Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть X

Первые серийные ударные гидросамолёты М6А1 «Сейран» с конца ноября 1944 года стали поступать на вооружение 631 кокутая (авиакорпуса) специального назначения, организационно вошедшего в состав 1-й эскадры подводных лодок-авианосцев типов «Sen-Toku» (I-400, I-401) и «АМ» (I-13, I-14). Первые два подводных авианосца вошли в строй до конца 1944 года - I-400 и I-13. В январе 1945 года на вооружение эскадры поступила I-401, а в марте I-14. 1-я эскадра входила в состав 6-го флота и могла принять на борт всего десять «Сейранов». Ряд литературных источников именует созданное формирование «флотилией». Понятия «эскадра» и «флотилия» во многом тождественны, однако по своему оперативному предназначению данное соединение подводных авианосцев правильнее будет именовать «эскадрой».Лётный и технический состав для 631 кокутая отбирали из подразделений морской авиации с учётом имеющегося у кандидатов боевого опыта. Формирование 631 кокутая завершилось 15 декабря, командиром его был назначен Татсуноке Аризуми (Tatsunoke Ariizumi), ранее командовавший авианесущим подводным крейсером I-8.Переучивание и основная лётная подготовка экипажей М6А1 осуществлялась на 1-м авиационном технологическом арсенале в Йокосуке. В январе 1945 года подводные авианосцы I-400 и I-13 вышли в свой первый учебный поход с «Сейранами» на борту, которые произвели первые катапультные взлёты с субмарин в морских условиях. Аризуми на этот момент командовал уже всей 1-й эскадрой подводных лодок.Большинство морских учений проводилось во Внутреннем море, к югу от Куре. Лётная подготовка экипажей «Сейранов» проходила на базе морской авиации в Фукуяме, где на постоянной основе базировались шесть ударных гидросамолётов М6А1. В ходе учебных полётов выявилась недостаточная техническая надёжность двигателей жидкостного охлаждения «Ацута-32», их приходилось часто ремонтировать. По этой же причине аналогичные двигатели, установленные на палубных пикирующих бомбардировщиках «Йкосука» D4Y2 «Сусей», на следующей модификации D4Y3 заменили традиционными для японских авиастроителей звёздообразными двигателями воздушного охлаждения «Кинсей-62» фирмы «Мицубиси».Обучение происходило в условиях острой нехватки авиабензина и топлива для субмарин. Плановые совместные учения подводных авианосцев и их авиагрупп, намеченные на 2 апреля 1945 года, по этой причине были отменены. Вместо учений субмарину I-401 снарядили в Маньчжурию, в Дайрен за авиационным бензином. Для обычного танкера, из-за высокой активности авиации союзников, эта миссия была бы невыполнима. На лодку установили специально изготовленный муляж надстройки фрегата. Однако он не спас лодку от магнитной американской мины. Получив повреждения, I-401 вынуждена была вернуться и встать на ремонт в Куре. Вместо неё в поход за авиационным горючим вышла I-400, предварительно приодевшись фальшивой надстройкой, снятой с I-401. Субмарина I-400 оказалась более удачной и вернулась из Дайрена с авиабензином. Лётная подготовка была возобновлена.11 мая 1945 года 1-я эскадра подводных авианосцев в полном составе покинула Куре, вошла в Японское море и направилась в порт Майдзуру (префектура Киото, остров Хонсю) к месту своего основного базирования. Интенсивные тренировки в течение шести недель по катапультному взлёту происходили с лодок, стоящих в базе («от пирса»). Для выхода в море не хватало топлива. В условиях господства в воздухе американской авиации стоящие у причала лодки тщательно маскировали. Перед каждым запуском самолётов её убирали и вновь восстанавливали после окончания стартов.В результате упорных тренировок техническим расчётам удалось сократить время на подготовку к взлёту и катапультный запуск трёх «Сейранов» с поплавками до 30 минут и до 14.5 минут без поплавков.Первоначальной целью для нанесения удара 1-ой эскадрой подводных авианосцев должны были стать шлюзы Панамского канала, по которому союзники осуществляли переброску войск и техники из Европы после победы над Германией на Тихоокеанский ТВД для ведения боевых действий против Японии. Удар должны были нанести десять ударных гидросамолётов М6А1 «Сейран» («Горный туман»), вооружённые торпедами (шесть самолётов) и 800-кг бомбами (остальные четыре).