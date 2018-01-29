Американцы решили стрелять по ракетам из пушек
Американская армия ищет недорогую замену ракетам-перехватчикам. Как сообщает портал breakingdefense.com, управление стратегических возможностей Пентагона работает над созданием артиллерийской системы противоракетной обороны.
По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, тестирование «арт-ПВО» должно состояться уже в этом году. В американском военном ведомстве считают, что артиллерия в качестве ПВО будет существенно дешевле традиционных ракетных систем.
Одним из решений проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.
После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP. При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot обходится американскому военному бюджету в $3 млн, передает "Warspot"
По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, тестирование «арт-ПВО» должно состояться уже в этом году. В американском военном ведомстве считают, что артиллерия в качестве ПВО будет существенно дешевле традиционных ракетных систем.
Гаубица M777ER
Одним из решений проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.
После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP. При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot обходится американскому военному бюджету в $3 млн, передает "Warspot"
Использованы фотографии: marines.mil
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти