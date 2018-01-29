22:25 29 января

ВКС России сожгли террористов в Идлибе термобарическими бомбами

Правительственная армия Дамаска форсирует наступление на позиции противника в провинции Идлиб. Главной целью на данный момент остается город Абу-Духур, который террористам удалось отбить несколько дней назад.

Ключевую роль в наступлении играют "Силы Тигры" и российские ВКС. Первые уже вышли к западному периметру города и готовят прорыв обороны террористов. Вторые оказывают им непосредственную поддержку с воздуха, применяя всю номенклатуру вооружений.

Укрепрайоны боевиков подвергаются массированным ударам российской авиации. Активно применяются объемно-детонирующие авиационные боеприпасы ОДАБ-500, выжигающие противника даже в плотной городской застройке.


В ходе налетов были уничтожены три полевых командира террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам. На основании развединформации, российская авиация в установленное время нанесла удар по объекту. Как позже выяснилось из перехваченных радиопереговоров противника, все трое командиров убиты.







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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 18:09
    Активно применяются объемно-детонирующие авиационные боеприпасы ОДАБ-500, выжигающие противника даже в плотной городской застройке.
    Объемно детонирующие не выжигают, а "ровняют" и делают это ОЧЕНЬ качественно. Удивлен, что ранее об их применении молчали. Видимо действительно уже тех кто в Идлибе укрылся жалеть не приходится.
    svp67
  2. Симон Сегодня, 18:24
    Вот и получили террористы от нас подарочки! wink
    Симон
  3. Симон Сегодня, 18:26
    Цитата: svp67
    Активно применяются объемно-детонирующие авиационные боеприпасы ОДАБ-500, выжигающие противника даже в плотной городской застройке.
    Объемно детонирующие не выжигают, а "ровняют" и делают это ОЧЕНЬ качественно. Удивлен, что ранее об их применении молчали. Видимо действительно уже тех кто в Идлибе укрылся жалеть не приходится.

    А вообще, какая разница выжигают или ровняют, главное все точно в цель попали! good
    Симон
  4. Теренин Сегодня, 18:30
    Воистину Акбар!
    Теренин
  5. tchoni Сегодня, 19:01
    Люди привыкли к войне. Разрывы бомб никак не влияют на интннсивность движения по трассе...
    tchoni
    1. svd-73 Сегодня, 20:24
      Люди привыкли к войне. Разрывы бомб никак не влияют на интннсивность движения по трассе
      Там такое было с начала войны,помню смотрел еще первые репортажи Анна Ньюс из Сирии, где танк и БМП ездили туда-сюда по шоссе и вели стрельбу,а по соседним полосам двигался гражданский транспорт.
      svd-73
      1. Paranoid50 Сегодня, 22:15
        Цитата: svd-73
        где танк и БМП ездили туда-сюда по шоссе и вели стрельбу,а по соседним полосам двигался гражданский транспорт.

        Ну,это известное видео. Гляньте нижнее видео,ближе к концовке - после "прилёта" во дворик выходит женщина,кажется,с ребёнком,глянуть что там да как.
        Paranoid50
  6. ланс Сегодня, 19:28
    ну а для чего бармалеев из алеппо и тд вывозили в идлиб. летите ласточки летите...
    ланс
  7. sabakina Сегодня, 19:39
    Выжигают говорите....Что то огня не видно.
    sabakina
  8. Громобой Сегодня, 21:00
    Вот другая атака,но весь процесс снят более подробно.Опубликовано: 22 апр. 2017 г.
    Громобой
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