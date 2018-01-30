Нынешний контракт и самолеты будущего: новый Ту-160 идет в серию



Фото: Марина Лысцева https://fotografersha.livejournal.com



Фото: Марина Лысцева https://fotografersha.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

https://ria.ru/

http://tvzvezda.ru/

http://uacrussia.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

С 2015 года одной из главных тем в контексте перевооружения российской армии является программа восстановления строительства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. В течение определенного времени ряд предприятий авиационной промышленности занимался подготовкой к выпуску новых машин, и несколько дней назад эти работы привели к очередным реальным результатам. Первый самолет новой постройки поднялся в воздух, а предприятие-изготовитель получило заказ на новую серию подобных машин.Сведения о начале летных испытаний первого Ту-160М новой постройки появились 24 января. По информации ТАСС, новая машина с заводским номером 08-04 выполнила свой первый полет на позапрошлой неделе (15-21 января). Неназванный источник указал, что необходимые проверки самолета завершатся в течение нескольких месяцев, и до конца текущего года машину передадут заказчику в лице воздушно-космических сил. Официальное подтверждение подобным новостям, однако, не поступало.В прошлый четверг, 25 января, на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, занимающийся строительством самолетов Ту-160, с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Главе государства показали процесс строительства новых и обновления существующих машин. Кроме того, в связи с визитом руководства страны очередной испытательный полет стал демонстрационным. Самолет Ту-160М с именем «Петр Дейнекин» показали президенту в воздухе. В ходе посещения завода В. Путин и высокопоставленные руководители министерства обороны подписали новое соглашение, а также сделали ряд заявлений, раскрывающих текущие планы по обновлению дальней авиации.Замминистра обороны Юрий Борисов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали контракт на строительство первой партии серийных Ту-160М новой постройки. Как сообщается, каждый из десяти заказанных самолетов будет строить более 15 млрд рублей. На производство этой партии выделено 160 миллиардов. Строительство заказанных машин будет продолжаться в течение нескольких следующих лет. По словам В. Путина, новый контракт обеспечит полную загрузку Казанского авиазавода до 2027 года.По имеющимся данным, новый самолет с номером 08-04, уже проходящий летные испытания, будет передан вооруженным силам до конца текущего года. Первый из новых Ту-160М, предусматриваемых контрактом от 25 января, планируется передать заказчику в 2023 году. После этого машины будут регулярно выходить из сборочного цеха и, после необходимых проверок, отправляться к месту службы.В течение нескольких последних лет высокопоставленные представители министерства обороны неоднократно поднимали тему объемов нового производства дальних бомбардировщиков. Согласно этим заявлениям, до 2035 года воздушно-космические силы должны будут получить 50 новых Ту-160М2. Возможность выполнения подобных планов в указанные сроки ожидаемо стала темой отдельных споров и обсуждений, но военное ведомство пока не говорило об изменении своих намерений.Известно, что промышленность должна будет сдать полсотни новых самолетов с 2023 по 2035 годы. Нетрудно подсчитать, какие темпы работ необходимы для реализации таких планов. Начиная с 2023-го, промышленность должна будет ежегодно передавать военному ведомству не менее трех серийных самолетов. При этом после каждой сдачи новой машины сопоставимое число бомбардировщиков должно оставаться на стапелях на разных стадиях строительства. Это позволит реализовать имеющиеся планы, как минимум, без серьезного отставания от графика.Президент В. Путин отметил, что новый контракт на серийные самолеты позволит полностью загрузить казанское авиастроительное предприятие на ближайшие девять лет. Это заявление может считаться прозрачным намеком на предполагаемые сроки выполнения нового контракта. Таким образом, процесс сдачи первых десяти машин может растянуться примерно на четыре года. Как такие темпы производства будут соотноситься с необходимостью сборки и сдачи новых партий техники – пока не уточнялось.На данный момент можно предполагать, что называемые сроки передачи 50-го самолета в виде середины тридцатых годов не будут выдержаны, и их придется сдвинуть вправо. При всей своей пользе для вооруженных сил, текущая программа строительства новых бомбардировщиков чрезвычайно сложна и дорога. Как следствие, на ее реализацию потребуется немало времени, вплоть до нескольких десятилетий.Большой интерес представляет финансовая сторона новой программы. Ранее сообщалось, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также обновление производственных мощностей Казанского авиазавода, необходимые для запуска строительства самолетов новой модификации, будут стоить порядка 37 млрд рублей. Первый десяток самолетов из пяти требуемых обойдется армии в 160 миллиардов. При сохранении текущих цен общая стоимость полусотни самолетов может достичь 800 млрд рублей. Возможное увеличение расходов способно заметным образом увеличить это число.С момента принятия решения о возобновлении строительства Ту-160 и до настоящего времени был собран только один самолет. При этом следует отметить, что работы последнего времени отличаются от последующих некоторой простотой. С начала девяностых годов, когда было отменено дальнейшее серийное строительство бомбардировщиков первой модификации, на Казанском авиационном заводе осталось четыре недостроенных машины. Одна из них была достроена в 2016-17 годах и теперь, получив собственное имя «Петр Дейнекин», вышла на испытания.Использование имеющегося задела позволит казанским авиастроителям сравнительно быстро и просто построить еще три ракетоносца, однако это не даст всех желаемых результатов. По итогам достройки трех заделов новый заказ на 10 машин будет выполнен лишь на треть. Таким образом, с определенного времени Казанский авиазавод должен будет запустить полноценное новое производство самолетов с изготовлением всех необходимых агрегатов с нуля.