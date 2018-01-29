22:20 29 января

Минобороны обеспечит своих гражданских служащих шапками и шляпами

Российское военное ведомство намерено обеспечить своих гражданских служащих меховыми шапками и женскими шляпами, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министра обороны.

Минобороны обеспечит своих гражданских служащих шапками и шляпами


Планируемый срок вступления приказа в силу – март месяц. Приказ должен утвердить нормы снабжения предметами формы одежды.


Документ вносит изменения в приложение к 595-му приказу министра обороны от 2015 года «Об утверждении нормы снабжения предметами формы одежды федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны».

Согласно проекту, федеральным гражданским служащим Министерства обороны будут выдаваться «шапка-ушанка меховая, шапка меховая, шляпа парадная, шляпа повседневная, туфли или ботинки».

Шапка-ушанка вводится на снабжение в дополнение к повседневной фуражке, а «безухая» меховая шапка – к повседневной кепке. Что касается повседневных и парадных шляп, то их получат вместо кепок женщины.

«Форма одежды федеральных государственных гражданских служащих российского оборонного ведомства почти не отличается от военной. Знаки различия гражданского персонала, имеющего классные чины, – серебристого цвета. У военнослужащих (за исключением носимых на камуфлированной полевой форме одежды) – золотистого. Бесплатное обеспечение спецодеждой служащих Вооруженных сил России без классных чинов не предусмотрено», – поясняет издание.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. ul_vitalii Сегодня, 15:43
    Ну и ходили бы в гражданке, нечего тень на плетень наводить.
    ul_vitalii
    1. Гигант мысли Сегодня, 15:49
      Классные чины, для которых предусматривается бесплатное обмундирование, предусматривают высокие должности, а простые служащие - повара , уборщики, кладовщики и т.д. этого иметь не будут.
      Гигант мысли
    2. svp67 Сегодня, 15:50
      Цитата: ul_vitalii
      Ну и ходили бы в гражданке, нечего тень на плетень наводить.

      Да Вы что? Как это "федеральный служащий" еще на это свои деньги тратить будет? Вы что, они же не для этого деньги получают...
      Лучше бы ввели рабочую форму для всего ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА. А то люди получающие 15 000 за свою работу, как то не понимают тех, у кого в зарплатной ведомости нулей, не меньше четырех....и получающие рабочую форму
      svp67
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:10
        А ведь это бухгалтера и финансисты, какое повышенное внимание к коррупционному звену.
        ul_vitalii
        1. svp67 Сегодня, 16:19
          Цитата: ul_vitalii
          А ведь это бухгалтера и финансисты, какое повышенное внимание к корупционному звену.

          Ну не совсем...
          Вот например Борисов Юрий Иванович, заместитель Министра Обороны - Он ГП, федеральный ГП, в чине действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса. Отвечает за вооружение и связь с ВПК.
          svp67
          1. ul_vitalii Сегодня, 16:45
            Борисов, это да согласен и ромб академический и выслуга на планках, свой.
            ul_vitalii
            1. svp67 Сегодня, 16:49
              Цитата: ul_vitalii
              Борисов, это да согласен и ромб академический и выслуга на планках, свой.

              Но сейчас он тоже ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
              svp67
            2. Doliva63 Сегодня, 17:02
              Да и "кадет" ещё.
              Doliva63
      2. свой1970 Сегодня, 22:00
        Цитата: svp67
        Да Вы что? Как это "федеральный служащий" еще на это свои деньги тратить будет? Вы что, они же не для этого деньги получают...
        -т.е вы не в курсе какова численность НЕВОЕННОГО персонала вооруженных сил РФ???
        "17 ноября 2017 г. Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 555 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», которым численность Вооруженных сил РФ определена в 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года" - итого 910 000 НЕ военных(практически половина армии)...
        а если вы думает что слово "федеральный" означает что данный человек работает в Москве на должности не ниже замминистра - то вы ошибаетесь.Например навскидку перечень государственных гражданских служащих
        Цитата: ul_vitalii
        А ведь это бухгалтера и финансисты, какое повышенное внимание к коррупционному звену.
        - и там не только они, а еще обратите внимание на формулу-"все должности"
        "II. Должности федеральной государственной гражданской службы\
        5. В центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации:
        начальник управления, заместитель начальника управления (Министерства обороны Российской Федерации, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации, командования рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в департаменте Министерства обороны Российской Федерации, в главном управлении Министерства обороны Российской Федерации, в главном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации);
        начальник отдела, заместитель начальника отдела (в департаменте Министерства обороны Российской Федерации, в главном управлении Министерства обороны Российской Федерации, в управлении Министерства обороны Российской Федерации, в главном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в главном командовании вида Вооруженных Сил Российской Федерации, в командовании рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в управлении главного управления Министерства обороны Российской Федерации, в управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в управлении главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в управлении главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации, в управлении командования рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации);
        референт;
        руководитель представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом).
        6. В отдельных центральных органах военного управления:
        а) все должности в Главном управлении контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации, Организационно-инспекторском департаменте Министерства обороны Российской Федерации, Контрольно-финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте вооружения Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа, Департаменте аудита государственных контрактов Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны Российской Федерации, Государственной экспертизе Министерства обороны Российской Федерации, Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации, Департаменте финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации;
        б) все должности, за исключением должности «старший специалист 1 разряда организационно-плановой группы», в Управлении государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства обороны Российской Федерации;
        в) 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации:
        главный специалист-эксперт отдела (по работе с личным составом);
        главный специалист-эксперт 3 отдела 6 управления;
        г) все должности, за исключением должностей отдела (по работе с ветеранами Вооруженных Сил) управления (государственно-патриотического воспитания) и отдела (информационного обеспечения) управления (культурно-досуговой работы), в Главном управлении по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации;
        д) Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации:
        консультант отдела (обеспечения вещевым имуществом) управления (вещевого);
        все должности в отделе (сопровождения государственных контрактов по ресурсному обеспечению);
        е) Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации – ведущий советник и советник отдела (подготовки предложений в государственный оборонный заказ и Государственную программу вооружения, подготовки государственных контрактов)."
        свой1970
    3. Слон Сегодня, 16:19
      Реально это безобразие и растрата государственных денег. На обороноспособности страны чиновники МО будь то в шапках или без шапок - разницы никакой! А вообще из меховых шапок хорошие стельки в для обуви получаются...
      Слон
      1. Piramidon Сегодня, 19:34
        Цитата: Слон
        Реально это безобразие и растрата государственных денег.

