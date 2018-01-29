22:20 29 января

Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа

Самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" поступят в 2018 году на вооружение артиллерийского соединения Восточного военного округа в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

В 2018 году в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, спланирована поставка партии самоходных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С"
- сообщили в пресс- службе.

Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа



Ранее генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" будет модернизирован, соответствующие наработки уже есть. Также в пресс-службе КБМ ТАСС сообщили, что предприятие завершило госиспытания модернизированной боевой машины комплекса "Хризантема-С", на которой установлен современный теплотелевизионный прицел белорусского производства.

Там отметили, что новый прицел, разработанный ОАО "Пеленг" (Минск, Белоруссия) по техническому заданию КБМ, показал высокую надежность и точность наведения по сравнению с прицелом, который использовался ранее. До этого в "Хризантеме-С" применялся прицельный комплекс украинского производства.

Благодаря наличию дополнительной лазерной системы наведения противотанковых ракет оператор может вести огонь залпом одновременно по двум разным объектам, используя разные каналы прицеливания
- добавили в округе.

Комплекс "Хризантема-С" предназначен для поражения современных, а также перспективных танков любого типа, в том числе оснащенных динамической защитой. "Хризантема-С" оснащена собственной радиолокационной станцией, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Процесс сопровождения и управления осуществляется в автоматическом режиме без участия оператора.

Использованы фотографии: http://www.leonids-info.ru/
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Комментарии 9

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  1. ul_vitalii Сегодня, 14:31
    Если что и на запад не долго перекинуть.
    ul_vitalii
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:39
      В ЗВО в декабре уже поступили.
      Владыка Ситх
      1. Новый Сегодня, 17:42
        Вот это вещь good Закапай ее по локатор и будет занозой в заднице.
        Новый
  2. Труд Сегодня, 14:31
    Почему в Бурятию? Готовимся к Китаю?
    Труд
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:34
      Перевооружение идёт.
      ul_vitalii
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Буряты на них поедут в Киев -мстить за погибшие конно-подводные танковые авиабатальоны wassat унечтоженные укроинскими гробиками, или как их там! wassat
    Геркулесыч
  4. Alexey-74 Сегодня, 16:05
    Почему у нас нет производства собственных прицельных систем? Или опять будем импортзамещаться в этом направлении,если и с Беларусью что то не так пойдет....зависели от Украины по движкам, до сих пор аукается.....к тому же производство собственных высокотехнологичных систем прицеливания, думаю престижно для любого государства....
    Alexey-74
    1. groks Сегодня, 16:19
      Престижно. Но дорого. И не на чём - эфективщики поработали. РБ же сохранила практически всё советское производство, а за это время ещё и развила. Нормально - РБ наш единственный надёжный союзник. Правда наши верха норовят этому союзнику всё время нагадить ... .
      groks
  5. Radikal Сегодня, 17:32
    Цитата: groks
    Престижно. Но дорого. И не на чём - эфективщики поработали. РБ же сохранила практически всё советское производство, а за это время ещё и развила. Нормально - РБ наш единственный надёжный союзник. Правда наши верха норовят этому союзнику всё время нагадить ... .

    yes good
    Radikal
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