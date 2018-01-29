Опять... Осквернение Вечного огня, теперь и в Краснодарском крае

Очередной акт вандализма в отношении Вечного огня проявил себя в одном из регионов России. Речь на сей раз идёт о Краснодарском крае. Пока в городе Абинск одни школьники занимаются работой по увековечиванию памяти погибших воинов, в том числе возлагая цветы и ветки к мемориалу Великой Отечественной войны, две юные девицы пришли на мемориал совсем для других целей."Весёлая парочка" подруг пришла к Вечному огню, чтобы потанцевать на нём, наплевать в пламя и отметиться фотографиями, выложенными в Интернете. Деяния учащихся зафиксировали видеокамеры уличного наблюдения.К сожалению, Абинск - далеко не единственный город в стране, где представители обучающейся молодёжи идут на такого рода поступки, как осквернение памяти предков, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. Ранее подобного рода выходки совершались в Челябинской и Московской областях, Волгограде и других регионах.Казалось бы, что пора в очередной раз поднимать вопрос о неправильном воспитании современной молодёжи. Однако в том же Абинске проявил себя случай, когда фактически акт надругательства совершил мужчина отнюдь не студенческого возраста - он снял с гирлянды цветов у мемориала георгиевскую ленточку, однако происходящее заметили сотрудники органов правопорядка и заставили вернуть ленту на место.