22:22 29 января

Опять... Осквернение Вечного огня, теперь и в Краснодарском крае

Очередной акт вандализма в отношении Вечного огня проявил себя в одном из регионов России. Речь на сей раз идёт о Краснодарском крае. Пока в городе Абинск одни школьники занимаются работой по увековечиванию памяти погибших воинов, в том числе возлагая цветы и ветки к мемориалу Великой Отечественной войны, две юные девицы пришли на мемориал совсем для других целей.

"Весёлая парочка" подруг пришла к Вечному огню, чтобы потанцевать на нём, наплевать в пламя и отметиться фотографиями, выложенными в Интернете. Деяния учащихся зафиксировали видеокамеры уличного наблюдения.

К сожалению, Абинск - далеко не единственный город в стране, где представители обучающейся молодёжи идут на такого рода поступки, как осквернение памяти предков, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. Ранее подобного рода выходки совершались в Челябинской и Московской областях, Волгограде и других регионах.


Казалось бы, что пора в очередной раз поднимать вопрос о неправильном воспитании современной молодёжи. Однако в том же Абинске проявил себя случай, когда фактически акт надругательства совершил мужчина отнюдь не студенческого возраста - он снял с гирлянды цветов у мемориала георгиевскую ленточку, однако происходящее заметили сотрудники органов правопорядка и заставили вернуть ленту на место.


Использованы фотографии: ЧП Краснодар
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 149

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  1. mihey Сегодня, 12:50
    К стенке бы таких, и лучше вместе с родителями. Вообще ничего святого...
    mihey
    1. Silkway0026 Сегодня, 12:55
      Откуда оно возьмется, святое. Посмотрите на наш телик, что там потоками льется сутками на наши головы.
      Silkway0026
      1. Siegen Сегодня, 13:15
        Откуда оно возьмется, святое

        Я бы не удивился, что вандализм происходил в Голландии...
        Там и мельниц предостаточно,
        и травы хватает для стимулирования вандализма fellow .
        Siegen
        1. LiSiCyn Сегодня, 13:37
          Хоть Краснодарский край и является "красным поясом", тем ни мение там очень сильные связи с уриной... 14-й год лето, г. Лабинск, практически на всех почтовых ящиках и заборах- вольфснагель... Для меня, это было шоком. На мой вопрос, местные пожимали плечами... " А шо такохо... Детки балуются." В этом году, правда все закрашено... В прошлом году.
          LiSiCyn
          1. Кроу Сегодня, 14:53
            Спасибо за наших детей, Дорогой Владимир Владимирович. за их образование, за ценности, что переняли с Запада! За Колю уренгойского отдельное спасибо. С каждым годом их будет всё больше и больше.
            Кроу
            1. myrzilka Сегодня, 15:48
              При чем тут ВВП спасибо. В первую очередь спасибо ЕБН, с него все началось.ВВП верный продолжатель традиций семьи А потом вырастает из этих обрубков нечто тупое и смердящее. Не знавшее лучших времен и таких понятий как честь и совесть, порядочность, и ответственность. У кого - бабло решает все. В первую очередь в этом виновата семья, потом школа и потом наши сми.
              Они не хотят работать, а хотят получать деньги, их не интересует учеба. Их интересуют только материальные блага и каких " поднять" особо не утруждаясь.
              Но не все такие. Есть много ребят, которые понимают что, надо учиться, помнят историю.Изгадились мы основательно, но не безнадежно.
              myrzilka
              1. Serg Koma Сегодня, 19:21
                Цитата: myrzilka
                При чем тут ВВП спасибо.

                ТНТ (Твоё Новое Телевидение) — российский федеральный телеканал. Входит в пятёрку самых популярных телеканалов России, c 2001 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». «Газпром-медиа» (дочерняя структура «Газпрома») получил в собственность телеканал НТВ, спутниковый оператор НТВ-Плюс, развлекательный канал ТНТ, радиостанцию «Эхо Москвы», издательский дом «Семь дней».
                ПАО «Газпро́м» — российская (ранее советская) транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50 % акций..

                САМИ, своими руками, за гос.счет, по гос.программам плодим коляуренгоя - так что, в десна ВВП за это целовать? am
                Serg Koma
        2. Blue Fox Сегодня, 13:53
          Самое интересное, что они там в своих Голландиях и Даниях нехилые музей возводят для пропаганды своей военной истории, пусть и куцой и стыдливой по нашим меркам. Друг был в военном музее в Копенгагене, так там и единственная участвовавшая в ВМВ в Дании 37-мм противотанковая пушка и подорвавшийся в Афгане Хамви (причём вокруг истории его подрыва целое действо обыграно, диорама с звуковыми и световыми эффектами).
          Blue Fox
        3. Anarchist Сегодня, 14:48
          Цитата: Silkway0026
          Посмотрите на наш телик, что там потоками льется сутками на наши головы.

          Кого? Телик? Вы в каком веке живёте? Эти дети его не смотрят... Всё в инете. А в нём вообще капец!
          Anarchist
      2. МВГ Сегодня, 13:49
        Добавлю: тырнет от телика не отстает
        МВГ
      3. krokodil25 Сегодня, 14:18
        Цитата: Silkway0026
        Посмотрите на наш телик, что там потоками льется сутками на наши головы.

