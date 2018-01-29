22:24 29 января

Минобороны примет на вооружение два автомата

Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15, сообщила в понедельник газета военного ведомства "Красная звезда".

Минобороны примет на вооружение два автомата


Изделия ОАО "Завод имени В.Я. Дегтярёва" имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА "Концерн "Калашников" по критерию "простота - надёжность" больше подходит для общевойсковых частей и подразделений
- сообщила "Красная звезда".


За счет сложной сбалансированной автоматики АЕК-971 отличает высокая кучность стрельбы, но его крупносерийное производство потребует серьезной модернизации оружейного завода в Коврове. Новый автомат Калашникова, являющийся эволюцией линейки АК, сохранил их простоту и надежность, а организовать его выпуск в Ижевске не составит труда.

Оба автомата используют стандартные боеприпасы и магазины АК, снабжены эргономичными рукоятками и переключателями, планками Пикатинни для установки прицелов и другого оборудования.

О решении было объявлено на координационном научном совете по проблемам боевой экипировки, состоявшемся еще 25 января. Все четыре автомата проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 74

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  1. Geisenberg Сегодня, 18:06
    Спасибо, что перестали спорить ...
    Geisenberg
    1. Монос Сегодня, 18:24
      Чем хорош "калаш" ? Да вот хотя бы этим!

      Но и за дегтярёвцев я тоже рад. Молодцы!
      Монос
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:39
        Ну че, красиво. Экзотика. Я и так могу и эдак.
        Большенство будет погибать не узнав откуда прилетело. А кто выживет, те конечно, намордник скинут и зубами будут заряжать и стрелять. (просто завидую, нет АК потренероваться)
        Mavrikiy
      2. 210окв Сегодня, 18:40
        Вообще это решение было предсказуемо.Одно плохо что затянулось..
        Цитата: Монос
        Чем хорош "калаш" ? Да вот хотя бы этим!

        Но и за дегтярёвцев я тоже рад. Молодцы!
        210окв
        1. новичок Сегодня, 18:58
          Дмитрий, привет! слушай я чего то не понял. приняты четыре типа автоматов двух калибров. я только рад, ибо сильно переживал за 7.62. но не понятно, как будет “распределяться“ калибр в ВС? куда 5.45, а куда 7.62?
          новичок
          1. Shurik70 Сегодня, 20:34
            Посмотрел видео "американец восхищается Абаканом".
            Там этот АН-94 разбирается. По сравнению с Калашниковым - это швейная машинка какая-то.
            Хорошо, наверное, что его не приняли на вооружение.
            Shurik70
            1. новичок Сегодня, 20:51
              так он так и говорит, что давно мечтал посмотреть, как работают ракетные технологии в АН и дал очень высокую оценку. кстати АН94 принят на вооружение, но их ограниченные поставки в основном спецам разным.
              новичок
      3. APASUS Сегодня, 18:53
        Цитата: Монос
        не стандартная зарядка магазина ак от чекиста

        У меня для этих целей были узбеки,стреляли они очень неважно.А когда один индивид себе в окоп гранату кинул,только так и использовали.Правда был еще и баптист из Ивано-Франковска ,стрелять ему Бог запретил,но рожки набивать не отказывался .
        За АЕК очень рад,неужели голос разума возобладал ?
        APASUS
        1. Paranoid50 Сегодня, 21:08
          Цитата: APASUS
          Правда был еще и баптист из Ивано-Франковска ,стрелять ему Бог запретил,но рожки набивать не отказывался .

          Знакомая тема. yes У нас служил один такой,только из Иваново. Поначалу даже присягу принимать не хотел,мотивируя тем,что оружие взять в руки придётся. Ну,что сказать... На дембель ушёл старшиной, по боевой(в т.ч. по огневой),в основном,имел "отл". wassat Армия - она затягивает. laughing
          Paranoid50
      4. Piramidon Сегодня, 19:12
        Цитата: Монос
        Чем хорош "калаш" ? Да вот хотя бы этим!

        Но и за дегтярёвцев я тоже рад. Молодцы!

        А мне вот интересно, если какую нибудь распиаренную М-16 зарядить патронами, которые перед этим поваляли в цементной пыли и бетонной крошке, сколько выстрелов после этого суперметкая и кучная пиндовундервафля сможет произвести?
        PS. Тот же вопрос и к АЕК.
        Piramidon
        1. Околоточный Сегодня, 20:28
          5,45 АК-74С тоже имеет отказы с патронами с пылью и песком.
          Околоточный
          1. Piramidon Сегодня, 20:33
            Цитата: Околоточный
            5,45 АК-74С тоже имеет отказы с патронами с пылью и песком.

