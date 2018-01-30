Некорректное сравнение: THAAD против C-400
В современных реалиях страны все большее внимание уделяют вопросам противовоздушной и противоракетной обороны. Армия, которая имеет на вооружении системы, позволяющие обеспечить надежную защиту войск и наземных объектов от ударов с воздуха, получает огромное преимущество в современных конфликтах. Интерес к системам ПВО и ПРО растет, а данная тема сопровождается большим потоком новостей. Самыми обсуждаемыми из них являются покупка Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» и заявления Саудовской Аравии о желании покупки данной системы, после которых США практически сразу же одобрили сделку о продаже королевству своей противоракетной системы THAAD.
Интерес Саудовской Аравии к подобным система понятен. 19 декабря 2017 года саудовская ПВО перехватила на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету «Буркан-2», которая была аналогична той, что была сбита недалеко от столицы королевства 4 ноября 2017 года. Действительно ли ракета была сбита или она просто отклонилась от курса и упала в ненаселенной местности доподлинно неизвестно. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сами хуситы признали факт нанесения ракетного удара. По утверждению группировки целью пуска был королевский дворец аль-Ямама в столице Саудовской Аравии.
Данная атака стала уже второй осуществленной с территории Йемена за несколько последних месяцев. В Йемене продолжается военный конфликт, который по своим масштабам сопоставим с боевыми действиями на территории Сирии. Саудовская Аравия выступает в качестве главного идеолога военной операции, которая проводится на территории соседнего государства. Баллистическая ракета, которую использовали хуситы, это «Burkan-2» иранского производства. Ракета обладает отделяемой боевой частью (в отличие от ракеты «Burkan-1», являющейся модернизированной советской Р-17). Судя по ее тактико-техническим характеристикам, данная баллистическая ракета действительно может достичь Эр-Рияда, а также многочисленных нефтяных полей страны. 23 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН осудил данный ракетный обстрел саудовской столицы йеменскими мятежниками.
Опасность для Саудовской Аравии представляют сегодня и оперативно-тактические ракеты еще советского производства Р-17 «Скад», а также тактические ракеты «Кахир» и «Зелзал», созданные на базе другого советского ракетного комплекса «Луна-М». Эти ракеты хуситы также достаточно активно используют для ударов по территории королевства, в некоторых случаях они действительно приводят к большому количеству жертв среди военных. Используют хуситы и переделанные ракеты комплексов ЗРК С-75, непредназначенные для нанесения ударов по наземным объектам.
На этом фоне интерес Эр-Рияда к современным системам ПВО и ПРО вполне объясним. Саудовская Аравия проявляется предметный интерес к американской мобильной системе противоракетной обороны THAAD, также озвучивались варианты покупки в России современного комплекса ПВО С-400 «Триумф». Считается, что вопрос о поставках российских систем ПВО обсуждался во время личной встречи короля Саудовской Аравии с президентом России Владимиром Путиным в Москве в октябре 2017 года, где было достигнуто положительное решение об их продаже.
Данные новости породили интерес к сравнению двух систем THAAD и С-400. Однако данное сравнение не является корректным, так как речь идет о системах с разной специализацией. Американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности. В то же время российская зенитно-ракетная система С-400 предназначена в первую очередь для поражения аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет), ее возможности борьбы с баллистическими целями ограничены по дальности и высоте. При этом, безусловно, российская система является более универсальной. Возможности THAAD в борьбе с маневренными целями и самолетами минимальны, при этом подобное использование системы ПРО было бы равносильно забиванию гвоздей «микроскопом», особенно учитывая стоимость американских противоракет.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности при создании зональной системы ПРО на театре военных действий, разрабатывался в США с 1992 года. Разработчиком системы является корпорация Lockheed Martin. Стоимость НИОКР по созданию противоракетного комплекса оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. В настоящее время противоракетный комплекс THAAD состоит на вооружении США и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2017 году батарея комплекса THAAD была размещена в Южной Корее, также планируется их развертывание в Японии. Появление комплекса THAAD в Южной Корее США объясняли необходимостью защиты страны от ракетной угрозы со стороны КНДР, при этом Китай и Россия отреагировали на этот шаг крайне негативно.
