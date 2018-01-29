Минобороны обеспечит своих гражданских служащих шапками и шляпами
Российское военное ведомство намерено обеспечить своих гражданских служащих меховыми шапками и женскими шляпами, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министра обороны.
Планируемый срок вступления приказа в силу – март месяц. Приказ должен утвердить нормы снабжения предметами формы одежды.
Документ вносит изменения в приложение к 595-му приказу министра обороны от 2015 года «Об утверждении нормы снабжения предметами формы одежды федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны».
Согласно проекту, федеральным гражданским служащим Министерства обороны будут выдаваться «шапка-ушанка меховая, шапка меховая, шляпа парадная, шляпа повседневная, туфли или ботинки».
Шапка-ушанка вводится на снабжение в дополнение к повседневной фуражке, а «безухая» меховая шапка – к повседневной кепке. Что касается повседневных и парадных шляп, то их получат вместо кепок женщины.
«Форма одежды федеральных государственных гражданских служащих российского оборонного ведомства почти не отличается от военной. Знаки различия гражданского персонала, имеющего классные чины, – серебристого цвета. У военнослужащих (за исключением носимых на камуфлированной полевой форме одежды) – золотистого. Бесплатное обеспечение спецодеждой служащих Вооруженных сил России без классных чинов не предусмотрено», – поясняет издание.
Планируемый срок вступления приказа в силу – март месяц. Приказ должен утвердить нормы снабжения предметами формы одежды.
Документ вносит изменения в приложение к 595-му приказу министра обороны от 2015 года «Об утверждении нормы снабжения предметами формы одежды федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны».
Согласно проекту, федеральным гражданским служащим Министерства обороны будут выдаваться «шапка-ушанка меховая, шапка меховая, шляпа парадная, шляпа повседневная, туфли или ботинки».
Шапка-ушанка вводится на снабжение в дополнение к повседневной фуражке, а «безухая» меховая шапка – к повседневной кепке. Что касается повседневных и парадных шляп, то их получат вместо кепок женщины.
«Форма одежды федеральных государственных гражданских служащих российского оборонного ведомства почти не отличается от военной. Знаки различия гражданского персонала, имеющего классные чины, – серебристого цвета. У военнослужащих (за исключением носимых на камуфлированной полевой форме одежды) – золотистого. Бесплатное обеспечение спецодеждой служащих Вооруженных сил России без классных чинов не предусмотрено», – поясняет издание.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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