            Судя по ролику, спецназу - пофиг.
            Piramidon
      5. vredlo Сегодня, 19:39
        так магазины стандартные и следовательно зарядка одинакова что калаш что аек так что в этом они равны
        vredlo
      6. RASKAT Сегодня, 21:05
        А на новом АК стоит затворная задержка, (как на М-16) и удобный двухсторонний переводчик огня, теперь такова ананизмуса не потребуется. Хвала всевышнему, неужели мы это дождались, эту новость нужно drinks
        RASKAT
        1. Killout Сегодня, 21:20
          двустороннего предохранителя уже нет. посмотрите последние модификации. именно их приняли
          Killout
      7. sabakina Сегодня, 21:28
        Вить, не поверишь, с ходу прочитал "нестандартная чистка автомата". laughing
        sabakina
        1. Монос Сегодня, 22:00
          Слава, привет! hi laughing
          Цитата: sabakina
          Вить, не поверишь, с ходу прочитал "нестандартная чистка автомата". laughing

          laughing Почти угадал. Только там предстоит стандартная чистка магазинов. Ну и автомата, само-собой...
          Монос
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:20
      Цитата: Geisenberg
      Спасибо, что перестали спорить ...

      А-7,62 лучше калашака в кучности,но дороже в изготовлении. В этой связи не понятно почему АК-12,АК-15 ,а не АК-107..
      НЕКСУС
    3. влад66 Сегодня, 20:21
      Хоть спорить перестали и то радует. yes
      влад66
  2. zzdimk Сегодня, 18:07
    Амк же "Альфа" (Израиль) АК переделанный с модулями - не пошёл?
    zzdimk
  3. Труд Сегодня, 18:08
    По срокам вот только не понятно, принять то приняли, а когда планируют начать и закончить перевооружение неизвестно.
    Труд
    1. Касым Сегодня, 18:22
      В Коврове завод надо модернизировать - от этого наверняка будет многое зависить по АЕК.
      Рад, что эта "бадяга" закончилась. hi
      Касым
  4. svp67 Сегодня, 18:11
    Минобороны примет на вооружение два автомата
    Посмотрим, как жизнь подтвердит правильность данного решения...
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:34
      Ну а что делать если : а) оба автомата по-своему хороши , б) боеприпас одинаков , в) в случае большой заварухи запасов 47х -74х хватит на всех. Ну а у спецов будет машинка мирового уровня , да и ковровцев не оставили у разбитого корыта
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 19:09
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ну а что делать если

        Ну это уже было и наша армия имела ТРИ основных танка... Ничего хорошего.
        svp67
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:17
          Ну тут ситуация немного другая - подавляющая часть ВС будет оснащена унифицированным оружием - это раз , боеприпас одинаковый - это два
          КВУ-НСвД
          1. svp67 Сегодня, 19:27
            Цитата: КВУ-НСвД
            Ну тут ситуация немного другая - подавляющая часть ВС будет оснащена унифицированным оружием - это раз , боеприпас одинаковый - это два

            Не вижу отличий...Армия СССР, то же в подавляющем была вооружена Т-64, а уж боеприпасы у них были у всех ОДИНАКОВЫЕ...
            svp67
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 20:19
              Если на миллион дешёвых автоматов приходится десяток тысяч более дорогих в спецподразделениях - не вижу проблем для логистики и больших перегрузок бюджета . А танки все и отдали поэтому на откуп одному производителю , чтоб не возвращаться к советской модели (и не только танки )
              КВУ-НСвД
              1. svp67 Сегодня, 20:35
                Цитата: КВУ-НСвД
                А танки все и отдали поэтому на откуп одному производителю , чтоб не возвращаться к советской модели (и не только танки )

                А вот с автоматами НЕ ШМОГЛИ...
                svp67
              2. weddu Сегодня, 21:28
                Да ведь отдали-то не от хорошей жизни, а от безысходности и отсутствия перспектив... Так казалось прежде. Питерская конструкторская танковая школа лучшая в мире была, похерили... Омское КБ ещё есть, но, тоже скоро похоронят..
                weddu
              3. sabakina Сегодня, 21:40
                Не понял про танки. От советской модели к чьёй мы пришли? К французскому FT-17?
                sabakina
      2. НЕКСУС Сегодня, 19:22
        Цитата: КВУ-НСвД
        в случае большой заварухи запасов 47х -74х хватит на всех

