22:23 29 января

Нетаньяху в Москве хочет убедить Путина пересмотреть ядерную сделку с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня прибывает с визитом в российскую столицу. Глава израильского кабмина проведёт личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Израильская пресса сообщает о том, что в делегацию входят такие чиновники как представитель израильского совета безопасности (он же министр по делам Иерусалима) Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Херци Галеви.

Визит Нетаньяху в Москву будет краткосрочным. Продлится около 5-6 часов. Планируется обсудить сирийский военный конфликт, а также принять участие в открытии мемориальной выставки в Еврейском центре толерантности «Собибор: победившие смерть».

В СМИ Израиля отмечается, что Нетаньяху намеревается обсудить с российским президентом вопросы осуществления координации между военными ведомствами применительно к событиям, происходящим на территории Сирийской Арабской Республики. Также объявлено, что Нетаньяху намеревается убедить Владимира Путина в пересмотре (по инициативе США) так называемого ядерного соглашения с Ираном.


Ранее израильский премьер заявил, что Израиль "не позволит получить Ирану ядерное оружие".

Нетаньяху в Москве хочет убедить Путина пересмотреть ядерную сделку с Ираном


Важно отметить, что Нетаньяху провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Давосского форума.

На этом фоне из Израиля приходят сведения о том, что власти страны должны в ближайшее время принять решение о приобретении 3-й эскадрильи истребителей 5-го поколения F-35. Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта, которую нужно учитывать при намерении масштабных закупок для нужд израильских ВВС.


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Комментарии 63

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  1. Арон Заави Сегодня, 14:19
    Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.
    Арон Заави
    1. влад66 Сегодня, 14:24
      Цитата: Арон Заави
      Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.

      У каждой страны свои проблемы которые необходимо решать, почему ваши проблемы должны волновать всех. request
      влад66
      1. cniza Сегодня, 14:29
        Цитата: Арон Заави
        Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.


        Так все в мире устроено , найти общие точки интереса.
        cniza
        1. Лелёк Сегодня, 16:38
          Цитата: cniza
          Так все в мире устроено , найти общие точки интереса.

          hi
          Общая точка интересов между Израилем и США найдена, я бы сказал, что не точка, а многоточие. Но это многоточие претит интересам России. Так почему мы должны влезать в эту компанию противников национальных интересов нашей страны и стран соседствующих с нами? Простая логика подсказывает ответ - "брысь!". yes
          Лелёк
          1. Shahno Сегодня, 18:35
            С Израилем дешевле сейчас врагом не быть... Не обязательно другом. И это в принципе понимает ваш президент. Да и наш тоже понимает, что должен искать общие точки с Россией.
            Shahno
      2. Арон Заави Сегодня, 14:31
        Цитата: влад66

        У каждой страны свои проблемы которые необходимо решать, почему ваши проблемы должны волновать всех. request

        Вот вот. Сплошная картинка для ТВ.
        Арон Заави
        1. влад66 Сегодня, 14:45
          Цитата: Арон Заави
          Вот вот. Сплошная картинка для ТВ.

          Арон, причем здесь ТВ и картинки для него, давайте вот все страны бросят свои дела и будут решать только ваши проблемы и какой кавардак начнется в мире, приехал Нитаньяху в Москву и хорошо, ищут точки соприкосновения, это лучше чем индюками друг на друга глядеть, может и договоримся об чем нибудь. Но проблемы ведь никуда не денутся, ни у вас, ни у нас. yes
          влад66
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:34
      Опять он поехал для картинки
      Лидеры стран просто для картинки к другим лидерам не ездят , при том столь часто . И проблемы при это обсуждаются волнующие обе страны , а не одну из сторон
      Понятно же что наши проблемы никого не волнуют.
      Иначе это прошения , а не переговоры
      КВУ-НСвД
    3. Маз Сегодня, 14:36
      Цитата: Арон Заави
      Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.

      Хуже не будет , пусть катается.
      Маз
    4. To be or not to be Сегодня, 14:46
      Да пусть ездит.
      Но,,зачастил..однако...

      "Израиль для России — дружественная страна, но не Тель-Авиву учить Кремль, как нужно расставлять акценты в политике России на Ближнем Востоке."
      Отсюда https://www.pravda.ru/authored/25-08-2017/1346489
      -netanyahu-0/
      To be or not to be
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:52
        44-й президент одобрил, чего ещё надо, или 45-й что-то пообещал?
        ul_vitalii
    5. Геркулесыч Сегодня, 14:56
      Арон hi -привез на утверждение сделку о покупке новой партии ф35 !Без подписи Путина Трапм самолеты вам не продаст!!! wassat
      Геркулесыч
    6. Geisenberg Сегодня, 15:30
      Цитата: Арон Заави
      Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.