        Это поколение не смотрит телек скорее интернет с которым телевидиние просто розовые сказки делайте выводы господа.А по хорошему их родитетелей к стенке тогда бы точно поняли что они совершили тварье дальше просто очень много мата в голове вертися! am
        krokodil25
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:55
      К стенке - родителей, а этих в "пионер лагерь" особого режима до совершеннолетия...и условия, как в Освенциме, на половину, по полной не выживут.....
      Соломон Кейн
      1. mihey Сегодня, 13:03
        - Когда нужно начинать воспитывать ребенка?
        - Сколько лет ребенку?
        - Год.
        - Вы опоздали ровно на год.
        Вроде по-Сухомлинскому, но у меня почему-то есть еще и стойкое ощущение, что я это у кого-то из стареньких китайцев читал.
        А потому уверен, что "пионерский лагерь" не поможет, а лишь усугубит.
        mihey
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:06
          А Вы предлагаете уничтожать детей?
          Соломон Кейн
          1. mihey Сегодня, 13:14
            Ах, ну да - это же "онижедети". Извините. Тем не менее, останусь при своем, поскольку БРДМу без разницы, сколько лет было тому, кто его поджег "коктейлем Молотова".
            mihey
          2. Northern warrior Сегодня, 13:25
            Таких "цветов жизни" я бы без раздумий сдал на опыты доктору Менгеле. В моей семье все предки сражались в ВОВ, а еще раньше - служили короне. Для меня увиденное зрелище хуже убийства. Двух малолетних шлюх надо было мордой окунуть туда, куда они поплевали.
            Northern warrior
            1. Hoc vince Сегодня, 19:18
              В отделение полиции города Абинска Краснодарского края доставлены две десятиклассницы, осквернившие Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
              На девушек составлены административные протоколы. Правоохранители пока что расценили их действия как мелкое хулиганство.
              Хулиганкам и их родителям грозит штраф либо 15 суток ареста. После того как правоохранители провели с нарушительницами профилактическую беседу, были составлены протоколы об административном правонарушении.
              Hoc vince
      2. Сергей Кожокарь Сегодня, 13:14
        А может к стенке надо прислонить тех, кто на протяжении 30 лет промывает мозги народу? Причём здесь родитель, если день и ночь очерняется советское прошлое? Причём этим не стесняются заниматься и первые руководители страны.
        Сергей Кожокарь
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:16
          А тех - в первую голову....
          Соломон Кейн
        2. yehat Сегодня, 14:29
          когда человек говорит лозунгами, обычно это значит, что ему нечего сказать.
          что вы подразумеваете под очернением советского прошлого?
          та искусственная картинка вся в розовых пони, которую идеалогия навязывала в школе,
          темнела при первой же встрече с реальностью и это факт. Советское прошлое очень не простое и с кучей не самых гордых моментов, которые замалчиваются. Скажу больше, советское прошлое не всегда совпадало с историей государства. Лучше подробно знать историю, но не делать из нее бред как делала линия партии или как пытается сделать Резун или Солженицын.
          Просто должно быть все прямо сказано, и подробнее о положительных моментах.
          yehat
          1. Рязанец87 Сегодня, 15:26
            Зачем так сложно? Тут предыдущие комментаторы уже предложили ряд педагогических приемов:

            1) расстрелять родителей;
            2) расстрелять самих участниц;
            3) расстрелять родителей, участниц в трудовой лагерь;
            4) сдать на опыты (причем персонально г-ну Менгеле);
            5) телесные наказания в виде порки или поджаривания ("Двух малолетних шлюх надо было мордой окунуть туда, куда они поплевали..").

            Такими методами и патриотизм воспрянет и фашизм будет посрамлен... Несомненно.
            Рязанец87
            1. yehat Сегодня, 15:32
              сразу видно, знатоки истории
              как говорил наш вождь про Троцкого? есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы. или он имел ввиду так же Медведева, Рыжайса, Ходорковского и т.д.?
              yehat
          2. myrzilka Сегодня, 15:55
            Есть очень хорошее выражение:
            -что хорошо для Родины, хорошо для тебя.
            myrzilka
      3. Гигант мысли Сегодня, 13:14
        Кубанские казаки пора бы проучить этих негодных девиц, и научить Родину любить.
        Гигант мысли
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:20
          А там, Уважаемый больше половины учить надо....
          Не одно поколение заезжих "россиян" из стран СНГ, которым история по лампаде.....
          Соломон Кейн
          1. LiSiCyn Сегодня, 14:33
            Давайте не будем...
            Цитата: Соломон Кейн
            заезжих "россиян" из стран СНГ, которым история по лампаде.....

            Я, заезжий , но историю знаю по лучше многих местных... Все дело в воспитании... И когда, "местные" в Кал. области , мне говорили, что они никогда не считали себя Россией... Я просто, делал выводы и переставал общаться.
            LiSiCyn
          2. баклан Сегодня, 14:57
            Причём тут заезжие опять, может по своим сусекам поскрести нужно...Кто называет Краснодарский край красным поясом, советую проехаться по станицам и удостовериться сколько ухоженных памятников белогвардейцам сохранилось...
            баклан
            1. kubanec Сегодня, 15:17
              ----------- советую проехаться по станицам и удостовериться сколько ухоженных памятников белогвардейцам сохранилось..-----=-==--=-ну и где? и сколько?, что то я как то не видел ни где
              kubanec
              1. LiSiCyn Сегодня, 16:42
                Я, то же не видел... Но пусть так... Белые это наши, и не под свастикой они были, под триколором. Я не против памятников "белым". Люди боялись за свою страну, страна разваливалась... Не все воевали за царя, многие за Россию, но в границах Империи. Все эти республики, пугали простой народ. Кто же знал, что большевики почти все назад соберут...
                LiSiCyn
            2. LiSiCyn Сегодня, 15:19
              5-ть лет прожил в крае 00-05гг и по станицам по ездил, и по городам... Памятники Ленину, никто не убирал, до сих пор стоят на своих местах.. Сами местные говорили, "мы красные". Вне зависимости от обид, на "большевиков". Почему и стало, для меня шоком, увидеть свастику...
              LiSiCyn
              1. yehat Сегодня, 15:35
                я так скажу, при Леониде Ильиче тоже свастики рисовали.
                Это был такой вариант хулиганства, как реакция на оголделое отрицание существования самого символа. И нет в этом политики, только сплошная глупость.
                yehat
                1. LiSiCyn Сегодня, 15:46
                  Да сам я, рисовал... Коноплей на деревянном заборе в г. Алма-Ата. А рядом звезды. Но это была именно "классическая" свастика... А там, вольфснагель (бат. Азов)... И время, июль 2014... Уже Славянск в окружении был и людей в Одессе сожгли...
                  LiSiCyn
        2. krops777 Сегодня, 14:13
          Кубанские казаки пора бы проучить этих негодных девиц, и научить Родину любить.


          Правильно, порка в публичном месте, чтоб неповадно было.
          krops777
    3. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:55
      Цитата: mihey
      Вообще ничего святого...

      Вот к примеру дневниковые записи Л.П. Берии от 23 апреля 1947 года. Он подчеркнул, что «из Америки пришли интересные материалы. Не смогли взять нас силой, хотят разложить изнутри. Прямо пишут, будут драться за людей с детских лет, будут разлагать нашу литературу и искусство и найдут для этого помощников и единомышленников внутри России».
      https://kprf.ru/party-live/opinion/139745.html
      Аристарх Людвигович
      1. влад66 Сегодня, 13:10
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Прямо пишут, будут драться за людей с детских лет, будут разлагать нашу литературу и искусство и найдут для этого помощников и единомышленников внутри России».

