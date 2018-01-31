Навальный и его "благотворительность"

Алексей Анатольевич Навальный — политик, общественный деятель, борец с коррупцией, блогер, кандидат в мэры Москвы и активно рвущийся в кандидаты в президенты России. С начала 2010-х годов он проходит обвиняемым, ответчиком и свидетелем по ряду уголовных, административных и арбитражных дел. И вот теперь благотворительность...Но начнем не с этого.Когда товарищ Навальный объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, он был чист (относительно, конечно), потому что Верховный суд уже отменил ему приговор по делу "Кировлеса". Но в феврале 2017 года ситуация изменилась, и Ленинский суд Кирова вновь приговорил его к пяти годам условно. Обвинение по тяжкой статье говорило само за себя — Навального в кандидаты никто не зарегистрирует. Но Алешу этот момент ни капельки не смутил, и он продолжил встречаться с избирателями и собирать пожертвования на свою мифическую избирательную кампанию. Вы не поверите, но нашлись и те, кто жертвовал. Суммы, конечно, были разные, люди переводили и 50 рублей, и 50 тысяч, кто-то, наверное, и больше. Те, кто спит и видит, чтобы во главе России стояла марионетка, которая бы руководила страной по методичке из США. Но 25 декабря 2017, когда ЦИК отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты РФ, восторжествовала справедливость. Официально.И тут люди как будто прозрели. В суды посыпались исковые заявления о возврате пожертвованных на президентскую кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального денег. Например, в мировой суд Савеловского района поступило пять исков на общую сумму 4,5 тысячи рублей. До этого 400 рублей по решению суда были возвращены москвичу Валерию Жбанову. А в конце прошлого года вернуть 50 100 рублей потребовал Михаил Костенко, который не знал о том, что Навальный не имел права баллотироваться в кандидаты в президенты и перевел ему денег, а позже вообще узнал, что этот товарищ нигде не работает, мотается по заграницам и транжирит "народные" деньги. Но это всё оказалось цветочками на фоне того, что произошло 22 января 2017 года. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции России к фонду "Пятое время года", который и собирал пожертвования на обеспечение работы штаба Навального, и ликвидировал его. Чтобы вы понимали всю болезненность этого удара, именно через данный фонд проходила большая часть пожертвований, и за период с декабря 2016 года, согласно финансовому отчету кампании Навального, было собрано более 275 миллионов рублей.В итоге Навальный остался у разбитого корыта, а кушать-то хочется всегда! И уже сегодня он придумал иную схему обогащения. Такую, знаете, гадкую, циничную...Под видом благотворительности интернет-помощники Алексея Навального развернули сразу ряд "добрых" проектов:1. Пожертвования на восстановление храма Живоначальной троицы при бывшем приюте Бахрушиных:2. Пожертвования на восстановление усадьбы отца русской истории В.Н. Татищева в д. Болдино:3. Пожертвования на нужды Центра дистанционной помощи и поддержки, который оказывает помощь людям в борьбе с различными проблемами:4. Пожертвования ветеранам:5. Ну и просто пожертвования в пользу фонда "Возрождения храмов":И внимание, товарищи, номер счета и реквизиты... не пройдите мимо них!!! Они вам окончательно и бесповоротно на все откроют глаза.Не хочу писать банальных вещей, но я больше чем уверена, что ни Навальный, ни его помощники даже не представляют где находится, например, храм Живоначальной Троицы или усадьба отца русской истории, на восстановление которых они собирают пожертвования. И от этого становится еще противнее. У этих людей уже совсем ничего святого не осталось.