Противоракетная система THAAD изначально заточена под борьбу с баллистическими ракетами средней и малой дальности. Система в состоянии уничтожать баллистические цели на запредельной для обычных комплексов ПВО высоте – 150 километров и удалении до 200 километров. С помощью данного мобильного комплекса можно создать первый рубеж зональной противоракетной обороны. Характеристики данной противоракетной системы позволяют ей последовательно обстреливать одну баллистическую цель двумя противоракетами по принципу «пуск – оценка – пуск», то есть вторая ракета запускается, если первая не смогла поразить цель. В том случае, если и вторая ракета не может поразить баллистическую цель, в дело вступает обычный комплекс ПВО – ЗРК Patriot, на который от РЛС системы THAAD поступают целеуказания по прорвавшейся ракете. По расчетам американских специалистов, вероятность поражения баллистической ракеты подобной эшелонированной системой ПРО составляет более 0,96 (при этом вероятность поражения цели одной противоракетой THAAD оценивается в 0,9).
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя, единственная (отделяющаяся) ступень – это твердотопливный стартовый двигатель. Характеристики данного двигателя позволяют разогнать ракету до скорости 2800 м/с, что и позволило реализовать возможность повторного обстрела баллистической цели второй ракетой-перехватчиком. Боевая часть ракеты – это высокоманевренный перехватчик прямого попадания, его также называют «уничтожающим аппаратом» (Kill Vehicle).
Все это делает очевидным отличия THAAD от С-400 и явную натянутость сравнения двух этих систем. Новейшая зенитная ракета 40Н6Е российского комплекса «Триумф» является самой дальнобойной ракетой комплекса, дальность поражаемых целей с ее использованием возрастает до 400 километров, но при этом речь идет об аэродинамических целях. Дальность поражения баллистических целей с использованием комплекса С-400 ограничена 60 километрами, а высота полета поражаемых целей – 30 километрами. В то же время эксперты отмечают, что показатель высоты поражения, если речь идет о перехвате оперативно-тактических ракет, не является критичным показателем. «В противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей происходит на нисходящих траекториях, а не в космосе, – отметил в интервью РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС по объединенной системе ПВО стран – участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Нетрудно заметить, что американская THAAD обладает заметным преимуществом по дальности и высоте поражения баллистических целей, что обусловлено задачами, для которых она и создавалась – поражение баллистических ракет средней дальности. В то же время российская система ПВО С-400 с меньшей дальнобойностью по высоте имеет на вооружении ракеты с большей дальностью действия для поражения всех типов аэродинамических целей – на дальности до 400 километров и тактических баллистических целей на дальности до 60 километров, летящих со скоростью до 4800 м/с.
Вторым важным отличием THAAD от С-400 является способ поражения цели. Американская ракета поражает цель кинетическим воздействием, то есть бьет в саму ракету. Ее боевая часть – это высокоманевренный перехватчик. Он представляет собой технически сложное устройство, которое осуществляет поиск, захват и поражение цели, используя для этого лишь кинетическую энергию высокоскоростного воздействия. Одной из главных особенностей данного перехватчика – является гиростабилизированная многоспектральная инфракрасная головка самонаведения (ИК-ГСН). Помимо ИК-ГСН перехватчик одноступенчатой ракеты THAAD оснащен командно-инерциальной системой управления, источником электропитания, вычислителем, а также собственной двигательной установкой маневрирования и ориентации. В то же время зенитные ракеты российского комплекса ПВО С-400 «Триумф» поражают воздушные цели за счет облака осколков, образующихся после подрыва боевой части ракеты в непосредственной близости от цели.