        И ведь достигают своих целей request особенно глядя на таких зассышек, да и остальные превращают страну в Дом2. negative
        Стрелять надо за такое. negative
        влад66
        1. cniza Сегодня, 13:42
          Если у них кумир и цель К.Собчак , чего можно ждать.
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 14:26
            Цитата: cniza
            Если у них кумир и цель К.Собчак , чего можно ждать.

            Витя это навальнята отметились, тоже нечисть еще та. hi
            влад66
            1. cniza Сегодня, 14:32
              А Собчак всегда поддерживала Навального , так что все закономерно.
              cniza
              1. влад66 Сегодня, 14:38
                Цитата: cniza
                А Собчак всегда поддерживала Навального , так что все закономерно.

                Да что те, что эти одного поля поганки грибы.
                влад66
                1. cniza Сегодня, 14:46
                  Я случайно слышал разговор двух таких девиц - они хотят быть такими же успешными и умными как Собчак и государство их не интересует , по их убеждению при деньгах можно найти место где жить.
                  cniza
                  1. влад66 Сегодня, 14:52
                    Цитата: cniza
                    Я случайно слышал разговор двух таких девиц - они хотят быть такими же успешными и умными как Собчак и государство их не интересует , по их убеждению при деньгах можно найти место где жить.

                    Ох да Витя моя дочь, тоже все дом 2 глядела, пока замуж не вышла и двух детей не родила, теперь ей по фиг на домы 1234,не до этого. Сын сроду не смотрел эти дома и на пня овального ему пофиг, тоже семья и внучонок маленький, не до политики. laughing
                    влад66
                    1. cniza Сегодня, 15:00
                      Вот это здорово good drinks , но очень много тех у которых глаза блестят , от зависти на успехи Собчак.
                      cniza
        2. yehat Сегодня, 15:38
          не стрелять, а посмешище делать и организовывать жизнь так, чтобы радости было не много и другие проходя мимо чтобы проникались.
          Чтобы люди знали, что так делать - стыднее, чем обосраться в толпе народа.
          yehat
      2. krokodil25 Сегодня, 14:30
        Цитата: Аристарх Людвигович
        помощников и единомышленников внутри России».

        Прям план далеса кокой то.
        krokodil25
    4. Shurik70 Сегодня, 12:59
      Цитата: mihey
      К стенке бы таких, и лучше вместе с родителями. Вообще ничего святого...

      Именно с родителями. Если такие дети, то такие-же и родители
      И хорошо бы в прессе фамилии назвали. С адресом.
      Shurik70
    5. Венд Сегодня, 13:07
      Прозападные хомячки, электорат Навального.
      Венд
      1. Курсант Сегодня, 18:28
        Вы уверены ,что они знают кто такой Навальный? Большая часть молодёжи его не знает и знать не хочет, они наверняка не знают кто президент и премьер, а ВЫ всё про Навального.
        Курсант
        1. Венд Сегодня, 18:57
          Цитата: Курсант
          Вы уверены ,что они знают кто такой Навальный? Большая часть молодёжи его не знает и знать не хочет, они наверняка не знают кто президент и премьер, а ВЫ всё про Навального.

          Что значит вы все про Навального? Мы с вами уже об этом говорили? Дети соцсетей, они конечно знают, а эти две профуры постили свое видео в соцсетях
          Венд
          1. Курсант Сегодня, 20:13
            Так они себе имя уже заработали этим видео и неважно как их оценят сверстники , они уже популярны в своём городе , они хотели этого и получили это, Ведь наверняка из прохожих проходящих мимо им никто замечание не сделал , а просто отвернулись и пошли дальше. Со мной на счёт Навального говорить не надо, у нас в Тюмени на его митинг пришло около 50 человек, зато шум развели вокруг его приезда сами власти.
            Курсант
    6. сибиралт Сегодня, 13:11
      О каком потриотизме в воспитании можно говорить за отсутствием государственной идеологии? Сейчас детей учат разным точкам зрения на выбор. Похоже, эти девицы учили какую то другую "точку зрения". recourse
      сибиралт
      1. Reptiloid Сегодня, 14:25
        Цитата: сибиралт
        О каком потриотизме в воспитании можно говорить за отсутствием государственной идеологии? Сейчас детей учат разным точкам зрения на выбор. Похоже, эти девицы учили какую то другую "точку зрения". recourse
        Как это нет госидеологии? У нас в стране у власти буржуазная партия, у нас либеральная модель экономики, привитая ельциноидами, у нас стена плача да елцентр.....Значит идеология буржуазная, с колониальным привкусом.
        Reptiloid
      2. alstr Сегодня, 14:33
        Да ладно родители. Недавно водил класс дочки (9 лет ) на Аврору.
        обзорная экскурсия 1 час.
        Про революцию - 5 минут от силы в общей сложности.
        Про ВОВ - пару предложений.
        Зато фильм без слов и текста про историю корабля на 5 минут в котором даже мне хорошо знакомому с историей корабля было мало что понятно.
        Еще 10 минут фильм про питание матросов до революции и как чарку водки выдавали.
        В результате я рассказал по истории корабля в классе перед экскурсией больше, чем на самой Авроре.
        А я прекрасно помню советскую экскурсию - там существенной информации больше было. Да, было много про революцию, но и остальной послужной список освещался достаточно подробно (например, про службу между мировыми войнами совсем ни слова).

        Так откуда патриотизму то взяться, если даже в музее про подвиги не рассказывают?

        Вот и приходиться самому рассказывать. Вот в феврале поведу их в военно-морской музей - буду про соловецких юнг рассказывать, а в мае думаю про детей героев ВОВ сделать им лекцию. но не только. но только лекция не помогает. Я через учителя им задания даю, чтобы они что-то типа реферата написали, т.е. чтобы сами поискали информацию.

        А иначе плохо будет с патриотизмом.
        alstr
        1. yehat Сегодня, 15:42
          всю историю корабля авроры можно высказать всего двумя словами
          плавал... доплавался.
          Уверен, если медведа президентом еще раз сделают или вырастят наконец "потребителя", так и будет выглядеть новая экскурсия.
          yehat
          1. myobius59 Сегодня, 20:19
            Плавает говно в проруби, корабли "ходят" . Так мореманы говорят, неуч.
            А ты похоже родственник тех девиц, или друган, коль об этом корабле судишь так. Сам то что полезного сделал, работал, аль службу нес? Или только чушь можешь нести?!
            myobius59
    7. майор Юрик Сегодня, 13:19
      Цитата: mihey
      К стенке бы таких, и лучше вместе с родителями. Вообще ничего святого...


