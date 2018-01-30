10:19 30 января

Дракон в Арктике. Новый Шёлковый путь станет полярным

Госсовет КНР обнародовал Белую книгу об арктической политике государства. У Китая нет собственной территории в Арктике, однако Пекин считает себя «заинтересованной стороной» в делах Арктики. Новый Шёлковый путь стал «полярным». Аналитики отмечают, что в рамках китайских инициатив у России есть шанс наладить партнёрские отношения в развитии Севморпути.



Что нужно «дракону» в Арктике? Ведь собственной территории в Арктике у Китая нет. Ответ прост: КНР нужны торговые морские пути. И укрепление через таковые коммерческих отношений с разными странами. Китай много производит и потому хочет много продавать. А чтобы продавать, нужны «пути» по всей планете. И Арктика исключением не станет: ведь маршруты через неё позволят сократить многие традиционные пути доставки грузов.


26 января Пекин вполне открыто и официально объявил о развитии инициативы «Полярного Шёлкового пути». Речь как раз идёт о создании морских торговых пути в Арктике.

Столь громкое начинание можно считать ещё одной экономической ступенью в развитии Поднебесной, итогом которого станет очередная веха в экспансии «дракона» по всему земному шару.

Сообщение о намерении развивать инициативу «Полярного Шёлкового пути» пришло в российские СМИ из пресс-канцелярии китайского Госсовета. Канцелярия проинформировала об обнародовании первой Белой книги, посвящённой политике Китая в Арктике.

Госсовет и не скрывает, что Китай считает себя «важной заинтересованной стороной» в арктических делах. Вопрос с географией «дракон» уладил следующим образом: Госсовет отметил «географическую близость» Китая к областям полюса.

Кроме того, отмечается, что китайский «Полярный Шёлковый путь» станет частью общей программы «Пояс и путь», куда входят проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века».

Экспансионистская стратегия КНР имеет под собой все основания. В рамках прежнего экономического бытия «дракону» давно тесно. Внешняя торговля Китая растёт быстрыми темпами и даже бьёт рекорды. Тому причиной изменения в правительственной финансовой стратегии.

По итогам 2017 года объём внешней торговли Китая вырос на 14,2%. А ведь в течение двух предыдущих лет показатель, наоборот, демонстрировал понижательную тенденцию. По данным Главного таможенного управления КНР, китайские предприятия сэкономили около 53,08 млрд. юаней за год из-за снижения пошлин или освобождения от них. Китай пересмотрел налогообложение и широко сотрудничает с другими странами, используя соглашения о свободной торговле. И вот результат: поступления Китая от таможенных пошлин по итогам минувшего года показали рекорд: 1,89 трлн. юаней (около 300 млрд. долл.). Как сказал глава управления Ю. Гуанчжоу, объём собранных платежей вырос по сравнению показателем 2016 года на 23,26%.

Не только использование морских путей, но и эксплуатация природных ресурсов Арктики может серьёзно повлиять на экономическое развитие Китая. Северный морской путь позволит «дракону» быстрее доставлять грузы в Европу. Сейчас дорога из портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал занимает 48 дней. А вот другой пример: арктический танкер «Кристоф де Маржери» дошёл из Норвегии в Южную Корею (без ледокола) и провёл в пути всего полтора десятка дней. Разница более чем втрое!

Китайцы не сидят сложа руки. Как отмечает «Финмаркет», среди китайских грузовых судов Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил первым «Yong Sheng». Летом минувшего года этим же маршрутом прошли ещё 6 китайских кораблей.

Кроме того, в сентябре 2017 г. исследовательское судно «Xue Long» осуществило рейс по Северо-Западному проходу вдоль северного побережья Канады: время пути из Нью-Йорка в Шанхай сократилось таким образом на 7 суток по сравнению с традиционным маршрутом (через Панамский канал).

Наконец, Китай — одно из тринадцати государств-наблюдателей при Арктическом совете. «Дракон» сегодня активно участвует в решении глобальных и региональных вопросов, связанных с Арктикой: от изменения климата до разведки и эксплуатация природных ресурсов.

В соответствии с новой Белой книгой «дракон» пользуется свободой и правами на судоходство, рыболовство, научные исследования, пролёт самолётов, прокладку кабелей под водой и трубопроводов, на разведку и добычу природных ресурсов в международных районах морского дна и специальных морских акваториях и районах Северного Ледовитого океана. Это право зафиксировано международными договорами и Конвенцией ООН по морскому праву.

За столь расплывчатой формулировкой стоит конкретный интерес Поднебесной: занять если не лидирующие, то ведущие экономические позиции в арктическом регионе. Китайцы напористы, предприимчивы и умеют извлекать прибыль отовсюду, а потому, безусловно, они своего добьются.

