«Деривация-ПВО» и другие новинки калибра 57 мм
Приняв во внимание актуальные тенденции развития военной техники, российские армия и промышленность в последние годы занимаются развитием артиллерийских систем калибром 57 мм. В текущих условиях такие пушки способны решать широкий круг боевых задач и бороться с целями разных типов. В последние дни стали известны новые подробности работ по созданию подобного оружия. Как оказалось, не так давно был построен очередной опытный образец перспективной боевой машины, а также продолжаются работы по новым боеприпасам.
В минувший четверг 25 января пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» сообщила о недавнем визите высокого гостя. Согласно опубликованной информации, в январе АО «ЦНИИ Буревестник» с рабочим визитом посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. В ходе визита специалисты промышленности и высокопоставленный чиновник обсудили вопросы диверсификации производства и возможность выпуска продукции гражданского назначения.
Новая техника в цеху ЦНИИ "Буревестник". Слева направо: транспортно-заряжающая машина 9Т260, зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО", робототехнический комплекс "Вихрь" с боевым модулем АУ-220М (попал в кадр частично). Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
Руководство ЦНИИ «Буревестник» показало гостю новый производственный корпус, не так давно введенный в эксплуатацию. Также состоялась демонстрация перспективных образцов вооружения и техники, разрабатываемых институтом. Сразу несколько «экспонатов» такой выставки представляют большой интерес в контексте дальнейшего развития отечественной артиллерии средних калибров.
К опубликованному сообщению о визите О. Бочкарева пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод» приложила несколько фотографий, сделанных во время показа новейших разработок. На одном из снимков руководители предприятия и делегация были запечатлены рядом с несколькими перспективными бронемашинами. Что важно, одна из них впервые попала на фотографию, подлежащую публикации и распространению в открытых источниках. Это фото впервые показало широкой общественности опытный образец новой бронемашины 2С38 «Деривация-ПВО». Также появилась возможность впервые увидеть транспортно-заряжающую машину для этой самоходки.
Необходимо напомнить известные данные о проекте 2С38. Впервые о его существовании было объявлено летом прошлого года в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017». Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны показало некоторые материалы по новой самоходной зенитной установке с артиллерийским вооружением, разрабатываемой в рамках проекта под шифром «Деривация-ПВО». Целью этого проекта являлась адаптация существующих наработок по новым артиллерийским орудиям для использования в войсковой ПВО.
Проект «Деривация-ПВО», как и другие разработки с похожим названием, предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3 и специального боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой. Как указывалось в прошлом году, новая боевая машина должна иметь набор пассивных средств наблюдения и обнаружения целей. При этом она сможет бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Также будет обеспечена возможность стрельбы по наземным целям.
На выставке «Армия-2017» впервые был показан макет будущей зенитной самоходки, а теперь широкая общественность смогла увидеть и полноценный образец такой машины. Как следует из опубликованных изображений, реальная «Деривация-ПВО» почти не отличается от старого макета. На стандартном шасси БМП-3, обеспечивающим высокие показатели подвижности, монтируется новый модуль с пушечно-пулеметным вооружением. Имея схожее оружие, такой модуль заметно отличается от известного АУ-220М «Байкал». В первую очередь, отличия заключаются в иной форме его корпуса: модуль для машины ПВО имеет иные обводы при меньшей ширине и увеличенной высоте.
Согласно известным данным, самоходка 2С38 «Деривация-ПВО» получит штатные средства обнаружения и сопровождения пассивного типа. Предлагается использовать оптико-электронную систему ОЭС ОП разработки ОАО «Пеленг» (г. Минск). Такое оборудование обеспечит круговой обзор с возможностью наблюдения за отдельными секторами пространства. Заявлена возможность обнаружения малоразмерного беспилотного летательного аппарата тепловизионными средствами на дальностях не менее 700 м. Полноразмерный самолет, в зависимости от режима работы оптики, можно будет найти на расстоянии более 6400 м.
