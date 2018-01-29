Более половины жителей Японии поддержали санкции против Пхеньяна
Около 52% японских граждан полагают, что международному сообществу необходимо продолжать оказывать санкционное давление на Северную Корею, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в газете Nikkei.
Одиннадцать процентов японцев придерживаются более радикальных взглядов – по их мнению, проблему КНДР возможно решить только военным путем.
Вместе с тем 29% опрошенных полагают, что урегулирование обстановки на Корейском полуострове необходимо осуществлять путем диалога с Пхеньяном.
«Также 55% респондентов поддержали решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на фоне обострившихся разногласий между Токио и Сеулом по проблеме "женщин для утешения" – жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова», – говорится в статье.
По данным газеты, опрос показал, что рейтинг правительства Абэ по сравнению с декабрем 2017 года поднялся на 5 п.п. и сейчас составляет 55%. Отрицательно относятся к работе кабмина 37% японцев, что на 2 п.п. меньше, чем в конце 2017-го.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В частности, в прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и осуществил испытательные пуски нескольких баллистических ракет. В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР.
Одиннадцать процентов японцев придерживаются более радикальных взглядов – по их мнению, проблему КНДР возможно решить только военным путем.
Вместе с тем 29% опрошенных полагают, что урегулирование обстановки на Корейском полуострове необходимо осуществлять путем диалога с Пхеньяном.
«Также 55% респондентов поддержали решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на фоне обострившихся разногласий между Токио и Сеулом по проблеме "женщин для утешения" – жертв сексуального насилия в годы японской оккупации Корейского полуострова», – говорится в статье.
По данным газеты, опрос показал, что рейтинг правительства Абэ по сравнению с декабрем 2017 года поднялся на 5 п.п. и сейчас составляет 55%. Отрицательно относятся к работе кабмина 37% японцев, что на 2 п.п. меньше, чем в конце 2017-го.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В частности, в прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и осуществил испытательные пуски нескольких баллистических ракет. В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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