ВКС России сожгли террористов в Идлибе термобарическими бомбами

Правительственная армия Дамаска форсирует наступление на позиции противника в провинции Идлиб. Главной целью на данный момент остается город Абу-Духур, который террористам удалось отбить несколько дней назад.



Ключевую роль в наступлении играют "Силы Тигры" и российские ВКС. Первые уже вышли к западному периметру города и готовят прорыв обороны террористов. Вторые оказывают им непосредственную поддержку с воздуха, применяя всю номенклатуру вооружений.



Укрепрайоны боевиков подвергаются массированным ударам российской авиации. Активно применяются объемно-детонирующие авиационные боеприпасы ОДАБ-500, выжигающие противника даже в плотной городской застройке.





В ходе налетов были уничтожены три полевых командира террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам. На основании развединформации, российская авиация в установленное время нанесла удар по объекту. Как позже выяснилось из перехваченных радиопереговоров противника, все трое командиров убиты.

