Основным оружием ЗСУ 2С38 должна стать новейшая 57-мм автоматическая пушка. Орудие должно работать в связке с системой управления огнем, построенной с использованием прибора ОЭС ОП. Боекомплект будет состоять из 148 снарядов с автоматической подачей к орудию. Конструкция боевого модуля обеспечивает круговую наводку по горизонтали с возможностью подъема ствола на угол от -5° до +75°. Техническая скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.
Дополнительное вооружение нового боевого модуля – пулемет и дымовые гранатометы. Пулемет винтовочного калибра с дистанционным управлением предлагается установить на правом борту модуля. Он должен находиться за пределами основного колпака, внутри собственного качающегося кожуха. На бортах модуля предлагается установить несколько многоствольных дымовых гранатометов, направленных в разные стороны.
Перспективный боевой модуль для ЗСУ «Деривация-ПВО» выполнен необитаемым. Весь экипаж самоходки, состоящий из трех человек, должен находиться в передней части корпуса, в общем отделении управления. На центральном месте, как и в случае с базовой БМП-3, вероятно, будет находиться механик-водитель, а пара боковых рабочих мест предназначается для командира и оператора-наводчика.
По данным ГРАУ, новая зенитная самоходка 2С38 сможет поражать воздушные цели на дальностях до 6 км. Высотность поражения – до 4,5 км. Максимальная скорость атакуемой воздушной цели, позволяющая провести эффективную атаку, заявлена на уровне 500 м/с.
Также на фотографии из цеха ЦНИИ «Буревестник» присутствует перспективная транспортно-заряжающая машина 9Т260, предлагаемая для использования с самоходкой 2С38 «Деривация-ПВО». Как и в случае с перспективной ЗСУ, о разработке новой специализированной ТЗМ было объявлено в прошлом году, на форуме «Армия-2017». На выставке присутствовали информация и макет такого образца техники. Теперь же предприятие-разработчик изготовило опытную машину вспомогательного назначения.
Транспортно-заряжающая машина для зенитной самоходной установки построена на основе одного из последних шасси марки «Урал». При строительстве ТЗМ на задней части машины устанавливается бортовой кузов, в котором предусматривается размещение четырех контейнеров для боекомплекта. Согласно ранее опубликованной информации, одна машина 9Т260 может перевозить 592 снаряда калибром 57 мм: четыре полных боекомплекта для ЗСУ «Деривация-ПВО». Для перегрузки 148 снарядов с ТЗМ в магазины самоходки требуется 20 минут. Заявлена возможность одновременного обслуживания двух боевых машин силами одной ТЗМ.
Третьим перспективным образцом, попавшим на любопытную фотографию от пресс-службы «Уралвагонзавода», стал робототехнический комплекс «Вихрь». Последняя версия этого проекта предусматривает оснащение дистанционно управляемой бронемашины боевым модулем АУ-220М «Байкал». Предполагается, что такое вооружение позволит новому боевому роботу успешно бороться с различными целями, в том числе с бронетехникой разных классов и летательными аппаратами.
В контексте дальнейшего развития новой 57-мм артиллерии неоднократно упоминалось создание перспективных снарядов того или иного назначения. Так, 26 января информагентство «Интерфакс», комментируя последние заявления руководителя одного из проектов перспективной бронетехники, напомнило о создании новых управляемых боеприпасов. В этой публикации приводились известные слова представителя организации, занимающейся созданием новых изделий подобного рода.
«Интерфакс» приводил заявления Юрия Набокова, генерального директора НПО «Прибор», входящего в состав концерна «Техмаш» и занимающегося проектированием новых видов артиллерийских боеприпасов. По словам главы «Прибора», на первом этапе новой программы перспективные боеприпасы получат боевые модули АУ-220М, используемые на бронетранспортерах «Бумеранг», а также боевых машинах пехоты «Курганец-25» и Т-15. Главным новшеством подобных снарядов должно было стать использование программируемого взрывателя.
