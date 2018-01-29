22:22 29 января

Турция начала применять в Сирии 203-мм гаубицы

В ходе боевой операции против курдских формирований турецкая армия задействовала свои самые мощные артиллерийские орудия. Речь о 203-мм самоходных гаубицах американского производства М110А2.

Эти 28-тонные САУ способны бить снарядами весом более 92 кг на дистанцию почти в 23 км. Применение активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 30 км.

Турция начала применять в Сирии 203-мм гаубицы



Общая длина самоходки составляет более 10 м. Мощность дизельного двигателя - 405 л.с. Запас хода - 520 км. Расчет - 5 человек.



Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, привлечение к операции "Оливковая ветвь" самых тяжелых самоходных гаубиц, что имеются у Турции, не вызывает удивления. Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.

Они оборудовали бетонные долговременные огневые точки и наблюдательные башни, подземные ходы снабжения. Поэтому для уничтожения этих укреплений 203-мм гаубицы подходят идеально
- поясняет Лямин.

М110 долгое время были основой дальнобойной артиллерии США и других стран НАТО. Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/markito0171
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Комментарии 59

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  1. новичок Сегодня, 19:34
    турки втягиваются всё глубже...
    новичок
    1. сибиралт Сегодня, 19:39
      Завязнут турки в Сирии, однозначно. У Эрдогана не только рейтинг упадёт, да так, что кушать не захочет.lol
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 19:44
        пущай утилизирует и своих вояк и курдов.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 20:20
          Это мощное оружие для войсковой операции , а курды больше партизанят.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 20:37
            Виктор, привет hi ну тут с какой стороны посмотреть,
            курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.
            так что это на партизанскую войну мало похоже
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 20:48
              Привет Володя ! hi , это отдельные очаги , а так там партизанщина преобладает.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 20:51
                вот эти отдельные очаги и будут тушить, возможно даже потопом
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 21:49
                  Флаг им в руки , им видней.
                  cniza
          2. Простой Сегодня, 20:53
            Цитата: cniza
            Это мощное оружие для войсковой операции , а курды больше партизанят.


            Туркам не привыкать. Они в своей стране курдов гаубицами утюжили.

            Цитата: из статьи
            Дело в том, что курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.



            Ну да. Турки специально по этому поводу дороги заасвальтировали.
            Простой
        2. garnik Сегодня, 20:49
          Ваши слова да Богу в уши.
          garnik
    2. Маз Сегодня, 19:57
      Осталось млрс туда пихнуть
      Маз
    3. iliitchitch Сегодня, 20:04
      Цитата: новичок
      турки втягиваются всё глубже...

      Засасывает их всё глубже пылесос . Это плата за великодержавность , которой нет , на самом деле .
      iliitchitch
      1. 210окв Сегодня, 20:07
        Аналог нашего "Пиона"..Знатный девайс..Но если курды перейдут к партизанской войне-совершенно бесполезный.
        210окв
        1. Лопатов Сегодня, 20:26
          Цитата: 210окв
          Но если курды перейдут к партизанской войне-совершенно бесполезный.

          Не факт. Там довольно широкая номенклатура кассетных боеприпасов. Позволяет эффективно "засевать" большие площади.
          В одном снаряде или 104 осколочных суббоеприпасов воздушного подрыва ("упал-подпрыгнул"), или 195 КОБЭ с бронепробиваемостью в 90 мм
          Лопатов
    4. влад66 Сегодня, 20:26
      Для данных орудий были разработаны химические и тактические (в том числе и нейтронные) ядерные боеприпасы, передает "РГ-Сила"

      Во во,для полного счастья в Сирии еще ядерных обстрелов не хватало. request
      влад66
  2. svp67 Сегодня, 19:37
    Турция начала применять в Сирии 203-мм гаубицы
    Вполне адекватный ответ на ограничение сирийскими ПВО полетов турецких боевых самолетов...
    svp67
    1. Kars Сегодня, 19:57
      Тут скорее главнее что артиллерия незаменима на поле боя)и дешевле чем самолетами каждую кочку бомбить.
      Не мешало бы и рф в сирию пару батарей пионов отправить..
      Kars
      1. Лопатов Сегодня, 20:02
        Цитата: Kars
        Не мешало бы и рф в сирию пару батарей пионов отправить..

