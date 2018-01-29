Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа
Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" поступят в 2018 году на вооружение артиллерийского соединения Восточного военного округа в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.
Ранее генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" будет модернизирован, соответствующие наработки уже есть. Также в пресс-службе КБМ ТАСС сообщили, что предприятие завершило госиспытания модернизированной боевой машины комплекса "Хризантема-С", на которой установлен современный теплотелевизионный прицел белорусского производства.
Там отметили, что новый прицел, разработанный ОАО "Пеленг" (Минск, Белоруссия) по техническому заданию КБМ, показал высокую надежность и точность наведения по сравнению с прицелом, который использовался ранее. До этого в "Хризантеме-С" применялся прицельный комплекс украинского производства.
Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. "Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме без участия оператора.
В 2018 году в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, спланирована поставка партии самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С"- сообщили в пресс- службе.
Ранее генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" будет модернизирован, соответствующие наработки уже есть. Также в пресс-службе КБМ ТАСС сообщили, что предприятие завершило госиспытания модернизированной боевой машины комплекса "Хризантема-С", на которой установлен современный теплотелевизионный прицел белорусского производства.
Там отметили, что новый прицел, разработанный ОАО "Пеленг" (Минск, Белоруссия) по техническому заданию КБМ, показал высокую надежность и точность наведения по сравнению с прицелом, который использовался ранее. До этого в "Хризантеме-С" применялся прицельный комплекс украинского производства.
Благодаря наличию дополнительной лазерной системы наведения противотанковых ракет оператор может вести огонь залпом одновременно по двум разным объектам, используя разные каналы прицеливания- добавили в округе.
Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. "Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме без участия оператора.
Использованы фотографии: http://www.leonids-info.ru/
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