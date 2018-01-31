Розенберг. Идеолог Третьего рейха

Имя этого человека никогда не появится в почетном списке выпускников «бауманки» (Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана / Московского высшего технического училища), хотя оно и известно всему миру. На заре своей жизни он получил в Российской империи качественное образование, а в зрелости принес своей родине колоссальное зло. Он не только направил против страны, где родился, армии захватчиков, но и вынашивал планы по ее полному уничтожению и расчленению. Альфред Розенберг был главным идеологом нацистской партии и автором плана по освоению «восточных территорий», сыграв важнейшую роль в развязывании агрессивной войны против Советского Союза.Вряд ли ревельский башмачник Вольдемар Вильгельм Розенберг, прибалтийский немец по происхождению, и его жена Эльфрида Каролина Зире, происходившая из семьи переселившихся в Эстляндию французских протестантов-гугенотов, могли предположить, что их сын Альфред, появившийся на свет 12 января 1893 года, сыграет впоследствии очень значительную роль в мировой истории.Сегодня Ревель носит название Таллина и является столицей Эстонии, а тогда, в 1893 году, он входил в состав Российской империи в качестве столицы Эстляндской губернии. Большую часть городского населения Эстляндии составляли остзейские или прибалтийские немцы. Из остзейских немцев вышло множество российских государственных деятелей, полководцев и флотоводцев, ученых, инженеров, врачей, деятелей культуры. Но были среди них и такие как Альфред Розенберг – ненавидевшие Россию и никогда себя с ней не идентифицировавшие.Юный Альфред получил образование в Ревельском Петровском реальном училище, а осенью 1910 года, в 17 лет, поступил на архитектурный факультет Рижского политехнического института (ныне – Рижский технический университет). Неплохо жили башмачник Вольдемар и его Эльфрида, раз смогли обеспечить в будущем сыну неплохое образование. Когда началась Первая мировая война, Альфреду был 21 год. Но ни в российскую армию, ни на фронт он не попал: перевелся в Москву, на архитектурный факультет Московского высшего технического училища, который и окончил в 1918 году в возрасте 25 лет. В том же 1918 году Альфред вернулся в родной Ревель.К этому времени Эстония была уже в руках германских войск. РСФСР по условиям Брестского мира отказалась от притязаний на прибалтийские земли, а Германия, в свою очередь, отказалась признавать независимость Эстонской республики и установила здесь оккупационный режим. В молодом Розенберге, еще вчера учившемся в российском вузе, взыграли национальные чувства. Он подал заявление о вступлении в немецкий экспедиционный корпус, но его на военную службу не приняли. Вердикт командования был однозначным и оскорбительным для остзейского немца Розенберга – «Русский!». Молодому человеку ничего не оставалось, как устроиться скромным учителем в ревельскую мужскую гимназию (ныне это Гимназия Густава Адольфа в Таллине). Однако, такая работа казалась амбициозному молодому человеку, да еще в столь бурное время, скучной и бесперспективной. К тому же Розенберг с крайней ненавистью относился к Октябрьской революции, к марксистским и коммунистическим идеям. Именно антибольшевизм подтолкнул молодого инженера – архитектора и школьного учителя к более радикальным националистическим взглядам.В конце 1918 года Альфред Розенберг перебрался в Германию, а точнее – в Мюнхен. В баварской столице к этому времени действовало «Общество Туле» — не то оккультная, не то политическая организация, объединявшая немецких националистов особого толка – т.н. «фёлькише» (от Völkische Bewegung – Народное движение). Члены «Общества Туле» искали истоки происхождения арийской расы и стремились обосновать ее превосходство над другими расами. Это был маленький кружок мюнхенских интеллигентов, которые, возможно, и представить себе не могли, к каким последствиям для человечества приведут уже через два десятилетия их теоретические и философские изыскания.