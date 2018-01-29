22:21 29 января

СМИ: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году

Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" начнутся в 2020 году еще до окончания работ на однотипном "Адмирале Нахимове". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Петр Великий" встанет на ремонт не позднее 2020 года, ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у "Нахимова". Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования
- сказал собеседник агентства.

СМИ: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году



В то же время президент Объединенной судостроительной корпорации (куда входит "Севмаш") Алексей Рахманов в ответ на просьбу прокомментировать возможное изменение сроков ремонта крейсера "Петр Великий" заявил, что у него нет такой информации.

По словам источника в ОПК, первоначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" после окончания работ на "Адмирале Нахимове", чтобы иметь в составе ВМФ хотя бы один корабль такого класса.

Однако в связи с задержкой работ на "Нахимове" до 2022 года это не представляется возможным - эксплуатационного ресурса у флагмана Северного флота не хватит, чтобы быть на плаву до этого срока
- пояснил источник.

По данным источников в ОПК, в ходе модернизации планируется перевооружить крейсера проекта 11442 на новые ракеты "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон" (вместо нынешних "Гранитов"). Также на кораблях, как ожидается, будут установлены современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.

Использованы фотографии: https://www.goodfon.ru/
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Комментарии 34

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:40
    Однако в связи с задержкой работ на "Нахимове"
    Ждут Циркон
    КВУ-НСвД
    1. НасРать Сегодня, 14:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ждут Циркон

      Тогда долго ждать придется... как же ж они начали модернизацию, не имея главного калибра?
      НасРать
      1. yehat Сегодня, 14:56
        им для работы нужны только габариты установок и интерфейс системы управления.
        а сами "ониксы" потребуются только в 2025 году в лучшем случае.
        yehat
        1. НасРать Сегодня, 14:58
          Цитата: yehat
          ... и интерфейс системы управления.

          вот вот..
          НасРать
          1. yehat Сегодня, 16:12
            это есть в ТЗ на ониксы.
            yehat
            1. НасРать Сегодня, 16:17
              Дай то Бог..
              НасРать
        2. gerkost2012 Сегодня, 15:07
          Разве война будет ждать, когда появятся те или иные средства поражения? Сроки капремонтов "гуляют" и переносятся потому, что Нет рабочих, а так же ИТР для капремонта кораблей первого ранга. Вахты рабочих и мастеров возят с завода на завод, затыкая бреши, чтобы сроки не срывать. Это и есть главная проблема. "Менагеров" много, а настоящих специалистов нет!
          gerkost2012
          1. x.andvlad Сегодня, 15:21
            Вот именно! Гайки крутить и швы варить некому. Все в "белые воротнички" подались.
            x.andvlad
    2. влад66 Сегодня, 15:04
      Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования

      Вот в это все и упирается, а так же
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ждут Циркон

      hi
      влад66
      1. cniza Сегодня, 15:45
        Зачем об этом давать новость , вернее новость - хотелку , сделали и рассказали или хотя бы начали делать.
        cniza
    3. лаврентий павлович Сегодня, 15:14
      Попахивает саботажем.
      лаврентий павлович
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:19
        Ваш ник определяет ход мыслей? feel Продолжайте стоят на страже am Не обижайтесь - это шутка hi smile
        КВУ-НСвД
      2. Burbon Сегодня, 15:34
        Цитата: лаврентий павлович
        Попахивает саботажем.

        вы его умудрились понюхать? belay ....и если не гос тайна, чем он пахнет? wassat
        Burbon
    4. starogil Сегодня, 15:26
      Дешевле и быстрее заложить новые и уже сегодня, но скорее всего - НЕТ ни проектов,
      ни мыслей, ни желаний и средств. Зато есть миллиардеры - банкиры, отказывающиеся
      финансировать программы МО РФ.
      starogil
    5. Alexey-74 Сегодня, 15:27
      Не думаю, что в Цирконе дело....все дело в подготовленности верфи и специалистов, плюс финансирование ....
      Alexey-74
    6. Burbon Сегодня, 15:32
      ]
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ждут Циркон

      кто?....ждет того чего нет??!!....
      Burbon
    7. НЕКСУС Сегодня, 16:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ждут Циркон

      Не только...но и оморяченную С-500 ,а так же Полимент-Редут...
      НЕКСУС
    8. Alex777 Сегодня, 18:11
      Ждут Циркон

      Его еще на Ушакове ждали, но увы... hi
      Alex777
  2. kap-lei Сегодня, 14:55
    Ещё б Лазарева так же модернизировали..
    kap-lei
    1. НасРать Сегодня, 14:59
      Цитата: kap-lei
      Ещё б Лазарева так же модернизировали..

