22:23 29 января

ВСУ способны перебросить в Донбасс более 300 РСЗО

Минобороны Украины способно перебросить к линии соприкосновения в Донбассе более 300 реактивных систем залпового огня, пишет Вестник Мордовии.



Одних только «Градов», стоящих на вооружении ВСУ – почти две сотни. Конечно, часть установок будут оставаться в тылу – что-то находится в учебных подразделениях, на ремонтных заводах, но сотни полторы БМ-21 подтянуть к линии соприкосновения – вполне выполнимая задача.


«Ранее сообщалось, что большая часть реактивных снарядов – с истекшими сроками хранения. Однако, по имеющимся данным, в настоящее время реактивные дивизионы получают в свое распоряжение импортные боеприпасы, в том числе из Болгарии. Данная страна осуществляет поставки как террористам в Сирии, так и украинской армии», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.

ВСУ способны перебросить в Донбасс более 300 РСЗО


На вооружении ВСУ находятся также около 140 единиц РСЗО «Ураган» и «Смерч». Военные действия, пожары на складах значительно сократили количество боекомплекта для этих систем, однако оставшееся количество реактивных снарядов, по данным автора, позволит каждой установке применить по несколько пакетов.



В настоящее время украинские СМИ много пишут о ракетах, которые разрабатываются в рамках проекта «Ольха». Сообщается, что уже налажено производство боеприпасов для модернизированного комплекса. Тем не менее, пишет автор, доработка РСЗО еще не завершена. Вместе с тем, не исключено, что их испытания могут пройти в Донбассе по реальным целям.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 33

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  1. влад66 Сегодня, 13:41
    Вполне могут, третий год готовятся после Минска. request
    влад66
    1. Навигатор 1 Сегодня, 13:45
      Зря вы так к ближе к выбором майданутые могут перейти к провокациям на Донбасе.
      Навигатор 1
      1. Every Сегодня, 15:08
        Цитата: Навигатор 1
        Зря вы так к ближе к выбором майданутые могут перейти к провокациям на Донбасе.


        К выборам 18 марта? Ну, не знаю.
        Смотря как поведет себя ПВВ. Если займет нейтральную позицию, как с олимпиадой, то это поубавит ему очков. Ведь получиться, что он Русских на Донбасе бросил.
        А если отреагирует жестко, вплоть до уничтожения позиций ВСУ, то скорее всего наоборот, наберет очки.
        Но это зависит от того, какими силами ВСУ ударит по Донбасу.
        Если действительно подтянут сотни полторы РСЗО, то это уже серьезно. Это будет уже тотальное уничтожение жителей ЛНР и ДНР, поскольку наносить точечные удары из РСЗО проблематично, у них разлет снарядов приличный и погибших среди мирного населения будет очень много.
        Только в таком случае можно нанести удар по позициям ВСУ, с целью предотвратить уничтожение мирного населения.
        Хотя логика у майданутых отсутствует по определению.
        П.С. для России намного опаснее начало боевых действий во время проведения ЧМФ 2018г. (и зачем вообще с ним связались? все равно своя сборная - национальный позор)
        Every
        1. Озеленитель Сегодня, 15:28
          Ну если Шойгу оставить на выборах главкомом,то и Одесса будет нашей
          Озеленитель
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:46
      Та у них нет такого количество РСЗО.
      По состоянию на 2016 год на вооружении Сухопутных сил ВСУ находились:
      9К55 «Град» - 203 единицы
      9К57 «Ураган» - 70 единиц
      9К58 «Смерч» - 75 единиц

      Вроде бы даже больше, но во-первых сколько ВСУ потеряли, во-вторых в каком состоянии оставшиеся на хранении?
      Владыка Ситх
      1. Alex777 Сегодня, 14:02
        А сколько из них накрыли летом прозапрошлого года?
        Alex777
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:05
          Та вот бросил писать сводку и ищу на ЛостАрморе.
          http://lostarmour.info

          Трофеев:
          9К55 «Град» - 4 единицы

          Уничтожено:
          9К55 «Град» - 21 единица;
          9К57 «Ураган» - 13 единиц.
          Владыка Ситх
      2. Лелёк Сегодня, 17:14
        Цитата: Владыка Ситх
        Владыка Ситх