        "Пион"/"Малка" пушка, а не гаубица. Со всеми вытекающими.
        Сирийцам в этом классе за глаза хватает 130-мм
        А вот 160 и 240-мм миномёты сирийцам пригодились бы. Даже в буксируемом варианте
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 20:22
          Цитата: Лопатов
          А вот 160 и 240-мм миномёты сирийцам пригодились бы

          Уже


          svp67
          1. Лопатов Сегодня, 20:31
            Эт свои. М-160 ещё до войны на вооружении стояли.
            А вот советские М-240 и иранские 160-мм миномёты- поставлены судя по всему уже в процессе.
            Лопатов
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:35
          Цитата: Лопатов
          Лопатов Сегодня, 20:02 ↑ Новый
          Цитата: Kars
          Не мешало бы и рф в сирию пару батарей пионов отправить..

          "Пион"/"Малка" пушка, а не гаубица. Со всеми вытекающими.
          Сирийцам в этом классе за глаза хватает 130-мм
          А вот 160 и 240-мм миномёты сирийцам пригодились бы. Даже в буксируемом варианте

          Минометы 160мм в Сирии воюют, фото были. Для 240мм цели не во всех регионах Сирии имеются. Даже в городской застройке тяжело будет разыскать достойную цель. Ну если только сносить какой-то квартал целиком. Но сколько потребуется боеприпасов?
          Капитан Пушкин
          1. Лопатов Сегодня, 20:41
            Цитата: Капитан Пушкин
            Даже в городской застройке тяжело будет разыскать достойную цель.

            Как раз таки наоборот, легко.

            Цитата: Капитан Пушкин
            Ну если только сносить какой-то квартал целиком.

            Многоэтажный дом. Отличная цель для "Смельчака"

            Но сколько потребуется боеприпасов?

            На дальности в 5 км половина мин уложится в эллипс 26 на 17 метров.
            Лопатов
            1. Капитан Пушкин Сегодня, 21:25
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Капитан Пушкин
              Ну если только сносить какой-то квартал целиком.

              Многоэтажный дом. Отличная цель для "Смельчака"

              Цель, да, заметная. Вопрос в другом, есть ли кто в этом доме, если есть, то сколько.
              50 бойцов или один пулеметчик? Когда атаковали, было 50, а как отошли на исходную, так и там перебежали на вторую линию, оставили дежурного...
              И вот так складывать в мусор пустые дома, дом за домом?
              Капитан Пушкин
        3. Kars Сегодня, 21:08
          Мы с вами на заре нашего знакомства спорили про пушки и гаубицы))М110А2 только по инерции называется гаубицей,А1 да гаубица,но длинноствольный вариант принципиально не отличается от пиона.за него не помню есть у него изменение зарядов или нет.
          Kars
          1. Лопатов Сегодня, 21:30
            Цитата: Kars
            М110А2 только по инерции называется гаубице

            Почему "по инерции", она ей и является.
            Минимально возможная начальная скорость оф снаряда для М110А2 составляет 305 метров в секунду. Доступных зарядов- 8. Посему это гаубица.
            У "Пиона"/"Малки"- минимально возможная 500 м/с. И три доступных заряда. Посему это пушка.
            Лопатов
        4. Конин Сегодня, 21:23
          Сирийцам нужен.
          2С35 "Коалиция-СВ"
          Конин
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:41
    Если бункера хорошо сделаны, 203 мм не хватит laughing Просто у турок больше нет козырей. Пара батарей таких гаубиц - ничего не решит. А вот стволы износят - и хана...
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 19:49
      Цитата: Горный стрелок
      А вот стволы износят - и хана...

      Для них сейчас ПРЕСТИЖ дороже стволов.
      svp67
    2. Лопатов Сегодня, 19:52
      Цитата: Горный стрелок
      Если бункера хорошо сделаны, 203 мм не хватит

      Смотря по какой траектории их швырять.

      Цитата: Горный стрелок
      А вот стволы износят - и хана...

      У китайцев купят. Они уже скопировали. Кстати, они на продажу предлагают не только дорогую САУ но и дешёвый буксируемый вариант.
      Лопатов
      1. Симаргл Сегодня, 21:05
        Цитата: Лопатов
        Кстати, они на продажу предлагают не только дорогую САУ но и дешёвый буксируемый вариант.
        Ну так изнашивать будут стволы, а не тушку.
        Новый ствол воткнул и пуляй дальше.
        Симаргл
        1. Лопатов Сегодня, 21:08
          Цитата: Симаргл
          Ну так изнашивать будут стволы, а не тушку.

