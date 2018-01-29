22:24 29 января

Американцы решили стрелять по ракетам из пушек

Американская армия ищет недорогую замену ракетам-перехватчикам. Как сообщает портал breakingdefense.com, управление стратегических возможностей Пентагона работает над созданием артиллерийской системы противоракетной обороны.

По словам руководителя программы разработки артиллерийской противоракетной системы Винсента Сабио, тестирование «арт-ПВО» должно состояться уже в этом году. В американском военном ведомстве считают, что артиллерия в качестве ПВО будет существенно дешевле традиционных ракетных систем.

Американцы решили стрелять по ракетам из пушек

Гаубица M777ER



Одним из решений проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.

После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP. При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot обходится американскому военному бюджету в $3 млн, передает "Warspot"

Использованы фотографии: marines.mil
21

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Комментарии 68

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  1. hotrod Сегодня, 14:59
    Круто! Гаубицей по беспилотнику! Россия отстает :)
    hotrod
    1. Kars Сегодня, 15:04
      Дистанционный радиолакационный взрыватель повышенной чувствительности и все дела.
      Непонятно почему ещё из автоматических зпу танков не научили сбивать птуры ,ведь электроника и быстродействие так продвинулись.
      Kars
      1. svp67 Сегодня, 15:19
        Цитата: Kars
        Непонятно почему ещё из автоматических зпу танков не научили сбивать птуры ,ведь электроника и быстродействие так продвинулись.
        Плотность огня 12,7 мм ЗПУ не позволяет это сделать гарантированно. Для этого надо резко поднять скорострельность, а это значить вводить жидкостное охлаждение и иную систему подачи патронов... Проще использовать мортиры "Тучи", что в принципе сейчас и делают.
        svp67
        1. михаил3 Сегодня, 17:38
          Устарело. Сейчас не требуется огонь такой плотности, а вот технологии обработки стволов пора и осовременить. Компьютеры подешевели, поумнели...
          михаил3
          1. svp67 Сегодня, 17:42
            Цитата: михаил3
            Сейчас не требуется огонь такой плотности, а вот технологии обработки стволов пора и осовременить. Компьютеры подешевели, поумнели...

            Ага, осталось тогда только стабилизировать данную систему в двух плоскостях, у Вас есть такой не большой СТВ, тогда ставьте, посмотрим, что он может
            svp67
            1. михаил3 Сегодня, 19:57
              А чем задача принципиально отличается от стабилизации патрона резца в обрабатывающем центре? Даже точность требуется поменьше). Вибрация повыше? Так зато стандартизована по параметрам...
              михаил3
            2. Tusv Сегодня, 20:05
              Цитата: svp67
              Ага, осталось тогда только стабилизировать данную систему в двух плоскостях, у Вас есть такой не большой СТВ, тогда ставьте, посмотрим, что он может

              А Краснополь в каких плоскостях работает? в принципе какая разница работать по земле или по воздуху. Правда фиг его знает, что дешевше. снаряд 3ОФ39 или ракета 57Э6Е. Но! Все течет все изменяется.
              Лет семь назад американцы показывали полет пули, которая резко изменяет направление в горизонтальной плоскости метров так на два. Чисто теоритически, ничего невозможного. Тупо есть открывающие и закрывающие дырочки, которые регулируют боковое давление, то есть отклонение в нужную сторону. Миниатюрные вычислители уже есть . Остается впиндюрить миниатюрную ГСН hi
              Tusv
              1. Григорий_45 Сегодня, 20:25
                Цитата: Tusv
                А Краснополь в каких плоскостях работает? в принципе какая разница работать по земле или по воздуху.

                Вся разница - в скорости. Наземные и надводные цели не бегают так быстро, как цели воздушные (за исключением простеньких БЛА и вертолетов). Корректируемому снаряду может банально не хватить запаса маневренности для корректировки траектории по маневрирующей или скоростной цели. Двигателя то у него - нет! Запас располагаемой перегрузки ограничен. Количество маневров (корректировок) тоже ограничено
                Цитата: Tusv
                Тупо есть открывающие и закрывающие дырочки

                вообще-то управление идет за срабатывания мини-зарядов (шашек), которые придают снаряду небольшой импульс в том или ином направлении.
                Григорий_45
                1. Tusv Сегодня, 20:34
                  Цитата: Григорий_45
                  вообще-то управление идет за срабатывания мини-зарядов (шашек), которые придают снаряду небольшой импульс в том или ином направлении.

