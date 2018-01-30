Как работают фейки? На примере случая в Республике Казахстан

Термин «фейк-ньюс» с подачи президента США Дональда Трампа стал фактически неотъемлемым спутником современного информационного пространства. Если ещё несколько лет назад само понятие лживых новостей в средствах массовой информации списывалось главным образом на так называемые «жёлтые» («бульварные») издания, то сегодня такими публикациями порой грешат и весьма крупные информационные источники, включая даже информационные агентства и телеканалы.Причём фейк фейку рознь. Есть относительно «безобидные» публикации, когда тот или иной автор допускает ошибку при обработке массива информации, и в публикации появляется ложное зерно. Однако это вряд ли можно называть фейком, ведь настоящий фейк – вещь сознательная. Его авторы именно сознательно пытаются вводить определённую часть общественности в заблуждение с целью получить определённого рода дивиденды с публикации.Легко ли распознать опубликованный фейк? На самом деле распознать его порой не могут даже те люди, которые сами десятилетиями варятся в медийной среде и, казалось бы, могут с лёгкостью вычленить лживый пост на фоне правдивой информации. Причина сложности в том, что и создателями фейков в современной медиасреде являются отнюдь не люди «с улицы». Это профессиональные кадры, нередко сами сотрудники крупных СМИ, которые либо генерируют, либо транслируют неправдивую информацию самого разного характера, включая экономический и политический.Как работает эта машина, - многие, к сожалению, испытали на себе. А при учёте того, что современное медиапространство – это не только СМИ, но и десятки различных социальных сетей, где любая информация множится в геометрической прогрессии, испытавших действие фейк-ньюс становится в нашем мире всё больше.К чему это столь «многобуквенное» вступление? А чтобы оценить «практические» примеры – примеры того, какие цели преследуют современные фейкомёты в Глобальном пространстве.Итак, конкретный пример дня сегодняшнего.Республика Казахстан. Начало января. В сегменте социальных сетей Казахстана появляется заметка о том, что в республике проявили себя банды лжемедиков, которые якобы ходят по домам и предлагают бесплатно пройти медицинское обследование «на месте». Из предлагаемых услуг – взятие пробы крови для экспресс-теста на уровень сахара в крови. Якобы на самом деле эти лжемедики вводят в организм граждан смертельно опасный вирус, который в конечном итоге приводит к тяжелейшим последствиям для здоровья человека, вплоть до летального исхода. Эта заметка с использованием всевозможных мессенджеров стала распространяться по Казахстану, «информируя» всё новых и новых пользователей. Наслушавшись страшилок о «банде заразителей», матери стали чаще писать отказы от прививок детей, пожилые люди – отказываться от сдачи анализов на дому мобильным бригадам медикам и участковым врачам.Информационные (а точнее, дезинформационный) поток принял весьма внушительные формы. Дошло до обрастания фейками дополнительными «нюансами» из серии – «сейчас будет ещё страшнее». Ситуацию пришлось комментировать пресс-службе министерства внутренних дел Республики Казахстан. Через СМИ Казахстана МВД сообщило о том, что информация содержащаяся в рассылке, ничего общего с действительностью не имеет. Никаких «банд лжемедиков» в Казахстане ни сейчас, ни ранее выявлено не было.В департаменте информации МВД отметили, что ни одного преступления, описываемого посредством соцсетей и мессенджеров, в республике не совершалось.Таким образом, можно констатировать, что некий человек (группа людей), сознательно запуская фейк в Сеть, уже достиг своей цели: в сознание людей заронили зерно сомнений относительно того, безопасно ли, к примеру, детям делать все необходимые прививки – не получится ли так, что на месте врача окажется «бандит в белом халате, который сознательно сделает смертельную инъекцию». Безопасно ли открывать дверь участковому врачу... Это опровергать фейки очень сложно. А вот вытравить из медиасреды, ой как сложно. Несмотря на то, что даже МВД Казахстана сообщило о лжи, живучесть фейка оказалась крайне высока. Почему? А потому что фейкомёты ещё и опытные психологи – нашли то место, куда в дезинформационном плане ударить, чтобы нагнать страха на большую часть доверчивого населения.К чему может привести такой вброс в Сеть? Да к самым тяжёлым последствиям. Взять хотя бы сложнейшую ситуацию по кори на Украине. Замминистра здравоохранения Украины представила СМИ данные, на основании которых можно узнать, что еженедельно в стране фиксируется 600-800 заболевших. Только с начала года – 1285! Причём с начала вспышки – уже 8 летальных исходов. Стало известно, что корь «пытается» выйти за пределы Украины – появились соответствующие подтверждённые данные о заболевших десятках человек в Польше.И именно на этом фоне в Казахстане появилась та самая фейковая страшилка о «врачах-убийцах», которые вводят «неизлечимые болезни» то ли при посещении людей на дому, то ли непосредственно в клиниках. Как говорит небезызвестный телеведущий: «Совпадение? Не думаю». Это целенаправленный удар, рассчитанный на то, что у население уровень доверия к медицине (который и без того, откровенно говоря, невелик) опустится на дно, и на то, чтобы человека в белом халате воспринимали чуть ли не в качестве предвестника «адовых мук».Ещё один пример достаточно живучего фейка последних лет: Минобороны якобы вот-вот увеличит срок службы по призыву. Эффективность и целесообразность годичного или двухгодичного срока службы призывника – разговор отдельный. В данном случае, обсуждается именно вброс, который сразу же породил новые слухи: мол, теперь «срочники» будут служить чуть ли не 30 месяцев. Психология сработала и здесь: многие родители будущих призывников не стали проверять правдивость такого рода публикаций в сомнительных группах соцсетей, зато начали активно «постить» этот фейк, как бы «предупреждая других об опасности». Психология в том, что человек скорее поверит в самую наглую ложь, нежели в официальный отчёт или релиз. Хотя тут ещё и вопрос доверия народа официальным отчётам и релизам...Примеров фейков немало, включая мегафейк от официальных лиц, называемый «пробиркой Пауэлла»... Миллионы жертв этого фейка должны приходить во снах всем тем, кто его породил, включая экс-госсекретаря США. Но приходят ли?..И ещё вопрос: а разве не являются современные фейки в медиа потомками того, что было во все времена – как то поиск оправдания для начала вооружённого конфликта? В качестве подтверждения – инфоповод с нападением якобы поляков на немецкую радиостанцию (известный Гляйвицкий инцидент) с передачей антинемецкого призыва на польском языке.В общем, фейки становятся не просто дезинформационным оружием. Это и особый инструмент как ведения войн, так и их изначального развязывания. При этом результат ложного вброса в Сети может оказаться таким, что он меняет весь геополитический ландшафт в зависимости от масштабов лжи в целях её генератора.