      Это возможно только к 2050 году.. wassat когда научаться клонировать корабли..
      НасРать
      1. Alex777 Сегодня, 18:14
        Если в 2020г., вместе с Петром, не начнут модернизацию - можно будет смело крест ставить на Лазареве.
        Alex777
  3. yehat Сегодня, 15:02
    хорошо бы перепроектировать компановку - сделать огромную самоходную баржу, утыканную в передней части вертикальными шахтами, а сзади - основная часть надстроек.
    yehat
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:09
    Правельно сказал великий Станеславский -"не верю "! am
    Геркулесыч
  5. Немезида Сегодня, 15:15
    Вы сперва отремонтируйте два аналогичных крейсера,которые уже не на ходу...
    Немезида
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:35
    Атомный крейсер первого ранга - это крутейшее судно. В комплексе со спутниковой группировкой, авиацией и прочими кораблями - представляет серьезную опасность для любого флота мира.
    Горный стрелок
    1. yehat Сегодня, 16:15
      главное- забронировать, повесить таран и закрасить обзорные экраны рубки.
      вот тогда он действительно станет опасен для любого флота мира ))
      интересны его шансы против горного флота Бангладеш...
      yehat
    2. mvg Сегодня, 17:30
      Гонять пиратов в Сомали - самое то. Как раз и гонял... А как можно Гранитом по 300 тн катеру залупить, так вообще!. Не подскажете, чем он круче газотурбинного эсминца в половину его водоизмещения, в четверть стоимости, и с таким же (минимум) вооружением? Типа Берка или Короля СеДжуя?
      mvg
  7. bazzbazz Сегодня, 16:16
    Это на долго опять....Прости за не компетентность, но может кто то объяснит, но почему нельзя сделать универсальные пусковые установки для современного оружия, чтоб не модифицировать судно по 5 лет. Устанавливать их как то проще, модульным способом хоть на палубу. Пусть не красиво, но быстро и и дешево. Ведь я думаю у Петра Великого нет смысла думать о стелс технологиях) А если случится война то погрузили модули с с-400/c-500, Буками и торами. и так же Оникс", "Калибр" и "Циркон".. на любой корабль и вперед, топить авианосцы! Сейчас война будет на расстоянии, в упор из пушек не стреляют.
    bazzbazz
    1. Alexey RA Сегодня, 18:00
      Цитата: bazzbazz
      Это на долго опять....Прости за не компетентность, но может кто то объяснит, но почему нельзя сделать универсальные пусковые установки для современного оружия, чтоб не модифицировать судно по 5 лет.

      Можно - Марк 41 тому примером. Но потом придётся все последующие ракеты "утаптывать" в габариты этих универсальных ПУ. Сдаётся мне, что зарубленная на этапе проектирования небезызвестная сверхзвуковая LRASM-B при соблюдении всех требований ТЗ просто не лезла в ячейку. smile
      У нас сейчас есть 2 типа универсальных УВП - 3С14 для ПКР/КРМБ и "редутовская" для ЗУР.
      Цитата: bazzbazz
      Устанавливать их как то проще, модульным способом хоть на палубу. Пусть не красиво, но быстро и и дешево.

