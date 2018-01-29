ВСУ способны перебросить в Донбасс более 300 РСЗО
Минобороны Украины способно перебросить к линии соприкосновения в Донбассе более 300 реактивных систем залпового огня, пишет Вестник Мордовии.
Одних только «Градов», стоящих на вооружении ВСУ – почти две сотни. Конечно, часть установок будут оставаться в тылу – что-то находится в учебных подразделениях, на ремонтных заводах, но сотни полторы БМ-21 подтянуть к линии соприкосновения – вполне выполнимая задача.
«Ранее сообщалось, что большая часть реактивных снарядов – с истекшими сроками хранения. Однако, по имеющимся данным, в настоящее время реактивные дивизионы получают в свое распоряжение импортные боеприпасы, в том числе из Болгарии. Данная страна осуществляет поставки как террористам в Сирии, так и украинской армии», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
На вооружении ВСУ находятся также около 140 единиц РСЗО «Ураган» и «Смерч». Военные действия, пожары на складах значительно сократили количество боекомплекта для этих систем, однако оставшееся количество реактивных снарядов, по данным автора, позволит каждой установке применить по несколько пакетов.
В настоящее время украинские СМИ много пишут о ракетах, которые разрабатываются в рамках проекта «Ольха». Сообщается, что уже налажено производство боеприпасов для модернизированного комплекса. Тем не менее, пишет автор, доработка РСЗО еще не завершена. Вместе с тем, не исключено, что их испытания могут пройти в Донбассе по реальным целям.
Одних только «Градов», стоящих на вооружении ВСУ – почти две сотни. Конечно, часть установок будут оставаться в тылу – что-то находится в учебных подразделениях, на ремонтных заводах, но сотни полторы БМ-21 подтянуть к линии соприкосновения – вполне выполнимая задача.
«Ранее сообщалось, что большая часть реактивных снарядов – с истекшими сроками хранения. Однако, по имеющимся данным, в настоящее время реактивные дивизионы получают в свое распоряжение импортные боеприпасы, в том числе из Болгарии. Данная страна осуществляет поставки как террористам в Сирии, так и украинской армии», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
На вооружении ВСУ находятся также около 140 единиц РСЗО «Ураган» и «Смерч». Военные действия, пожары на складах значительно сократили количество боекомплекта для этих систем, однако оставшееся количество реактивных снарядов, по данным автора, позволит каждой установке применить по несколько пакетов.
В настоящее время украинские СМИ много пишут о ракетах, которые разрабатываются в рамках проекта «Ольха». Сообщается, что уже налажено производство боеприпасов для модернизированного комплекса. Тем не менее, пишет автор, доработка РСЗО еще не завершена. Вместе с тем, не исключено, что их испытания могут пройти в Донбассе по реальным целям.
Использованы фотографии: Отвага2004
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