      Вкатить папе такой штраф,чтобы после отработки его на галерах,охаживая ремнем думающий орган своего чада, скорбно повторял- Всю жизнь растил сына,а вырастил дерево!!! Вот незадача! am
      майор Юрик
      1. yehat Сегодня, 15:47
        я бы немного гуманнее поступил. Такие вещи нужно записывать в историю человека. Сделал такое - запрет на спектр профессий, связанных с идеалогией, лидерством, ответственностью и т.д.
        Покурил в общественном месте - запрет на работу физкультурником и в том же духе. Проступок смывать деньгами, потом или кровью исключительно добровольно и не все. И пусть делает, что хочет, ни слова критики! Только пусть кантора пишет и приставы контролируют.
        yehat
    8. лаврентий павлович Сегодня, 15:09
      Цитата: mihey
      К стенке бы таких, и лучше вместе с родителями. Вообще ничего святого...

      Воспитывать надо, возможно с родителями вместе. В интернете нужна цензура, нельзя человека учить свободе, который не понимает что такое ответственность. В школах правительство навязывает либеральные программы, по телевизору и в кинотеатрах в основном показывают американские фильмы и сериалы -разжижающие мозги, Солженицын-предатель введен в школьную программу, чиновники ворующие миллионы не несут никакой ответственности. Ответственность, то есть ответ за свои действия почему то модно называть репрессиями.
      лаврентий павлович
      1. yehat Сегодня, 15:51
        в американских фильмах часто говорится об ощущении ответственности, как части термина "гражданин общества". Взять например, фильм про человека-паука. Даже там родители чаду говорят "ответственность - это не выбор, это долг каждого".
        Это у нас свободу предпочитают трактовать в самом разнузданном смысле.
        yehat
    9. alexmach Сегодня, 21:30
      К стенке бы таких, и лучше вместе с родителями. Вообще ничего святого...

      Госпади.. к стенке, скажите тоже. По попе отшлёпать и пожурить да и хватит.
      alexmach
  2. Серый брат Сегодня, 12:51
    Пора бы уже вернуть телесные наказания.
    Серый брат
    1. Vard Сегодня, 12:57
      Нагайкой ниже спины... пять раз вполне достаточно... не доходит через голову... ну что же... вложить через пятую точку... Это так сказать щадящий вариант для не совершеннолетних женского полу...
      Vard
    2. фигвам Сегодня, 12:57
      Вот уж действительно, наказывать однозначно нужно и рублём, и работой по облагораживанию территории памятников.
      фигвам
      1. Серый брат Сегодня, 13:03
        Цитата: фигвам
        Вот уж действительно, наказывать однозначно нужно и рублём,

        Это родителей рублём можно, а этих надо ремнём.
        Это раньше октябрят воспитывали, затем пионеров - а теперь к детям и их родителям относятся как к получателям услуг, сиречь потребителям. Вот потребители и растут, незамутнённые.
        Таких только бить.
        Серый брат
    3. ul_vitalii Сегодня, 13:02
      И уголовную ответственность, улики недоумки сами предоставляют.
      ul_vitalii
  3. Silkway0026 Сегодня, 12:52
    А что вы хотите. У нас демократия ! А Дом-2 - рулит. И Шурыгина - звезда прайм-тайма.

    -Маша, вот у тебя папа тракторист, мама уважаемая доярка... Как же ты проституткой стала?
    -Ну не знаю... повезло, наверное.
    Silkway0026
    1. частное лицо Сегодня, 13:02
      А причём Шурыгина и Дом 2? Просто наказать показательно реально(а не пальчиком погрозить) чтобы вся Россия видела и по ТВ и интернете новость о наказании крутить на всех каналах пусть наматывают сопли и слёзы и сверстники пусть видят это.
      частное лицо
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:04
      О чем Вы говорите? Коли наши российские спортсмены, забыв про Родину, страну и флаг, в позе "Льва" отправляются в Пхёнчхан.....

      А человек, проклинающий всю историю страны и Крымскую весну, девушка из Дом-2 балластируется в Президенты России...
      Соломон Кейн
      1. Bossota Сегодня, 13:27
        Подтвердились: МОК не только не перестал дальше унижать Россию, но продолжил делать это с утроенной силой. Как сообщает его официальный сайт, каждый приехавший на Олимпиаду спортсмен, журналист или чиновник обязан предать Родину под подпись.

        «МОК разработал также форму декларации для спортсменов и для чиновников. Каждый участник в списке приглашенных спортсменов и официальных лиц должен будет подписать», — говорится на сайте МОК. Там же приведены ссылки на эти «декларации». Первым делом от наших спортсменов требуют «всего лишь» признать решение исполнительного Совета МОК от 5 декабря 2017 года, который принял на веру слова агента Родченкова, а также все доводы Макларена из «Вады», и рассматривать себя не иначе, как в качестве члена делегации «олимпийского спортсмена из России на зимних Олимпийских играх Пхенчхане». Также спортсмен обязан подписать, что он не имеет к нашей стране никакого отношения, был приглашен МОК и обязуется выполнять его любые требования. Но самое интересно, что у тренеров, обслуживающего персонала и чиновников еще круче — среди них не должно быть никого из тех, кто работал на Олимпиаде Сочи-2014 (Президент, Генеральный секретарь или сопровождающий гостя, шеф-повара миссии, Заместитель шеф-повара миссии, Главный врач или Заместитель главного врача), а также никого, кто тренировал и лечил спортсменов, который фигурировал бы в отчетах «Комиссии Освальда».
        Bossota
    3. Siegen Сегодня, 13:09
      А Дом-2 - рулит