      И получить головную боль с остойчивостью, наклонным стартом (Вы же, надеюсь, не предлагаете ставить УВП на палубу wink ), отводом газов, местными усилениями палубы и набора и т.д, и т.п.
      Alexey RA
  8. Vadim851 Сегодня, 16:27
    Может стоит дождаться окончания ремонта "Нахимова" и ввода его в строй, потом ставить "Петра Великого" на ремонт. А то на фоне ремонта Кузнецова сразу выбытие двух кораблей океанской зоны не есть хорошо. Их и так очень мало.
    Vadim851
  9. Тестов Сегодня, 17:35
    Уважаемые, а по Северодвинску сороки трещат, что ждут, когда Калистратов на "Звёздочке" сдаст дела, а там СК РФ возбудит уголовные дела и по "Звёздочке", и по "Севмашу", и по доброму десятку предприятий контрагентов. Вполне похоже на правду... Вон в Архангельске, на прошлой неделе, все СМИ описывали, как на Северной Двине испытывали два теплохода проекта А-217/1. Спущены те суда были в Зеленодольске аж в 2014 году. Зима нынче тёплая. Мамочки с младенцами с Кегострова, с Хабарки, с Бревенника в центр Архангельска при -12 с ветерком на приём к педиатрам и другим узким специалистам всё попадают на открытых палубах буксиров, нет на островах Архангельска врачей-специалистов, хотя в Архангельске медАкадемия - есть.
    Тестов
    1. jjj Сегодня, 20:33
      Ну, медакадемия в Архангельске давно уже в статусе университета. Директор на "Звездочке" уже не Николай Яковлевич. Рабочих на "Звездочку" возят даже из Архангельска арендованными автобусами. Надо будет, дело раскрутят. Главное, чтобы мост на Ягры с материка не рухнул
      jjj
  10. Тестов Сегодня, 21:12
    jjj, уважаемый, да мост на Ягры самая смешная проблема из всех, что стоит перед предприятиями Северодвинска. Может быть вспомните, что поезд на Нёноксу уходил с вокзала Северодвинска в 07:00, а позже, чтобы возить "из кварталов"народ с проспекта Морской на вокзал пошёл поезд в 07:10. Все кто заходил на "Арктику", на "Севмаш" через Беломорскую вахту, им с удовольствием пользовались и ждали когда троллейбус запустят в горвагоны и по новому жоде. Рухнет мост - пересадят всех в
    Тестов
  11. Тестов Сегодня, 22:17
    Прошу прощения - что-то комп мой забарахлил. Если автомобильный мост рухнет - народ на Ягры по новому ж.д. мосту доставят. А вот отсутствие трудовых резервов в Архангельской и Вологодской областях - это проблема. Поговорите с директорами техникумов - бывших ПУ № 1 и 28, ТУ №3. С трудом набирают ребятишек на рабочие специальности. Поговорите в бывшем Политехникуме - воют от серости обучаемых, выбирать не из кого, лишь бы план набора выполнить. План не выполнил - денег на получил.Капитализм однако... Да в школах та же история - подушевое финансирование. Попробуй поставь учитель лоботрясу 2 или 1, рисуют 3, лишь бы вышел из 9 класса. Несколько дней назад я вспоминал , как Калистратов с Орловым по многомиллионному уголовному делу, возбуждённому налоговой полицией, сделали крайним господина Тихонова. Знаете ту грустную историю?
    Рабочих возят из Архангельска, аж из Соломбалы, на "Звёздочку" на автобусах. Почему? Да "Красная кузница" еле-еле жива.Только что же Вы не вспоминаете, что из Северодвинска в Лайский Док рабочих тоже возят автобусами?
    Признаю ошибку, давно в Архангельске СГМУ, а не АГМА. Матёрый взяточник Паша Сидоров любил халявные бюджетные деньги. А статус Университета - это постоянные бюджетные вливания. Вот только на Бревеннике не было несколько лет даже фельдшерского пункта. А при бяка-коммунистах и свой маленький стационар был, и детская поликлиника и взрослая. И паром (для автомобилей) ходил каждый час с 14 лесозавода и 6-8 раз в день теплоход на переправе Лесной порт - 14 лесозавод.А остров Бревенник - не самая дальняя окраина областного центра.
    А уж закон о госзакупках, принятый, по мнению многих, только для того, чтобы ФАС показала свою нужность - это спасение Российской оборонки?! С какой помпой, в присутствии телевизионщиков, господин Будниченко со товарищами, укладывали ярко-красные кирпичи на втором корпусе дома 7 на Набережной реки Кудьма. .А на прошлой неделе все городские каналы показали, как те кирпичи с фундамента сбивает экскаватор,а ведь почти весь 1 этаж был выведен. Но, фирма, что конкурс выиграла, технику и людей на Крайний Север привезти не смогла по финансовым соображениям, каменщиков, монтажников и крановщиков в Северодвинске и Архангельске набрать не смогли. Сроки сдачи дома профукали, качество работы - аховое. И так не только в строительстве домов для работников "Севмаша". В поставках по конкурсу на основное производство - картина та же. Напомнить фирму "Новик"? И ещё должен напомнить о том, о чём писали на сайте много раз. Кумовство - это медленная смерть и "Севмашу", и "Звёздочке", а особенно "Арктике".Нет новых кадров из других городов, с жильём проблемы в городе для молодых специалистов, да и зарплата не самая сладкая по первым 3-5 годам... Вот в сентябре попал в горсовет от "Команды Севмаша" Рома Варфоламеев. Чем этот "анжинер" на флагмане судостроения России занимался? От администрации работал над колдоговором. В ТК РФ процедура разработки и подписания коллективного договора прописана ясно и чётко. А остальные годы за зарплатой сей "анжинер" зачем ходил? А как количество хореографов, концертмейстеров, звукооператоров, художников по костюмам и свету в Доме корабела и НТЦ "Звёздочка" влияют на скорость и шумность АПЛ РФ? А зарплату они все с Гособоронзаказа получают. Так год -два и "Борей" по цене станет как "Вирджиния"...Прошу прощения за длинный пост, но розовые очки в оборонке опасны для жизни страны. Кроме "Севмаша" никто на сегодня лодки не делает.
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