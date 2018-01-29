СМИ: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году

"Петр Великий" встанет на ремонт не позднее 2020 года, ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у "Нахимова". Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования

Однако в связи с задержкой работ на "Нахимове" до 2022 года это не представляется возможным - эксплуатационного ресурса у флагмана Северного флота не хватит, чтобы быть на плаву до этого срока

Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" начнутся в 2020 году еще до окончания работ на однотипном "Адмирале Нахимове". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).- сказал собеседник агентства.В то же время президент Объединенной судостроительной корпорации (куда входит "Севмаш") Алексей Рахманов в ответ на просьбу прокомментировать возможное изменение сроков ремонта крейсера "Петр Великий" заявил, что у него нет такой информации.По словам источника в ОПК, первоначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" после окончания работ на "Адмирале Нахимове", чтобы иметь в составе ВМФ хотя бы один корабль такого класса.- пояснил источник.По данным источников в ОПК, в ходе модернизации планируется перевооружить крейсера проекта 11442 на новые ракеты "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон" (вместо нынешних "Гранитов"). Также на кораблях, как ожидается, будут установлены современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.