10:27 30 января

Как работают фейки? На примере случая в Республике Казахстан

Термин «фейк-ньюс» с подачи президента США Дональда Трампа стал фактически неотъемлемым спутником современного информационного пространства. Если ещё несколько лет назад само понятие лживых новостей в средствах массовой информации списывалось главным образом на так называемые «жёлтые» («бульварные») издания, то сегодня такими публикациями порой грешат и весьма крупные информационные источники, включая даже информационные агентства и телеканалы.

Причём фейк фейку рознь. Есть относительно «безобидные» публикации, когда тот или иной автор допускает ошибку при обработке массива информации, и в публикации появляется ложное зерно. Однако это вряд ли можно называть фейком, ведь настоящий фейк – вещь сознательная. Его авторы именно сознательно пытаются вводить определённую часть общественности в заблуждение с целью получить определённого рода дивиденды с публикации.

Легко ли распознать опубликованный фейк? На самом деле распознать его порой не могут даже те люди, которые сами десятилетиями варятся в медийной среде и, казалось бы, могут с лёгкостью вычленить лживый пост на фоне правдивой информации. Причина сложности в том, что и создателями фейков в современной медиасреде являются отнюдь не люди «с улицы». Это профессиональные кадры, нередко сами сотрудники крупных СМИ, которые либо генерируют, либо транслируют неправдивую информацию самого разного характера, включая экономический и политический.


Как работает эта машина, - многие, к сожалению, испытали на себе. А при учёте того, что современное медиапространство – это не только СМИ, но и десятки различных социальных сетей, где любая информация множится в геометрической прогрессии, испытавших действие фейк-ньюс становится в нашем мире всё больше.

К чему это столь «многобуквенное» вступление? А чтобы оценить «практические» примеры – примеры того, какие цели преследуют современные фейкомёты в Глобальном пространстве.

Итак, конкретный пример дня сегодняшнего.

Республика Казахстан. Начало января. В сегменте социальных сетей Казахстана появляется заметка о том, что в республике проявили себя банды лжемедиков, которые якобы ходят по домам и предлагают бесплатно пройти медицинское обследование «на месте». Из предлагаемых услуг – взятие пробы крови для экспресс-теста на уровень сахара в крови. Якобы на самом деле эти лжемедики вводят в организм граждан смертельно опасный вирус, который в конечном итоге приводит к тяжелейшим последствиям для здоровья человека, вплоть до летального исхода. Эта заметка с использованием всевозможных мессенджеров стала распространяться по Казахстану, «информируя» всё новых и новых пользователей. Наслушавшись страшилок о «банде заразителей», матери стали чаще писать отказы от прививок детей, пожилые люди – отказываться от сдачи анализов на дому мобильным бригадам медикам и участковым врачам.

Как работают фейки? На примере случая в Республике Казахстан


Информационные (а точнее, дезинформационный) поток принял весьма внушительные формы. Дошло до обрастания фейками дополнительными «нюансами» из серии – «сейчас будет ещё страшнее». Ситуацию пришлось комментировать пресс-службе министерства внутренних дел Республики Казахстан. Через СМИ Казахстана МВД сообщило о том, что информация содержащаяся в рассылке, ничего общего с действительностью не имеет. Никаких «банд лжемедиков» в Казахстане ни сейчас, ни ранее выявлено не было.

В департаменте информации МВД отметили, что ни одного преступления, описываемого посредством соцсетей и мессенджеров, в республике не совершалось.

Таким образом, можно констатировать, что некий человек (группа людей), сознательно запуская фейк в Сеть, уже достиг своей цели: в сознание людей заронили зерно сомнений относительно того, безопасно ли, к примеру, детям делать все необходимые прививки – не получится ли так, что на месте врача окажется «бандит в белом халате, который сознательно сделает смертельную инъекцию». Безопасно ли открывать дверь участковому врачу... Это опровергать фейки очень сложно. А вот вытравить из медиасреды, ой как сложно. Несмотря на то, что даже МВД Казахстана сообщило о лжи, живучесть фейка оказалась крайне высока. Почему? А потому что фейкомёты ещё и опытные психологи – нашли то место, куда в дезинформационном плане ударить, чтобы нагнать страха на большую часть доверчивого населения.