        Угу...только общевойсковыми будут два автомата-АК-12 и АК-15 ,калибрами 5,45 и 7,62 соответственно. И в случае ,как вы говорите большой заварухи,бойцы долго на поле боя будут искать калибр под свой автомат.
        НЕКСУС
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:26
          Так и сейчас 7,62 *39 используют и не отменяют
          КВУ-НСвД
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:31
            Цитата: КВУ-НСвД
            Так и сейчас 7,62 *39 используют и не отменяют

            Вопрос-на кой сдался при этом 5,45 ?То бишь,на кой общевосковым ДВА АК с разными калибрами?
            НЕКСУС
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:43
              Вопрос-на кой сдался при этом 5,45 ?
              Согласен . 5,45 при современных брониках ниочём . Единственно б/з легче
              КВУ-НСвД
    2. sabakina Сегодня, 21:33
      Эх Серёга Серёга, пушка "ЗИС-3" в боях доказывала своё преимущество. Бармалеи что ли будут подтверждать?
      sabakina
  5. Сергей Медведев Сегодня, 18:12
    Верное решение. Оба автомата имеют право на жизнь.
    Сергей Медведев
  6. Incvizitor Сегодня, 18:13
    Хорошо хоть АЕК не забросили.
    Incvizitor
    1. Григорий_45 Сегодня, 18:55
      Цитата: Incvizitor
      Хорошо хоть АЕК не забросили

      Если деньги найдут "За счет сложной сбалансированной автоматики АЕК-971 отличает высокая кучность стрельбы, но его крупносерийное производство потребует серьезной модернизации оружейного завода в Коврове". А то получится как история 25-летней давности - мол, автомат хороший, но денег на него нетють..
      Григорий_45
  7. Немезида Сегодня, 18:13
    Для общевойсковых подразделений пригодна и сотая серия АК,только в армии РФ АК-103,АК-104 и АК-105 кот наплакал. Такая же судьба ждет и эти автоматы.
    Немезида
    1. Pax tecum Сегодня, 18:31
      Пусть будет много автоматов, хороших и разных. На выбор для профессионалов.
      Главное - единые калибры, боеприпасы и взаимозаменяемые магазины.
      А, решение МО приняло действительно профессионально. Браво!
      Не ожидал...
      Pax tecum
      1. Немезида Сегодня, 18:37
        В чем то я с вами согласен,потому что на поле боя автомат не ремонтируют...Если оружие вышло из строя подбирают оружие своего убитого,или раненого товарища,или берут в руки трофейное...Однако разные автоматы,это разные запчасти,разные производственные линии. Дорого это. Они не смогли обеспечить полностью АК-103,АК-104,АК-105 даже спецназ,а производство принципиально разных по конструкции автоматов Дегтярева и Калашникова затянет процесс производства еще больше...Вот что напрягает...
        Немезида
        1. Мих1974 Сегодня, 18:55
          Там же черным по русскому написано: для общевойсковых пойдет родной "калаш", а для "войн малой интенсивности" любой каприз за ваши деньги. good Очень правильное решение, даже буде случиться водном окопе быть двум бойцам с разными автоматами, то никакого конфузу не случиться - каждый будет стрелять одинаковыми патронами. А придется (не дай бог) стрелять взяв оружие павшего собрата, то в любом случае каждый под себя его настраивает и тонкости знает. Так то мелкие проблемы, но не препятствующие ведению именно этого боя, будут, но причиной гибели не станут..
          Собственно что переживать, вон в армии (глобально) есть "вал" "винторез" и некоторые понтовые командиры себе его "достают". request Хотя там полная зрада потом доставать боеприпасы для столь уникального оружия, что для Боя совсем неприемлимо.
          Более того, если я правильно понимаю ССО и сейчас снабжают почити любым оружием и омуницией, так что по сути - ничего не поменяется, кроме того что им предоставят (и видимо спецназц, разведке и вдв) отечественный вариант хорошего и дорого автомата. А десятки тысяч караульных, ВВешников тьфу ты Росгвардии будут тихо и мирно служить с обновленными и менее дорогими "калашами". good
          Мих1974
          1. Немезида Сегодня, 19:53
            ВВ могут тихо служить и с АК-74М еще не один десяток лет,разговор не о них и не о том...Разговор о том,что сегодня не смогли обеспечить действующие части автоматами серии АК-103,104,105,не имеющими большой конструктивной разницы. Новые автоматы имеют больше отличий,что усложнит и без того снизит низкие темпы перевооружения войск новыми стволами. Вот что, лично меня ,беспокоит...
            Немезида
        2. Перейра Сегодня, 19:49
          затянет процесс производства еще больше..

