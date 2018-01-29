Минобороны примет на вооружение два автомата
Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15, сообщила в понедельник газета военного ведомства "Красная звезда".
За счет сложной сбалансированной автоматики АЕК-971 отличает высокая кучность стрельбы, но его крупносерийное производство потребует серьезной модернизации оружейного завода в Коврове. Новый автомат Калашникова, являющийся эволюцией линейки АК, сохранил их простоту и надежность, а организовать его выпуск в Ижевске не составит труда.
Оба автомата используют стандартные боеприпасы и магазины АК, снабжены эргономичными рукоятками и переключателями, планками Пикатинни для установки прицелов и другого оборудования.
О решении было объявлено на координационном научном совете по проблемам боевой экипировки, состоявшемся еще 25 января. Все четыре автомата проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».
Изделия ОАО "Завод имени В.Я. Дегтярёва" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА "Концерн "Калашников" по критерию "простота - надёжность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений- сообщила "Красная звезда".
За счет сложной сбалансированной автоматики АЕК-971 отличает высокая кучность стрельбы, но его крупносерийное производство потребует серьезной модернизации оружейного завода в Коврове. Новый автомат Калашникова, являющийся эволюцией линейки АК, сохранил их простоту и надежность, а организовать его выпуск в Ижевске не составит труда.
Оба автомата используют стандартные боеприпасы и магазины АК, снабжены эргономичными рукоятками и переключателями, планками Пикатинни для установки прицелов и другого оборудования.
О решении было объявлено на координационном научном совете по проблемам боевой экипировки, состоявшемся еще 25 января. Все четыре автомата проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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