Как сообщает Объединенная авиастроительная корпорация, завод уже завершил большую часть подготовительных работ. В частности, были восстановлены ключевые технологии строительства. В прошлом году была вновь запущена линия электронно-лучевой сварки титановых агрегатов центральной балки самолета. Крупная поперечная балка массой порядка 6 т является одним из главных элементов силового набора Ту-160 и фактически собирает в единую конструкцию фюзеляж, центроплан и подвижные консоли. При изготовлении такой балки необходимо сделать большое число сварных швов общей длиной 140 м. Имеющиеся технологии позволяют вести сварку с высокими скоростями – до 36 м/ч.Еще одним важным новшеством является обновленный подход к созданию конструкторской документации. Обновленный проект стратегического бомбардировщика создается в цифровом виде. При этом к его созданию привлекли ведущие авиационные конструкторские бюро страны – вместе с КБ «Туполев», создавшей исходный проект, над обновленной машиной работали фирмы «Бериев», «Ильюшин», «Сухой» и «Яковлев». При помощи защищенных каналов связи была организована сеть, обозначенная как «распределенное конструкторское бюро». Применение подобного подхода к проектированию позволило сократить затраты, а также ускорит выполнение необходимых работ.Впрочем, необходимые проектные работы еще не завершены. Источник ТАСС в середине прошлой недели сообщил, что полностью оцифрованная документация по обновленному самолету пока еще не готова. Ее планируется завершить не ранее середины текущего года. Только после этого новые документы можно будет использовать при строительстве серийных самолетов обновленной версии.По известным данным, сейчас речь идет о строительстве новых самолетов в конфигурации Ту-160М. Машины такой комплектации уже эксплуатируются в дальней авиации, однако они изначально представляли собой Ту-160 базовой модификации, впоследствии отремонтированные и модернизированные. Теперь самолеты обновленной версии будут строиться с использованием задела или с нуля.Проект с литерой «М» предусматривает замену пилотажно-навигационного оборудования и бортовых средств связи. Также предложена установка новой радиолокационной станции и современных средств радиоэлектронной борьбы. Аппаратура управления вооружением обеспечивает возможность применения современных ракет. Конструкция планера при этом не претерпевает серьезных изменений. Тип силовой установки так же не изменяется.Новые серийные бомбардировщики будут относиться к перспективной модификации Ту-160М2. Этот проект вновь подразумевает серьезное обновление радиоэлектронного оборудования с установкой современных систем и средств. Утверждается, что самолет версии «М2» будет иметь боевую эффективность, на 60% превышающую соответствующие показатели простого Ту-160.Программа возобновления строительства стратегических ракетоносцев Ту-160 имеет большое значение для развития дальней авиации воздушно-космических сил. До 1992 года, когда строительство прекратилось, промышленность более трех десятков самолетов этого типа, включая опытные образцы. Впоследствии удалось достроить еще две машины. В силу известных событий девяностых годов до нашего времени дожило около половины построенных машин. 16 серийных бомбардировщиков в настоящее время несут службу на авиабазе Энгельс. По своей численности имеющиеся Ту-160 заметно уступают дальним бомбардировщикам Ту-95МС и Ту-22М3, счет которым идет на десятки.При успешном выполнении имеющихся планов по строительству полусотни новых бомбардировщиков общая численность Ту-160 превысит 50-60 единиц. При этом все или почти все такие машины будут относиться к новым модификациям «М» или «М2». Постепенное списание самолетов, выработавших свой ресурс, в определенный момент сделает новые Ту-160М2 самыми многочисленными представителями российской дальней авиации.Массовое производство Ту-160М2 в отдаленном будущем позволит начать вывод из эксплуатации морально и физически устаревших самолетов Ту-95МС. Примерно в это же время войска смогут получить новые дальние бомбардировщики, разрабатываемые в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). До определенного времени доля ПАК ДА в дальней авиации будет не слишком велика. За счет этого, а также из-за постепенного отказа от турбовинтовых Ту-95МС должен наблюдаться рост относительного количества Ту-160М2. Таким образом, подобная техника не только позволит обновить парк бомбардировщиков, но и «закроет» специфический период перевооружения.Последние из планируемых к заказу 50 бомбардировщиков Ту-160М2 поступят в войска, как минимум, в середине тридцатых годов. При этом возможно заметное смещение сроков, обусловленное сложностью и дороговизной проекта. Так или иначе, строительство полусотни новых ракетоносцев обеспечит правильную работу дальней авиации ВКС на протяжении нескольких следующих десятилетий. Некоторые из имеющихся в войсках Ту-160 были построены еще в конце восьмидесятых годов, но после ряда ремонтов и модернизаций способны продолжать службу. Учитывая сроки эксплуатации этих машин, можно представить, сколько смогут служить бомбардировщики, которые предстоит сдать в середине тридцатых.Основной задачей проекта Ту-160М2 является обновление дальней авиации вооруженных сил. Однако в будущем эта машина может поспособствовать и развитию других направлений. Так, во время мероприятий 25 января В. Путин предложил рассмотреть вопрос создания гражданской модификации сверхзвукового бомбардировщика. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Ю. Слюсарь отметил, что промышленность уже имеет наработки по этой теме.Несколько лет работ, направленных на возобновление серийного производства стратегических ракетоносцев, приводят к реальным результатам. В конце осени прошлого года первый Ту-160, построенный на основе имеющегося задела, был передан на испытательную станцию, а пару недель назад начал летные испытания. Несколько дней назад появился первый контракт на строительство серийных машин этого типа. Производство полусотни желаемых бомбардировщиков займет немало времени, но уже сейчас сделаны первые шаги, приближающие желаемый результат.