К чему может привести такой вброс в Сеть? Да к самым тяжёлым последствиям. Взять хотя бы сложнейшую ситуацию по кори на Украине. Замминистра здравоохранения Украины представила СМИ данные, на основании которых можно узнать, что еженедельно в стране фиксируется 600-800 заболевших. Только с начала года – 1285! Причём с начала вспышки – уже 8 летальных исходов. Стало известно, что корь «пытается» выйти за пределы Украины – появились соответствующие подтверждённые данные о заболевших десятках человек в Польше.

И именно на этом фоне в Казахстане появилась та самая фейковая страшилка о «врачах-убийцах», которые вводят «неизлечимые болезни» то ли при посещении людей на дому, то ли непосредственно в клиниках. Как говорит небезызвестный телеведущий: «Совпадение? Не думаю». Это целенаправленный удар, рассчитанный на то, что у население уровень доверия к медицине (который и без того, откровенно говоря, невелик) опустится на дно, и на то, чтобы человека в белом халате воспринимали чуть ли не в качестве предвестника «адовых мук».

Ещё один пример достаточно живучего фейка последних лет: Минобороны якобы вот-вот увеличит срок службы по призыву. Эффективность и целесообразность годичного или двухгодичного срока службы призывника – разговор отдельный. В данном случае, обсуждается именно вброс, который сразу же породил новые слухи: мол, теперь «срочники» будут служить чуть ли не 30 месяцев. Психология сработала и здесь: многие родители будущих призывников не стали проверять правдивость такого рода публикаций в сомнительных группах соцсетей, зато начали активно «постить» этот фейк, как бы «предупреждая других об опасности». Психология в том, что человек скорее поверит в самую наглую ложь, нежели в официальный отчёт или релиз. Хотя тут ещё и вопрос доверия народа официальным отчётам и релизам...

Примеров фейков немало, включая мегафейк от официальных лиц, называемый «пробиркой Пауэлла»... Миллионы жертв этого фейка должны приходить во снах всем тем, кто его породил, включая экс-госсекретаря США. Но приходят ли?..

И ещё вопрос: а разве не являются современные фейки в медиа потомками того, что было во все времена – как то поиск оправдания для начала вооружённого конфликта? В качестве подтверждения – инфоповод с нападением якобы поляков на немецкую радиостанцию (известный Гляйвицкий инцидент) с передачей антинемецкого призыва на польском языке.

В общем, фейки становятся не просто дезинформационным оружием. Это и особый инструмент как ведения войн, так и их изначального развязывания. При этом результат ложного вброса в Сети может оказаться таким, что он меняет весь геополитический ландшафт в зависимости от масштабов лжи в целях её генератора.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: gripptips.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. тасха Сегодня, 06:06
    Запретить! Всё запретить!
    тасха
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:14
    фейки становятся не просто дезинформационным оружием. Это и особый инструмент как ведения войн, так и их изначального развязывания.