Необходимо отметить, что заявления такого рода, способные привлечь внимание широкой общественности, не являются новинкой и впервые прозвучали еще в октябре 2016 года. Более того, к тому времени проект новых снарядов уже успел дойти до стадии испытаний и доводки. Осенью 2016 года на испытания подали новые унитарные выстрелы со снарядами, оснащенными программируемыми взрывателями. Такой боеприпас перед выстрелом получает данные от системы управления огнем, установленной на бронемашине-носителе, после чего производится выстрел. Выполняя загруженную команду, программируемый взрыватель в заданный момент времени и на указанном расстоянии от орудия производит подрыв снаряда.
Подрыв снаряда в заданной точке позволяет создать поле осколков, дающее высокую вероятность поражения цели. Прежде всего, такие снаряды представляют интерес в сфере противовоздушной обороны. Поле осколков, способных повредить летательный аппарат противника, немного снижает требования к точности огня, а также облегчает поражение малоразмерных целей.
Таким образом, 57-мм пушка с программируемым снарядом способна показать хорошие результаты при борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе легкого класса. Кроме того, не исключается использование осколочно-фугасных снарядов с программируемым подрывом для поражения иных целей или объектов. С их помощью можно эффективно атаковать незащищенные постройки, небронированную технику или живую силу противника, в том числе находящуюся в окопах.
По состоянию на середину осени позапрошлого года, перспективные 57-мм снаряды проходили необходимые испытания. Тогда указывалось, что все необходимые работы будут завершены к концу текущего десятилетия. С того времени новые боеприпасы среднего калибра неоднократно упоминались в разных контекстах, но новости о ходе работ не появлялись. Почти все сообщения затрагивали процесс развития орудий калибром 57 мм, боевых модулей под них и носителей подобного вооружения.
Существующая 57-мм пушка от ЦНИИ «Буревестник» отличается от другого вооружения для бронемашин повышенными показателями дальности и мощности, благодаря чему дает своему носителю значительные преимущества перед прочей военной техникой. Учитывая такие особенности нового оружия, можно не удивляться тому, как за последние несколько лет российская промышленность разработала несколько вариантов использования пушки и боевых модулей, оснащенных ею.
Прежде всего, боевой модуль АУ-220М «Байкал» и схожие изделия предназначаются для использования на перспективных боевых машинах пехоты семейств «Курганец-25», «Бумеранг» и «Армата». Кроме того, уже представлены несколько вариантов монтажа подобных модулей на шасси БМП-3. Итогом этого стало появление боевой машины пехоты «Деривация», новой модификации разведывательной машины БРМ-3К, а теперь и зенитной самоходной установки 2С38 «Деривация-ПВО». Отдельного упоминания достоин робототехнический комплекс «Вихрь», так же построенный на шасси БМП-3, но имеющий набор особого оборудования.
Имея ряд характерных возможностей, перспективная техника с 57-мм орудиями представляет определенный интерес для вооруженных сил. Одним из последних проявлений такого интереса стала разработка проекта «Деривация-ПВО», выполненная по заказу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Появление этого проекта показывает, что военные намерены, как минимум, изучить вопрос применения новых мощных пушек во всех основных областях.
Как следует из имеющихся данных, в ближайшее время подобная исследовательская работа будет осуществляться при помощи зенитной самоходки С238 «Деривация-ПВО» и транспортно-заряжающей машины 9Т260. Они должны будут выйти на полигон и показать, насколько эффективной может быть 57-мм автоматическая пушка в деле борьбы с летательными аппаратами. Вполне возможно, что в ходе таких испытаний перспективная ЗСУ будет использовать новейшие осколочно-фугасные снаряды с программируемым взрывателем.
Следует отметить, что далеко не все анонсированные боевые машины с модулем «Байкал» или аналогичным оснащением были показаны к настоящему времени. Часть таких образцов, относящихся к новым семействам военной техники, пока не демонстрировалась широкой общественности. Это означает, что за первой «публичной демонстрацией» опытного образца 2С38 могут последовать схожие демонстрации других боевых машин новых моделей. Когда это произойдет – неизвестно. Однако ясно, что новые фото- или видеоматериалы могут появиться в самое ближайшее время. Первой площадкой для демонстрации очередных образцов техники с усиленным вооружением могут стать парад на Красной площади или грядущий форум «Армия-2018».
