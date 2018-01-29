22:25 29 января

Корпус иранского фрегата Damavand полностью разрушен

В интернете появилось виде, которое демонстрирует полной разрушение иранского фрегата Damavand, выброшенного 10 января 2018 года во время шторма на волнолом в районе главной военно-морской базы Ирана на Каспийском море Бендер-Энзели. Об этом сообщает bmpd.



Судя по снимку корабля, сделанному за несколько дней до полного разрушения его корпуса, иранская сторона сняла с него практически все вооружение и радиоэлектронное оборудование.


Ранее иранское военное ведомство сообщило, что в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один военнослужащий пропал без вести.



Напомним, фрегат Damavand (бортовой номер "77") являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море.

Справка ресурса: «Корабль был построен иранским судостроительным предприятием Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) в Бендер-Энзели, введен в строй 9 марта 2015 года и являлся одним из трех построенных к настоящему времени в Иране кораблей программы Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов)».

Использованы фотографии: twitter.com/Mahdiibakhtiari
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Комментарии 16

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  1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:40
    На радость Капцова лоханка без брони выбросилась на берег. Ждем цикла статей маэстро laughing
    CooL_SnipeR
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:43
      С броней тоже разломился бы.
      Аристарх Людвигович
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:55
        Внутренние броневые переборки также служат силовым набором, а сейчас там в основном кевлар против осколков. Полагаю что в любом случае конструкция будет прочнее. Но думаю лучше оставить это на откуп Капцову feel
        CooL_SnipeR
      2. PN Сегодня, 13:22
        Ага, мечтайте. Попробуйте разломить настоящий броненосец с двойными бортами или дном к примеру.
        PN
      3. Sefevi Сегодня, 13:37
        А зачем на Каспии фрегат или корвет? Катеров за глаза хватит, охранять исключительную экономическую зону. Там любой крупный ( соответственно дорогой) корабль прекрасная мишень для авиации, в случае чего.
        Sefevi
      4. yehat Сегодня, 13:40
        надо броню с внутренними бронепереборками, бронепоясом и булями
        тогда не разломится ))) будет каспиеустойчивым
        yehat
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:46
      Броненосец на Каспии не имел бы равных и скалы ему нипочём smile Но Олегу Капцову респект - читаю с уудовольствием hi
      КВУ-НСвД
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:24
        Видимо, на иранском флоте тоже ещё не изжито головотяпство, угробить такой корвет на Каспии , это надо постараться.
        Гигант мысли
  2. Серый брат Сегодня, 12:40
    Нормально они его раздербанить успели.
    Серый брат
  3. q75agent Сегодня, 12:47
    а мне жаль иранцев , им сейчас нужны новые корабли , самолеты , пво , зуб на них и штаты точат , евреи , саудиты
    q75agent
    1. askort154 Сегодня, 12:54
      q75agent...мне жаль иранцев , им сейчас нужны новые корабли , самолеты , пво , зуб на них и штаты точат , евреи , саудиты


      Только не на Каспии. Даже природа не хочет фрегатов на Каспии. Там достаточно и катеров.
      askort154
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:48
    Осталось снять вооружение, а остальное на металлолом. crying
    rotmistr60
  5. Маки Авелльевич Сегодня, 13:10
    повезло им что только один фригат туда загнали.
    Маки Авелльевич
    1. PN Сегодня, 13:26
      Только фрегат, а не фригат.
      PN
  6. профессор Сегодня, 19:30
    Хорошие новости. Одной боевой единицей у врага меньше. good
    профессор
  7. APASUS Сегодня, 20:02
    Такой интересный материальчик ,смогли снять все вооружение и все электронные системы,а накинуть трос и отбуксировать не смогли.
    APASUS
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