      А ведущая Дома в президенты метит...
      Избрав Ксению Собчак президентом России, население из стада превратится в табун belay
      Siegen
  4. Теренин Сегодня, 12:56
    Возбудить уголовное дело по статье 214 УК РФ — «Вандализм». Таких уродов сажать надо!
    Теренин
    1. Silkway0026 Сегодня, 12:59
      Сажать надо уродов, кто из наших детей делает уродов ! Наше образование, телевидение, идеология наживы и вседозволенности. Где государство ?
      Silkway0026
      1. Northern warrior Сегодня, 13:14
        Какая связь между капитализмом и вандализмом ? Не надо путать теплое с мягким. Две малолетние сторонницы леши АНАЛьного получили задание устроить провокацию, чтобы попасть в герои ютуба на недельку. Мужик, сорвавший ленту, сделал это тоже по вышеуказанной причине, хотя это вполне мог быть и заезжий укропитек.
        За оскорбление памяти павших воинов хорошо бы наказывать подобных гнид в уголовном порядке, в т.ч. и за осквернение памятников героям ВОВ за рубежом.
        Northern warrior
      2. Mestny Сегодня, 14:41
        Какое государство? Капиталистическое? Вот оно, на месте, сразу за окном.
        А социалистического нет, и в ближайшее поколение не будет. Или вообще никакого не будет, если к власти придут миллиардеры - строители социализма.
        Mestny
    2. yehat Сегодня, 15:53
      и платить за его содержание в тюрьме не малые деньги.
      НАФИГА???
      yehat
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:57
    С родителей штраф побольше, а самих "школьниц" пороть нещадно.
    Стройбат запаса
    1. yehat Сегодня, 15:54
      эээ уточните процедуру слова пороть, самая пикантная часть
      возможно, им наказание понравится laughing
      yehat
      1. Стройбат запаса Сегодня, 18:41
        Ремнем по заднице. Чтоб неделю сесть не могли, как минимум
        Стройбат запаса
  6. Житель Урала Сегодня, 12:57
    У нас патриоты старшего поколения вообще видимо не в курсе чем молодежь дышит.
    Я по работе ежедневно с огромным количеством молодежи общаюсь - видели они этот патриотизм и пр. Им гаджет получше и в европу уехать - вот предел мечтаний. Так что показали - это для них норма. Неприятно это осознавать, но в результате 90-х несколько поколений потеряно. Не понимаю почему в школах патриотического воспитания нет. В советское время это работало.
    Житель Урала
    1. raw174 Сегодня, 13:15
      Цитата: Житель Урала
      Я по работе ежедневно с огромным количеством молодежи общаюсь - видели они этот патриотизм и пр.

      Согласен! Сам с этой средой довольно долго работал и сейчас в КДН бываю время от времени...
      Цитата: Житель Урала
      Не понимаю почему в школах патриотического воспитания нет.

      Давно пора ввести НВП, которое станет основой патриотического воспитания. Так нет, у нас всерьёз подумывают о введении "Слова божия"!
      Может какую петицию написать? Собирают же как то подписи на всякую чухню в сети...
      raw174
    2. Рязанец87 Сегодня, 13:39
      "Не понимаю почему в школах патриотического воспитания нет. В советское время это работало."
      И какие результаты конечные, позвольте осведомиться? Этой мощной работы и повсеместного НВП?
      Чем же занялись и что сделали эти патриотично воспитанные пионеры и комсомольцы в 80-х годах? wink
      Рязанец87
      1. raw174 Сегодня, 14:57
        Цитата: Рязанец87
        И какие результаты конечные, позвольте осведомиться? Этой мощной работы и повсеместного НВП?

        Как минимум допризывная подготовка и воспитание чувства патриотизма, пусть не в 100 % но тем не менее...
        Цитата: Рязанец87
        Чем же занялись и что сделали эти патриотично воспитанные пионеры и комсомольцы в 80-х годах?

        80-е не следствие недоработки патриотических механизмов, а скорее следствие ошибочной экономической и внешней политики.
        raw174
        1. Рязанец87 Сегодня, 15:16
          Можно спросить, вы искренне так считаете? Ладно, 80-е., т.е. в вашей картине мира советское общество, скажем 1977 года прочно пропитано чувством глубокого патриотизма? Особенно молодежь. Вот, например, Анатолию Чубайсу 22 года)) А Ходорковскому - 14. Сердюкову - 15.
          Рязанец87
      2. alstr Сегодня, 15:18
        Если брать 80- е годы, то из 620 тыс солдат и офицеров участвовавших в Афганской войне были награждены более 203 тыс человек (т.е. примерно каждый третий). Из них 86 присвоено звание Героя СССР.
        Построен БАМ (с 74 по 84 годы), где трудились десятки тысяч человек.
        А вот дальше ничего путного нет. Увы. При этом это не вина людей - это в большей степени вина руководителей, которые все развалили.
        alstr
    3. yehat Сегодня, 15:56
      это всегда работало и сейчас работает.
      молодежи нужны примеры, нужны лидеры.
      а где все это? Собчак, ВВП и Навальный что ли лидеры молодежи?
      Или "он не Димон"?
      yehat
  7. svp67 Сегодня, 12:58
    "Весёлая парочка" подруг пришла к Вечному огню, чтобы потанцевать на нём, наплевать в пламя и отметиться фотографиями, выложенными в Интернете.
    Интересно бы узнать, как они к Навальному относятся, не удивлюсь, если это их кумир. А власти хватит сюсюкаться, пора прировнять оскорбление воинских захоронений и мемориалов к оскорблению Флага и Гимна и спрашивать по полной и с недорослей и с их родителей. Иначе эту волну мы не остановим.
    svp67
    1. yehat Сегодня, 16:01
      оскорбление гимна, который почти никто не знает?
      оскорбление флага, который никто не выбирал?
      вы сначала думайте, потом предлагайте. Вот с таких, как ваше, ппредложений идиотизм и плодится в стране.
      yehat
      1. svp67 Сегодня, 16:07
        Цитата: yehat
        оскорбление гимна, который почти никто не знает?

        Отвечайте только за себя. Дети его знают, школа в этом плане работает...
        Цитата: yehat
        оскорбление флага, который никто не выбирал?

        Вы сейчас О ЧЕМ? А кто выбирал Красное Знамя? Ответ один - "стихийные народные массы"
        Цитата: yehat
        Вот с таких, как ваше, ппредложений идиотизм и плодится в стране.

        А вот с такой Вашей позиции плодятся такие вот БЕЗНАКАЗАННЫЕ действия, разрушающие основы государственности. Могу назвать много стран, которые считают себя "истинно демократическими" и гордятся этим, но пусть кто то попробует что то совершить у них, то они узнают всю силу государственной системы и это правильно
        svp67
        1. yehat Сегодня, 16:11
          вы пытаетесь оперировать символами, поддержка которых более чем сомнительна.
          потому это глупость. И не факт, что нужны наказания, возможно просто нужна скучная работа... например, пусть разносят почту годик и проникаются гимном...
          yehat
          1. svp67 Сегодня, 16:21
            Цитата: yehat
            вы пытаетесь оперировать символами, поддержка которых более чем сомнительна.

            Не говорите глупостей. В моей стране других сейчас НЕТ.
            Цитата: yehat
            И не факт, что нужны наказания, возможно просто нужна скучная работа... например, пусть разносят почту годик и проникаются гимном...

