Нетаньяху в Москве хочет убедить Путина пересмотреть ядерную сделку с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня прибывает с визитом в российскую столицу. Глава израильского кабмина проведёт личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Израильская пресса сообщает о том, что в делегацию входят такие чиновники как представитель израильского совета безопасности (он же министр по делам Иерусалима) Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Херци Галеви.Визит Нетаньяху в Москву будет краткосрочным. Продлится около 5-6 часов. Планируется обсудить сирийский военный конфликт, а также принять участие в открытии мемориальной выставки в Еврейском центре толерантности «Собибор: победившие смерть».В СМИ Израиля отмечается, что Нетаньяху намеревается обсудить с российским президентом вопросы осуществления координации между военными ведомствами применительно к событиям, происходящим на территории Сирийской Арабской Республики. Также объявлено, что Нетаньяху намеревается убедить Владимира Путина в пересмотре (по инициативе США) так называемого ядерного соглашения с Ираном.Ранее израильский премьер заявил, что Израиль "не позволит получить Ирану ядерное оружие".Важно отметить, что Нетаньяху провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Давосского форума.На этом фоне из Израиля приходят сведения о том, что власти страны должны в ближайшее время принять решение о приобретении 3-й эскадрильи истребителей 5-го поколения F-35. Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта, которую нужно учитывать при намерении масштабных закупок для нужд израильских ВВС.