                  На самом деле есть разные системы управления. Тоже крыло работает на разности давлений на плоскости и взлетает же, без всяких зарядов шашечек
                  Tusv
                2. Tusv Сегодня, 20:48
                  Цитата: Григорий_45
                  Корректируемому снаряду может банально не хватить запаса маневренности для корректировки траектории по маневрирующей или скоростной цели. Двигателя то у него - нет!

                  А кто сказал, что из пушки нужно бить по скоростным целям? Это реально не не реально. Но скажем так. с КВО до 50 метров по целям до 3 тысяч метров с низкой скоростью, да с упреждением, вполне себе изменяемое давление справиться. Сложно но можно
                  Tusv
                  1. Григорий_45 Сегодня, 21:24
                    да, собственно, если принять массу ограничений - то да, можно выделить нишу для таких снарядов - БЛА и вертолеты. Не накладно пулять по беспилотникам снарядами за 85 тыс. вечнозеленых? "Стигнер" порядка 40 тыс стоит, "Хеллфайр" - 65 тыс. Всяко дешевле корректируемого "чудо-снаряда". Причем ракеты имеют большую вероятность поражения цели.
                    Вообще это кажется все очередным грандиозным распилом и попыткой хоть куда-то приспособить свои оказавшиеся не у дел снаряды.
                    Непонимай моя таких телодвижений. Для борьбы с БЛА и вертушками оптимум (причем сравнительно дешевый, при котором не придется швыряться "Пэтриотами") - ствольная зенитка 35-40 мм и ракеты ближнего боя. Кстати, недавно американцы показали такую тачанку - боевой модуль для "Страйкера".
                    Григорий_45
        2. Kars Сегодня, 20:06
          Для поражения ПТУР хватит и одной пули 12,7 да и врядли ствол перегреется за пять десять коротких очередей,а потом если промахнется танку пулемет может и не понадобится.и я все таки верю в современную электронику и сервоприводы.
          Kars
          1. Григорий_45 Сегодня, 20:19
            Цитата: Kars
            Для поражения ПТУР хватит и одной пули 12,7

            Кто бы спорил. Вся проблема в том - как бы попасть! Посмотрите как летит ПТУР - ни одна из них не идет ровно, ракета постоянно то "ныряет", то превышает срединную траекторию. Рассчитать амплитуду и период этого движения невозможно. Потому и требуется создать плотность огня - какие бы совершенные и точные привода у вас не стояли
            Григорий_45
            1. Piramidon Сегодня, 21:33
              Цитата: Григорий_45
              Вся проблема в том - как бы попасть!

              Начинить в снаряд 40 кг картечи и подорвать его на траектории полета БПЛА или РС
              Piramidon
              1. Григорий_45 Сегодня, 22:00
                Цитата: Piramidon
                Начинить в снаряд ....картечи и подорвать его на траектории полета БПЛА

                собственно, так и делают. Подрывают осколочный боеприпас на траектории подлета ПТУР или гранаты. Этим и создается плотность
                Григорий_45
            2. Kars Сегодня, 21:48
              Зато ПТУР летит намного медленнее пули.а так я не говорил что будет легко.но по мне вполне реально.
              Kars
              1. Григорий_45 Сегодня, 22:03
                Цитата: Kars
                Зато ПТУР летит намного медленнее пули.а так я не говорил что будет легко.но по мне вполне реально

                Дело не в скорости полета пули. Дело в том, что нужно перекрыть всю область возможного нахождения ПТУР в каждый момент времени.
                У англичан не получилось на их TAMS. Хотя СУО стояла цифровая с радиолокационным наведением. А современные корабельные автоматы тратят по сотне и больше патронов на то, чтоб сбить ПКР. Никто одним снарядом попадать не научился
                Григорий_45
      2. Григорий_45 Сегодня, 16:48
        Цитата: Kars
        Непонятно почему ещё из автоматических зпу танков не научили сбивать птуры