Командиром эскадрильи из десяти «Сейранов», размещённых на четырех подводных авианосцах, был назначен 25-летний лейтенант Ацуши Асамура (Atsushi Asamura). В соответствии с намеченным маршрутом 1-я эскадра подводных лодок-авианосцев должна была пройти до Гавайских островов (так же, как и адмирал Нагумо для удара по Пёрл-Харбору), затем к берегам Южной Америки и вдоль побережья Колумбии выйти к Панамскому каналу. Продолжительность перехода эскадры до точки запуска «Сейранов» составляла около двух месяцев. Во время похода субмарины I-13 и I-14, имеющие меньшую дальность плаванья, предполагалось дозаправлять на маршруте топливом с танкеров (с учётом обеспечения режима секретности это могли быть транспортные подводные лодки).Непосредственной целью для удара определили шлюзы на озере Гатун. Для отработки маршрута пролёта и навыков нанесения удара по цели, в условиях, приближенных к реальным, на северо-востоке острова Хонсю были сооружены макеты шлюзов с хорошо видимыми в ночное время (при полной луне) ориентирами. Чтобы повысить вероятность поражения цели все десять «Сейранов» должны были нанести удар только по внутренним воротам шлюза со стороны озера Гатун. В ходе проработки деталей операции удар торпедами сочли нецелесообразным, и все самолёты решено было вооружить 800-кг бомбами. Бомбардировщики должны были стартовать с подводных лодок без поплавков, на малой высоте и большой скорости выйти на цель и после нанесения удара приводниться у своих субмарин. Руководством японского флота рассматривался также вариант нанесения удара по шлюзам, используя тактику камикадзе. Бомбометание по макету шлюзов носило условный характер – бомбы не сбрасывались (возможно, из-за нехватки боеприпасов, а по другим данным, из-за блокировки механизмов сброса бомб). В ходе учений было потеряно два самолёта М6А1 «Сейран» вместе со своими экипажами.К началу июля 1945 года 1-я эскадра подводных лодок-авианосцев должна была достигнуть боевой готовности. Однако военная обстановка стремительно ухудшалась, и метрополия оказалась перед реальной угрозой вторжения союзников на Японские острова. Операцию по нанесению удара по шлюзам Панамского канала пришлось отменить. Во исполнение приказа Морского генерального штаба Японии № 95 от 25 июня 1945 года 1-й эскадре подводных лодок была поставлена новая и более актуальная задача – нанести удар по американским авианосцам в районе атолла Улити.Операция получила кодовое наименование «Хикари» (Hikari), а 1-я эскадра подводных лодок была переименована в специальное ударное соединение «Синрю» (Shinryu – «Божественный дракон»). В июле 1945 года ударное соединение сосредоточилось на военно-морской базе в Оминато (северная оконечность острова Хонсю).По замыслу операции удар по стоящим на якорной стоянке у атолла Улити (Каролинские острова) американским авианосцам должны были нанести «Сейраны» с подводных авианосцев I-400 и I-401, применив тактику камикадзе. Самолёты предполагалось запустить с лодок без поплавков и с минимальным запасом горючего. По одной из версии историков, для достижения скрытности на подлёте к цели и внезапности в ходе нанесения удара на «Сейраны» нанесли опознавательные знаки американских ВВС и серебристую окраску (летящий на большой скорости М6А1 напоминал американский истребитель «Норт Америкэн» P-51 «Мустанг»).Для обеспечения подробной разведывательной информацией в районе Улити лодкам I-13 и I-14 предстояло доставить в своих авиационных ангарах разобранные скоростные разведывательные самолёты наземного базирования «Накадзима» С6N1 «Саюн» (Saiun – «Неуловимое облако») на остров Трук (Каролинские острова), ещё не занятый американцами. В каждом ангаре удалось разместить только по одному самолёту-разведчику, которые по своим размерам были немного длиннее «Сейранов».3 и 4 июля 1945 года субмарины I-13 и I-14 поочерёдно покинули базу Оминато и направились к острову Трук. До намеченной цели 4 августа добралась только лодка I-14, которая доставила на остров разобранный С6N1 «Саюн». Субмарина I-13 16 июля 1945 года к востоку от Йокосуки была обнаружена и потоплена в результате атаки палубных самолётов с американского противолодочного авианосца CVE-57 «Анзио» (Anzio) и наведённого ими эскортного миноносца DE-415 «Лоуренс С. Тейлор».