10:23 30 января
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Почему казахи пошли с Россией, а не с Китаем или Джунгарией?

Почему казахи пошли с Россией, а не с Китаем или Джунгарией?

260 лет назад перестала существовать Джунгария – последняя кочевая империя на евразийском континенте, под управлением которой долгое время находилась часть современных территорий на востоке и юго-востоке современного Казахстана.

В 40-х годах XVIII века казахи встали перед непростым выбором – с кем идти дальше: с Россией, Цинским Китаем или Джунгарией? Наиболее вероятной была перспектива создания единого джунгаро-казахского государства, считает Леонид Бобров, ученый-номадовед из Новосибирска. Так почему эта идея так и осталась нереализованной? И что было бы, если бы она осуществилась?


– Джунгарское ханство возникло на базе союза западно-монгольских, или «ойратских», племен в 1635 году после объединительного съезда четырех крупных племен под эгидой князей из клана чорос, – рассказывает ученый. – Джунгарию можно сравнить со Спартой, где тоже все стороны жизни были заточены на войну.

Если посмотреть на цинские миниатюры (Цинская империя – это государство, которое объединяло маньчжуров, китайцев и монголов), то можно увидеть интересную вещь: цины вооружены луками, а джунгары – ружьями. Джунгария была единственным кочевым государством в Центральной Азии, сумевшим наладить в степи производство ружей и пушек.

Причем излишки ружей продавались за границу. Например, в русские крепости Южной Сибири. Производство огнестрельного оружия джунгары на-ладили с помощью пленных специалистов. Один из них – швед Иоганн Густав Ренат, который был вначале пленен русскими под Полтавой, а затем попал в плен к джунгарам. Какое-то время Ренат колол и таскал камни для строительства степных дворцов, но, узнав, какой ценный специалист попал к ним руки, джунгарский правитель Цэвэн Рабдан поручил ему создание артиллерийского парка.

Новый правитель Джунгарии Галдан Цэрэн очень не хотел отпускать Рената обратно в Швецию, но, в конце концов, уступил его настойчивым просьбам. Правитель надеялся, что те мастера, которых обучил Ренат, будут лить пушки и дальше. Считается, что швед изготовил около двадцати пушек и десяти мортир, однако реально их было больше. Но Ренат скрыл это от русского посла, с караваном которого отправлялся в Санкт-Петербург. Его могли арестовать за помощь джунгарам: Россия опасалась воинственных соседей.

Посол, записывая в своем дневнике данные, полученные от шведа, сделал пометку: «русские пленные говорят, что Ренат сделал гораздо больше». И поставил многоточие, но добыть точные цифры не смог. Галдан Цэрэн, понимая, что русские могут отомстить Ренату, отправил вместе с русским и свое посольство.

По прибытии в Санкт-Петербург местные власти попытались задержать Рената, но джунгарский посол оказал шведу последнюю услугу – того беспрепятственно отправили на родину. В целом эта история завершилась благополучно: Ренат вернулся на родину богатым человеком. Галдан Цэрэн, высоко ценя его заслуги перед Джунгарией, на прощание щедро одарил шведа золотом и серебром.

Правда, самый главный подарок правителя – огромный сад, который в степи считался элементом роскоши, он, уезжая, разумеется, оставил. В Джунгарии еще долго помнили Рената: те мастера, которых он обучил, продолжали лить пушки. И к 40-м годам XVIII века у джунгар было 50 пушек.

Почему же столь мощная кочевая империя исчезла с лица земли, практически не оставив после себя никаких следов? Дело в том, что в Джунгарии началась междоусобная война, и знаменитый князь Амурсана бежал в Китай, откуда привел цинские войска. Поскольку он был своим, соотечественники не стали с ним сражаться, и считавшаяся доселе непобедимой Джунгария в итоге была оккупирована цинскими войсками.

Когда Амурсана опомнился, было уже поздно. Большинство территории контролировали цины, а самое главное – часть джунгарской знати перешла на сторону врага. Восстание, поднятое Амурсаной, было потоплено в крови.