По материалам сайтов:
http://uvz.ru/
https://defence.ru/
http://interfax.ru/
http://rg.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
В минувший четверг 25 января пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» сообщила о недавнем визите высокого гостя. Согласно опубликованной информации, в январе АО «ЦНИИ Буревестник» с рабочим визитом посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. В ходе визита специалисты промышленности и высокопоставленный чиновник обсудили вопросы диверсификации производства и возможность выпуска продукции гражданского назначения.
Новая техника в цеху ЦНИИ "Буревестник". Слева направо: транспортно-заряжающая машина 9Т260, зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО", робототехнический комплекс "Вихрь" с боевым модулем АУ-220М (попал в кадр частично). Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
Руководство ЦНИИ «Буревестник» показало гостю новый производственный корпус, не так давно введенный в эксплуатацию. Также состоялась демонстрация перспективных образцов вооружения и техники, разрабатываемых институтом. Сразу несколько «экспонатов» такой выставки представляют большой интерес в контексте дальнейшего развития отечественной артиллерии средних калибров.
К опубликованному сообщению о визите О. Бочкарева пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод» приложила несколько фотографий, сделанных во время показа новейших разработок. На одном из снимков руководители предприятия и делегация были запечатлены рядом с несколькими перспективными бронемашинами. Что важно, одна из них впервые попала на фотографию, подлежащую публикации и распространению в открытых источниках. Это фото впервые показало широкой общественности опытный образец новой бронемашины 2С38 «Деривация-ПВО». Также появилась возможность впервые увидеть транспортно-заряжающую машину для этой самоходки.
Необходимо напомнить известные данные о проекте 2С38. Впервые о его существовании было объявлено летом прошлого года в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017». Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны показало некоторые материалы по новой самоходной зенитной установке с артиллерийским вооружением, разрабатываемой в рамках проекта под шифром «Деривация-ПВО». Целью этого проекта являлась адаптация существующих наработок по новым артиллерийским орудиям для использования в войсковой ПВО.
Проект «Деривация-ПВО», как и другие разработки с похожим названием, предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3 и специального боевого модуля с 57-мм автоматической пушкой. Как указывалось в прошлом году, новая боевая машина должна иметь набор пассивных средств наблюдения и обнаружения целей. При этом она сможет бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Также будет обеспечена возможность стрельбы по наземным целям.
На выставке «Армия-2017» впервые был показан макет будущей зенитной самоходки, а теперь широкая общественность смогла увидеть и полноценный образец такой машины. Как следует из опубликованных изображений, реальная «Деривация-ПВО» почти не отличается от старого макета. На стандартном шасси БМП-3, обеспечивающим высокие показатели подвижности, монтируется новый модуль с пушечно-пулеметным вооружением. Имея схожее оружие, такой модуль заметно отличается от известного АУ-220М «Байкал». В первую очередь, отличия заключаются в иной форме его корпуса: модуль для машины ПВО имеет иные обводы при меньшей ширине и увеличенной высоте.
Согласно известным данным, самоходка 2С38 «Деривация-ПВО» получит штатные средства обнаружения и сопровождения пассивного типа. Предлагается использовать оптико-электронную систему ОЭС ОП разработки ОАО «Пеленг» (г. Минск). Такое оборудование обеспечит круговой обзор с возможностью наблюдения за отдельными секторами пространства. Заявлена возможность обнаружения малоразмерного беспилотного летательного аппарата тепловизионными средствами на дальностях не менее 700 м. Полноразмерный самолет, в зависимости от режима работы оптики, можно будет найти на расстоянии более 6400 м.
Основным оружием ЗСУ 2С38 должна стать новейшая 57-мм автоматическая пушка. Орудие должно работать в связке с системой управления огнем, построенной с использованием прибора ОЭС ОП. Боекомплект будет состоять из 148 снарядов с автоматической подачей к орудию. Конструкция боевого модуля обеспечивает круговую наводку по горизонтали с возможностью подъема ствола на угол от -5° до +75°. Техническая скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.