        А что вы скажете о ГРАЖДАНСКИХ служащих российской армии (техниках, механиках, слесарях...)? Или они тоже вами причислены к к зажравшимся чиновникам? Я охреневаю от комментаторов, которые откосили от службы и пытаются рассуждать о структуре армии. Для вас армия состоит только из генералитета и прилипших к МО чиновников.
        Piramidon
    4. Piramidon Сегодня, 19:29
      Цитата: ul_vitalii
      Ну и ходили бы в гражданке, нечего тень на плетень наводить.

      Если вы с этим не сталкивались, то ваш коммент - рассуждение дилетанта. После увольнения из рядов СА я еще работал в качестве служащего РА механиком по регламентным работам в ТЭЧ авиационной дивизии. Мне выдавали полный комплект спецодежды механика срочной службы. И мне свои гражданские джинсы и дубленки как то не хотелось заливать маслом и керосином.
      Piramidon
    5. Stoler Сегодня, 21:44
      а как будут зарабатывать хозяева "трикотажа"? Им что голодать!!??? wassat
      Stoler
  2. BAI Сегодня, 15:58
    Служащие в ранге генерала решили сэкономить на одежде за государственный счет.
    BAI
    1. Евдоким Сегодня, 16:01
      Цитата: BAI
      Служащие в ранге генерала решили сэкономить на одежде за государственный счет.

      На халяву и уксус сладкий. hi
      Евдоким
  3. Altona Сегодня, 15:58
    И вообще пора формировать шапкозакидательские войска (ШЗВ) и диванно-патриотические войска (ДПВ). laughing laughing
    Altona
    1. влад66 Сегодня, 16:46
      Цитата: Altona
      И вообще пора формировать шапкозакидательские войска (ШЗВ) и диванно-патриотические войска (ДПВ). laughing laughing

      Евгений hi Они уже давно сформированы и бьются шапками на ВО и других ресурсах аж свист стоит в инете. laughing hi
      влад66
    2. Mavrikiy Сегодня, 19:51
      Цитата: Altona
      И вообще пора формировать шапкозакидательские войска (ШЗВ) и диванно-патриотические войска (ДПВ). laughing laughing

      Нек трепись. ДПВ есть, и все моники уже заплеваны. А ШЗВ - это в Кремль.
      Mavrikiy
  4. Egorovich Сегодня, 15:59
    Это что то, у кого то с головой не в порядке, а если на эту голову еще и шляпу одеть, то это полный трындец будет. Зажрались похоже.
    Egorovich
    1. avt Сегодня, 16:06
      Цитата: Egorovich
      Зажрались похоже.