Общей особенностью всех современных комплексов ПВО и ПРО является предъявляемое к ним требование по уничтожению боевой нагрузки средств нападения вероятного противника. Результатом перехвата цели должно стать, к примеру, гарантирование исключение падения боевой нагрузки атакующей ракеты непосредственно в районе обороняемого объекта. В полной мере исключить данную возможность можно только при разрушении боевой нагрузки цели в процессе перехвата ее зенитной ракетой. Данный результат может быть достигнут двумя путями: прямого попадания ракеты в отсек боевой части цели, либо при сочетании небольшого промаха и эффективного воздействия на цель облаком осколков боевой части зенитной управляемой ракеты. В США для THAAD выбран первый подход, в России для С-400 второй.
Стоит отметить также тот факт, что С-400 может вести стрельбу на 360 градусов, в то время как у THAAD ограниченный сектор обстрела. К примеру, российские зенитные ракеты 9М96Е и 9М96Е2, оптимизированные для борьбы с современным высокоточным оружием, крылатыми ракетами и баллистическими целями, в том числе малозаметными, используют «холодный» вертикальный старт. Непосредственно перед запуском своего маршевого двигателя ракеты выбрасываются из контейнера на высоту более 30 метров. После подъема на эту высоту зенитная ракета при помощи газодинамической системы склоняется в сторону заданной цели.
Важным отличием двух комплексов является также их радар. Американская система обладает лучшим зрением. Дальность обнаружения РЛС AN/TPY-2 составляет 1000 километров против 600 километров у комплекса С-400. Многофункциональная РЛС AN/TPY-2 работает в Х-диапазоне и состоит из 25 344 активных ППМ. Это РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР). АФАР состоит из активных излучающих элементов, каждый из которых состоит из излучающего элемента и активного устройства (приемопередающего модуля – ППМ). Очень высокое разрешение и зоркость американского радара достигается огромным количеством ППМ и сложнейшим алгоритмом обработки сигнала. При этом и обходится американский радар в копеечку, стоимость инновационного радара может превышать 500 миллионов долларов.
Специалисты считают, что Саудовская Аравия несмотря на решение о покупке системы ПРО THAAD может приобрести и российские комплексы С-400. Данными системами невозможно будет управлять с единого командного пункта в автоматизированном режиме, однако это не исключает их боевого применения по отдельности. Системы могут быть развернуты в разных местах страны или даже в рамках защиты одного важного объекта, решая при этом разные задачи и, таким образом, дополняя друг друга, отметил в интервью РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок.
По его словам, желание Саудовской Аравии купить и американские, и российские системы может быть продиктовано разными соображениями. К примеру, после операции «Буря в пустыне», во время которой состоящие на вооружении ПВО Ирака французские зенитно-ракетные комплексы внезапно стали неработоспособными, потенциальные покупатели относятся к приобретаемому на Западе оружию с некоторой долей осторожности. Михаил Ходоренок отмечает, что в американским оружии могут быть «закладки», к примеру, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. В этом случае покупка С-400 может помочь диверсифицировать риски. Если для ударов по территории Саудовской Аравии будут использовать американские тактические баллистические ракеты или ракеты средней дальности, то сбить их сможет С-400.
Эксперты считают, что контракт Саудовской Аравии с США не является альтернативой контракту с Россией по С-400, так как обе системы не взаимоисключают, а дополняют друг друга, их можно использовать автономно. В качестве средства противовоздушной обороны для борьбы с аэродинамическими целями С-400 существенно превосходит американские комплексы ПВО Patriot.