В 1757 году последняя кочевая империя на континенте прекратила свое существование – она было полностью уничтожена Цинским Китаем. Население Джунгарии было либо вырезано, либо погибло от болезней, либо бежало из страны. Вопрос: какое все это имеет отношение к Казахстану? Сейчас почему-то упускают из виду, что в 40-х годах XVIII века казахи, теснимые со всех сторон внешними врагами, встали перед непростым выбором, с кем идти дальше – с Россией, Цинским Китаем или Джунгарией?

Как ведет себя Цинский Китай, казахи видели на примере той же Джунгарии: в случае победы вероломно вырезались целые племена. В Джунгарии к тому моменту сложилась сильная ханская власть, где уровень централизации был значительно выше, чем в казахских жузах. Поэтому идея создания единого джунгаро-казахского государства представлялась наиболее вероятной. Но Галдан Бошокту-хан, один из первых правителей Джунгарии, воюя с казахами, требовал, чтобы они приняли ламаизм. Галдан Цэрэн на этом уже не настаивал.

Он просто хотел, чтобы джунгары и казахи объединились в рамках одного государства. Старший жуз даже присягнул Джунгарии, и многие казахские правители отправили туда своих сыновей в заложники. Но эта покорность была мнимой, в целом казахи не подчинились джунгарам и при любой возможности сражались за свою свободу. Слишком много между ними было крови и взаимных обид. Словом, перспектива создания джунгаро-казахского государства оказалась труднореализуемой в силу жесточайших противоречий.

Если обратиться к современности, это было бы равнозначно тому, как если бы быстро и сразу примирить Германию и СССР после второй мировой войны, создав из них единое государство. Поэтому казахи предпочли Россию как третью сторону в этом конфликте.

Но Казахстан, как Китай и Россия, – в некотором смысле наследники Джунгарии. К концу 50-х годов XVIII века Цинская империя вырезала почти всех джунгар. То есть в Джунгарии собственно джунгар не осталось. Ее поделили на три части. Восточный Туркестан и часть Западной Монголии достались Китаю, Горный Алтай – Российской империи, а бассейн реки Или, Тарбагатай и юг от Балхаша стали казахскими. В общем, получилось, что больше всех от разгрома Джунгарии выиграли казахи – они сумели занять самые благодатные кочевья. Что интересно, в Казахстане джунгар до сих пор воспринимают как врагов. Это сравнимо с победой Московской Руси над Золотой Ордой в битвах на Куликовом поле и на реке Угре: русские заняли территории, некогда принадлежавшие врагу. И как сейчас история Орды – это часть истории России, так и история Джунгарии – часть истории Казахстана. Это, как считает Леонид Бобров, должно подвигнуть казахстанских ученых к тому, чтобы более внимательно изучать не только джунгаро-казахские войны, но и культурный обмен между джунгарами и казахами.
Автор: Сара Садык
Первоисточник: https://camonitor.kz/30474-pochemu-kazahi-poshli-s-rossiey-a-ne-s-kitaem-ili-dzhungariey.html


