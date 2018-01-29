Корпус иранского фрегата Damavand полностью разрушен
В интернете появилось виде, которое демонстрирует полной разрушение иранского фрегата Damavand, выброшенного 10 января 2018 года во время шторма на волнолом в районе главной военно-морской базы Ирана на Каспийском море Бендер-Энзели. Об этом сообщает bmpd.
Судя по снимку корабля, сделанному за несколько дней до полного разрушения его корпуса, иранская сторона сняла с него практически все вооружение и радиоэлектронное оборудование.
Ранее иранское военное ведомство сообщило, что в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один военнослужащий пропал без вести.
Напомним, фрегат Damavand (бортовой номер "77") являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море.
Справка ресурса: «Корабль был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели, введен в строй 9 марта 2015 года и являлся одним из трех построенных к настоящему времени в Иране кораблей программы Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».
Судя по снимку корабля, сделанному за несколько дней до полного разрушения его корпуса, иранская сторона сняла с него практически все вооружение и радиоэлектронное оборудование.
Ранее иранское военное ведомство сообщило, что в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один военнослужащий пропал без вести.
Напомним, фрегат Damavand (бортовой номер "77") являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море.
Справка ресурса: «Корабль был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели, введен в строй 9 марта 2015 года и являлся одним из трех построенных к настоящему времени в Иране кораблей программы Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».
Использованы фотографии: twitter.com/Mahdiibakhtiari
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