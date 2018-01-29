22:18 29 января

Латвийская армия закупит мин на 135 тысяч евро

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок Латвии планирует приобрести шесть видов различных мин, в том числе для низколетящих вертолетов, на общую сумму 135 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства обороны страны, в подчинении которого находится центр.

Латвийская армия закупит мин на 135 тысяч евро


В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.


Полное техническое описание необходимого вооружения будет выдано претендентам, которые пройдут отбор в ходе процедуры переговоров.
В целях безопасности не сообщается, какие виды мин сейчас имеются на вооружении у латвийской армии, добавили в пресс-службе.

Министерство обороны Латвии планирует с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 миллионов евро.

Использованы фотографии: http://baltnews.lv/
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Комментарии 44

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  1. taiga2018 Сегодня, 16:49
    вроде про Латвию,а на фото президент Литвы...
    taiga2018
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:50
      Да мимо проходила.
      ul_vitalii
      1. cniza Сегодня, 16:53
        Цитата: taiga2018
        вроде про Латвию,а на фото президент Литвы...


        Их все почему то путают , к чему бы это?
        cniza
        1. BerBer Сегодня, 16:56
          Просто большинству нет разницы латыши, литовцы или эти третьи. Заострюсь на другом - что можно купить на 135 тысяч евро?
          BerBer
          1. cniza Сегодня, 16:58
            Хороший мерседес. lol
            cniza
          2. taiga2018 Сегодня, 17:06
            Цитата: BerBer
            Министерство обороны Латвии планирует с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 миллионов евро.
            Использованы фотографии: http://baltnews.lv/

            тут вот это важнее,у нас под боком появится ещё одно "мощное" в военном отношении государство...
            taiga2018
            1. APASUS Сегодня, 18:20
              Цитата: taiga2018
              тут вот это важнее,у нас под боком появится ещё одно "мощное" в военном отношении государство...

              Насколько известно из открытых источников ,то Прибалтика в целом не повторяет опыт Сингапура,далеко им еще до Сингапура.А закупки военной техники в последние годы просто колоссальные. США накачивают регион техникой,в долг или даром ,но сами они только уши от осла могут себе позволить купить!
              APASUS
          3. Pirogov Сегодня, 17:35
            Цитата: BerBer
            Просто большинству нет разницы латыши, литовцы или эти третьи. Заострюсь на другом - что можно купить на 135 тысяч евро?

            Ну а шо Россию пугать надо ,вот и пугают как могут.)
            Pirogov
            1. Svarog Сегодня, 17:42
              Цитата: Pirogov
              Цитата: BerBer
              Просто большинству нет разницы латыши, литовцы или эти третьи. Заострюсь на другом - что можно купить на 135 тысяч евро?

              Ну а шо Россию пугать надо ,вот и пугают как могут.)

              Зачем Россию пугать? Если Россия испугается , то вся Европа обо...тся.. Столько воин было и всё пугать хотят.. мазохисты долбанные..
              Svarog
              1. Pirogov Сегодня, 17:47
                Цитата: Svarog
                Зачем Россию пугать? Если Россия испугается , то вся Европа обо...тся.. Столько воин было и всё пугать хотят.. мазохисты долбанные.

                Ну а как ещё похлёбку отрабатывать ?
                Pirogov
        2. sabakina Сегодня, 19:14
          Вить, а какая разница? Вымираты хоть те, хоть эти.
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 20:15
            Слава , да и остаются свободные плацдармы для НАТО.
            cniza
        3. влад66 Сегодня, 20:05
          Цитата: cniza
          Цитата: taiga2018
          вроде про Латвию,а на фото президент Литвы...


          Их все почему то путают , к чему бы это?

          Да они одними какахами мазаны.воняют как скунсы. request
          влад66
          1. cniza Сегодня, 20:16
            Ну так если вонять не будут их кормить перестанут , но уже не много осталось.
            cniza
            1. влад66 Сегодня, 20:19
              Цитата: cniza
              Ну так если вонять не будут их кормить перестанут , но уже нее много осталось.

              Это точно Витя,старики вымрут,молодежь по Европам разбежится и останутся три президента. drinks hi
              влад66
              1. cniza Сегодня, 20:22
                Вот на троих и будут соображать - шведская семья. lol
                cniza
      2. Вежливый Лось Сегодня, 17:32
        Цитата: ul_vitalii
        Да мимо проходила.

        Не успеалаа оттойтиии из каадра.
        Вежливый Лось
    2. сибиралт Сегодня, 17:08
      В случае чего, НАТОвцы сделают латвийский укрепрайон и заминируют ему путь к отступлению. lol
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 18:44
        да ну на! этож просто рыбу глушить!
        роман66
    3. svp67 Сегодня, 17:31
      Цитата: taiga2018
      вроде про Латвию

      Президент Латвии...Ра́ймондс Ве́йонис, Мать — русская, отец — латыш.
      Считает себя ЯЗЫЧНИКОМ, целый год был Министром Обороны
      svp67
    4. Пленник Сегодня, 18:37
      А какая разница? laughing Что их нам сортировать.
      Пленник
    5. Mavrikiy Сегодня, 18:57
      Цитата: taiga2018
      вроде про Латвию,а на фото президент Литвы...

