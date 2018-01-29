У армии ДНР появилось оружие, способное накрывать ВСУ прямо в окопах

Непризнанные республики Донбасса продолжают разрабатывать оружие, которое так или иначе поможет сдержать агрессию киевских карателей. В позиционной войне важна смекалка, чтобы эффективно уничтожать врага, спрятавшегося в окопе.



В ДНР придумали необычные мины для 60-мм миномета. За основу была взята оборонительная граната Ф-1, которую миномет забрасывать на расстояние до 800 метров. При максимальной дальности заброса, подрыв боеприпаса производится в воздухе, над окопами и другими оборонительными укреплениями противника. Осколки поражают живую силу врага в радиусе 40-50 метров.



Эффективность данного средства поражения пока не проверена в боях. Однако, 10-12 таких минометов могут "навести шороху" в тех местах фронта, где позиции противоборствующих сил находятся в 100-200 метров друг от друга.











