Дракон в Арктике. Новый Шёлковый путь станет полярным
Госсовет КНР обнародовал Белую книгу об арктической политике государства. У Китая нет собственной территории в Арктике, однако Пекин считает себя «заинтересованной стороной» в делах Арктики. Новый Шёлковый путь стал «полярным». Аналитики отмечают, что в рамках китайских инициатив у России есть шанс наладить партнёрские отношения в развитии Севморпути.
Что нужно «дракону» в Арктике? Ведь собственной территории в Арктике у Китая нет. Ответ прост: КНР нужны торговые морские пути. И укрепление через таковые коммерческих отношений с разными странами. Китай много производит и потому хочет много продавать. А чтобы продавать, нужны «пути» по всей планете. И Арктика исключением не станет: ведь маршруты через неё позволят сократить многие традиционные пути доставки грузов.
26 января Пекин вполне открыто и официально объявил о развитии инициативы «Полярного Шёлкового пути». Речь как раз идёт о создании морских торговых пути в Арктике.
Столь громкое начинание можно считать ещё одной экономической ступенью в развитии Поднебесной, итогом которого станет очередная веха в экспансии «дракона» по всему земному шару.
Сообщение о намерении развивать инициативу «Полярного Шёлкового пути» пришло в российские СМИ из пресс-канцелярии китайского Госсовета. Канцелярия проинформировала об обнародовании первой Белой книги, посвящённой политике Китая в Арктике.
Госсовет и не скрывает, что Китай считает себя «важной заинтересованной стороной» в арктических делах. Вопрос с географией «дракон» уладил следующим образом: Госсовет отметил «географическую близость» Китая к областям полюса.
Кроме того, отмечается, что китайский «Полярный Шёлковый путь» станет частью общей программы «Пояс и путь», куда входят проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века».
Экспансионистская стратегия КНР имеет под собой все основания. В рамках прежнего экономического бытия «дракону» давно тесно. Внешняя торговля Китая растёт быстрыми темпами и даже бьёт рекорды. Тому причиной изменения в правительственной финансовой стратегии.
По итогам 2017 года объём внешней торговли Китая вырос на 14,2%. А ведь в течение двух предыдущих лет показатель, наоборот, демонстрировал понижательную тенденцию. По данным Главного таможенного управления КНР, китайские предприятия сэкономили около 53,08 млрд. юаней за год из-за снижения пошлин или освобождения от них. Китай пересмотрел налогообложение и широко сотрудничает с другими странами, используя соглашения о свободной торговле. И вот результат: поступления Китая от таможенных пошлин по итогам минувшего года показали рекорд: 1,89 трлн. юаней (около 300 млрд. долл.). Как сказал глава управления Ю. Гуанчжоу, объём собранных платежей вырос по сравнению показателем 2016 года на 23,26%.
Не только использование морских путей, но и эксплуатация природных ресурсов Арктики может серьёзно повлиять на экономическое развитие Китая. Северный морской путь позволит «дракону» быстрее доставлять грузы в Европу. Сейчас дорога из портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал занимает 48 дней. А вот другой пример: арктический танкер «Кристоф де Маржери» дошёл из Норвегии в Южную Корею (без ледокола) и провёл в пути всего полтора десятка дней. Разница более чем втрое!
Китайцы не сидят сложа руки. Как отмечает «Финмаркет», среди китайских грузовых судов Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил первым «Yong Sheng». Летом минувшего года этим же маршрутом прошли ещё 6 китайских кораблей.
Кроме того, в сентябре 2017 г. исследовательское судно «Xue Long» осуществило рейс по Северо-Западному проходу вдоль северного побережья Канады: время пути из Нью-Йорка в Шанхай сократилось таким образом на 7 суток по сравнению с традиционным маршрутом (через Панамский канал).
Наконец, Китай — одно из тринадцати государств-наблюдателей при Арктическом совете. «Дракон» сегодня активно участвует в решении глобальных и региональных вопросов, связанных с Арктикой: от изменения климата до разведки и эксплуатация природных ресурсов.
В соответствии с новой Белой книгой «дракон» пользуется свободой и правами на судоходство, рыболовство, научные исследования, пролёт самолётов, прокладку кабелей под водой и трубопроводов, на разведку и добычу природных ресурсов в международных районах морского дна и специальных морских акваториях и районах Северного Ледовитого океана. Это право зафиксировано международными договорами и Конвенцией ООН по морскому праву.
За столь расплывчатой формулировкой стоит конкретный интерес Поднебесной: занять если не лидирующие, то ведущие экономические позиции в арктическом регионе. Китайцы напористы, предприимчивы и умеют извлекать прибыль отовсюду, а потому, безусловно, они своего добьются.