      В папахах западло ходить . Теперь только
      шляпу сними .
      avt
  5. san4es Сегодня, 16:06
    Знаки различия гражданского персонала, имеющего классные чины, – серебристого цвета. У военнослужащих (за исключением носимых на камуфлированной полевой форме одежды) – золотистого

    ...Новые погоны на сайте ВО пора вводить soldier

    ... "Советники" - как раз по профилю - 16 званий fellow

    http://milportal.ru/geraldicheskij-sovet-pri-prez
    idente-rf-odobril-sistemu-znakov-razlichiya-dlya-
    gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhashhih-minoboro
    ny-rossii/
    san4es
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:14
      Служивым пожалуйста в золоте.
      ul_vitalii
    2. Doliva63 Сегодня, 17:00
      Т.е., говорящая голова Путина Песков - типа генерал армии?! Приплыли.
      Doliva63
    3. Mavrikiy Сегодня, 19:48
      У америкосов пятизвездочные есть, отстаем, как всегда.
      - У вас системы вооружений - "капрал", "сержант", "лейтенант". Доведете до "генерала"?
      - Нет. Ограничусь "полковником". Генералы ничего не могут.
      Mavrikiy
  6. Архивариус Вася Сегодня, 16:14
    Идтотизм. Деньги девать некуда... Да и если так то зачем отдельно женщинам шляпы выдавать, чем шапки/кепки не устраивают? Может ещё специальные милитари-колготки ввести? fool
    Архивариус Вася
    1. ротмистр Сегодня, 16:30
      Поставил плюс за колготки. Если Шойгу узнает, то думаю точно введет. а вообще то лучше бы солдатам контрактникам зарплату повысили.
      ротмистр
      1. Piramidon Сегодня, 21:26
        Цитата: ротмистр
        Поставил плюс за колготки. Если Шойгу узнает, то думаю точно введет

        В Советской армии женщинам-военнослужащим выдавали чулки (мужикам - носки).
        Piramidon
    2. Mavrikiy Сегодня, 19:36
      Цитата: Архивариус Вася
      Идтотизм. Деньги девать некуда... Да и если так то зачем отдельно женщинам шляпы выдавать, чем шапки/кепки не устраивают? Может ещё специальные милитари-колготки ввести? fool

      Категорически не согласен. Армейская мысль бьет ключем. Это вы батенька не привычны.
      А долбанет вас генерал приказом: "черный верх, белый низ" и сдуетесь. Но есть, есть у нас в армии славо богу манагеры, жуют капусту.
      Mavrikiy
    3. Mavrikiy Сегодня, 19:42
      Цитата: Архивариус Вася
      Идтотизм. Деньги девать некуда... Да и если так то зачем отдельно женщинам шляпы выдавать, чем шапки/кепки не устраивают? Может ещё специальные милитари-колготки ввести? fool

      Вы батенька с цепи сорвались. Калготки... Там все сложно... Где общественное, где личное... Сказано - шляпы (не шляпки же). Думаю в следующем годе однако сумачками и зонтиками порадуют. Эй, как там у Израиля с форнитурой или гарнитурой?
      Mavrikiy
  7. Blue Fox Сегодня, 16:32
    Цитата: Архивариус Вася
    Может ещё специальные милитари-колготки ввести?

    Точно, из кевлара, чтобы об звёздочки не рвались. sad
    Blue Fox
  8. Doliva63 Сегодня, 16:54
    Про шляпы ничего не скажу, чтобы не забанили, но интересно, какие воинские звания у клоунов на фото?
    Doliva63
    1. voyaka uh Сегодня, 17:27
      Женщина - гос.советник Российской Федерации 2-го класса.
      Это мне san4es подсказал.
      voyaka uh
    2. свой1970 Сегодня, 22:05
      Цитата: Doliva63
      Про шляпы ничего не скажу, чтобы не забанили, но интересно, какие воинские звания у клоунов на фото?
      -ну поскольку вы вырвались из цирка и кроме клоунов никого никогда не видели - то только для вас, всего один раз поясню - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ и у них НЕ воинские звания - а чины государственной гражданской службы
      З.Ы. и в отличии от воинского звания - лишить классного чина может только суд....
      свой1970
  9. Geisenberg Сегодня, 17:06
    Интересно посмотреть что там )
    Geisenberg
  10. moreman78 Сегодня, 17:58
    Цитата: ротмистр
    Поставил плюс за колготки. Если Шойгу узнает, то думаю точно введет. а вообще то лучше бы солдатам контрактникам зарплату повысили.

    Ага и не забыть раз в месяц выдавать КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК-МИЛИТАРИ! Бюджет то у нас резиновый, а народ богатый!
    moreman78
  11. karakol Сегодня, 18:34
    когда коту заняться нечем он причинное место лижет. так и в минобороны. все другие проблемы уже решены. одна эта осталась нерешенной
    karakol
  12. sabakina Сегодня, 19:07
    А соломенные будут? Мне одну.
    Соломенная шляпка золотая
    С головки вашей ветреной слетая
    Еще не раз пленять собой могла
    Но лошадью какой-то офицерской
    С гримасою какой-то изуверской
    С гримасою какой-то изуверской
    Она внезапно съедена была
    sabakina
  13. APASUS Сегодня, 19:10
    Надо посмотреть что сестре выдадут,опять обманут на Севере только шляпок не хватает
    APASUS
  14. Mavrikiy Сегодня, 19:30
    Минобороны обеспечит своих гражданских служащих шапками и шляпами

    Шляпы это те, у кого шапка каракулева. (ну еще у кого очки)
    У гражданских особ женского пола - шляпки.
    Mavrikiy
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