            А Вы это НАКАЗАНИЕМ не считаете? Ну тогда беру многие свои слова назад.... Вы еще более радикальнее, чем я. То есть, как в том старом детском анекдоте : "Отрубим хвост по самую голову...."
            svp67
            1. yehat Сегодня, 16:39
              назвать это надо не наказанием, а службой обществу, причем почетной.
              и успешное прохождение такой службы - важный бонус в резюме при устройстве на работу (как в японии: поработай там бесплатным волонтером в кошачьих питомниках года 3 и будешь крутейшим кандидатом на не хилые должности в корпорациях)
              Из любой неприятности нужно искать конструктивные пути.
              из жуткого негатива - служба обществу и социальный лифт.
              Вот реальный метод и путь в будущее, а не "наказать", "посадить", "отрезать" или "соси". И если человек все-таки откажется, вот тогда уже сработает жесткий фильтр на антисоциальное поведение.
              yehat
              1. svp67 Сегодня, 16:48
                Цитата: yehat
                назвать это надо не наказанием, а службой обществу, причем почетной.

                Нет, что бы начать ПОЧЕТНУЮ службу, надо сгладить проступок, что бы впередь было НЕ ПОВАДНО
                Цитата: yehat
                как в японии: поработай там бесплатным волонтером в кошачьих питомниках года 3 и будешь крутейшим кандидатом на не хилые должности в корпорациях

                Давайте тут отделим ДОБРОВОЛЬНУЮ службу и службу ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, что подразумевает именно в данном случае. Ты, сначала отработай ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, потеряй часть жизненного времени, а затем, "с чистой совестью", пожалуйста МОЖЕШЬ, ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ идти на добровольную, а можешь и не идти...
                svp67
                1. yehat Сегодня, 16:56
                  добровольная служба и есть жертва, которая компенсирует проступок
                  более того, она меняет человека
                  важно, что в итоге останется. Ваша система "впредь было неповадно" оставляет в итоге руины. Проступок ничем не компенсирован, а у преступника изуродована часть жизни. А вот если человек отказывается и от испытания, вот тогда уже с ним церемониться не нужно вообще и нужно применять полнейшую жесть.
                  Опять же, методы разные - в японии это крест на карьере, изоляция через распространенную социальную информацию, силовые методы.
                  Могут в реале так поступить - выкинул мусор не туда - сосед пожаловался - ты не сразу извинился и не оплатил штраф - можешь потерять право жить в населенном пункте в тот же день или еще хуже.
                  yehat
                  1. svp67 Сегодня, 17:09
                    Цитата: yehat
                    добровольная служба и есть жертва, которая компенсирует проступок более того, она меняет человека
                    Не спорю с этим, но в данном случае - Вы идеалист, не пойдут эти две девочки ДОБРОВОЛЬНО таскать горшки в больницах и за животными наблюдать, да еще за это и не получать денежного вознаграждения. Явно не тот случай. Требуется некое перевоспитание.
                    Цитата: yehat
                    Проступок ничем не компенсирован, а у преступника изуродована часть жизни.

                    Подождите. Значить идти против не которых устоев общества, нагло бросая ему вызов - это пожалуйста, а когда общество пытается себя ЗАКОННЫМ образом защитить - то как вы смеете, вы же жизнь калечите... Нельзя покалечить то, что уже покалечено. Вы уже назвали их ПРЕСТУПНИКАМИ, а это значить, что они уже ПРЕСТУПИЛИ некую черту.
                    Цитата: yehat
                    Могут в реале так поступить - выкинул мусор не туда - сосед пожаловался - ты не сразу извинился и не оплатил штраф - можешь потерять право жить в населенном пункте в тот же день или еще хуже.

                    Надеюсь, что до такой строгости не дойдет, но и за мусор надо строго наказывать, я про случай, когда выкидывают не туда. За кажущейся не значительностью проступка, последствия могут быть тяжелыми.Болезни слишком много нанесли вреда человеческой цивилизации и один из способов борьбы с ними именно цивилизованный сбор мусора.
                    svp67
                    1. yehat Сегодня, 17:19
                      все асоциальные поступки порождают, как после камня брошенного в воду, круги на ее поверхности. Не важно - мусор, вечный огонь, насильник или еще что. И любой такой поступок вредит окружающим. В японии этому не учат, а буквально вдалбливают первых 3 года обучения в школе с реальными примерами и очень большой долей реального труда ребенка по улучшению жизни вокруг. Поэтому для взрослых ЛЮБОЙ вред окружающим - это не просто "неприлично", а поступок, который гарантированно осудят все вокруг и тебе повезет, если этим ограничатся. И полиция там потому оперативно работает и с УДОВОЛЬСТВИЕМ, потому что они знают точно, что думают окружающие и ради чего они трудятся. И таких девочек закопали бы еще на подступах к памятнику. Может не первый встречный, но второй или третий, остановил бы их.
                      yehat
                      1. svp67 Сегодня, 17:37
                        Цитата: yehat
                        а буквально вдалбливают первых 3 года обучения в школе с реальными примерами и очень большой долей реального труда ребенка по улучшению жизни вокруг.

                        Наша школа не воспитывает, официально, эту функцию с неё сняли, она ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ ПО ОБУЧЕНИЮ. Вот как хочешь, так это и понимай.
                        svp67
  8. Egorovich Сегодня, 13:02
    Это самые настоящие выродки, из которых, в последствии, появляется человекоподобная м-разь.
    Egorovich
  9. garnik Сегодня, 13:02
    Всех, кто опоросился и не вбил этим отморозкам в черепную коробку определение святости, требуется публичное наказание. Школа тоже ,должна отвечать ,за этих недоношенных. Где уроки патриотизма?
    garnik
    1. x.andvlad Сегодня, 13:15
      Конечно, патриотическое воспитание - это хорошо, но, видимо все гораздо сложнее. Что, мало в свое время "комсомольских и пионерских активистов" вели двойную жизнь?
      Конечно, без внимания компетентных органов такие случаи оставаться не должны.
      Если бы воспитание у этих балбесок было бы просто человеческим (даже не обязательно "патриотическим"), то им не пришли бы в голову эти извращения.
      x.andvlad
    2. raw174 Сегодня, 13:16
      Цитата: garnik
      Школа тоже ,должна отвечать ,за этих недоношенных. Где уроки патриотизма?

      Вот приехали... Школа не отвечает, если в программе нет предметов патриотической направленности, то их и быть не может! Тут в Минобр нужно слать.
      raw174
      1. garnik Сегодня, 13:25
        В мое время кроме предмета по истории не было других предметов которые близко стояли бы к воспитанию патриотизма, и этого было достаточно . Ну и конечно семья не в последнюю очередь.
        garnik
        1. raw174 Сегодня, 13:33
          Цитата: garnik
          Ну и конечно семья не в последнюю очередь.