        Привет, Сергей. Но каковы "братушки, паскуды. И это в то время, когда просят пробросить "Южный Поток" через их территорию. fool
        Лелёк
        1. Владыка Ситх Сегодня, 17:22
          Привет, Лелёк! Братушки, это болгары, которые воевали в двух последних войнах против нас. А Украина и Россия - единый народ.
          Владыка Ситх
  2. Пытливый Сегодня, 13:41
    Системы то вывезут, но вроде как у них с боеприпасами к ним полный швах.... Все что не продали легально на складах переодически сгорает... Не думаю, что у бывших наших союзников во Варшавскому Договору тоже осталась заначка, уже должны были утилизировать, так что это как 300 туземцам раздать по автомату с одним патроном
    Пытливый
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:42
    Числится в списке ВС и доехать-стрельнуть - две большие разницы
    КВУ-НСвД
    1. Alex-a832 Сегодня, 14:51
      Несмотря на авторухлядь, изображенную на фото, к сожалению, у них есть на чём подъехать, из чего и чем стрельнуть. Остается только надеяться на "самовозгорание" артскладов и прочий саботаж настоящих украинских патриотов.
      Alex-a832
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:49
    Мало у них склады горели! am Нужно еще пожаров, и чтобы по всей укроине!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:59
      Они везде на складах развесили таблички " Не курить". hi
      ul_vitalii
    2. роман66 Сегодня, 14:04
      и рельсовую войну уже пора устроить - чтоб ничего до фронта не доезжало
      роман66
      1. Ромей Сегодня, 14:19
        Некому. Одних пересажали, другим промыли мозги так, что нужно больше беспокоится чтобы нам рельсовую войну не учинили..
        Ромей
        1. Svarog51 Сегодня, 20:07
          Дмитрий hi приветствую.
          нам рельсовую войну не учинили..

          Нет смысла учинять, если только пакость в приграничных районах сотворить. Из вредности. Надеюсь, наши службы это учитывают.
          Svarog51
  5. 23424636 Сегодня, 14:06
    ситуация неприятная только из за того что порошенковские стрельцы страх потеряли Все эти Мински были как пилюли для успокоения ,- "не бойтесь пацаны, они дальше не пойдут "и начали вновь бряцать оружием с инструкторами из Европы и Канады. Тем паче наиболее активные исповедники идеи движения на Киев -Гиви и Моторолла спят вечным сном . Если заваруха начнется, то южная часть республики полностью окажется под огнем .от Гранитного до Кузнецово-Михайловки(крайняя точка на границе с Россией.) 33 км..
    23424636
  6. Архивариус Вася Сегодня, 14:22
    Передний бампер на 2х ближних машинах на фото не в самом лучшем состоянии. Но чтоб доставить серьезные неприятности республикам достаточно и 50 штук по линии фронта растянуть, + сколько пакетов на грады осталось интересно?
    Архивариус Вася
  7. Алексий Сегодня, 14:27
    Этот вестник Мордовии прямо National Interest.
    Откуда они инфу берут?
    Алексий
  8. Zomanus Сегодня, 14:48
    Нужно больше пожаров на складах боеприпасов.
    И болгарам намекнуть, что бы внимательнее покупателей выбирали.
    Zomanus
    1. vasya.pupkin Сегодня, 16:50
      Цитата: Zomanus
      Нужно больше пожаров на складах боеприпасов.
      И болгарам намекнуть, что бы внимательнее покупателей выбирали.