«Китаю необходимо искать новые пути развития своей экономики, осваивать новые горизонты, — говорит «Ридусу» ведущий аналитик «Amarkets» Артём Деев. — У Поднебесной всегда большие амбиции. Вероятно, китайцы намереваются занять лидирующие позиции в этом регионе, хотя прямого доступа к Арктике они не имеют и вряд ли получат желаемое в полном объёме. Может, Россия и поддержит стремление Китая, но вот скандинавские страны и Америка, вероятно, не будут рады появлению такого крупного игрока в регионе».
«На шельф Китай покуситься никак не может, — добавляет эксперт, — но может покуситься на международный раздел транспортных арктических коммуникаций: Северный морской путь, Юго-Западный проход, какие-то новые, возможно, будут появляться маршруты. Если лёд будет таять и дальше, возникает много разных вариантов». Вместе с тем арктический «путь» станет для китайцев очень затратным проектом, считает эксперт. Но есть вариант: «путь» станет выгодным для «дракона», если на своей территории опорные пункты предоставит ему «медведь» — Россия. «Арктика для навигации очень трудный регион, но, беря во внимание те проекты, которые реализовывает Китай, есть вероятность, что и этот проект имеет шансы на успех», — говорит Деев.
В итоге, отметим, у Китая и России возникает ещё один повод для того, что разные эксперты называют нынче «партнёрскими отношениями». На сей раз партнёрство будет развиваться вокруг Севморпути. Для этого проекта есть все основания: Москва сама нацелилась на этот маршрут для поставок китайцам того, чем сильна экономика «медведя»: энергоресурсов.
Однако у Москвы ныне худо с деньгами: то нефть в мире недостаточно дорогая, то в бюджете дыра, то западные санкции мешают. Значит, расчёт будет на китайские инвестиции в развитие арктического региона. Эксперты эту мысль подтверждают. «Ряд экспертов считает, что это перспективная тема: совместное освоение Арктики с использованием китайских инвестиционных ресурсов. У них есть свои наработки в области строительства ледоколов и специального оборудования. Другие считают, что это тема очень сложная и не стоит с китайцами сильно интегрироваться в деле освоения Арктики. Но процесс все равно потихонечку идёт», — говорит руководитель российско-китайского центра Финансовой академии при правительстве РФ Николай Котляров. Однако «обойти Россию» у Китая не получится: речь пойдёт, вероятно, только о совместном освоении маршрутов, то есть на взаимовыгодных условиях. Какими могут быть эти условия, пока не ясно.
Что нужно «дракону» в Арктике? Ведь собственной территории в Арктике у Китая нет. Ответ прост: КНР нужны торговые морские пути. И укрепление через таковые коммерческих отношений с разными странами. Китай много производит и потому хочет много продавать. А чтобы продавать, нужны «пути» по всей планете. И Арктика исключением не станет: ведь маршруты через неё позволят сократить многие традиционные пути доставки грузов.
26 января Пекин вполне открыто и официально объявил о развитии инициативы «Полярного Шёлкового пути». Речь как раз идёт о создании морских торговых пути в Арктике.
Столь громкое начинание можно считать ещё одной экономической ступенью в развитии Поднебесной, итогом которого станет очередная веха в экспансии «дракона» по всему земному шару.
Сообщение о намерении развивать инициативу «Полярного Шёлкового пути» пришло в российские СМИ из пресс-канцелярии китайского Госсовета. Канцелярия проинформировала об обнародовании первой Белой книги, посвящённой политике Китая в Арктике.
Госсовет и не скрывает, что Китай считает себя «важной заинтересованной стороной» в арктических делах. Вопрос с географией «дракон» уладил следующим образом: Госсовет отметил «географическую близость» Китая к областям полюса.
Кроме того, отмечается, что китайский «Полярный Шёлковый путь» станет частью общей программы «Пояс и путь», куда входят проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века».
Экспансионистская стратегия КНР имеет под собой все основания. В рамках прежнего экономического бытия «дракону» давно тесно. Внешняя торговля Китая растёт быстрыми темпами и даже бьёт рекорды. Тому причиной изменения в правительственной финансовой стратегии.
По итогам 2017 года объём внешней торговли Китая вырос на 14,2%. А ведь в течение двух предыдущих лет показатель, наоборот, демонстрировал понижательную тенденцию. По данным Главного таможенного управления КНР, китайские предприятия сэкономили около 53,08 млрд. юаней за год из-за снижения пошлин или освобождения от них. Китай пересмотрел налогообложение и широко сотрудничает с другими странами, используя соглашения о свободной торговле. И вот результат: поступления Китая от таможенных пошлин по итогам минувшего года показали рекорд: 1,89 трлн. юаней (около 300 млрд. долл.). Как сказал глава управления Ю. Гуанчжоу, объём собранных платежей вырос по сравнению показателем 2016 года на 23,26%.
