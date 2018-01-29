22:24 29 января

Пентагон задумал создать беспилотник в виде летучей мыши

Минобороны США объявило тендер на создание перспективного беспилотника, в конструкции которого использовались бы принципы полета летучей мыши. Дрон будет применяться для ведения разведки и передачи данных для корректировки действий артиллерии, спецназа и авиации.

Пентагон задумал создать беспилотник в виде летучей мыши


Дело в том, как сообщает журнал Defense News, что современные беспилотные летательные аппараты созданы похожими на вертолеты или самолеты. Вращающиеся винты создают шум, который порой можно услышать без помощи специальных приборов, что делает невозможным скрытное наблюдение. Беспилотники, умеющие летать бесшумно, обеспечат скрытность разведки. Кроме того, аппараты, передвигающиеся с помощью взмахов крыльев, будут более маневренными, их будет труднее поразить средствами ПВО. Победитель конкурса получит от Пентагона грант на разработку нового БПЛА


Отметим, что в феврале прошлого года американские ученые из нескольких технологических университетов создали беспилотник Bat Bot или "Бот - Летучая мышь". Их робот может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой, как настоящая летучая мышь. Вес дрона составляет 85 граммов. "Скелет" аппарата сделан из углеволокна, а "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждом крыле - девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно. Благодаря этому Bat Bot может летать без помощи пропеллера, что повышает его маневренность в закрытых помещениях. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет около 1,5 миллиона долларов, пишет "РГ-Сила"


Использованы фотографии: https://ecotechnica.com.ua/
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Комментарии 18

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  1. Siegen Сегодня, 13:21
    Висят две летучие мыши вниз головой. Одна спрашивает другую:
    - Какой день был самым ужасным в твоей жизни?
    - Когда у меня начался понос. belay
    Siegen
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:30
      В любом случае будет двигатель по-мощнее, чтобы нести полезную нагрузку, так что с малозаметностью всё равно будут проблемы.
      Гигант мысли
      1. cniza Сегодня, 13:32
        Над таким аппаратом работают многие , но пока только модели.
        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 13:42
      Таки пусть создадут полуметрового робота кузнечика, чтобы прыгал на километр. Энергозатратность биологических существ на порядок меньше механических, а работа на порядок больше. Даже если эта мышка полетит, то очень не надолго.
      сибиралт
      1. voyaka uh Сегодня, 14:06
        Над этим тоже думают. У кузнечиков, блох в суставах ног при прыжке происходит сложная электро-химическая реакция. Типа.. "биологический взрыв". Поэтому они прыгают - как ракета стартует. Конечно, пытают имитировать такие реакции. Вмонтировать в колено экзоскелета - и побежал огромными прыжками, постреливая на лету... wassat
        voyaka uh
      2. Вежливый Лось Сегодня, 14:20
        Цитата: сибиралт
        Энергозатратность биологических существ на порядок меньше механических, а работа на порядок больше.

        Абсолютно верно. На нынешнем этапе развития технологий для практического применения более пригоден будет биологический объект с установленными/вживленными средствами управления. Например, повесить вороне между ног видеокамеру и уздечку с электромагнитным приводом к клюву приклеить, чтобы поворотом головы задавать высоту и направление полета. Естественно, при этом необходим ограничитель усилий, а то... И необходимость реализации алгоритма возврата в точку запуска отпадает. Жрать домой прилетит.
        Вежливый Лось
    3. Озеленитель Сегодня, 15:23
      Чей то сей понос не летит дальше 30 метров
      Озеленитель
  2. volodya Сегодня, 13:22
    Да пусть делают, хоть в виде летающего крокодила!
    volodya
    1. san4es Сегодня, 14:59
      Цитата: volodya
      Да пусть делают, хоть в виде летающего крокодила!

      ...Или носорога laughing
      san4es
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
    Прогресс прёт . На очереди дроны - насекомые
    КВУ-НСвД
    1. Siegen Сегодня, 13:23
      США - человек-летучая мышь (бэтмен), человек-паук, человек-муравей, железный человек.
      Россия (СССР) - повесть о настоящем человеке.
      Siegen
    2. Серый брат Сегодня, 13:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      На очереди дроны - насекомые

      Ненене это уже было, теперь размер попёр в сторону увеличения.
      Серый брат
  4. Серый брат Сегодня, 13:26
    Махолёт с такой массой ветром унесёт. У крыльев парусность большая, а энерговооружённость низкая.
    Серый брат
  5. Bossota Сегодня, 13:33
    Бэтмен - новая реинкарнация laughing
    Bossota
  6. Вежливый Лось Сегодня, 13:52
    Вес дрона составляет 85 граммов. "Скелет" аппарата сделан из углеволокна, а "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждом крыле - девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно

    А мне вот с морально-этической точки зрения интересно, какова схожесть дрона с его биологическим двойником? Не, ежели применять его в Арктике, то это неважно. Кроме бдительных оленеводов там летучая мышь никого не заинтересует. А если применять его в местности, где летучие мыши водятся в изобилии, то при максимальном сходстве, особи мужского пола, не до конца проснувшись после спячки, могут ведь, в лучшем случае, принять за конкурента и начистить объективы, а в худшем - принять за объект для спаривания и ... Жаль разработку. И зверушек жаль.
    Вежливый Лось
  7. А. Привалов Сегодня, 13:52
    Этой "новости" ровно год, а самой мышке уже года четыре. hi
    А. Привалов
    1. Geisenberg Сегодня, 13:58
      Цитата: А. Привалов
      Этой "новости" ровно год, а самой мышке уже года четыре. hi


      Надо же что-то публиковать ))
      Geisenberg
  8. Geisenberg Сегодня, 13:57
    Ну здравствуй товарищ Бэтман )))
    Geisenberg
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