Дополнительное вооружение нового боевого модуля – пулемет и дымовые гранатометы. Пулемет винтовочного калибра с дистанционным управлением предлагается установить на правом борту модуля. Он должен находиться за пределами основного колпака, внутри собственного качающегося кожуха. На бортах модуля предлагается установить несколько многоствольных дымовых гранатометов, направленных в разные стороны.
Перспективный боевой модуль для ЗСУ «Деривация-ПВО» выполнен необитаемым. Весь экипаж самоходки, состоящий из трех человек, должен находиться в передней части корпуса, в общем отделении управления. На центральном месте, как и в случае с базовой БМП-3, вероятно, будет находиться механик-водитель, а пара боковых рабочих мест предназначается для командира и оператора-наводчика.
По данным ГРАУ, новая зенитная самоходка 2С38 сможет поражать воздушные цели на дальностях до 6 км. Высотность поражения – до 4,5 км. Максимальная скорость атакуемой воздушной цели, позволяющая провести эффективную атаку, заявлена на уровне 500 м/с.
Также на фотографии из цеха ЦНИИ «Буревестник» присутствует перспективная транспортно-заряжающая машина 9Т260, предлагаемая для использования с самоходкой 2С38 «Деривация-ПВО». Как и в случае с перспективной ЗСУ, о разработке новой специализированной ТЗМ было объявлено в прошлом году, на форуме «Армия-2017». На выставке присутствовали информация и макет такого образца техники. Теперь же предприятие-разработчик изготовило опытную машину вспомогательного назначения.
Транспортно-заряжающая машина для зенитной самоходной установки построена на основе одного из последних шасси марки «Урал». При строительстве ТЗМ на задней части машины устанавливается бортовой кузов, в котором предусматривается размещение четырех контейнеров для боекомплекта. Согласно ранее опубликованной информации, одна машина 9Т260 может перевозить 592 снаряда калибром 57 мм: четыре полных боекомплекта для ЗСУ «Деривация-ПВО». Для перегрузки 148 снарядов с ТЗМ в магазины самоходки требуется 20 минут. Заявлена возможность одновременного обслуживания двух боевых машин силами одной ТЗМ.
Третьим перспективным образцом, попавшим на любопытную фотографию от пресс-службы «Уралвагонзавода», стал робототехнический комплекс «Вихрь». Последняя версия этого проекта предусматривает оснащение дистанционно управляемой бронемашины боевым модулем АУ-220М «Байкал». Предполагается, что такое вооружение позволит новому боевому роботу успешно бороться с различными целями, в том числе с бронетехникой разных классов и летательными аппаратами.
В контексте дальнейшего развития новой 57-мм артиллерии неоднократно упоминалось создание перспективных снарядов того или иного назначения. Так, 26 января информагентство «Интерфакс», комментируя последние заявления руководителя одного из проектов перспективной бронетехники, напомнило о создании новых управляемых боеприпасов. В этой публикации приводились известные слова представителя организации, занимающейся созданием новых изделий подобного рода.
«Интерфакс» приводил заявления Юрия Набокова, генерального директора НПО «Прибор», входящего в состав концерна «Техмаш» и занимающегося проектированием новых видов артиллерийских боеприпасов. По словам главы «Прибора», на первом этапе новой программы перспективные боеприпасы получат боевые модули АУ-220М, используемые на бронетранспортерах «Бумеранг», а также боевых машинах пехоты «Курганец-25» и Т-15. Главным новшеством подобных снарядов должно было стать использование программируемого взрывателя.
Необходимо отметить, что заявления такого рода, способные привлечь внимание широкой общественности, не являются новинкой и впервые прозвучали еще в октябре 2016 года. Более того, к тому времени проект новых снарядов уже успел дойти до стадии испытаний и доводки. Осенью 2016 года на испытания подали новые унитарные выстрелы со снарядами, оснащенными программируемыми взрывателями. Такой боеприпас перед выстрелом получает данные от системы управления огнем, установленной на бронемашине-носителе, после чего производится выстрел. Выполняя загруженную команду, программируемый взрыватель в заданный момент времени и на указанном расстоянии от орудия производит подрыв снаряда.