«Китаю необходимо искать новые пути развития своей экономики, осваивать новые горизонты, — говорит «Ридусу» ведущий аналитик «Amarkets» Артём Деев. — У Поднебесной всегда большие амбиции. Вероятно, китайцы намереваются занять лидирующие позиции в этом регионе, хотя прямого доступа к Арктике они не имеют и вряд ли получат желаемое в полном объёме. Может, Россия и поддержит стремление Китая, но вот скандинавские страны и Америка, вероятно, не будут рады появлению такого крупного игрока в регионе».

«На шельф Китай покуситься никак не может, — добавляет эксперт, — но может покуситься на международный раздел транспортных арктических коммуникаций: Северный морской путь, Юго-Западный проход, какие-то новые, возможно, будут появляться маршруты. Если лёд будет таять и дальше, возникает много разных вариантов». Вместе с тем арктический «путь» станет для китайцев очень затратным проектом, считает эксперт. Но есть вариант: «путь» станет выгодным для «дракона», если на своей территории опорные пункты предоставит ему «медведь» — Россия. «Арктика для навигации очень трудный регион, но, беря во внимание те проекты, которые реализовывает Китай, есть вероятность, что и этот проект имеет шансы на успех», — говорит Деев.

В итоге, отметим, у Китая и России возникает ещё один повод для того, что разные эксперты называют нынче «партнёрскими отношениями». На сей раз партнёрство будет развиваться вокруг Севморпути. Для этого проекта есть все основания: Москва сама нацелилась на этот маршрут для поставок китайцам того, чем сильна экономика «медведя»: энергоресурсов.

Однако у Москвы ныне худо с деньгами: то нефть в мире недостаточно дорогая, то в бюджете дыра, то западные санкции мешают. Значит, расчёт будет на китайские инвестиции в развитие арктического региона. Эксперты эту мысль подтверждают. «Ряд экспертов считает, что это перспективная тема: совместное освоение Арктики с использованием китайских инвестиционных ресурсов. У них есть свои наработки в области строительства ледоколов и специального оборудования. Другие считают, что это тема очень сложная и не стоит с китайцами сильно интегрироваться в деле освоения Арктики. Но процесс все равно потихонечку идёт», — говорит руководитель российско-китайского центра Финансовой академии при правительстве РФ Николай Котляров. Однако «обойти Россию» у Китая не получится: речь пойдёт, вероятно, только о совместном освоении маршрутов, то есть на взаимовыгодных условиях. Какими могут быть эти условия, пока не ясно.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 5

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  1. EwgenyZ Сегодня, 06:38
    "У Китая нет собственной территорит а Арктике". Ничего, насыплют архипелаг в нейтральных водах (льдах) и будет!
    EwgenyZ
    1. Гардамир Сегодня, 08:48
      насыплют архипелаг
      Зачем! Дешевле отсыпать в карманы российским чиновникам и те сами организуют, какую-нибудь "Силу Арктики"
      Гардамир
  2. vlad007 Сегодня, 08:19
    Китай (компания CNPC) является одним из акционеров завода по производству СПГ "Ямал-СПГ" (если не ошибаюсь 20% акций) и имеет соответствующую долю в производимой продукции, т.е. СевМорПуть для Китая уже задействован - есть товар и есть потребители - вся юго-восточная Азия.
    К сказанному в статье надо добавить, что проход через Суэцкий канал стоит денег и не маленьких - от 8 до 12 долларов за тонну водоизмещения судна, т.е. к примеру проход судна водоизмещением 30 000 т стоит 360000 долларов. Кроме того на проход через Суэцкий канал бывают очереди, т.к. пропускная способность не велика и это тоже увеличивает время. Но и ледокольная проводка стоит денег, хотя при наличии танкеров ледового класса Arc7 ледоколы практически не нужны.
    К порту Сабетта сейчас начато строительство жел. дороги в рамках проекта Северный Широтный Ход , этот инфраструктурный проект позволит связать порт с жел. дорожной сетью всей России и таки образом решить проблемы доставки грузов туда и оттуда.
    vlad007
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:21
    Северный морской путь без России эксплуатировать никто не сможет. Вообще. Посему - это хорошая идея, и весьма полезная для нашего Севера. Пусть плывут. Ещё и железные дороги с Урала к побережью здорово сократят транспортное "плечо". Другое дело - о выгоде не забывать. laughing
    Горный стрелок
  4. армеец Сегодня, 08:54
    Если еще и Арктика пожелтеет)
    армеец
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