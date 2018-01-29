22:28 29 января

Более половины жителей Японии поддержали санкции против Пхеньяна

Около 52% японских граждан полагают, что международному сообществу необходимо продолжать оказывать санкционное давление на Северную Корею, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в газете Nikkei.



Одиннадцать процентов японцев придерживаются более радикальных взглядов – по их мнению, проблему КНДР возможно решить только военным путем.


Вместе с тем 29% опрошенных полагают, что урегулирование обстановки на Корейском полуострове необходимо осуществлять путем диалога с Пхеньяном.

«Также 55% респондентов поддержали решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на фоне обострившихся разногласий между Токио и Сеулом по проблеме "женщин для утешения" – жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова», – говорится в статье.

По данным газеты, опрос показал, что рейтинг правительства Абэ по сравнению с декабрем 2017 года поднялся на 5 п.п. и сейчас составляет 55%. Отрицательно относятся к работе кабмина 37% японцев, что на 2 п.п. меньше, чем в конце 2017-го.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В частности, в прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и осуществил испытательные пуски нескольких баллистических ракет. В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 15:07
    Вот что нравиться в КНДР... Им абсолютно фиолетово что там о них думают... Делают что считают нужным и идите лесом...
    Vard
    1. влад66 Сегодня, 15:12
      КНДР вообще то фиолетово, что там думают японцы. laughing
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 15:21
        Всё логично, у японцев срабатывает имперский атавизм, они всегда держали корейцев и китайцев за рабов, поэтому глубинный негатив к этим нациям по-прежнему проявляет себя.
        Гигант мысли
        1. Anarchist Сегодня, 15:29
          Ох, потопит их гордыня... Ой потопит - в прямом смысле!
          Anarchist
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:50
            Похоже жертвой сексуального насилия стала сама Япония....ежедневно подвергаясь политическому изнасилованию полосатым "другом".......
            Конечно ЖЕСТЬ быть разбомбленным, а затем и трахнутым, причем одним и тем же "лицом"....Где нац.гордость, Самураи?!!! crying
            Александр,салют! hi
            Соломон Кейн
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:07
    Своим то умом японцы жить не желают! fool Им важнее что-то с соседями по регеону, или гавкнуть что США велят, и на кого сша укажут? fool Колонией были, колонией и останутся -никакого желания быть самостоятельными и независимыми! !! fool
    Геркулесыч
  3. Злой 55 Сегодня, 15:29
    Это потому-что государственной политикой Японии стала дружба с Матрасией..Даже на образовательном уровне они проходят, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки бомбы сбросил СССР, а не америГАДцы..Так что они теперь будут поддерживать всякую дрянь и гадость, лишь бы из уст "пацанов из-за лужи"
    Злой 55
  4. MelkorAintGood Сегодня, 15:30
    Все правильно. Где высокотехнологичная Япония и где варварская Корея с гражданами, которые траву едят?
    MelkorAintGood
  5. Монархист Сегодня, 15:41
    В этом я не вижу ничего удивительного:1 ) у японцев и корейцев давние и мягко выражаясь своеобразные отношения.2) пропоганда: если у вас не совсем адекватный сосед, а газеты каждый день говорит,,что он с хвостиком и рогами.... Ещё и много японцев которые не жаждут крови
    Монархист
Картина дня