Альфред Розенберг познакомился с 50-летним Дитрихом Эккартом – талантливым драматургом и журналистом, сыгравшим на ранних этапах становления германского нацизма очень важную роль. Именно Эккарт ввел Розенберга в «Общество Туле», а вскоре молодой прибалтийский немец познакомился с ветераном Первой мировой войны Адольфом Гитлером. Ко времени знакомства Розенберг, человек образованный и эрудированный, близко воспринявший расистские и антисемитские идеи, уже занимался публицистической деятельностью. Он оказал очень большое идеологическое влияние на Адольфа Гитлера, способствовав укреплению антисемитских взглядов последнего (прежде Гитлер был весьма равнодушен к «еврейскому вопросу» и даже старался избегать оскорбительных высказываний в адрес евреев).В отличие от большинства основателей «Общества Туле» — интеллектуалов и мечтателей, далеких от «народной политики», Альфред Розенберг отличался своей способностью объяснять расовые идеи в популярной и доступной широким массам форме. Он рассматривал все происходящие в мире события с точки зрения расовой теории. Досталось, разумеется, и Октябрьской революции, которую Розенберг ненавидел. В 1920 году Розенберг вступил в Национал-социалистскую немецкую рабочую партию и получил партийный билет № 625. Он быстро выдвинулся в число важнейших фигур партии, фактически став ее главным идеологом. В 1921 году Розенберг занял пост главного редактора партийной газеты «Völkischer Beobachter», а в апреле 1933 года возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП. Перу Розенберга принадлежит целый ряд книг, излагающих основы нацистской расовой теории. Важнейшим трудом Розенберга считается книга «Миф ХХ века». Уже после прихода Гитлера к власти Альфред Розенберг в 1934 году был назначен Уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, по вопросам Германского рабочего фронта и всех связанных с ним организаций. Одновременно с 1940 года Розенберг возглавлял и Центральный исследовательский институт по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания. Еще одним проектом, который возглавил Розенберг, стал авторский «Штаб рейхсляйтера Розенберга». Именно эта структура занялась в годы Второй мировой войны расхищением культурных ценностей с территорий оккупированных стран и вывозом их в Германию.С весны 1941 года Альфред Розенберг становится одной из ключевых фигур в разработке планов гитлеровской Германии по нападению на Советский Союз. Конечно, не будучи военачальником или «силовиком», Альфред Розенберг отвечал исключительно за идеологическое и политическое обеспечение готовящегося «блицкрига». 2 апреля 1941 года Гитлер поручил Розенбергу разработать основы оккупационной политики Германии на востоке. Спустя чуть более двух недель, 20 апреля 1941 года Гитлер назначил Розенберга уполномоченным для централизованного решения вопросов восточноевропейского пространства. Очевидно, фюрер считал, что беззаветно преданный идеям национал-социализма уроженец Прибалтики Розенберг – идеальная фигура для руководства оккупационной администрацией на востоке после того, как Советский Союз будет разгромлен.При этом, к Розенбергу в нацистской военной и политической элите было весьма двоякое отношение. С одной стороны, и фюрер, и его окружение признавали идеологические заслуги Розенберга для формирования нацистской идеологии, с другой стороны относились к нему весьма снисходительно, поскольку управленцем Розенберг был весьма посредственным. Играя важную роль в нацистской партии фактически с первых лет ее существования, Альфред Розенберг так и не смог стать действительно влиятельным соратником фюрера не в идеологических, а в организационных вопросах – он пользовался куда меньшим влиянием, чем Геринг, Гесс, Гиммлер, Геббельс, Борман и некоторые другие важные руководители Третьего рейха.Именно Розенбергу Гитлер доверил создание специального плана по расчленению Советского Союза. Идеолог нацизма был убежден, что для сокрушения мощи советского государства необходимо поощрять сепаратистские движения на территории Советского Союза, культивировать русофобский национализм среди народов различных республик СССР. 22 июня 1941 года Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз. Не прошло и месяца после начала войны, как 17 июля 1941 года было официально создано Имперское министерство оккупированных восточных территорий. Министром стал Альфред Розенберг. Таким образом, именно он возглавил деятельность всех германских органов управления на оккупированных территориях Советского Союза – на Украине, в Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии и некоторых областях РСФСР. Это обстоятельство делает Розенберга одним из главных нацистских военных преступников, ответственных за уничтожение и ограбление советского населения на оккупированных территориях.