      Проблемы ваши вы сами себе и создаёте. Так может и решать будете их без привлечения сторонней помощи ?
      Geisenberg
    7. starogil Сегодня, 15:32
      Ранее израильский премьер заявил, что Израиль "не позволит получить Ирану ядерное оружие".

      А куда деть израильское ядерное оружие, или вы считаете, что эта ВАША проблема никого
      на Ближнем Востоке - не волнует?
      starogil
    8. Злой543 Сегодня, 16:45
      Что то часто приезжает, вам картинка надоела?
      Злой543
    9. APASUS Сегодня, 19:24
      Цитата: Арон Заави
      Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.

      Показал гибкость и сознание того что диалог лучше войны.Результат еще не понятен ,но по любому это лучше выступления Джона Маккейна ,где все уже расставлено заранее !
      APASUS
    10. Tusv Сегодня, 20:29
      Цитата: Арон Заави
      Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.

      Ту дык решаем ваши проблемы. Только почему у вас должно быть ЯО и средсва доставки, а у Ирана не должно быть? По мне все это должно быть у большой пятерки совбеза ООН. У остальных, под страхом полного уничтожения даже подумать нельзя. А у вас есть и ЯО и приличные средства доставки. С какого? hi
      Tusv
  2. Серый брат Сегодня, 14:20
    Я не понял, "ядерную сделку" Иран с Россией заключил? Или может с Израилем?
    Серый брат
  3. Серый брат Сегодня, 14:25
    Стесняюсь спросить, а какой именно толерантности посвящён "Еврейский центр толерантности"?
    Серый брат
    1. Арон Заави Сегодня, 14:30
      Цитата: Серый брат
      Стесняюсь спросить, а какой именно толерантности посвящён "Еврейский центр толерантности"?

      Это ваш музей. Вам лучше знать.
      Арон Заави
      1. Серый брат Сегодня, 14:34
        Цитата: Арон Заави
        Это ваш музей. Вам лучше знать.

        Нет, не мой. Это заведение Федерации Еврейских Общин России.
        Серый брат
        1. НасРать Сегодня, 14:37
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Арон Заави
          Это ваш музей. Вам лучше знать.

          Нет, не мой. Это заведение Федерации Еврейских Общин России.

          Боже мой, что вы смели сказать... теперь Вас расстреляют!
          НасРать
          1. Серый брат Сегодня, 16:53
            Цитата: НасРать
            Боже мой, что вы смели сказать... теперь Вас расстреляют!

            Расстрелялка не отросла.
            Серый брат
      2. Geisenberg Сегодня, 15:32
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Серый брат
        Стесняюсь спросить, а какой именно толерантности посвящён "Еврейский центр толерантности"?

        Это ваш музей. Вам лучше знать.


        Наш музей или центр будет называться "русской толерантности" ... По тому и спрашивают.
        Geisenberg
    2. 32363 Сегодня, 14:36
      Цитата: Серый брат
      Стесняюсь спросить, а какой именно толерантности посвящён "Еврейский центр толерантности"?

      некоторые из них понимают всю свою вязкую сущность и пытаються через такие центры гоев на поводке держать и своих переформатировать, но безуспешно.
      32363
      1. Серый брат Сегодня, 15:58
        Цитата: 32363
        некоторые из них понимают всю свою вязкую сущность и пытаються через такие центры гоев на поводке держать и своих переформатировать, но безуспешно.

        Ясен пень безуспешно, 400 рублей лучше пропить.
        Серый брат
  4. omit Сегодня, 14:30
    [/i]На этом фоне из Израиля приходят сведения о том, что власти страны должны в ближайшее время принять решение о приобретении 3-й эскадрильи истребителей 5-го поколения F-35. Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта, которую нужно учитывать при намерении масштабных закупок для нужд израильских ВВС. [i]

    Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля. wassat
    omit
    1. НасРать Сегодня, 14:34
      Цитата: omit


      Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля. wassat


      Да-да, всем становиться очевидно - Глав.реды ВО - евреи !!! bully
      НасРать
    2. Маз Сегодня, 14:37
      Цитата: Арон Заави
      Опять он поехал для картинки. Понятно же что наши проблемы никого не волнуют. И было бы странно если бы это было иначе.

