую миномет забрасывать на расстояние до 800 метров. При максимальной дальности заброса, подрыв боеприпаса производится в воздухе, над окопами и другими оборонительными укреплениями противника. Осколки поражают живую силу врага в радиусе 40-50 метров.

Эффективность данного средства поражения пока не проверена в боях. Однако, 10-12 таких минометов могут "навести шороху" в тех местах фронта, где позиции противоборствующих сил находятся в 100-200 метров друг от друга.




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Комментарии 12

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  1. VIN34 Сегодня, 15:02
    Голь на выдумку хитра... Молодцы, чем не кассетная бомба....
    VIN34
    1. vasya.pupkin Сегодня, 16:44
      Если модернизировать замедлитель в Ф-1-она будет взрываться в окопах ВСУ,а не в воздухе.
      vasya.pupkin
  2. 32363 Сегодня, 15:16
    Granatenwerfer M16

    32363
  3. Skay Сегодня, 15:29
    У армии ДНР появилось оружие, способное накрывать ВСУ прямо в окопах

    А до этого не было? Журналисты они такие журналисты...
    За идею мины "+".
    Skay
  4. TIT Сегодня, 15:33
    чушь одним словом , лучше уж как в предестровье .
    TIT
    1. 32363 Сегодня, 15:37
      Цитата: TIT
      чушь одним словом , лучше уж как в предестровье .

      а дальность какая?
      32363
      1. TIT Сегодня, 15:49
        Цитата: 32363
        а дальность какая?

        не знаю , но всё лучше чем в полный рост в шестиста метрах от противника чеку дергать и на педальки жать
        TIT
      2. TIT Сегодня, 16:06
        Цитата: 32363
        а дальность какая?

        пишут ка раз гдето 50-100 м , но думаю гдето всё же ближе к 50
        TIT
  5. 32363 Сегодня, 15:38
    а где бабай делся?

    32363
  6. Mavrikiy Сегодня, 18:02
    Журналюга, это что, ВСУ делай как я?
    Mavrikiy
  7. Сергей Медведев Сегодня, 18:32
    Да ну. От АГС-17 всё таки больше толку. И прицельнее, и граната помощнее.
    Сергей Медведев
    1. aws4 Сегодня, 19:03
      и граната помощнее????????????????
      aws4
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