        Пытались. Были как минимум два проекта, советский и английский. В СССР в 60-х предлагали для этой цели установленный в качестве ЗУ шестиствольный 12,7-мм пулемет с темпом порядка 6-9 тыс. выстр/мин. Дальше НИР (она звалась "Оплот-МО") работы не продвинулись - шестиствольный пулемет не создали, посчитали более эффективным направлением уничтожение боеприпаса (гранаты, ПТУР) осколочным полем.
        Вторыми были англичане со своим TAMS (tank anti-missile system) фирмы Marconi. Они в 80-х решили, что при цифровой радиолокационной СУО им потребуется всего два (!) одноствольных 7,62-мм пулеметика, и сильно разочаровались, когда оказалось, что это далеко не так. Скорострельности двух стволов даже с точнейшей системой тупо не хватило на сбитие ПТУР (потому как те не летают строго прямолинейно). Одной только электроники мало - нужна ещё и плотность огня.
        Григорий_45
        1. Kars Сегодня, 20:07
          Я про оплот читал.и думаю что с современной аппаратной базой можно воплотить в жизнь.
          Kars
      3. mvg Сегодня, 17:04
        Доброе. Вы серьезно? Тут по ПКР из АК-630 или Голкипера, при 4000-6000 выс/мин не попадают, а ПТУР летит не настолько ровно, как ракета. И выстрелов/мин у 155 мм пушки всего 12-15, да и крутится она помедленнее. И могущество боеприпаса не поможет.
        mvg
    2. влад66 Сегодня, 15:10
      При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000,

      Тогда уж из рогатки пулять еще дешвле выйдет(шутка) laughing
      влад66
      1. cniza Сегодня, 15:18
        Влад , это вполне реально , я не шучу.
        cniza
        1. Пользователь Сегодня, 16:02
          А шутить и не надо. Можно попытаться сбивать ракеты силой мысли. Это, вообще, бесплатно. Тут нужно понимать, что чем надежнее способ перехвата, тем он дороже. Интересно было бы узнать лучший способ по соотношению эффективность/цена. Но для этого нужно много практики, со всеми способами. Американцы чем-то таким и решили заняться. Даже если эксперимент покажет неэффективность данного способа, она будет доказана практикой, а не в теории. Любой правильно поставленный эксперимент несет пользу, были бы деньги их проводить.
          Пользователь
          1. Вкд Двк Сегодня, 22:14
            Цитата: Пользователь
            А шутить и не надо. Можно попытаться сбивать ракеты силой мысли. Это, вообще, бесплатно. Тут нужно понимать, что чем надежнее способ перехвата, тем он дороже. Интересно было бы узнать лучший способ по соотношению эффективность/цена. Но для этого нужно много практики, со всеми способами. Американцы чем-то таким и решили заняться. Даже если эксперимент покажет неэффективность данного способа, она будет доказана практикой, а не в теории. Любой правильно поставленный эксперимент несет пользу, были бы деньги их проводить.

            Это какую антенну нужно прикрутить к башке, чтобы мегаватты в импульсе не спалили самого мыслителя, а откачала всю энергию и послала в цель?
            По собственному опыту разработчика знаю, что отрицательный результат учит лучше, чем положительный.
            Вкд Двк
      2. Alexanast Сегодня, 15:35
        Шутить - так шутить...
        Я предлагаю навскидку... с дробовика... laughing
        С четырех стволов, да по стае попугаев - не промахнешься... wassat
        Alexanast
    3. Андрей К Сегодня, 15:11
      Цитата: hotrod
      ...Круто! Гаубицей по беспилотнику! Россия отстает :)...

      В России даже есть название этому действу:
      Из пушки по воробьям...

      Скоро как "бармалеи", весь подручный хлам начнут приспосабливать...
      Андрей К
    4. роман66 Сегодня, 15:19
      навесным огнем!!!
      роман66
    5. svp67 Сегодня, 15:21
      Цитата: hotrod
      Круто! Гаубицей по беспилотнику!