Свое значение может сыграть и цена. Стоимость дивизиона С-400 с 8 пусковыми установками составляет порядка 500 миллионов долларов. Так в декабре 2017 года стали известны детали контракта на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию. Анкара должна получить 4 дивизиона С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиардов долларов. В то же время управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона заявляло о том, что стоимость сделки с Саудовской Аравией по поставке комплексов противоракетной обороны THAAD составляет порядка 15 миллиардов долларов. В рамках контракта королевство получить от США 44 пусковых установки, 16 пунктов управления, 7 радаров, а также 360 ракет-перехватчиков для данного комплекса.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20171227/1511775255.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/thaad/thaad.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://pvo.guns.ru/other/usa/thaad
https://russian.rt.com/world/article/437539-thaad-s-400-ssha-rossia-saudovskaya-aravia
Материалы из открытых источников
Интерес Саудовской Аравии к подобным система понятен. 19 декабря 2017 года саудовская ПВО перехватила на юге Эр-Рияда запущенную хуситами с территории Йемена баллистическую ракету «Буркан-2», которая была аналогична той, что была сбита недалеко от столицы королевства 4 ноября 2017 года. Действительно ли ракета была сбита или она просто отклонилась от курса и упала в ненаселенной местности доподлинно неизвестно. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сами хуситы признали факт нанесения ракетного удара. По утверждению группировки целью пуска был королевский дворец аль-Ямама в столице Саудовской Аравии.
Данная атака стала уже второй осуществленной с территории Йемена за несколько последних месяцев. В Йемене продолжается военный конфликт, который по своим масштабам сопоставим с боевыми действиями на территории Сирии. Саудовская Аравия выступает в качестве главного идеолога военной операции, которая проводится на территории соседнего государства. Баллистическая ракета, которую использовали хуситы, это «Burkan-2» иранского производства. Ракета обладает отделяемой боевой частью (в отличие от ракеты «Burkan-1», являющейся модернизированной советской Р-17). Судя по ее тактико-техническим характеристикам, данная баллистическая ракета действительно может достичь Эр-Рияда, а также многочисленных нефтяных полей страны. 23 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН осудил данный ракетный обстрел саудовской столицы йеменскими мятежниками.
Опасность для Саудовской Аравии представляют сегодня и оперативно-тактические ракеты еще советского производства Р-17 «Скад», а также тактические ракеты «Кахир» и «Зелзал», созданные на базе другого советского ракетного комплекса «Луна-М». Эти ракеты хуситы также достаточно активно используют для ударов по территории королевства, в некоторых случаях они действительно приводят к большому количеству жертв среди военных. Используют хуситы и переделанные ракеты комплексов ЗРК С-75, непредназначенные для нанесения ударов по наземным объектам.
На этом фоне интерес Эр-Рияда к современным системам ПВО и ПРО вполне объясним. Саудовская Аравия проявляется предметный интерес к американской мобильной системе противоракетной обороны THAAD, также озвучивались варианты покупки в России современного комплекса ПВО С-400 «Триумф». Считается, что вопрос о поставках российских систем ПВО обсуждался во время личной встречи короля Саудовской Аравии с президентом России Владимиром Путиным в Москве в октябре 2017 года, где было достигнуто положительное решение об их продаже.
Данные новости породили интерес к сравнению двух систем THAAD и С-400. Однако данное сравнение не является корректным, так как речь идет о системах с разной специализацией. Американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности. В то же время российская зенитно-ракетная система С-400 предназначена в первую очередь для поражения аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет), ее возможности борьбы с баллистическими целями ограничены по дальности и высоте. При этом, безусловно, российская система является более универсальной. Возможности THAAD в борьбе с маневренными целями и самолетами минимальны, при этом подобное использование системы ПРО было бы равносильно забиванию гвоздей «микроскопом», особенно учитывая стоимость американских противоракет.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности при создании зональной системы ПРО на театре военных действий, разрабатывался в США с 1992 года. Разработчиком системы является корпорация Lockheed Martin. Стоимость НИОКР по созданию противоракетного комплекса оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. В настоящее время противоракетный комплекс THAAD состоит на вооружении США и Объединенных Арабских Эмиратов. В 2017 году батарея комплекса THAAD была размещена в Южной Корее, также планируется их развертывание в Японии. Появление комплекса THAAD в Южной Корее США объясняли необходимостью защиты страны от ракетной угрозы со стороны КНДР, при этом Китай и Россия отреагировали на этот шаг крайне негативно.