          Всё решаемо. Просто воровать меньше надо.
          Перейра
          1. Немезида Сегодня, 19:56
            Да я с вами двумя руками согласен,но на верху нас вряд ли услышат,а если и услышат,то только озлобятся на нас,а правильных выводов не сделают...
            Немезида
  8. ButchCassidy Сегодня, 18:15
    Соломоново решение.
    ButchCassidy
  9. трассер Сегодня, 18:24
    Дягтярь красавец. Все по уму сделано. Не буду вдаваться в тонкости. Но прицел многое дает да еще и правильно установленый на раме жестко, чтобы не разбалтывался и дублируется механическим прицелом.
    трассер
  10. Mavrikiy Сегодня, 18:29
    За счет сложной сбалансированной автоматики АЕК-971 отличает высокая кучность стрельбы, но его крупносерийное производство потребует серьезной модернизации оружейного завода в Коврове.

    А вот этого не нужно. Пусть инфантильные тушканчики скачут с реальными пукалками на спецуре. А мы.... уж по старинке, где штыком, где дубьем.
    Mavrikiy
  11. Горный стрелок Сегодня, 18:37
    Рад за "дегтеревцев". Правильный автомат. Хорошо, что приняли. Бой покажет, кто есть кто.
    Горный стрелок
    1. трассер Сегодня, 20:53
      Я тоже искренне рад. Тот кто сталкивался там где и положено с " нехваткой точности " автомата меня поймут. Но ..черт возьми автомат сам не стреляет. Нужно серьезно менять огневую подготовку причем в лучшую сторону. Лазерные стрелковые симуляторы здорово помогут. Современные технологии не стоят на месте. Есть даже возможность тренировать снайперов . С кучей возможностей.... Есть такие "конторы" . Но не в России. Очень хотелось бы чтобы они там появились.
      трассер
    2. VIT101 Сегодня, 21:08
      Цитата: Горный стрелок
      Рад за "дегтеревцев". Правильный автомат. Хорошо, что приняли. Бой покажет, кто есть кто.

      Принять -то приняли, но реально в войсках его не будет. Где-то там, какие-то спецподразделения... Вообщем, прокатили. И гнать будут то, чего и так полно на складах, только без планки Пиккатини.
      VIT101
  12. Григорий_45 Сегодня, 18:49
    Изделия ОАО "Завод имени В.Я. Дегтярёва"

    Завод имени Василия Алексеевича Дегтярёва. Стыдно, робята
    Григорий_45
  13. faterdom Сегодня, 19:09
    Правильно. И во всем мире должны будут конкурировать на этом поприще Ковров с Ижевском, а не Китай с Румынией и Болгарией - как на традиционных калашах, которые мы так опрометчиво разбазарили. А кое-кому даже и заводы построили. За наш счет, как водится.
    faterdom
  14. стер Сегодня, 19:14
    А почему не 20 вариантов? Чтобы в каждом полку свой автомат. Хренотень какая-то! Еще можно понять по разным калибрам, но по разным системам?!
    Осенью на выставке Оружие и охота представитель КК заявил, что АК-12/15 однозначно приняли, а для поддержания штанов заводу Дегтярева закажут малые партии АЕК. Хотя если уж первый вариант АК-12 военные зарубили из-за большой цены, то АЕКи вообще не пляшут, они гораздо дороже.
    Словом, опять никакой однозначности, все решает не здравый смысл, а выгода.
    стер
  15. Геркулесыч Сегодня, 19:19
    Четыре средних танка армия СССР имела! Армия России желает иметь сразу два автомата! С нашим бардоком в логистике, мы еще услышим сотни раз, как не к тому автомату не те запчасти поставили! И это будет не только внутри страны!
    Геркулесыч
    1. weddu Сегодня, 21:48
      Ну пережил же Завод Дегтярёва 90_е, не загнулся, он же не государственный, а чвстный. Так что там есть кому о будущем подумать...
      weddu
  16. akm8226 Сегодня, 19:23
    Решение логичное - один ствол дополняет другой. Один для общего, так сказать, пользования, другой - для образованных. Это есть гут. Слава те яйца, что есть возможность делать оба - скоро, чую, стволы понадобятся.
    akm8226
  17. senima56 Сегодня, 19:52
    Да неужели?!?!?!?!?! Это я, если не ошибаюсь, пятый раз слышу "решено принять на вооружение..." Да все никак, никак!
    senima56
  18. Genry Сегодня, 19:53
    Решение по принятию автоматов недозрелое.
    Они оба морально устарели. Нужно оружие с возможностью применения современных прицельных устройств, чтобы планка крепления прицелов была жестко (навсегда) соединена со стволом. Примером правильного направления в компоновке служит снайперская винтовка Чукавина СВЧ. Она создана по конструкции малогабаритного автомата Драгунова (МА). ( https://topwar.ru/94641-malogabaritnyy-avtomat-dr
    agunova.html ). От этой СВЧ можно опять вернутся к штурмовому автомату.