      Новое - всего лишь хорошо забытое старое. Артиллерию давно используют для борьбы с летающим врагом
      Цитата: hotrod
      Россия отстает :)

      Ща...мы эту практику не когда и не забывали.
      svp67
      1. Гигант мысли Сегодня, 15:27
        Навряд ли получится эффективной ПРО на основе артиллерии,возможно будут и удачные эксперименты, но думается, что в серию эта система не пойдёт.
        Гигант мысли
        1. svp67 Сегодня, 15:29
          Цитата: Гигант мысли
          Навряд ли получится эффективной ПРО на основе артиллерии

          Полностью, конечно НЕТ, но как один из эшелонов, конечно ДА. Всякому оружию найдется место в боевых порядках.
          svp67
          1. SanichSan Сегодня, 17:33
            какой из эшелонов? насколько мне помнится управляемые противовоздушные ракеты как раз и появились в виду низкой эффективности артиллерии против еще поршневых самолетов. интересно в связи с чем вдруг артиллерия станет эффективной теперь, против гиперзвуковых целей.
            ИМХО это распил в чистом виде, в связи с чем хочу пожелать нашим партнерам успехов в этом деле laughing
            SanichSan
            1. svp67 Сегодня, 17:40
              Цитата: SanichSan
              интересно в связи с чем вдруг артиллерия станет эффективной теперь, против гиперзвуковых целей.

              Так же как и рой мелких метеоритов, против любого объекта...
              svp67
              1. SanichSan Сегодня, 18:05
                и что создаст рой? гаубица?
                эээ неее уважаемый no не вариант. вы же помните что совсем недавно тут писали? даже на близких дистанциях при скорострельности 6-7к выстрелов в минуту вероятность поражения не 100%, но на большой дистанции, свыше 10км (а нужно свыше 200км) она почти ровна нулю. это при скорострельности 6-7 тысяч выстрелов в минуту. кстати немного расчетов.. при стоимости боеприпаса 85000$ 1 минута стрельбы этой сомнительной системы при 6 тысячах выстрелов (возьмем по минимуму) обойдется в 510000000$ без учета износа оборудования и при очень сомнительной эффективности. belay
                в общем успехов им wink
                SanichSan
        2. рисыч Сегодня, 20:34
          Цитата: Гигант мысли
          Навряд ли получится эффективной ПРО на основе артиллерии

          Как часть системы ПРО потянет smile Панцирь-С например. По беспилотнику само то.Хотя 155 мм- это перебор.
          рисыч
  2. Дормидонт Сегодня, 15:01
    Арбалеты то подешевле будут
    Дормидонт
  3. собаковод Сегодня, 15:01
    могу подсказать, четырёхствольная гаубица, снаряды в ленте! (Шутка)
    собаковод
  4. Vard Сегодня, 15:01
    Стоимость снаряда в сравнении с ракетой впечетляет... Нам бы то же пригодилось...
    Vard
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:04
    Чего уж мелочиться, тогда пускай по воробьям бьют крылатыми ракетами! fool Шизоиды! !! fool
    Геркулесыч
    1. astepanov Сегодня, 16:52
      Это уже предлагал Вольфыч, когда была эпидемия птичьего гриппа: вдоль границ, где проходят пути миграции перелетных птиц, поставить комплексы ПВО - и хреначить до последней птахи. Вольфыч - он титан мысли и отец русской либерал-демократии!
      astepanov
  6. Alex-a832 Сегодня, 15:08
    Ну да, очень дёшево... Один выстрел из гаубицы в качестве зенитки - почти 100 килобаксов. Они только на блицкриг и рассчитывают. Иначе ни один бюджет, даже амерский, в длительной войне такие "экономичные" вооружения не потянет.
    Alex-a832
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:08
    Похоже на бред - снарядами для рельсотрона , удлиннить ствол , по ракетам..... fool
    КВУ-НСвД
  8. san4es Сегодня, 15:17
    снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов

    Разработка проекта HVP (Hyper Velocity Projectile – «Гиперскоростной снаряд») началась в 2012 году. Подрядчиком по проекту была выбрана компания BAE Systems

    ...За неимением рельсотрона, хоть "классическим пушкарям" впарят...Вот барыги..."Не сожрут, так понадкусывают" bully
    san4es
  9. rocket757 Сегодня, 15:19
    Мне кажется или получается что Хвост крутит собакой???
    rocket757
    1. san4es Сегодня, 18:33
      Цитата: rocket757
      ,...Хвост крутит собакой???

      ...Этот "хво$т", на торговле (оружием), "собаку съел" fellow
      san4es
  10. Siegen Сегодня, 15:23
    Жюль Верн обстреливал из пушки Луну. good
    А тут какая-то мелочь... fool
    Siegen
  11. voyaka uh Сегодня, 15:25
    Как я понимаю, гаубица должна всего лишь подкинуть ракету-снаряд на большую высоту.
    Без точного прицеливания - примерно. А дальше ГСН ракеты-снаряда захватит цель.
    voyaka uh
    1. tchoni Сегодня, 15:52
      Цитата: voyaka uh
      Как я понимаю, гаубица должна всего лишь подкинуть ракету-снаряд на большую высоту.