Министерству по делам оккупированных восточных территорий подчинялись нацистские органы управления – рейхскомиссариаты: «Остланд» (штаб-квартира в Риге) – Прибалтика и Белоруссия, руководитель – рейхскомиссар Генрих Лозе; «Украина» (штаб-квартира – в Ровно) – территория большинства областей Украины, а также юг Брестской области, Гомельская область Белоруссии, часть Пинской и Полесской областей, руководитель – рейхскомиссар Эрих Кох. После планируемого занятия Кавказа и Закавказья Розенберг планировал создать рейхскомиссариат «Кавказ» с центром в Тбилиси и во главе с рейхскомиссаром Арно Шикеданцем. На территории Центральной России до Урала должен был быть создан рейхскомиссариат «Московия» под руководством Зигфрида Каше, а в Средней Азии – рейхскомиссариат «Туркестан». Хотя аппараты рейхскомиссариатов «Московия», «Кавказ» и «Туркестан» были сформированы уже в 1941 году, к непосредственным обязанностям их чиновникам так и не было суждено приступить – под Москвой наступление «железных колонн вермахта» было сломлено.О том, что творили гитлеровцы на оккупированных территориях Советского Союза, до сих пор невозможно вспоминать без содрогания. Список нацистских военных преступлений на Украине, Белоруссии, в Прибалтике, на Северном Кавказе огромен. И колоссальная доля вины за них лежит на Альфреде Розенберге – человеке, чей фанатизм во многом подтолкнул гитлеровское руководство к тем зверствам, которые изначально оно и не планировало. Так, именно Розенберг был инициатором тотального уничтожения ряда национальных групп Советского Союза (евреи, цыгане), одновременно он стремился максимально культивировать антирусские настроения на оккупированных территориях – среди украинцев, белорусов, казаков, прибалтийских народов.Под непосредственным руководством Розенберга осуществлялся вывоз культурных ценностей из оккупированных городов, а вывезено было, как мы знаем, немало произведений искусства, литературы, просто исторических и культурных ценностей. Есть вина Розенберга и в угоне советских граждан для рабских работ на территории Германии и других европейских стран. Известно, что Розенберг относился к народам Советского Союза как к людям второго или даже третьего сорта. Сам архитектор по образованию, теоретик, не воевавший и не убивавший людей, Розенберг высказывал наиболее кровожадные и античеловечные идеи даже по сравнению с другими нацистскими лидерами.Однако уже в 1944 г. была освобождена большая часть территории Советского Союза. Чиновники рейхскомиссариатов в спешке эвакуировались, спасаясь от наступающих частей победоносной Красной армии. Но Розенберг продолжал настаивать на целесообразности сохранения своего Министерства восточных территорий даже тогда, когда гитлеровские армии были вытеснены с Украины, Белоруссии и Прибалтики. Стремление Розенберга сохранить министерство вызывало раздражение даже у ближайших соратников по партии, которые и так постоянно подсмеивались над главным нацистским идеологом, у которого хорошо получалось рассуждать о неполноценных расах, но практически не получалось наладить нормальную административную работу.Тем не менее, Розенберг оставался министром по делам восточных территорий до самых последних дней существования гитлеровской Германии. После победы он бежал на север страны, где обосновалось правительство официального гитлеровского преемника адмирала Карла Деница. Однако 19 мая 1945 года в госпитале Фленсбурга Альфред Розенберг был арестован военнослужащими британской 11-й армии. Избежать ответственности за преступления во время кровавой войны, развязанной во многом при непосредственном участии Розенберга, у него не получилось.Гитлеровский идеолог и министр по делам восточных территорий стал одним из главных обвиняемых на знаменитом Нюрнбергском процессе. В отличие от многих других видных нацистских деятелей, которые хотя бы пытались изобразить раскаяние, Альфред Розенберг так ни в чем и не раскаялся, по крайней мере, публично. Он отказался от последнего слова перед казнью и взошел на эшафот, так и не отрекшись от убеждений, приведших к смерти миллионы людей и стоивших жизни и ему самому. 16 октября 1946 года Альфред Розенберг закончил свое существование на виселице в Нюрнбергской тюрьме. Ему было 53 года.