          "Тушка" тоже имеет свой ресурс по выстрелам.
          Лопатов
          1. Симаргл Сегодня, 21:39
            Понятно, что не вечная, но не 2 секунды, а, скажем, 8-10. Какой ресурс ствола? 2000-5000? Тушки на 30000 хватит с ремонтом.
            Симаргл
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:39
      Цитата: Горный стрелок
      Если бункера хорошо сделаны, 203 мм не хватит laughing Просто у турок больше нет козырей. Пара батарей таких гаубиц - ничего не решит. А вот стволы износят - и хана...

      Американцы М110 практически сняли с вооружения и запасы стволов с удовольствием сбагрят туркам.
      В принципе, при острой нужде, турецкая оборонка имеет возможности освоить производство стволов 203мм.
      Капитан Пушкин
      1. Вкд Двк Сегодня, 20:57
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: Горный стрелок
        Если бункера хорошо сделаны, 203 мм не хватит laughing Просто у турок больше нет козырей. Пара батарей таких гаубиц - ничего не решит. А вот стволы износят - и хана...

        Американцы М110 практически сняли с вооружения и запасы стволов с удовольствием сбагрят туркам.
        В принципе, при острой нужде, турецкая оборонка имеет возможности освоить производство стволов 203мм.

        Берега не перепутали? американцы возбудили курдов, помогают и вооружают. Хотят таким образом и Асада осадить, и турков за неповиновение наказать. Кроме этого Ираку погрозить. Всё там увязывается в поддержке курдов, а не Турции.Как-то не логично ваше высказывание.
        Вкд Двк
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 21:31
          Цитата: Вкд Двк
          Берега не перепутали? американцы возбудили курдов, помогают и вооружают. Хотят таким образом и Асада осадить, и турков за неповиновение наказать. Кроме этого Ираку погрозить. Всё там увязывается в поддержке курдов, а не Турции.Как-то не логично ваше высказывание.

          Слова и дела американцев не всегда совпадают. Например, во время Ирано-Иракской войны США официально поддерживали Ирак, с Ираном были разорваны дипотношения, но оружие тайком они поставляли Ирану, а не Ираку.
          Капитан Пушкин
  4. avt Сегодня, 19:41
    А что так !? wassat Тут азербайджанские посетители нам давеча втирали - всё!Победы такие , что уже полный акбар. bully
    Цитата: новичок
    турки втягиваются всё глубже...

    Пока полагаю только пытаются блицкриг дожать .
    Цитата: новичок
    втягиваются
    Это когда от Африна до Мосула. bully
    avt
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:44
    Они этими снарядами там не только курдские позиции перепашут! Сто пудов, начнутся "ошибки "-типа не туда выстрелили, случайно, село какое-то или автобус с людьми разнесли таким снарядом!
    Геркулесыч
  6. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:55
    Геноцид армян? Не, не слышали.
    Геноцид курдов - не вытеснение бандитов и передача земли настоящим хозяевам.
    К стати в Турции все громче и громче возгласы про джихад против курдских бандитов.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  7. лысова Сегодня, 20:00
    Мощная штука - впечатляет. По снарядам, вроди не всё перечислено ( противобункерный ). Понравилась гидравлика у тягача на фото, закрепляющая жёстко самоходку.
    лысова
  8. Vita VKO Сегодня, 20:09
    203-мм гаубицы для курдов будет хорошим отрезвляющим лекарством от американских зеленых наркотиков $. Курдское мафиозное руководство конечно сбежит в США или Европу, а вот простым людям рано или поздно придется подключатся к системе примирения, при этом уже ни о какой автономии и речи быть не может.
    Vita VKO
  9. Немезида Сегодня, 20:11
    Ну ясно дело,что независимый Курдистан Турции,как серпом по тому месту и не только Турции...
    Немезида
  10. Mavrikiy Сегодня, 20:19
    Турция начала применять в Сирии 203-мм гаубицы

    Мдяяяя. С 1962г. изготовлено 1000 шт., и до сих пор 900 шт. в строю. Обидно.
    Mavrikiy
    1. Лопатов Сегодня, 20:39
      Цитата: Mavrikiy
      С 1962г. изготовлено 1000 шт., и до сих пор 900 шт. в строю. Обидно.