      а , зачем тогда она нужна? Лишнее звено в системе? Если пользовать гаубицу как зенитку, то только с вариантом радиовзрывателя или корректируемого снаряда. Как вариант, может быть ситуация с залповой стрельбой...
      И, если честно, сравнивать ракету пэтриот с гаубичным снарядом - некорректно. Все таки немного разный класс...
      tchoni
      1. voyaka uh Сегодня, 16:30
        Не верится, что этим HVR можно попасть по ракете. Еще с GPS по стационарной цели на 150 км, как планировалось на рельсотроне - это реально. Но по движущейся... belay
        voyaka uh
        1. tchoni Сегодня, 19:08
          Цитата: voyaka uh
          Не верится, что этим HVR можно попасть по ракете. Еще с GPS по стационарной цели на 150 км, как планировалось на рельсотроне - это реально. Но по движущейся..

          Ну почему же? Морские орудия и стреляют и попадают. В том числе и крупного калибра. В частности на учениях один из балтийских корветов именно 100 ми АУ перехватил "термит".
          Ведь все карабельные АУ советского и российского производства (включая и 130 мм спаренных монстров) подрабатывают зенитками и имеют в своем арсенале снаряды с радиовзрывателями (ну, за исключением совсем дохлых калибров типа 30мм)
          tchoni
          1. Григорий_45 Сегодня, 19:30
            Цитата: tchoni
            Ведь все карабельные АУ советского и российского производства (включая и 130 мм спаренных монстров) подрабатывают зенитками

            посмотрите на скорострельность корабельных АУ, на скорости их наведения по ВН и ГН, а также на то, что они управляются от нехилой радиолокационной СУО. Что из вышеперечисленного есть на самоходной гаубице? Правильно, ничего)
            Григорий_45
    2. Григорий_45 Сегодня, 16:56
      Цитата: voyaka uh
      Как я понимаю, гаубица должна всего лишь подкинуть ракету-снаряд на большую высоту.

      а дальше что он будет делать? Дальность ГСН мала, двигателя у снаряда нет, маневренность сильно ограничена. Все равно стрелять нужно точно
      Посчитать, во сколько обойдется такой корректируемый снаряд (с учетом того, что электроника должна выдерживать перегрузки при выстреле) - получается, что дешевле (притом эффективнее) ракета (сравнимой дальности, конечно). Припомните, почему со сцены ушли крупнокалиберные зенитки после Второй мировой.
      Григорий_45
      1. voyaka uh Сегодня, 17:29
        Я согласен. Без доп. маршевого двигателя на терминальном конечном этапе не получится попасть.
        voyaka uh
      2. APASUS Сегодня, 19:17
        Цитата: Григорий_45
        а дальше что он будет делать? Дальность ГСН мала, двигателя у снаряда нет, маневренность сильно ограничена. Все равно стрелять нужно точно
        Посчитать, во сколько обойдется такой корректируемый снаряд (с учетом того, что электроника должна выдерживать перегрузки при выстреле) - получается, что дешевле (притом эффективнее) ракета (сравнимой дальности, конечно).

        По моему в материале достаточно четко написано
        Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.

        Эти вопросы совсем не беспокоят американцев,проблема в финансировании,хотя если выстрелить куском золота получиться приблизительно одинаково.
        APASUS
        1. Григорий_45 Сегодня, 19:34
          Цитата: APASUS
          По моему в материале достаточно четко написано

          правда? И что там написано?

          Цитата: APASUS
          Этот боеприпас изначально разрабатывался для рельсотронов, но после прекращения финансирования их разработки военные ищут снаряду новое применение.
          Эти вопросы совсем не беспокоят американцев,проблема в финансировании,хотя если выстрелить куском золота получиться приблизительно одинаково.