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Комментарии 11

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  1. DimanC Сегодня, 06:14
    Нам на истории Казахстана в школе примерно то же и рассказывали: с Россией у казахов было свое более-менее самобытное будущее, с Китаем - нет.
    DimanC
    1. dsk Сегодня, 06:50
      Здравствуйте Дмитрий!
      Цитата: DimanC
      с Россией у казахов ... свое более-менее самобытное будущее,
      Родился в Северном Казахстане, полвека пожил там. В первое посещение России больше всего поразили "деревянные" высоковольтные опоры.
      Христианский фундамент России наверное сказывается: "Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо'льшим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих." (От Марка - 10:42-45.)
      dsk
  2. Шалтай Сегодня, 06:37
    На юге казахи оказались с Россией в связи с тем , что Россия по договорам с Китаем получила часть земли к югу от Балхаша , вне всякой связи с различными кочевыми племенами там жившими , казахами в частности . Илийский край позже вернули Китаю , также путем договора . Другие земли на юг от Балхаша , в частности округа Алма-Аты были добыты путем успешных боевых действий против сходящего с ума Кокандского ханства , которое на заре своего существования , кстати , для своего времени было удивительно прогрессивным в социальном плане . Опять вне всякой связи с кочевниками . Заметьте почему сейчас город переименован в Алматы ?Ладно пусть " колониальное наследие " город Верный не нравится . Дело в том , что Алма-Ата тоже чем-то не нравится , думаю , потому что слишком уж по-узбекски звучит .
    На юг от Балхаша еще в 19-м веке жили разные народы - узбеки , монголы , казахи , русские , киргизы . Юг Казахстана оказался там где он сейчас при дележе РСФСР на нац. республики в результате того ....и только того , что так решил Сталин .
    Посему там должно быть по идее множество памятников Иосиф Виссарионовичу , но что-то их днем с огнем не видно .
    Шалтай
    1. антивирус Сегодня, 07:44
      Посему там должно быть по идее множество памятников Иосиф Виссарионовичу , но что-то их днем с огнем не видно .


      медь и гранит ничто-память всё
      антивирус
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Ну, так главное, что мы жили долго в мире как одно государство! Сегодня Казахстан это страна, появившаяся именно благодаря России! Такая азиатская Финляндия!
    Геркулесыч
    1. Мар.Тира Сегодня, 08:02
      Не понял,нам то это зачем,ещё одна версия?Чем ни почва,для создания единого национального государства-Великий Казахстан?Даже границы реальные есть.Забрать всё у соседей. Восточный Туркестан и часть Западной Монголии достались Китаю-забрать,Горный Алтай – Российской империи-забрать, а бассейн реки Или, Тарбагатай и юг от Балхаша стали казахскими.Ты смотри как преподнесли?Казахи сделали России одолжение,присоединившись к ней,потому что из двух зол выбрали меньшее?Вот так,ни много,ни мало!
      Мар.Тира
      1. avt Сегодня, 10:13
        Цитата: Мар.Тира
        Не понял,нам то это зачем,ещё одна версия?

        Ну первое конечно
        Цитата: Мар.Тира
        Чем ни почва,для создания единого национального государства-Великий Казахстан?

        Доказать самим себе древность и величие , естественно от Чингиза и чтобы разрыва не было , вплетается Джунгария . Вот и готова древнющая история Казажстана , как независимого государства. Это понятно. А вот второй момент ....страх. Вот не поверите , но страх реальный , поскольку автор походу понимает притянутость за уши всей этой ,,государственной " конструкции , а уж пример того как в Руину сыпется экс УССР - кусок не в пример более жирный , доставшийся шумероукрам и ...прородителям Чингиза,Будды, Ииеуеа бен Иосифа hi Страх этот разгоняет до
        должно подвигнуть казахстанских ученых к тому, чтобы более внимательно изучать не только джунгаро-казахские войны, но и культурный обмен между джунгарами и казахами.
        Даже если это и предложил
        Леонид Бобров,
        bully Ну собственно пусть дерзают . Посмотрим что получится.
        avt
  4. EvilLion Сегодня, 08:28
    "Когда черный китаец придет, рыжий русский ангелом покажется".
    EvilLion
  5. parusnik Сегодня, 08:33
    Но Казахстан, как Китай и Россия, – в некотором смысле наследники Джунгарии
    ...Интересно, чьими наследниками мы еще являемся, кто нам еще "культурки" подкинул.. laughing
    parusnik
  6. армеец Сегодня, 08:55
    Как говорили одни племена: если у других за то-то снимают голову, то у белого царя только порют)
    В том числе поэтому
    армеец
  7. betta Сегодня, 09:05
    Интересно, почему слово "Казахстан" используется как историческое? Насколько я знаю поначалу звучало "Казакская республика", и только в1936 году поправили на современное. Соответственно и народа "казахи" не было, а были другие (именно во множественном числе) названия. Так переписывается история?
    betta
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