      Цитата: omit
      [/i]На этом фоне из Израиля приходят сведения о том, что власти страны должны в ближайшее время принять решение о приобретении 3-й эскадрильи истребителей 5-го поколения F-35. Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта, которую нужно учитывать при намерении масштабных закупок для нужд израильских ВВС. [i]

      Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля. wassat


      Это к редакции ВО, нам и без вас забот хватает.
      Маз
    3. собаковод Сегодня, 15:10
      [i] omit Сегодня, 14:30 Новый
      На этом фоне из Израиля приходят сведения о том, что власти страны должны в ближайшее время принять решение о приобретении 3-й эскадрильи истребителей 5-го поколения F-35. Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта, которую нужно учитывать при намерении масштабных закупок для нужд израильских ВВС.
      Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля.
      А вы не можете ни дня без ВО. Странно, не правда ли?
      Ну вообще-то мы ещё не можем ни дня без "незалежной! (это так, по секрету)
      собаковод
    4. Geisenberg Сегодня, 15:33
      Цитата: omit
      Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля. wassat


      Просто покинь форум.
      Geisenberg
    5. _Ugene_ Сегодня, 17:25
      И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля.
      вы такие воинственные, как же без вас на ВО
      _Ugene_
    6. Стилет_71 Сегодня, 20:08
      И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля

      Армия СССР спасла евреев от истребления, потом эти евреи создали Израиль, а Россия преемница СССР. Как там у Экзюпери, "Мы в ответе за тех...". Стало быть мы теперь наблюдаем, тревожимся laughing
      Стилет_71
  5. q75agent Сегодня, 14:34
    Цитата: omit
    Какое это имеет отношение к поездке Натаньягу ?И вообще - ВО не может и дня прожить без Израиля

    а израйлетяне без ВО
    q75agent
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:54
    Он в России как прописался! Может быть, уже и гражданство наше получил попутно?
    Геркулесыч
  7. мерцание Сегодня, 14:55
    Металлолом хочет продать recourse
    мерцание
  8. Труд Сегодня, 14:56
    Уж не планирует ли Израиль закупки военной техники?
    Труд
  9. Дормидонт Сегодня, 15:02
    А оно нам таки надо?
    Дормидонт
  10. XXXIII Сегодня, 15:08
    Визит Нетаньяху в Москву будет краткосрочным. Даже договорится не успеют lol
    XXXIII
  11. Vard Сегодня, 15:12
    Не сидится им спокойно... Иран КНДР нефть поставляет... И чего им натурой не расплатиться и что характерно все вокруг будут виноваты кроме Израиля...
    Vard
  12. А. Привалов Сегодня, 15:14
    Перед отлетом Нетаниягу заявил, что на переговорах с российским президентом он намерен обсудить проблему усиления иранского военного присутствия в Сирии и попытку Тегерана "превратить Ливан в базу для производства высокоточных ракет, направленных на Израиль".
    По словам Нетаниягу, с этим Израиль никогда не смирится.
    Помимо этого, как сообщил Нетаниягу в воскресенье на еженедельном заседании правительства, с Путиным он обсудит и вопросы усиления координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии.
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 19:16
      Нынешняя встреча Путина и Нетаниягу стала седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.
      На 19:00 по-Москве ни пресс-служба Кремля, ни пресс-служба главы израильского правительства не сообщают никаких подробностей о содержании встречи.
      СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.
      А. Привалов
  13. Немезида Сегодня, 15:16
    Израиль союзник США,а то что хорошо США плохо для России...
    Немезида
  14. Alex-a832 Сегодня, 15:24
    "Содержательная" статейка. Из разряда: выберете ту тему, что вам нравится и пообсуждайте... negative
    Alex-a832
  15. Сержант71 Сегодня, 15:34
    Только на условиях передачи России Иерусалима. И пусть уже Кедми назад заберут!
    Тогда можно и соглашаться.
    Сержант71
    1. 320423 Сегодня, 15:52
      заберут вместе со своим центром толерантности
      320423
      1. Сержант71 Сегодня, 16:13
        Я про такой центр и не знал. Мне просто эта рожа уже надоела на всех каналах и на радио до кучи. Убежал из этой страны, так будь последователен. Или после выхода на пенсию денег стало не хватать и по этому пасётся у нас, внезапно резко полюбив Россиюшку?
        Сержант71
        1. faiver Сегодня, 18:48
          попробуйте поискать не политизированные тв и радиоканалы, поверьте они есть...
          faiver
    2. Лелёк Сегодня, 16:47
      Цитата: Сержант71
      И пусть уже Кедми назад заберут

      hi
      Не трогайте Яшу, он умный и последовательный эксперт, имеющий по обсуждаемым вопросам СВОЁ, а не навязанное мнение. yes
      Лелёк
      1. Сержант71 Сегодня, 17:02
        Какая польза от его мнения стране, из которой он сбежал? Сарочке пусть своё мнение рассказывает и внуков дома нянчит.
        Сержант71
  16. Geisenberg Сегодня, 15:34
    Беня на фоне бандосов в балаклавах )))
    Geisenberg
    1. Neksel Сегодня, 21:03
      Цитата: Geisenberg
      Беня на фоне бандосов в балаклавах )))