          а вот это не ко мне, ибо цитата не моя. Будьте внимательны с адресацией
          Григорий_45
          1. APASUS Сегодня, 19:58
            Цитата: Григорий_45
            а вот это не ко мне, ибо цитата не моя. Будьте внимательны с адресацией

            Этот кусок из текста статьи,(если Вы его прочли полностью)там достаточно четко написано что им по барабану возможности этого снаряда они хотят найти финансирование.
            APASUS
  12. Керенский Сегодня, 16:02
    После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола)

    Это у готовых гаубиц ствол вытянут? Был такой мультик про слонёнка, как ему хобот натянули....
    Керенский
    1. Alexey RA Сегодня, 19:05
      Цитата: Керенский
      Это у готовых гаубиц ствол вытянут? Был такой мультик про слонёнка, как ему хобот натянули....

      Это старая песня о главном - проект ERCA. Американцы хотят заменить на "трёх топорах" старый ствол в 39 калибров на новый в 52 калибра. Но при этом хотят остаться в габаритах и массе, пригодной для аэромобильности.
      Вроде бы небезызвестный Арсенал Пикатинни отрапортовал, что им удалось сделать это, увеличив массу гаубицы всего на 450 кг. Но почему-то дальше всё заглохло.
      Alexey RA
      1. Керенский Сегодня, 21:44
        старый ствол в 39 калибров на новый в 52 калибра. Но при этом хотят остаться в габаритах и массе, пригодной для аэромобильности.

        А ведь можно! Только ресурс у него будет..... Сделать его тоненьким, пересчитать заряды и таблицы стрельбы и вперёд, ракеты крушить! На километр будет лупить и ладно..... раз пять....
        Керенский
  13. hotrod Сегодня, 16:10
    Цитата: svp67

    Ща...мы эту практику не когда и не забывали.

    Пошутил, конечною в первом сообщении. Я жил в военном городке, у нас на площадке стояло орудие К-52 (зенитное, калибра 152мм). Работы по серийному выпуску орудий были свернуты именно по причине появления зенитных ракет (с-75). История сделала очередной кульбит и ствольная зенитная артиллерия крупного калибра снова возвращается.
    hotrod
  14. Григорий_45 Сегодня, 16:31
    Одним из решений проблемы может стать адаптация существующих артиллерийских систем калибра 155 мм (гаубицы M777 и M198, САУ M109, а также корабельные артсистемы) под снаряд HVP...
    После некоторой адаптации (в том числе увеличения длины ствола) существующие артустановки смогут стрелять по воздушным целям корректируемыми боеприпасами HVP.


    Из гаубицы по воздушным целям - бредятина полная. Особенно из буксируемой системы. Из корабельной понятно - она универсальная и изначально рассчитана на борьбы с воздушными целями (как по скорострельности, так и по углам и скорости наведения) и имеет соответствующую СУО)
    Григорий_45
  15. filatik Сегодня, 16:35
    Хорошее отмывание денег, однако в Америке практикуют. Сначала рельсотрон построят за огромнейшие деньги, а потом откажутся, сейчас снаряды куда-то девать нужно)
    filatik
  16. Усатый Кок Сегодня, 17:15
    Добро пожаловать обратно в первую мировую)
    Усатый Кок
  17. баклан Сегодня, 17:18
    Радость то какая! А лучше это делать из стрелкового оружия. Всем хорошо, и нам меньше забот и великим демократам можно спать спокойно...
    баклан
  18. ушкуйник Сегодня, 19:57
    Нужно ознакомится с опытом одного вечно живого литературного персонажа, который стрелял из пушки по воробьям.
    ушкуйник
  19. Mavrikiy Сегодня, 20:34
    При этом стоимость такого выстрела составит порядка $85 000, тогда как ракета-перехватчик системы Patriot обходится американскому военному бюджету в $3 млн

    Молодцы манагеры, цифирь видют хорошо. Теперь бы умножать научились на 100, а там может и думать научатся.... обезьяна, и то вон....
    Mavrikiy
  20. bmv04636 Сегодня, 21:14
    Ну как бывает во время пути собачка могла подрасти это я про стоимость минимум раз в десять вырастит
    bmv04636
  21. Вкд Двк Сегодня, 22:02
    Осталось только попасть в двигающийся объект, снарядом без взрывчатого вещества, без корректировки движения. Стреляя из железной дудырги с скорострельностью в 2 выстрела в минуту.
    Сэкономленные на выстрелах бабло могут использовать на изготовление гробов.
    Вкд Двк
  22. Конин Сегодня, 22:03
    Кинул мелких гравлей в воздух, ракета врезается и портится.
    Самый простой способ.
    Конин
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