    Для ближнего боя есть крупнокалиберный автомат 12,7 мм ШАК 12, удобный для быстрого разворота в стеснённых условиях внутри строений.
    Genry
  19. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:58
    Стесняюсь спросить в АЕК-971, АЕК-973 реализован принцип стрельбы очередями из двух патронов?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  20. Оператор Сегодня, 20:03
    Позорное решение - как минимум, не должно быть пар автоматов АК-12/АК-15 и АЕК-971/АЕК-973, а должен быть один АК и один АЕК со сменными стволами и затворами, как у вероятного противника.

    Даже этой малости ижевцы и ковровцы "не шмогли" am
    Оператор
    1. Genry Сегодня, 20:14
      А шможете объяснить, зачем?
      Вы будете таскать с собой комплект на второй калибр? Наверняка его потеряете. В этом весе(и выбросив пистолет) вы можете взять второе оружие.
      Genry
      1. Оператор Сегодня, 20:26
        А "шможете" понять?

        Второй ствол и затвор за рубежом пехотинцу не выдают - автоматы комплектуют нужным стволом и затвором до того. Модульность и быстросъемность - это в первую очередь унификация конструкции и снижение за счет этого себестоимости производства, а уж во вторую очередь (в виде бонуса) возможность смены ствола спецназовцем на базе перед спецоперацией, например, для стрельбы дозвуковыми патронами с ПБС.

        Радует одно - это решение "ни рыба/ни мясо" будет реализовано только на бумаге в части АК-12/АК-15, которые ничем (кроме цены, разумеется), не отличаются от АК-74м и АКМ.
        Оператор
      2. Григорий_45 Сегодня, 20:30
        Цитата: Genry
        Вы будете таскать с собой комплект на второй калибр

        Зачем? Речь идет о модульной системе построения оружия. Первая ступень - это сменные стволы для автомата одного калибра, от легкого короткого до длинного и тяжелого пулеметного (снайперского). Второй шаг - это уже комплект для смены калибра. Итогом получаете то, что на базе одного автомата (штурмовой винтовки) получаете весь спектр стрелкогвого пехотного оружия - от короткоствольного автомата до снайперской (марксманской) винтовки и ручного пулемета
        Григорий_45
        1. poquello Сегодня, 21:10
          Цитата: Григорий_45
          Зачем? Речь идет о модульной системе построения оружия.

          шо, опять?
          poquello
      3. Григорий_45 Сегодня, 20:32
        гляньте что у немцев с НК433 получилось. Можно позавидовать
        Григорий_45
    2. Maks400 Сегодня, 20:47
      Помолчал бы эксперт -_-
      Maks400
  21. Korax71 Сегодня, 20:06
    Ак 12 пойдут в эконом версии.не будет затворной задержки и предохранителя под большой палец.в итоге получится тот же ак74 с эргономичной рукоятья и телескопические прикладом,и с возможностью ведения огня фиксированной очередью.т ак же без изменений оставят узел примыкания магазина.как сказали устранили основные недостатки.вот только как летела затворная рама под пол кило весом , так она и осталась,как был говеный узел запирания канала ствола,так и остался.хотя эти две вещи куда больше влияют на кучность огня,чем все остальное.ну и про новый ствол соврамши маненько.что толку от изменения формы нарезов,когда восле ковки канал ствола не обрабатывается,а хромировка должна производиться на 12 квалитет чистоты.ну и от пережатия ствола в районе мушки так и не избавились.да и по крышке ствольной коробки,на сколько однообразно и жестко она будет закрываться?
    Korax71
  22. Azazelo Сегодня, 20:11
    Ну вот оно - правильное решение. И тем и другим работы хватит. Для новых ОКР деньги появятся.
    Azazelo
  23. _Jack_ Сегодня, 20:40
    короче остались мы с калашём опять, ничего лучше до сих пор сделать не могут, а жаль, по точности он уже давно не соответствует современным реалиям
    _Jack_
    1. Maks400 Сегодня, 20:47
      Тьфу на вас -_-
      Maks400
    2. weddu Сегодня, 21:58
      ..да, в компьютерных игрушках АК почему-то не очень..
      weddu
  24. Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:01
    Все правильно, а практика покажет, что лучше... Да так дороже в деньгах, но дешевле в человеческих жизнях...
    Ratmir_Ryazan
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