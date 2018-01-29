Турция начала применять в Сирии 203-мм гаубицы

Они оборудовали бетонные долговременные огневые точки и наблюдательные башни, подземные ходы снабжения. Поэтому для уничтожения этих укреплений 203-мм гаубицы подходят идеально

В ходе боевой операции против курдских формирований турецкая армия задействовала свои самые мощные артиллерийские орудия. Речь о 203-мм самоходных гаубицах американского производства М110А2.Эти 28-тонные САУ способны бить снарядами весом более 92 кг на дистанцию почти в 23 км. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 30 км.Общая длина самоходки составляет более 10 м. Мощность дизельного двигателя - 405 л.с. Запас хода - 520 км. Расчет - 5 человек.Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, привлечение к операции "Оливковая ветвь" самых тяжелых самоходных гаубиц, что имеются у Турции, не вызывает удивления. Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.- поясняет Лямин.М110 долгое время были основой дальнобойной артиллерии США и других стран НАТО. Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы, передает "РГ-Сила"