          В первую очередь.
          Цитата: garnik
          и этого было достаточно

          Тут зависит от обучаемого. Наверняка в классе этих девочек тоже есть достойные ребята и девочки...
          Для меня лично, такое поведение, как гомосексуализм - за гранью понимания.
          raw174
      2. yehat Сегодня, 16:06
        проблема школы в том, что раньше она управлялась
        по цепочке родители - комитет - буча в комитете- петиция шишке -шишка - приказ школе - школа - детишки дохрюкались или про короткой цепочке родители - дети.
        то сейчас цепочка командования другая:
        родители -> никто дети -> > никто преподаватели -> никто
        минобр - > школа - > родители дохрюкались.

        вот она, разница.
        yehat
  10. bk316 Сегодня, 13:03
    Хочется поговорить с ними и их родителями, ну правда очень хочется узнать что у них в голове.
    bk316
    1. raw174 Сегодня, 13:18
      Цитата: bk316
      очень хочется узнать что у них в голове.

      Твороженная масса, обезжиренная, из восстановленного молока.
      raw174
      1. Svarog51 Сегодня, 14:35
        Равиль, приветствую hi
        Твороженная масса, обезжиренная, из восстановленного молока.

        Опилки там залитые раствором "Хочу всё и сейчас, а работать - не хочу". negative
        Svarog51
  11. Zubr Сегодня, 13:03
    Печальная новость. Админы ВО, просьба к вам, уберите возможность ставить лайки под такими новостями. Вот она наша гуманизация образования. Воспитывать надо, пока поперёк лавки лежит, как мой дед говорил по этому поводу.
    Zubr
  12. parusnik Сегодня, 13:08
    Сразу вспоминается "онижедети" и мальчик Коля в Бундестаге...Кстати майдан в стране начинался примерно с этого, не сразу, но зёрна были посеяны и урожай не заставил себя ждать..У нас тож вспахано и посеяно и ростки пробиваются..
    parusnik
  13. Forcecom Сегодня, 13:21
    Цитата: Стройбат запаса
    С родителей штраф побольше, а самих "школьниц" пороть нещадно.


    Достаточно штрафа с родителей, приличного, выпорят сами.
    Forcecom
    1. raw174 Сегодня, 13:34
      Цитата: Forcecom
      Достаточно штрафа с родителей, приличного, выпорят сами.

      Не факт, может скажут что Путин и его друзья наживаются на детях...
      raw174
  14. kaban7 Сегодня, 13:21
    Устроить им сеанс обязательного просмотра фильмов про войну - дней на несколько, и начать с фильма " Иди и смотри".
    kaban7
    1. raw174 Сегодня, 13:41
      Цитата: kaban7
      и начать с фильма " Иди и смотри".

      Не пойдёт, он не соберёт много лайков! Скорее "Спасти рядового Района" посмотрят или про Капитана Америка...
      raw174
  15. kaban7 Сегодня, 13:25
    Цитата: частное лицо
    А причём Шурыгина и Дом 2? Просто наказать показательно реально(а не пальчиком погрозить) чтобы вся Россия видела и по ТВ и интернете новость о наказании крутить на всех каналах пусть наматывают сопли и слёзы и сверстники пусть видят это.

    Совершенно верно : покусился на святое- получай по соплям!
    kaban7
  16. faiver Сегодня, 13:28
    ремнем по пятой точке, а родителей, да рублем..., хотя я сомневаюсь что у этих на видео мозгов прибавится...
    faiver
  17. Гардамир Сегодня, 13:33
    Вот же всё сказано.


    или вот


    И кто поддерживает в стране идеологию против нашей страны. Эти люди сидят в Кремле и им кричат ура.
    Гардамир
    1. Навигатор 1 Сегодня, 13:51
      В точку хорошо подметели.
      Навигатор 1
    2. Галеон Сегодня, 14:02
      Да, что-то голованы Джеки не набежали, осуждать вандалов не торопятся. А вот вас за ваши обвинения потреплют.
      Галеон
      1. Mestny Сегодня, 14:34
        Подростков с поролоновыми мозгами всегда было вдоволь. Осудят кому надо.
        Главное чтоб борцы за правду в интернетиках не захлебнулись в азарте обличения "режима".
        Mestny
    3. Mestny Сегодня, 14:30
      Против какой вашей страны? Как она называется, неужели СССР?
      Вы там здоровы?
      Mestny
      1. Гардамир Сегодня, 14:50
        Вы там здоровы?
        Это вы там! Моей Родине более тысячи лет, за это время она называлась по разному, например Владимиро-Суздальская Русь или Московское царство. в том числе СССР, а вы что-то имеете против?
        Гардамир
  18. Навигатор 1 Сегодня, 13:49
    Моральных уродов всегда хватало.
    Навигатор 1
  19. Огонёк Сегодня, 14:00
    Я думаю во вторую часть статьи 214 УК РФ нашей Думе надо внести поправки - давать реальные сроки без всяких отсрочек исполнения или денежных штрафов. Срок давать можно и нужно вместе с огромным денежным штрафом. Если это сделали несовершеннолетние - наказать их подстрекателя с родителями. И наплевать, что "наши партнёры" забьются в истерике о "правах человека в тоталитарной России"!
    Огонёк
    1. yehat Сегодня, 16:43
      сроки не решат проблему, но создадут как минимум 2 новые - содержание осужденных и открытое недовольство станет скрытым и потому более опасным.
      yehat
  20. 16112014nk Сегодня, 14:17
    Ольга Бузова - кумир вот таких подруг - выступая в ДК ХХХ-летия ( 30-летия ) Победы, назвала его ХХХ-Победы!!?? Что ещё можно ожидать от её фанов? Уже 10-летние девочки считают её супер-пупер "звездой". Провал в воспитании подрастающего поколения полнейший.
    16112014nk
  21. Mestny Сегодня, 14:29
    Цитата: Сергей Кожокарь
    А может к стенке надо прислонить тех, кто на протяжении 30 лет промывает мозги народу? Причём здесь родитель, если день и ночь очерняется советское прошлое? Причём этим не стесняются заниматься и первые руководители страны.