      как раз с точностью до наоборот - на фоне группы АНТИ-террора
      Neksel
  17. taiga2018 Сегодня, 16:27
    ядерная сделка с Ираном пересмотру не подлежит,хотя,если Израиль начнёт покупать наше оружие в тех объёмах в которых покупает сейчас у США,то ничего невозможного я думаю нет...
    taiga2018
  18. colotun Сегодня, 16:52
    9 января 2018, 18:34 —
    Почему Израиль безнаказанно обстреливает Сирию ? Израильские власти не отрицают, что десятки раз наносили удары по территории Сирийской Арабской Республики.Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с РБК раскритиковал действия Израиля. "Все, что делает Израиль, пытаясь обеспечить свою безопасность, противоречит международному праву и добрососедским отношениям. Их политика базируется на своей собственной исключительности, и такое беспардонное поведение подсказывают американцы". Израиль регулярно нарушает воздушное пространство Сирии и обстреливает её территорию ракетами, объясняя это борьбой с шиитской организацией «Хезболла».По мнению руководства Сирии, ракетный обстрел нужен Израилю для того, чтобы оказать моральную поддержку террористам после тяжелых поражений. Дамаск предупредил Тель-Авив о том, что за подобной агрессией может последовать серьезный ответ со стороны Сирии, передает сирийское агентство SANA. Сирийский конфликт разрушил миф о дружбе Израиля с Россией. Как известно, Израиль мотивирует нанесение военно-воздушных ударов по военным объектам на юге Сирии, в том числе из воздушного пространства Ливана, так называемой «иранской угрозой». Все это свело на нет медийные иллюзии о том, что Москва якобы воспринимается в Тель-Авиве в качестве гаранта безопасности Израиля. Истинное отношение к сирийской кампании РФ раскрыла экс-сотрудница «Моссада» Сима Шайн в интервью Международному французскому радио RFI, открыто заявив, что Израилю «не нравится, что Россия решила спасать Башара Асада». Однако дальше всех пошла министр юстиции Израиля Аелет Шакед, которая заявила следующее: «Если Путин хочет выжить», ему лучше делать то, что говорит ему Израиль.рушится план балканизации Ближнего Востока, с разделом Ирака, Сирии и созданием Курдистана, к которому они шли долгих 35 лет. Более того, под угрозой находится и беспрепятственный геноцид палестинцев, который является главной причиной активности Ирана на ливано-сирийском направлении.

    В условиях, когда рычаги управления историей перешли от сионистко-американского лобби к России, проигравшей элите Израиля ничего не остается как пускать в бой наиболее махровых своих представителей. Военная агрессия Израиля против Сирии существенно осложняет процесс мирного урегулирования.
    colotun
  19. Radikal Сегодня, 17:24
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня прибывает с визитом в российскую столицу.
    Опять приехал испросить разрешения вновь ударить по объектам на сирийской территории! wassat
    Radikal
  20. серж сибиряк Сегодня, 17:33
    Ну Израиль,посмотрим что дальше будет с твоей наглостью.Не лез бы ты к соседям,в огород,а то бывает и заряд соли в зад прилетает,солидный.Не будите спящего медведя. hi
    серж сибиряк
  21. stone Сегодня, 17:41
    Покупка, как сообщают СМИ Израиля, предварительно одобряется Генштабом, хотя многие военные лётчики заявляют о «сырости» американского самолёта,
    А что были такие заявления от летчиков ВВС Израиля? fellow
    stone
    1. Oleg7700 Сегодня, 18:31
      Рабинович напел в "мигне":-"Израильская газета Гаарец сообщает, что в ближайшие месяцы командование ВВС должно принять решение о приобретении третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. ... Основной спор в ВВС сейчас идет не о том, нужно ли покупать третью эскадрилью F-35, а о том, когда это сделать. Окончательное решение должно быть принято в мае". На израильских ресурсах давно дебатируется насущная необходимость в ещё одной эскадрилье F-15I. (25ед) независимо от закупок третьей эскадрильи F35I Adir. Указывают, что оптимально и то и другое сразу, идут переговоры с Локхид и Боинг, дело в цене и оснащении израильскими системами и вооружением.
      Oleg7700
    2. Shahno Сегодня, 18:47
      Пока не было. Вроде нет проблем.
      Shahno
    3. faiver Сегодня, 18:51
      ну раз заявляют о "сырости" пусть покупают "сухие" bully
      faiver
    4. ЗВС Сегодня, 20:56
      А летчики Израиля не знают об этом. laughing Об этом знает глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер. Источник: http://rusnext.ru/news/1517063230
      ЗВС
  22. ЗВС Сегодня, 20:53
    Нетаньяху не поедет в Россию не имея оснований полагать, что сможет воздействовать на Путина.
    ЗВС
  23. VIK1711 Сегодня, 22:15
    Еврейском центре толерантности

    Шоб у Вас язык отсох и руки отвалились! Русский язык совсем отменили?
    VIK1711
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