Не только использование морских путей, но и эксплуатация природных ресурсов Арктики может серьёзно повлиять на экономическое развитие Китая. Северный морской путь позволит «дракону» быстрее доставлять грузы в Европу. Сейчас дорога из портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал занимает 48 дней. А вот другой пример: арктический танкер «Кристоф де Маржери» дошёл из Норвегии в Южную Корею (без ледокола) и провёл в пути всего полтора десятка дней. Разница более чем втрое!
Китайцы не сидят сложа руки. Как отмечает «Финмаркет», среди китайских грузовых судов Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил первым «Yong Sheng». Летом минувшего года этим же маршрутом прошли ещё 6 китайских кораблей.
Кроме того, в сентябре 2017 г. исследовательское судно «Xue Long» осуществило рейс по Северо-Западному проходу вдоль северного побережья Канады: время пути из Нью-Йорка в Шанхай сократилось таким образом на 7 суток по сравнению с традиционным маршрутом (через Панамский канал).
Наконец, Китай — одно из тринадцати государств-наблюдателей при Арктическом совете. «Дракон» сегодня активно участвует в решении глобальных и региональных вопросов, связанных с Арктикой: от изменения климата до разведки и эксплуатация природных ресурсов.
В соответствии с новой Белой книгой «дракон» пользуется свободой и правами на судоходство, рыболовство, научные исследования, пролёт самолётов, прокладку кабелей под водой и трубопроводов, на разведку и добычу природных ресурсов в международных районах морского дна и специальных морских акваториях и районах Северного Ледовитого океана. Это право зафиксировано международными договорами и Конвенцией ООН по морскому праву.
За столь расплывчатой формулировкой стоит конкретный интерес Поднебесной: занять если не лидирующие, то ведущие экономические позиции в арктическом регионе. Китайцы напористы, предприимчивы и умеют извлекать прибыль отовсюду, а потому, безусловно, они своего добьются.
«Китаю необходимо искать новые пути развития своей экономики, осваивать новые горизонты, — говорит «Ридусу» ведущий аналитик «Amarkets» Артём Деев. — У Поднебесной всегда большие амбиции. Вероятно, китайцы намереваются занять лидирующие позиции в этом регионе, хотя прямого доступа к Арктике они не имеют и вряд ли получат желаемое в полном объёме. Может, Россия и поддержит стремление Китая, но вот скандинавские страны и Америка, вероятно, не будут рады появлению такого крупного игрока в регионе».
«На шельф Китай покуситься никак не может, — добавляет эксперт, — но может покуситься на международный раздел транспортных арктических коммуникаций: Северный морской путь, Юго-Западный проход, какие-то новые, возможно, будут появляться маршруты. Если лёд будет таять и дальше, возникает много разных вариантов». Вместе с тем арктический «путь» станет для китайцев очень затратным проектом, считает эксперт. Но есть вариант: «путь» станет выгодным для «дракона», если на своей территории опорные пункты предоставит ему «медведь» — Россия. «Арктика для навигации очень трудный регион, но, беря во внимание те проекты, которые реализовывает Китай, есть вероятность, что и этот проект имеет шансы на успех», — говорит Деев.
В итоге, отметим, у Китая и России возникает ещё один повод для того, что разные эксперты называют нынче «партнёрскими отношениями». На сей раз партнёрство будет развиваться вокруг Севморпути. Для этого проекта есть все основания: Москва сама нацелилась на этот маршрут для поставок китайцам того, чем сильна экономика «медведя»: энергоресурсов.
Однако у Москвы ныне худо с деньгами: то нефть в мире недостаточно дорогая, то в бюджете дыра, то западные санкции мешают. Значит, расчёт будет на китайские инвестиции в развитие арктического региона. Эксперты эту мысль подтверждают. «Ряд экспертов считает, что это перспективная тема: совместное освоение Арктики с использованием китайских инвестиционных ресурсов. У них есть свои наработки в области строительства ледоколов и специального оборудования. Другие считают, что это тема очень сложная и не стоит с китайцами сильно интегрироваться в деле освоения Арктики. Но процесс все равно потихонечку идёт», — говорит руководитель российско-китайского центра Финансовой академии при правительстве РФ Николай Котляров. Однако «обойти Россию» у Китая не получится: речь пойдёт, вероятно, только о совместном освоении маршрутов, то есть на взаимовыгодных условиях. Какими могут быть эти условия, пока не ясно.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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