Противоракетная система THAAD изначально заточена под борьбу с баллистическими ракетами средней и малой дальности. Система в состоянии уничтожать баллистические цели на запредельной для обычных комплексов ПВО высоте – 150 километров и удалении до 200 километров. С помощью данного мобильного комплекса можно создать первый рубеж зональной противоракетной обороны. Характеристики данной противоракетной системы позволяют ей последовательно обстреливать одну баллистическую цель двумя противоракетами по принципу «пуск – оценка – пуск», то есть вторая ракета запускается, если первая не смогла поразить цель. В том случае, если и вторая ракета не может поразить баллистическую цель, в дело вступает обычный комплекс ПВО – ЗРК Patriot, на который от РЛС системы THAAD поступают целеуказания по прорвавшейся ракете. По расчетам американских специалистов, вероятность поражения баллистической ракеты подобной эшелонированной системой ПРО составляет более 0,96 (при этом вероятность поражения цели одной противоракетой THAAD оценивается в 0,9).
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя, единственная (отделяющаяся) ступень – это твердотопливный стартовый двигатель. Характеристики данного двигателя позволяют разогнать ракету до скорости 2800 м/с, что и позволило реализовать возможность повторного обстрела баллистической цели второй ракетой-перехватчиком. Боевая часть ракеты – это высокоманевренный перехватчик прямого попадания, его также называют «уничтожающим аппаратом» (Kill Vehicle).
Все это делает очевидным отличия THAAD от С-400 и явную натянутость сравнения двух этих систем. Новейшая зенитная ракета 40Н6Е российского комплекса «Триумф» является самой дальнобойной ракетой комплекса, дальность поражаемых целей с ее использованием возрастает до 400 километров, но при этом речь идет об аэродинамических целях. Дальность поражения баллистических целей с использованием комплекса С-400 ограничена 60 километрами, а высота полета поражаемых целей – 30 километрами. В то же время эксперты отмечают, что показатель высоты поражения, если речь идет о перехвате оперативно-тактических ракет, не является критичным показателем. «В противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей происходит на нисходящих траекториях, а не в космосе, – отметил в интервью РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС по объединенной системе ПВО стран – участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Нетрудно заметить, что американская THAAD обладает заметным преимуществом по дальности и высоте поражения баллистических целей, что обусловлено задачами, для которых она и создавалась – поражение баллистических ракет средней дальности. В то же время российская система ПВО С-400 с меньшей дальнобойностью по высоте имеет на вооружении ракеты с большей дальностью действия для поражения всех типов аэродинамических целей – на дальности до 400 километров и тактических баллистических целей на дальности до 60 километров, летящих со скоростью до 4800 м/с.
Вторым важным отличием THAAD от С-400 является способ поражения цели. Американская ракета поражает цель кинетическим воздействием, то есть бьет в саму ракету. Ее боевая часть – это высокоманевренный перехватчик. Он представляет собой технически сложное устройство, которое осуществляет поиск, захват и поражение цели, используя для этого лишь кинетическую энергию высокоскоростного воздействия. Одной из главных особенностей данного перехватчика – является гиростабилизированная многоспектральная инфракрасная головка самонаведения (ИК-ГСН). Помимо ИК-ГСН перехватчик одноступенчатой ракеты THAAD оснащен командно-инерциальной системой управления, источником электропитания, вычислителем, а также собственной двигательной установкой маневрирования и ориентации. В то же время зенитные ракеты российского комплекса ПВО С-400 «Триумф» поражают воздушные цели за счет облака осколков, образующихся после подрыва боевой части ракеты в непосредственной близости от цели.
Общей особенностью всех современных комплексов ПВО и ПРО является предъявляемое к ним требование по уничтожению боевой нагрузки средств нападения вероятного противника. Результатом перехвата цели должно стать, к примеру, гарантирование исключение падения боевой нагрузки атакующей ракеты непосредственно в районе обороняемого объекта. В полной мере исключить данную возможность можно только при разрушении боевой нагрузки цели в процессе перехвата ее зенитной ракетой. Данный результат может быть достигнут двумя путями: прямого попадания ракеты в отсек боевой части цели, либо при сочетании небольшого промаха и эффективного воздействия на цель облаком осколков боевой части зенитной управляемой ракеты. В США для THAAD выбран первый подход, в России для С-400 второй.