    О, очередной борец за свободу нарисовался.
    Кто про что - а вшивый про баню. Про что бы ни была тема, а про жуликовиворов надо обязательно ввернуть.
    Вменяемым людям понятно, что вот именно этот нарастающий поток помоев как раз и есть сильнейший демотиватор молодёжи, а вовсе не т.н. "очернение советского прошлого".
    Mestny
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 14:42
      Конечно! Проще расстрелять взращённое на идеях либерализма и всеобщего пофигизма. Кто был кумиром этих идей", Горбачёв- 10 лет, Ельцин 15 лет, Путин-20 лет, Медведев- 20 лет, Жириновский 30 лет, и производное от их деятельности Ксения Собчак и компания. можно расстрелять, а вот очаг этой заразы останется.
      Сергей Кожокарь
      1. yehat Сегодня, 16:45
        По рассказам Михалкова, Собчак уже в 6 лет была такой же как сейчас, ничего не поменялось - такая же пошлая дешевка.
        yehat
  22. Архивариус Вася Сегодня, 14:35
    Внутренние враги страшнее внешних. Как тут не вспомнить Тараса Бульбу! soldier
    Архивариус Вася
  23. Mestny Сегодня, 14:37
    Цитата: x.andvlad
    Если бы воспитание у этих балбесок было бы просто человеческим (даже не обязательно "патриотическим"), то им не пришли бы в голову эти извращения.

    Нет.
    Если бы эти балбески, а точнее их родители знали, что им неслабо прилетит от закона, то поверьте, воспитание было бы несколько иным.
    "Отчего не воровать, если некому унять" ( русская поговорка)
    Mestny
  24. Zomanus Сегодня, 14:45
    А чего вы хотели? Как им историю страны преподаетет,
    так они к ней и относятся.
    В учебники истории давно заглядывали?
    А детей своих давно расспрашивали о том,
    что им про СССР рассказывают в школе?
    Zomanus
  25. Варяг77 Сегодня, 15:09
    Цитата: Кроу
    Спасибо за наших детей, Дорогой Владимир Владимирович. за их образование, за ценности, что переняли с Запада! За Колю уренгойского отдельное спасибо. С каждым годом их будет всё больше и больше.

    А папе с мамой будем спасибо говорить? Или в том что твой сын (дочь) ушлепки, тоже Путин виноват? Нет дорогой мой. Не надо на зеркало пенять, коли рожа крива.
    Варяг77
  26. Рязанец87 Сегодня, 15:19
    Цитата: Blue Fox
    своей военной истории, пусть и куцой и стыдливой по нашим меркам.

    У голландцев и датчан очень богатая военная история, да и регулярная армия и флот появились куда как пораньше нашего. Просто они все вопросы этой самой истории не сводят к промежутку 1939-1945 гг., как будто и войн больше не было.
    Рязанец87
  27. Немезида Сегодня, 15:20
    А виноваты в этом Путин и его партия,раздающие вид на жительство в РФ и гражданство РФ иностранным бандитам ,взрывающим в России метро...
    Немезида
    1. SEER Сегодня, 16:44
      Цитата: Немезида
      А виноваты в этом Путин и его партия,раздающие вид на жительство в РФ и гражданство РФ иностранным бандитам ,взрывающим в России метро...

      бредите? fool
      SEER
      1. Немезида Сегодня, 16:48
        Бредит ваша партия,выдающая взрывающим метро в Питере басмачам гражданство РФ...
        Немезида
        1. SEER Сегодня, 16:51
          Цитата: Немезида
          Бредит ваша партия,выдающая взрывающим метро в Питере басмачам гражданство РФ...

          какая моя партия?
          опять ярлыки и демагогия?
          не впадайте в маразм
          SEER
          1. Немезида Сегодня, 16:52
            Не можете написать ничего конкретного,кроме оскорблений,не пишите вовсе,а оскорблять идите на улицу...
            Немезида
            1. SEER Сегодня, 16:55
              Цитата: Немезида
              Не можете написать ничего конкретного,кроме оскорблений,не пишите вовсе,а оскорблять идите на улицу...

              на вопрос ответь - какая моя партия?
              не говори что мне делать и я не скажу куда тебе пойти...
              SEER
              1. Немезида Сегодня, 16:57
                Не пиши мне ,тем более в таком тоне и такие глупости и я не скажу куда тебе идти...
                Немезида
                1. SEER Сегодня, 17:00
                  Цитата: Немезида
                  Не пиши мне ,тем более в таком тоне и такие глупости и я не скажу куда тебе идти...
                  Говорун лозунгов.
                  Инна - имя такое.
                  SEER
                  1. Немезида Сегодня, 17:00
                    А как ваше,Симон Петлюра?!
                    Немезида
                    1. SEER Сегодня, 17:16
                      Цитата: Немезида
                      А как ваше,Симон Петлюра?!

                      т.е. твоё я угадал с первого раза?!
                      SEER
                      1. Немезида Сегодня, 17:47
                        А я ваше и подавно...
                        Немезида
  28. Комментарий был удален.
    1. SEER Сегодня, 16:46
      Цитата: Alex Justice
      Герои СССР!? Они, что, родину защищали?
      Награждали за убийство гражданских, за помощь одному племени уничтожить другое?
      Лучше уж помалкивать о той позорной войне.
      ну и сволочь же ты...
      закрой рот, уродец моральный. не тебе, скитальцу, этих людей осуждать.
      SEER
    2. LiSiCyn Сегодня, 18:45
      ОБАЛДЕТЬ!!!!
      Цитата: Alex Justice
      Герои СССР!? Они, что, родину защищали?

      И у Вас, хочу по интересоваться вашим годом рождения? На флаг, не обращаю внимания, тут многие под другими флагами... Просто, становится не по себе, от обилия на сайте, таких как Вы... И , чем ближе к марту, тем Вас становится больше...
      Цитата: Alex Justice
      помалкивать о той позорной войне.

      Ну, так и помалкивайте... Такие комменты, большинству на этом сайте не приятны..
      LiSiCyn
  29. Семёныч Сегодня, 17:01
    Голой жопой на огонь и жарить, жарить, жарить...
    Семёныч
  30. PValery53 Сегодня, 18:00
    За поругание национальных святынь должна быть гражданская казнь - отправление в нищету на остаток жизни. Кто там следующий?!. - Либерастам за бездействие - ведёрную клизьму.
    PValery53
  31. APASUS Сегодня, 19:56
    Пороть надо было! Хотя точнее это результат реформы образования и общей деградации общества.Теперь ценности уже не те.................
    APASUS
  32. ваняватный Сегодня, 20:05
    животные ...
    ваняватный
  33. ушкуйник Сегодня, 21:59
    Святотатство должно быть наказано. Закон соответствующий нужно принимать, чтобы подобные кощунственные деяния, оставались "тяжелым дискриминационным бременем" на всю их дальнейшую судьбу. Как раньше своим внукам и внучкам говорили бабушки : "Так нельзя делать! Боженька накажет"!
    ушкуйник
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