      - Одно слово - румын.
      - Так он болгарин.
      - А какая разница?
      Mavrikiy
  2. Кент0001 Сегодня, 16:51
    ...мины против низколетящих вертолетов. Наших чтоль? Иди ёты, вас без вертушек раскатают,если что, а то много чести на ваше болото моторесурс вертушек тратить.
    Кент0001
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:56
      Не - наши просто шмальнут "змей Горынычем" Гарантировано разминирование и минных постановок и диарея у минёров fellow
      КВУ-НСвД
    2. ПалБор Сегодня, 18:28
      Цитата: Кент0001
      ...мины против низколетящих вертолетов. Наших чтоль? Иди ёты, вас без вертушек раскатают,если что, а то много чести на ваше болото моторесурс вертушек тратить.

      Не против,а для низколетящих вертолётов.Видимо,кидаться ими будут как кирпичами lol
      ПалБор
  3. zzdimk Сегодня, 16:55
    Это, чтоб, свои не бежали?
    zzdimk
  4. Быков. Сегодня, 17:01
    такого количества хватит, чтоб обложить весь этот прибалтийский вымерат.
    а если нечаянно наступят и подорвутся, то обвинят в этом нас.
    Быков.
  5. dauria Сегодня, 17:04
    в том числе для низколетящих вертолетов


    И так вертушкам не сладко, так ещё и мины против них. А как же карты минных полей для своих вертушек ? Не ставить же систему опознавания на эти штуки . Да и параметры заявленные уж слишком впечатляют
    — Масса снаряженного изделия: 12 кг;
    — Дальность обнаружения цели: до 1000 метров;
    — Скорость цели: до 100 м/сек;
    — Время перехода в активный режим: 15 сек;
    — Дальность поражения: до 150 метров;
    — Скорость поражающего элемента: до 2500 м/сек
    dauria
    1. SpaceCom Сегодня, 17:42
      Что-то мне кажется, что при заявленных характеристиках заявленной суммы хватит аж на... три мины! Карта конечно сложноватая получается, но думаю, что квалификации военных спецов Латвии должно хватить! В крайнем случае НАТО поможет
      SpaceCom
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:04
    Зачем? belay Там минами размазного действия коровы все и там заминировали! good
    Геркулесыч
    1. Cetron Сегодня, 17:32
      Нету коров, вымерли при всуплении в ЕС и развале колхозов, молоко из Польши возят порошком, здесь разбавляют. Коровьих мин нет, все заросло сорняками.
      Cetron
  7. svp67 Сегодня, 17:22
    на общую сумму 135 тысяч евро
    Дешево, но сердито...
    svp67
  8. ronnon Сегодня, 17:24
    На фото, у Дали такое недоверчивое выражение лица..."хммм... а эта НАТОвская бабахалка, сможет остановить российский танк?"
    ronnon
  9. zzdimk Сегодня, 17:36
    Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже второй год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит… Но ведь я уже давно не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат, держат…(с) В. Ерофеев.
    zzdimk
  10. лысова Сегодня, 17:46
    Вообще то, это очень дорогое удовольствие (относительно), так как она включает в себя, датчики " Слуха" ( вертолёт до 1000 м ) и датчик СВЧ "глаза" высота до 100м --- типо мини РЛС . Ну и сколько их можно закупить? Привёл данные Российского изделия. Развод.
    лысова
  11. Керенский Сегодня, 17:57
    Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.

    Ну тут понятно. Но
    на общую сумму 135 тысяч евро,

    за коробочки с цементом?!!! Весной пойду на полигон, наберу им тысяч на 300. Лишь бы у них бюджет потянул.
    А я ещё один вид мин придумал, - селективно- этнические. На расстоянии 100 метров отличают латыша от эстонца и русского. Только пока в учебно цементном исполнении. Тс-с-с!
    Керенский
  12. faiver Сегодня, 18:04
    им это не поможет как в варианте если мы не нападем, так и варианте если мы нападем... laughing
    faiver
    1. Мих1974 Сегодня, 18:39
      Ну во первых - список заканчивается уже вашим Первым пунктом, а во все последующих - "в плен" их более брать не будут, просто жахнем тактически зарядом по расположению натовцев а выжившие сами рванут во все стороны как тараканы. Так что это нам бы миными полями от них отгораживаться надо, а не им от нас. tongue
      Мих1974
  13. notingem Сегодня, 18:54
    Главное чтобы сами помнили где мины установят
    notingem
  14. Теренин Сегодня, 18:59
    Эстония, Литва и Латвия все больше напоминают страшных теток, которые бегают по двору и орут, что их все хотят изнасиловать. А соседи понимают, что для этого они точно столько не выпьют.
    ©
    Теренин
    1. faiver Сегодня, 19:27
      пять баллов laughing
      faiver
  15. BABAY22 Сегодня, 19:05
    Тут Люди сказали, что еще надо бы на 135 тыщ прикупить гробов. Ну, так на всякий случай.
    BABAY22
  16. МРоманович Сегодня, 20:05
    Пусть закупают мины хоть на миллион. На кой черт они сдались? Нам все равно в Латвию по грибы не ходить.
    МРоманович
  17. alex-defensor Сегодня, 21:08
    Главное, ребята, НЕ ПОДОРВИТЕСЬ!
    alex-defensor
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