Основные силы ударного соединения «Синрю», подводные авианосцы I-400 и I-401 покинули военно-морскую базу в Оминато 26 и 27 июля 1945 года и направились к атоллу Улити. Однако на флагмане соединения, лодке I-401 под командованием капитана Аризуми произошёл пожар, и она не смогла вовремя подойти к точке встречи с I-400, намеченной на 15 августа. Удар по американским авианосцам, который должен был состояться через два дня, перенесли на 25 августа. Но он так и не был осуществлён.15 августа 1945 император Японии объявил о капитуляции. 16 августа командиры лодок соединения «Синрю» получили радиограммы с приказом следовать в ближайшие порты Японии. Отправленная через четыре дня следующая радиограмма предписывала командирам субмарин избавиться от наступательного вооружения и поднять черные флаги, сигнализирующие о готовности к сдаче в плен.На борту I-401 самолёты М6А1 «Сейран» без экипажей катапультировали с запущенными двигателями, немного продержавшись в воздухе, они упали в море. На I-400 «Сейраны» выкатили из ангара и просто столкнули за борт. Так закончилась история уникальных самолётов, не совершивших ни одного боевого вылета.В руки американцев попало некоторое количество повреждённых «Сейранов» (по разным данным от двух до четырёх самолётов), обнаруженных в разрушенных заводских цехах в Эйтоку и на территории арсенала в Йкосуке. До наших дней сохранился только один восстановленный экземпляр М6А1 в экспозиции национального музея авиации и космонавтики в штате Вирджиния, США. Среди трофейной японской авиатехники, доставленной на территорию Северной Америки, был также как минимум один экземпляр учебного варианта прототипа с колесным шасси М6А1-К «Нанзан», в начале 50-х годов прошлого века его, по всей видимости, отправили на слом.27 и 29 августа 1945 года идущие в Японию подводные авианосцы I-400 и I-401 в открытом море сдались американцам и были отконвоированы в Токийский залив.31 августа капитан I-401 Аризуми не смог вынести позора от сдачи в плен и застрелился. В сентябре 1945 года уникальные субмарины переправили на Гавайские острова.Американцы внимательно изучили трофейные японские подводные авианосцы. По всей вероятности, опыт японских кораблестроителей был учтён при создании подводных лодок-носителей крылатых ракет. В 1953 году дизельная подводная лодка типа «Балао» SSG-282 «Тани» (Tunny) была переоборудована в носитель крылатых ракет «Регулус» (Regulus) с ядерной боевой частью. До постановки на боевое дежурство с лодки, оборудованной герметичным цилиндрическим контейнером-ангаром, проводились опытные пуски немецких крылатых ракет ФАУ-1.Не желая делиться с Советским Союзом инновационными технологиями, применёнными японцами при создании уникального ударного подводного комплекса, включающего подводные лодки-авианосцы и специальные ударные гидросамолёты типа М6А1 «Сейран», США уничтожили захваченные субмарины. Лодки I-400, I-401 и I-14, начинённые взрывчаткой, были взорваны и затоплены в районе острова Оаху в мае-июне 1946 года. Подводный танкер I-402 вместе с другими трофейными японскими субмаринами был подорван и затоплен в заливе Сасебо недалеко от острова Гото в апреле1946 года в рамках операции «Тупик» (Roads end).В начале XXI века после снятии грифа секретности с архивных документов ВМС США, касающихся этой операции, стало возможным произвести поисковую экспедицию в этом районе силами энтузиастов во главе с Бредом Фанефом из Техасского университета A&M. Точных координат в рассекреченных документах указано не было. Кладбище японских субмарин обнаружили на глубине в 182 метра на удалении 200 миль к северо-западу от Нагасаки.В августе 2013 года с помощью подводного дистанционно-управляемого аппарата при исследовании морского дна в районе острова Оаху (Гавайи) учёными Гавайского университета случайно (так же, как и I-401 в 2005 году) на глубине 700 метров была обнаружена подводная лодка I-400.