Подрыв снаряда в заданной точке позволяет создать поле осколков, дающее высокую вероятность поражения цели. Прежде всего, такие снаряды представляют интерес в сфере противовоздушной обороны. Поле осколков, способных повредить летательный аппарат противника, немного снижает требования к точности огня, а также облегчает поражение малоразмерных целей.
Таким образом, 57-мм пушка с программируемым снарядом способна показать хорошие результаты при борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе легкого класса. Кроме того, не исключается использование осколочно-фугасных снарядов с программируемым подрывом для поражения иных целей или объектов. С их помощью можно эффективно атаковать незащищенные постройки, небронированную технику или живую силу противника, в том числе находящуюся в окопах.
По состоянию на середину осени позапрошлого года, перспективные 57-мм снаряды проходили необходимые испытания. Тогда указывалось, что все необходимые работы будут завершены к концу текущего десятилетия. С того времени новые боеприпасы среднего калибра неоднократно упоминались в разных контекстах, но новости о ходе работ не появлялись. Почти все сообщения затрагивали процесс развития орудий калибром 57 мм, боевых модулей под них и носителей подобного вооружения.
Существующая 57-мм пушка от ЦНИИ «Буревестник» отличается от другого вооружения для бронемашин повышенными показателями дальности и мощности, благодаря чему дает своему носителю значительные преимущества перед прочей военной техникой. Учитывая такие особенности нового оружия, можно не удивляться тому, как за последние несколько лет российская промышленность разработала несколько вариантов использования пушки и боевых модулей, оснащенных ею.
Прежде всего, боевой модуль АУ-220М «Байкал» и схожие изделия предназначаются для использования на перспективных боевых машинах пехоты семейств «Курганец-25», «Бумеранг» и «Армата». Кроме того, уже представлены несколько вариантов монтажа подобных модулей на шасси БМП-3. Итогом этого стало появление боевой машины пехоты «Деривация», новой модификации разведывательной машины БРМ-3К, а теперь и зенитной самоходной установки 2С38 «Деривация-ПВО». Отдельного упоминания достоин робототехнический комплекс «Вихрь», так же построенный на шасси БМП-3, но имеющий набор особого оборудования.
Имея ряд характерных возможностей, перспективная техника с 57-мм орудиями представляет определенный интерес для вооруженных сил. Одним из последних проявлений такого интереса стала разработка проекта «Деривация-ПВО», выполненная по заказу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Появление этого проекта показывает, что военные намерены, как минимум, изучить вопрос применения новых мощных пушек во всех основных областях.
Как следует из имеющихся данных, в ближайшее время подобная исследовательская работа будет осуществляться при помощи зенитной самоходки С238 «Деривация-ПВО» и транспортно-заряжающей машины 9Т260. Они должны будут выйти на полигон и показать, насколько эффективной может быть 57-мм автоматическая пушка в деле борьбы с летательными аппаратами. Вполне возможно, что в ходе таких испытаний перспективная ЗСУ будет использовать новейшие осколочно-фугасные снаряды с программируемым взрывателем.
Следует отметить, что далеко не все анонсированные боевые машины с модулем «Байкал» или аналогичным оснащением были показаны к настоящему времени. Часть таких образцов, относящихся к новым семействам военной техники, пока не демонстрировалась широкой общественности. Это означает, что за первой «публичной демонстрацией» опытного образца 2С38 могут последовать схожие демонстрации других боевых машин новых моделей. Когда это произойдет – неизвестно. Однако ясно, что новые фото- или видеоматериалы могут появиться в самое ближайшее время. Первой площадкой для демонстрации очередных образцов техники с усиленным вооружением могут стать парад на Красной площади или грядущий форум «Армия-2018».
По материалам сайтов:
http://uvz.ru/
https://defence.ru/
http://interfax.ru/
http://rg.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
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