      "Братушкам",как и "батьке" все равно,для них-"деньги не пахнут".
      КОМУ ВОЙНА,А КОМУ-МАТЬ РОДНАЯ!
      vasya.pupkin
  9. NKT Сегодня, 15:00
    А чего на градах полоски? Это не те ли еще, которые в Чехословакию входили в 67? wink
    NKT
  10. Немезида Сегодня, 15:26
    Вот вам результат антироссийских Минских соглашений...Бандеровцы использовали их для обучения и оснащения своей армии и геноцида русского народа. А Болгария как всегда...Впрочем чего еще ждать от воевавшей на стороне Гитлера Болгарии ....
    Немезида
    1. БГфен Сегодня, 16:46
      Болгария вступила в войной с трех держав - от 41-44 года воевала против США и Великобритании, правда ето состоялос только в бомбежки Софии.Третая держава против которая воевали болгары-ето Германия - 44-45 г. Против ссср не воевали.Обявили войну США с надежду чтобы они окупировали Болгарии .Царь боялся от ссср и войну не обявлял ссср и солдаты на восточном фронте воевали только в составе Третом украинском против немцами-болгары погибли для ссср, не менше от руских в 1878 г..А кому продат свои изделия-всех кто не в списки запрета ООН и сможет заплатит.Кстати оружие игиловцы в большой степени производство росии и китая.Как там попало не знаю, но не говорю что в етом виновата российская сторона-в сирии с оружие торгуют все.А нет ли в украине свои заводы для боеприпасов от времен ссср.Только Болгария ли производит снаряды для градов.Я ето не знал.
      БГфен
      1. Немезида Сегодня, 16:50
        Болгария работала на Гитлера и воевала на стороне фашистов против Сербии...В Первую мировую Болгария воевала против России,опять на стороне немцев !
        Немезида
        1. БГфен Сегодня, 17:33
          Немцы воюют против сербы, вместе с итарлианцом, болгарии против Югославии не воюют - 6 апреля 1941 года, после массированной бомбардировки крупных городов, железнодорожных узлов и аэродромов, Германия и Венгрия вторгаются в Югославию. Одновременно итальянские войска при поддержке немцев проводят очередное наступление в Греции. К 8 апреля вооружённые силы Югославии рассечены на несколько частей и фактически перестают существовать как единое целое. 9 апреля немецкие войска, пройдя через югославскую территорию, выходят в Грецию и захватывают Салоники, заставив капитулировать греческую Восточно-Македонскую армию[en]. 10 апреля немцы захватывают Загреб. 11 апреля лидер хорватских нацистов Анте Павелич провозглашает независимость Хорватии и призывает хорватов покинуть ряды югославской армии, что ещё более подрывает её боеспособность. 13 апреля немцы захватывают Белград. 15 апреля югославское правительство бежит из страны. 16 апреля немецкие войска входят в Сараево. 16 апреля итальянцы занимают Бар и остров Крк, а 17 апреля — Дубровник. В тот же день югославская армия капитулирует, а 344 тыс. её солдат и офицеров попадают в плен.
          БГфен
        2. БГфен Сегодня, 17:38
          В первую мировую болгары воевали против руских на територии Болгарии, а после войной приютили остатких белогвардейских войск-десятки тысач руский жили в Болгарии, а всех руских которые были связаны с руско-турецкая война 1877-78 г получили пожизнаные денежные доволствия для хорошего проживания в Болгарии.Всех, без исключения-был принят закон о подержки руских.
          БГфен
          1. Немезида Сегодня, 17:49
            Болгария всю жизнь воюет против России и сейчас часть антироссийского блока НАТО и этим все сказано !
            Немезида
            1. БГфен Сегодня, 18:51
              Не думаю что Болгария развалила варшавского договора, она последная ушла.Оно вошла в тристороном пакте 1941 года под давления ссср и германии, не позволили ее остат неутралной.Так сделали и в 1990 г.Тоже под давления ссср она ушла из варшавского договора.Ни я ни вы не знаете какие были договорки на малте.
              БГфен
              1. Немезида Сегодня, 19:49
                Никто не заставлял Болгарию вступать в НАТО и воевать против России в 1914 и 1941 годах,это ваше решение ,вам за него и отвечать...А кто там первый,кто второй,не суть важно. Финляндия и сегодня не член НАТО и не она одна...
                Немезида
    2. Антарес Сегодня, 22:05
      Цитата: Немезида
      антироссийских Минских соглашений.

      РФ была соавтором и подписала его.
      Антарес
  11. APASUS Сегодня, 19:51
    Минобороны Украины способно перебросить к линии соприкосновения в Донбассе более 300 реактивных систем залпового огня, пишет Вестник Мордовии.

    Что то в этот раз Вестник Мордовии маханул мимо по моему? Это от куда взялось то сразу столько или где они были до этого.Что то сомнения вызывает данная инфа,в общем бардаке вдруг на рисовалось реально грозное оружие,а танков сколько у ВСУ не 500-600 случайно
    APASUS
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