      Насколько знаю, они активно меняли хозяев. В США и европейских странах НАТО они были заменены на MLRS, после чего проданы на сторону.
      Лопатов
      1. chenia Сегодня, 22:08
        Цитата: Лопатов
        НАТО они были заменены на MLRS, после чего проданы на сторону.


        Ушло время 203 мм для серьезных войн, а в локальных конфликтах очень даже неплохая кувалда.
        chenia
  11. prosto_rgb Сегодня, 20:21
    правда мало кто заметил новенький асфальт?
    prosto_rgb
  12. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 20:25
    Ne mutlu Türküm diyene
    что в переводе какая честь быть турком
    а вот ети гаубицы в деле палят по боевикам
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. avt Сегодня, 20:32
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Ne mutlu Türküm diyene
      что в переводе какая честь быть турком
      а вот ети гаубицы в деле палят по боевикам

      wassat
      Геркулесыч Сегодня, 19:44
      Они этими снарядами там не только курдские позиции перепашут!
      Им походу некогда ,,перепахивать то !Один залп дали и уже сами же от счастья обоссались в крик ! bully
      avt
      1. chenia Сегодня, 22:01
        Цитата: avt
        Им походу некогда ,,перепахивать то !Один залп дали и уже сами же от счастья обоссались в крик !


        Не. это по турецки доклад- "откат нормальный, ствол чистый laughing "
        chenia
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 22:20
          Цитата: chenia
          Не. это по турецки доклад- "откат нормальный, ствол чистый laughing "

          Русифицированная версия доклада: "200 грамм, откат нормальный!"
          Капитан Пушкин
    2. Lesorub Сегодня, 20:39
      Боевиком можно назвать кого угодно ))
      Lesorub
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 21:37
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      что в переводе какая честь быть турком

      Похоже, командир батареи у них уже глухонемой. Остальные стремятся оглохнуть следом. Зачем они вскарабкались на самоходки при стрельбе?
      Капитан Пушкин
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:48
        вопрос не по адресу
        возможно процедура такая
        Спайков Джавелин Тоувич
  13. garnik Сегодня, 20:46

    Дамаск обвинил Анкару (Анкира) в разрушении древнего храма времен железного века Айн-Дара , не менее 8 век до нашей эры. Храм из базальта и от взрывов снарядов вряд ли бы пострадал,скорее было целенаправленное действие саперов из про-турецких боевиков.
    garnik
  14. Конин Сегодня, 21:11
    Это чтоб до ПВО достать.
    Конин
  15. Yujanin. Сегодня, 21:11
    курдские отряды в Африне не теряли зря времени и за прошедшие несколько лет смогли создать настоящие долговременные укрепления в горах приграничных районов.
    https://vk.com/video-76669927_456244749
    Yujanin.
  16. Trn Сегодня, 21:33
    Туркофобам, аналитикам и военным экспертам, которые так яростно не любят все тюркское, сидящих у себя на диване)
    Trn
    1. Trn Сегодня, 21:44












      не смотря на все ваши прогнозы с дивана, Турецкая армия движется вперед и щемит террористов на всех фронтах) вернее частично Турецкая, пехота как мы все знаем представлена не регулярной армией...
      и для этих самых аналитиков в тему, укрепления в Карабахе строились в течении 25 лет...о боевом духе армян известно всему миру, о чем много раз на протяжении многих лет подчеркивалось этими же самими аналитиками на этом форуме, что не помешало армии Азербайджана прорвать эту оборону за ночь)))

      Сидите и прогнозируйте(мечтайте) у себя на диване...мечты и реалии не одно и тоже) факты вещь упрямая)
      Trn
    2. Варна Сегодня, 21:46
      Вы не поясните , что именно должны увидеть туркофобы , аналитики и эксперты на вашем фото , чтобы немедленно проникнуться к вам любовью , причем искренней ? Что это за фото ? О чем оно ? Откуда ? И вообще чё вы сказать то хотели ?
      Варна
      1. Trn Сегодня, 21:49
        о том как и где увязнет Турецкая армия...фото убитых террорюг выкладывать не стал ...по этическим соображениям
        Trn
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