    Алексей интересную тему поднял ...правда он не настолько новая просто заинтересованные люди как бы осовременили эту тему ...попросту говоря фейк это базарная утка или слухи.
    Беда в том что использовать это стали целенаправленно...как в политике так и в экономике...надо утопить конкурента в торговле пишешь в СМИ и инете соответствующую статью и подкрепляешь какой нибудь жуткой фотографией с высококачественным фотомонтажом...сейчас это сделать несложно и запускаешь в инет с какого нибудь малоизвестного сайта ну а дальше дело техники.
    Поэтому приходится просеивать ГИГАтонны такого мусора чтобы нарыть что то стоящее в инете и СМИ.
    Тот же ЛЕХА
  3. andrewkor Сегодня, 07:01
    Помню ,ещё в детстве,в Барнауле ,начало 60-х,ходил слух, что некая банда ловила детей ,выпускала из них кровь и сдавала за деньги в больницы! Чем не современный фейк!
    andrewkor
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:04
    Сто раз писано-"фейки" продукт безнаказанности. Если будете судиться-проводить расследование и определять тех кто "запускает" и "распространяет" в СМИ "фейки"-то сто раз подумают потом журналисты о публикации непроверенной информации. Я уже писал, что, например, Китай, американцы в СМИ не трогают и вовсе не из-за того, что сильно связаны с ним экономически, а по причине того, что Китай содержит в США огромный штат американских же юристов, которые безжалостно преследуют в суде за клевету любую мельчайшую газетенку, если она публикует непроверенные или лживые факты о Китае. То же самое надо делать и России и не обходиться "извинениями" в случае доказательства публикации лживой информации, а вчинять миллионные иски за "репутационные и имиджиевые потери"-поверьте, на "западе", именно денежные потери,- самое сильное, "воспитательное" средство.
    Monster_Fat
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Все чаще и чаще появляются всякие фэйки, и это будет продолжаться, пока за это не будет введена уголовная отвественность, и за такие сообщения публично не посадят создателей фейковой информации.
    Геркулесыч
  6. Шалтай Сегодня, 07:22
    Когда-то на украине проводился (интересно кем?) эксперимент с "белым братством" и он полностью подтвердил наблюдения ряда советских психиатров о том , что на украине и в Молдавии для людей очень характерно сектантское мышление . Плоды сектантского мышления мы сейчас видим .
    Надеюсь на то , что не оскорблю национальные чувства казахов если вещи назову своими именами . Может я сегодня Абаю подражаю ?! И так , характерной чертой у казахов ( у киргизов тоже но чуть в меньшей мере) является вера в самые нелепые слухи . Тут вовсе не обязательно распространять ложь через сеть . У них бывало , что самый нелепый слух придуманный каким-либо неадекватом население подхватывало и тащило по углам , по домам вплоть до паники . Приходилось привлекать не только МВД , для ликвидации последствий слухов .
    Кто-то посредством очередного вброса подтвердил и так известное . Слухами реально можно эффективно воздействовать на население Казахстана .
    Из Казахстана имхо готовят вторую украину с туранскими особенностями .
    Шалтай
    1. Serg65 Сегодня, 07:53
      hi Привет Саш!
      Видать холод загнал тебя домой, раз на ВО объявился laughing
      Serg65
    2. Siban Сегодня, 09:16
      Цитата: Шалтай
      И так , характерной чертой у казахов ( у киргизов тоже но чуть в меньшей мере) является вера в самые нелепые слухи
      Угу милая "дочь офицера"laughing Расскажу тебе старче про нехарактерные черты русских.. Когда происходили известные события на "Диком Западе" в 2011 году, в одном славном северном городе населённом преимущественно славянским населением сгорел автобус. Не успел он догореть, как среди "нехарактерных" стали со скоростью степного пожара распространяться слухи "Это аборигены сожгли автобус wassat ", "Будут резать нордов belay" В общем полгорода "нетитульных" провели бессонную ночь ожидая неминуемого погрома от неистовых "киргиз-кайсаков". Правда большинство "погромщиков" мирно спало по своим домам и даже не знало о столь славных подвигах, которые они увы request так и не совершили..
      А следующий день много русых мальчишек и девчонок не пошли в детские сады и школы, ведь кочевые непременно должны были устроить набеги на мектебы и балабакша, в поисках именно славянских детей.. fool
      В последствии некоторым великоруссам было, конечно стыдно.. но старых шалтаев, которые болтаев, это безусловно не касается.. Но что остается старому, как не "нести пустые бредни.."
      Siban
  7. g1washntwn Сегодня, 08:37
    Фейки фейками, а вот почему на Украине корью начали болеть даже ранее привитые? Тут ведь явно пахнет измененным штаммом. Вспышки нетипичных возбудителей опять же. И вирусологические "исследовательские" центры, понастроенные американцами уже и в бывших советских республиках вроде как не при чем...
    g1washntwn
  8. Boris55 Сегодня, 08:45
    На дурака не нужен нож, — Ему с три короба наврешь И делай с ним, что хошь!
    Для борьбы с фейками есть только одно средство - повышать управленческую грамотность. Как в начале прошлого века остро стоял вопрос борьбы с поголовной безграмотностью, так сегодня так же остро стоит вопрос борьбы с поголовной управленческой безграмотностью. Любое слово, письменное или устное, есть управление. Каждый обязан обладать хотя бы минимальными знаниями по управлению.
    Boris55
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