Стоит отметить также тот факт, что С-400 может вести стрельбу на 360 градусов, в то время как у THAAD ограниченный сектор обстрела. К примеру, российские зенитные ракеты 9М96Е и 9М96Е2, оптимизированные для борьбы с современным высокоточным оружием, крылатыми ракетами и баллистическими целями, в том числе малозаметными, используют «холодный» вертикальный старт. Непосредственно перед запуском своего маршевого двигателя ракеты выбрасываются из контейнера на высоту более 30 метров. После подъема на эту высоту зенитная ракета при помощи газодинамической системы склоняется в сторону заданной цели.
Важным отличием двух комплексов является также их радар. Американская система обладает лучшим зрением. Дальность обнаружения РЛС AN/TPY-2 составляет 1000 километров против 600 километров у комплекса С-400. Многофункциональная РЛС AN/TPY-2 работает в Х-диапазоне и состоит из 25 344 активных ППМ. Это РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР). АФАР состоит из активных излучающих элементов, каждый из которых состоит из излучающего элемента и активного устройства (приемопередающего модуля – ППМ). Очень высокое разрешение и зоркость американского радара достигается огромным количеством ППМ и сложнейшим алгоритмом обработки сигнала. При этом и обходится американский радар в копеечку, стоимость инновационного радара может превышать 500 миллионов долларов.
РЛС AN/TPY-2
Специалисты считают, что Саудовская Аравия несмотря на решение о покупке системы ПРО THAAD может приобрести и российские комплексы С-400. Данными системами невозможно будет управлять с единого командного пункта в автоматизированном режиме, однако это не исключает их боевого применения по отдельности. Системы могут быть развернуты в разных местах страны или даже в рамках защиты одного важного объекта, решая при этом разные задачи и, таким образом, дополняя друг друга, отметил в интервью РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок.
По его словам, желание Саудовской Аравии купить и американские, и российские системы может быть продиктовано разными соображениями. К примеру, после операции «Буря в пустыне», во время которой состоящие на вооружении ПВО Ирака французские зенитно-ракетные комплексы внезапно стали неработоспособными, потенциальные покупатели относятся к приобретаемому на Западе оружию с некоторой долей осторожности. Михаил Ходоренок отмечает, что в американским оружии могут быть «закладки», к примеру, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. В этом случае покупка С-400 может помочь диверсифицировать риски. Если для ударов по территории Саудовской Аравии будут использовать американские тактические баллистические ракеты или ракеты средней дальности, то сбить их сможет С-400.
Эксперты считают, что контракт Саудовской Аравии с США не является альтернативой контракту с Россией по С-400, так как обе системы не взаимоисключают, а дополняют друг друга, их можно использовать автономно. В качестве средства противовоздушной обороны для борьбы с аэродинамическими целями С-400 существенно превосходит американские комплексы ПВО Patriot.
Свое значение может сыграть и цена. Стоимость дивизиона С-400 с 8 пусковыми установками составляет порядка 500 миллионов долларов. Так в декабре 2017 года стали известны детали контракта на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию. Анкара должна получить 4 дивизиона С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиардов долларов. В то же время управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона заявляло о том, что стоимость сделки с Саудовской Аравией по поставке комплексов противоракетной обороны THAAD составляет порядка 15 миллиардов долларов. В рамках контракта королевство получить от США 44 пусковых установки, 16 пунктов управления, 7 радаров, а также 360 ракет-перехватчиков для данного комплекса.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20171227/1511775255.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/thaad/thaad.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
http://pvo.guns.ru/other/usa/thaad
https://russian.rt.com/world/article/437539-thaad-s-400-ssha-rossia-saudovskaya-aravia
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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